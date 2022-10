Teaser Nach einer Durststrecke bei storylastigen Star-Wars-Spielen präsentierte uns Respawn schließlich dieses Metroidvania.

Flucht vor den Schergen der Sith

Auf festen Boden wird Cal allein mit dem Seil nicht kommen, also meistert besser den Wandlauf.

Jetzt, junger Kestis, wirst du alles absuchen

Die Holo-Karte zeigt uns, wo's langgeht. Wenn sie jetzt noch perfekt wäre.

Die Space-Fantasy-Atmosphäre

Mein Fazit

Ihr werdet nicht die ganze Zeit von Sturm- und Auslöschungstruppen gehetzt. Unter anderem Flora und Fauna sind ebenfalls hinter euch her.

Nach dem Untergang von LucasArts erhielt Electronic Arts exklusiv die-Lizenz, brachte dann eine Zeit lang aber lediglich mehrspielerlastige Titel heraus – ich meine mich zu erinnern, dass es einen Wechsel an der Spitze gab und der neue Boss gar kein Interesse an Lizenzspielen hatte. Schließlich beschloss EA aber, dass aus einem beim Partnerunternehmen Respawn Entertainment in Entwicklung befindlichen Titel ein Star-Wars-Spiel werden sollte; so erschien 2019 ein 3D-Action-Adventure – genauer sagt ein sogenanntes Metroidvania mit Zügen eines Soulslike – namensWie so ziemlich alle neueren Star-Wars-Storys gilt es als kanonisch und steht offiziell auf einer Stufe mit den ursprünglichen Filmen. Als Überraschung galt, dass das Spiel keinerlei Mikrotransaktionen anbietet, obwohl es durchaus kosmetische Extras für Vorbesteller gab. Mein Artikel basiert auf der Playstation-4-Version; daneben erschien das Spiel noch für X-Box One (also die dritte) und Windows (nur Download über Origin). Inzwischen ist es auch auf Stadia, Playstation 5 und X-Box Series X (also die vierte) portiert worden.Fünf Jahre nach dem Sieg der Sith und dem Fall der Jedi arbeitet ein gewisser junger Cal Kestis in einer Abwrackwerft, bis ihm die Inquisition auf die Spur kommt. Eine andere ehemalige Jedi, Cere Junda, kann ihn jedoch retten. Cere selber nutzt die Macht nicht mehr, hofft aber dennoch, den Orden wieder aufbauen zu können. Sie überzeugt Cal davon, sich ihr anzuschließen und nach Informationen zu suchen, die ihr alter Meister hinterlassen hat. Sie sind jedoch verschlüsselt und der junge Jedi hat sich erst einmal zu beweisen, indem er eine Entdeckungsreise des Archäologie-Geeks nachvollzieht. Dazu gilt es unter anderem eine untergangene Zivilisation zu erforschen und den Wookiee-Häuptling Tarfful aufzuspüren, der natürlich ebenfalls mit dem Imperium verfeindet ist (und der übrigens nicht das einzige bekannte Gesicht für Star-Wars-Fans darstellt). Cal muss aber auch seine Verbindung zur Macht wiederaufbauen und sich zweier Inquisitorinnen erwehren, die seine Gruppe schonungslos verfolgen …Das Spiel beginnt als linearer 3D-Plattformer. In einem Prolog, der gerne kürzer hätte ausfallen dürfen, laufen, springen und klettern wir, um Abgründe zu überwinden und irgendwann den Weg zum Ziel zu finden. Dann tauchen die Sturmtruppen auf, also wird gekämpft. Das in der Art eines Soulslike, aber keine Angst, wir dürfen löblicherweise zwischen vier Schwierigkeitsstufen wählen und jederzeit wechseln. Mit optionaler Zielerfassung gilt es, die gegnerischen Angriffe mit dem Lichtschwert abzublocken oder ihnen auszuweichen und im geeigneten Moment zurückzuschlagen; mitunter werden Schurken und Bestien durch erfolgreiche Paraden sogar desorientiert. Im Laufe des Spiels erlernt Cal nach und nach zusätzliche Attacken und Machtkräfte – so kann er die Gegner kurzzeitig deutlich verlangsamen oder telekinetisch wegstoßen. Bestimmte Objekte ebenfalls, das ist bei den Geschicklichkeitsaufgaben gelegentlich notwendig.Im Kampf steht Cal allerdings nur begrenzte Machtenergie zur Verfügung, die dann durch erfolgreiche Treffer wiederaufgefüllt wird. Er bekommt auch bald einen Gefährten, den kleinen Droiden BD-1 (nicht zu verwechseln mit BT-1), der mit Stims seine Lebensenergie regenerieren kann, allerdings nur auf Anfrage und mit begrenztem Vorrat. Immer mal wieder finden wir einen Meditationspunkt und können dort unseren Spielstand