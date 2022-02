Infocom heute spielen User-Artikel

Teaser Die Text-Adventures von Infocom sind absolute Klassiker. Aber wie kann man die heute noch spielen? Dieser Artikel soll euch auf modernen Systemen Hilfestellung leisten.

In meinen Beiträgen für DU – Das spielen unsere User habe ich inzwischen mehrmals über Text-Adventures von Infocom berichtet. Alle paar Jahre beißt mich der Nostalgie-Käfer und ich installiere mir eines dieser Meisterwerke und versuche mein Glück aufs Neue. Das macht mir auch immer wieder sehr viel Spaß. Inzwischen habe ich aber auch keinen Windows-95-PC mehr, auf dem ich die Spiele problemlos von meiner-CDinstallieren und starten kann. Daher benutze ich heute mehrere Tools unter Windows 11, um diese Klassiker spielen zu können. Da ich mich über Diskussionen zu diesen Kleinoden auf GamersGlobal freuen würde, habe ich für euch diese Anleitung zum Nachmachen geschrieben und mit Hintergrundinformationen angereichert.

Technik: Woraus besteht ein Infocom-Adventure?

Infocom hat seine Spiele in den 80ern auf sehr vielen verschiedenen Heimcomputern veröffentlicht. Um den Entwicklungsaufwand dafür möglichst gering zu halten, entwarfen zwei der Gründer von Infocom - Joel Berez und Marc Blank - 1979 eine eigene Skriptsprache mit dem Namen Z-Code. Die Autoren oder „Implementers“, wie sie sich selbst nannten (und unter diesem Begriff auch in den Spielen auftauchten), schrieben ihre Text-Adventures in Z-Code. Dies wurde dann von einem Compiler in Programmcode umgewandelt, der in der sogenannten Z-Maschine ausgeführt werden konnte, um so das Spiel auf einem Computer spielbar zu machen. Die Entwickler von Infocom mussten daher nur Z-Maschinen für verschiedene Plattformen entwickeln und pflegen. Die „Geschichten“ waren mit der passenden Version der Z-Maschine auf jeder unterstützten Plattform lauffähig.



Frotz für Windows-Systeme

Graham Nelson hat diese Technologie im Laufe der 90er Jahre ausführlich analysiert, dokumentiert und schließlich einen eigenen Compiler für Z-Code sowie ein erstes Spiel mit dem Namen Curses geschrieben. Auf Basis dieser Dokumentation entstehen immer wieder neue Z-Maschinen für moderne Plattformen wie MacOS, Linux oder Windows. Ich benutze aktuell zum Spielen WinFrotz von David Kinder . Insbesondere die Möglichkeit, die Schriftgröße anzupassen, hat sich dabei als überzeugendes Feature auf meinem WQHD-Bildschirm erwiesen. Ich habe mir für das aktuelle Spiel auch immer eine Verknüpfung mit dem Namen der zu ladenden Datei als Parameter angelegt, um es direkt zu starten. Da ich gerade Enchanter spiele, enthält die Verknüpfung folgende Anweisung: FROTZ.EXE Enchanter.dat



Ein paar der Text-Adventures von Infocom, wie zum Beispiel, zeigen auch Grafik im Spiel, für die WinFrotz noch entsprechende Ressourcen-Dateien benötigt. Das IF-Archiv bietet die dazu passenden Downloads an. Darunter sind auch Sound-Files fürund. Sobald diese Dateien im selben Ordner wie die Z-Datei liegen, werden sie von WinFrotz problemlos eingebunden und euch im Falle von The Lurking Horror bestimmt auch unerwartet erschrecken.

Interpreter auf modernen Plattformen

Sermon hat mich aber darauf hingewiesen, dass die Programme für MacOS auf dieser Seite seit der Einführung des Zwangs, nur noch 64-Bit Applikationen laufen zu lassen, nicht mehr funktionieren. Sermon empfahl daher

Frotz wurde inzwischen für sehr viele verschiedene Plattformen portiert und die Website Interactive Fiction Archive bietet eine umfangreiche Liste an Distributionen zum Download an. Dort finden sich auch eher exotische Umsetzungen für den Nintendo DS oder Pocket PC 2003 Geräte. Der GG-User Sermon hat mich aber darauf hingewiesen, dass die Programme für MacOS auf dieser Seite seit der Einführung des Zwangs, nur noch 64-Bit Applikationen laufen zu lassen, nicht mehr funktionieren. Sermon empfahl daher Lectrote oder Yazmin zu versuchen, wobei ersterer Probleme mit neueren Infocom-Titeln hat und letzterer sich erst im Beta-Stadium befindet. Über Erfahrungsberichte mit diesen beiden Interpretern würde ich mich sehr freuen.

Quellen für die Spiele

Zum Spielen der Infocom-Text-Adventures benötigt man natürlich die originalen Spieldateien. Die Zork Anthology lässt sich bei GOG erwerben und enthält1 bis 3undzum Einstieg. Der GOG Installer bietet die Möglichkeit, das Spiel über DOSBox unter Windows zu spielen, was aber nur wenig Komfort bietet. Ihr benötigt für WinFrotz nur die DAT-Dateien aus den jeweiligen Installationsordnern.

Lost Treasures of Infocom oder der Masterpieces of Infocom bekommt ihr auf CD einen großen Teil der Infocom-Bibliothek recht günstig zusammen. Ein Laufwerk zum Lesen von CDs braucht ihr aber natürlich auch noch. Anzeige WinFrotz erlaubt eine beliebige Fenster- und Schriftgröße. Vor ein paar Jahren hat jemand umfangreiche Quellcode-Sammlungen der Infocom-Spiele online gestellt. Diese wurden auch teilweise kompiliert und zum Download angeboten. Allerdings dürfte die Verbreitung auf diesem Wege illegal sein, da der letzte Käufer der Urheberrechte heute immer noch existiert. Leider machte Activision-Blizzard kaum etwas daraus. Aber vielleicht veröffentlicht Microsoft ja die weiteren Infocom-Titel bei GOG oder im eigenen Store? Die einfachste Möglichkeit, die Spiele legal zu erwerben und zu nutzen, sind Angebote auf Auktionsplattformen. Mit Hilfe der beidenoder der Masterpieces of Infocombekommt ihr auf CD einen großen Teil der Infocom-Bibliothek recht günstig zusammen. Ein Laufwerk zum Lesen von CDs braucht ihr aber natürlich auch noch.

Die leider nicht mehr existente Firma Infocom hat bis heute einen legendären Ruf, was ihre Text-Adventures betrifft. Leider sind diese Kleinode der Software-Kunst aus den 1980ern enorm gealtert und lassen viel Komfort und auch technische Kompatibilität zu aktuellen Systemen vermissen, die Spieler heutzutage gewohnt sind. Ich habe hier daher Hinweise zusammengestellt, wie ihr diese Klassiker mit Hilfe kostenloser Zusatzprogramme auch heute noch komfortabel spielen könnt.