speichern, uns komplett heilen und die Stim-Vorräte wiederauffüllen, was aber auch die Gegner respawnen lässt.RPG-mäßig sammelt Cal durch das Besiegen von Gegnern immer mehr Erfahrung. Die können wir einsetzen, um uns – entlang eines verzweigten Baumes – neue Fähigkeiten zu kaufen. Dazu gehören zusätzliche Kampftechniken, aber auch passive Vorteile, die etwa seine Machtfähigkeiten verbessern oder ihn stärker von Stims profitieren lassen.Haben wir es irgendwann in den Hauptteil geschafft, kommt endlich der dritte große Aspekt des Spiels dazu: die Erforschung. BD-1 stellt uns Karten zur Verfügung, und das ist auch gut so, denn so können wir in den großen dreidimensionalen Arealen noch halbwegs den Überblick bewahren. Konkret wird uns angezeigt, wo wir noch nicht gewesen sind, wo wir mit unseren jetzigen Kräften weiterkommen und wo das erst später geht; leider gibt es auch immer mal wieder Nischen, die nicht auf der Karte gekennzeichnet werden. Rätsel sind selten, aber durchaus vorhanden – bei den schwierigeren können wir unseren Droiden fragen, ob ihm etwas einfällt. Doch ob seine Antwort dann tatsächlich etwas nützt, ist eine andere Frage.Das Abenteuer spielt hauptsächlich auf vier verschiedenen Welten, das klingt zwar nicht nach sonderlich viel, die jeweils begehbaren Gebiete sind aber dafür umso größer. Beim ersten Mal erforschen wir nur einen mehr oder weniger großen Teil und können immer mal wieder Abkürzungen für später öffnen, irgendwann kehren wir im Verlauf der Handlung zurück und betreten weitere Areale. Doch auch durch den Erwerb von zusätzlichen Machtkräften und Upgrades können neue Wege verfügbar werden, die dann zu optionalen Sammelobjekten führen. Bei selbigen handelt es sich hauptsächlich um kosmetische Optionen (wie Cals Outfit oder sein Lichtschwert), sowie Hintergrundinformationen (Cal kann sogenannte Macht-Echos lesen) verbunden mit Erfahrungsboni, hin und wieder ist auch mal eine Verlängerung unserer Lebens- oder Machtenergie drin.Bei der Jagd nach all diesen Stärkungen, Datenbankeinträgen und sonstigen Prozentpunkten haben wir also Karten - und die erweisen sich als nützlich, jedoch weniger als sie sein könnten. Wie gesagt werden viele noch nicht gegangene Wege darauf hervorgehoben, aber eben nicht alle – die eigentlichen noch fehlenden Kartenteile sind komplett verborgen, die eigentlichen Ziele ebenso. Da können wir nur in die grobe, noch als unvollständig gekennzeichnete Region gehen und darauf hoffen, dass wir die noch fehlenden Nischen, Truhen und Geheimnisse von selber entdecken. Ihr habt Macht-Echos verpasst? Schade, auf die gibt es überhaupt keine Hinweise.Ach, und die Karten werden konsequent als Projektionen von BD-1 dargestellt. Heißt in der Praxis: In bestimmten Situationen können wir sie nicht aufrufen, normalerweise schon, aber dann sind hoffentlich keine Gegner in der Nähe, da das Spiel dabei nicht pausiert wird.Das Spiel setzt auf einen fast realistischen Grafikstil, meinem Verständnis nach kam Motion Capture zum Einsatz. Die Musikuntermalung lehnt sich stilistisch wie gewohnt an die Filmmusik von John Williams an, wobei mir nur zwei Stücke aufgefallen sind, die direkt von dort übernommen wurden. Die Figuren sind komplett synchronisiert, auch auf Deutsch, und haben relativ viele Konversationen, die nicht unbedingt etwas mit der Handlung zu tun haben. Die bereits bekannten Figuren haben größtenteils ihre deutschen Standardstimmen; eine der neuen, Cere Junda, irritiert jedoch spätestens dann, wenn sie von den Hexen von Dathomir erzählt, denn man meinte, sie mit derselben Sprecherin besetzen zu müssen wie Asajj Ventress.Wer mal wieder Lust auf ein storylastiges und allgemein atmosphärisches Star-Wars-Spiel hat, liegt bei Fallen Order genau richtig – vorausgesetzt, ihr habt keine Probleme mit 3D-Gehopse, großen Welten zum Erforschen mit nützlichen, aber leider eingeschränkten Karten und einem anspruchsvollen Kampfsystem, das uns aber immerhin zwischen vier Schwierigkeitsstufen wählen lässt. Der erste Teil von Respawns Jedi-Serie ist zwar nicht perfekt, aber durchaus empfehlenswert.