Indiziert war garantiert Teil 2: Angrillen User-Artikel

Teaser Es folgt die Ausstellung zwischen 1981 und 1993 ehemals indizierter Spiele. Stets in niveauvoller Absicht, mit Reflektionsebene und niemals voyeuristisch oder geschmacklos (hust), zweiter Teil.

Meinung: Indizierung ist relativ

Was niemand sehen sollte #01: Die Couch und der Splatter. Wie waren Leute einzuschätzen, die lederne Schweinskopfhälften auf dem Kopf trugen, ihre Speisen gern lebend zubereiteten und war das dann noch FSK12?

G.I. Joe: A Real American Hero

G.I. Joe: A Real American Hero: Duelle um die Bösewichte einzubuchten. Das HQ der bösen Buben und böser Baroness erinnerte an frühe Bond-Filme - inklusive Weltkarte.

Into the Eagles Nest und Castle Wolfenstein

Into the Eagles Nest und Castle Wolfenstein. Trotz eingeschränkter grafischer Möglichkeiten durften historische, militärische und hierzulande verbotene Hoheitsabzeichen nicht fehlen. Das alleine hatte für die damalige Indizierung vermutlich bereits ausgereicht.

Fire Force und Navy Seals

Fire Force: Es gab Messerarbeit zu tun. Man beachtete die Explosion eines Hauses über 5 verschiedene pulsierende Screens. Wer brauchte schon irgendwelche Engines?

Navy Seals: Einige Magazine werteten recht verwirrend und teils hoch.

In Teil zwei meines User-Artikels (Teil 1 gibt es hier ) werden weitere interessante Retro-Spiele wieder an das Tageslicht gebracht. Das gemeinsame Grundthema dieser Spiele ist es, dass sie ehemals indiziert waren.Doch was hat es eigentlich mit dieser Indizierung, die allerorts den Weg kreuzte, auf sich? Ich versuche mir eine Meinung zu bilden. Das Fazit und eine kleine Überraschung warten am Ende dieses zweiten Teils von "Indiziert war garantiert" - aber nicht spicken!Wenn bereits eine englische Computerspiele thematisierende Internetseite vom “famous german index” spricht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mir eine bessere Meinung zu jener Indizierung bilden zu können. Es sollte mir Indizierung als etwas Relatives erscheinen - aber nicht als etwas Willkürliches:Die “Geschmacklosigkeit” des in der Power Play (08/89) getesteten Automatenwurde dem Magazin nach nur noch durch die “äußerst realistischen Schreie der sterbenden Spielfiguren” übertroffen. Das Spiel bekam allerdings eine relativ hohe und faire Wertung von 71 Punkten, dank seiner guten Technik und Grafik. Es sei ein "guter Automat für verkappte Rambos", die sich abreagieren wollten. Als Controller waren zwei Maschinengewehre an den Automaten montiert. Damit konnten die Spieler alleine oder zu zweit auf die Gegner zielen und natürlich schießen. In seinem Meinungskasten gab der Tester dann weiter an, dass er das Schießen “wie hier mittels ratternder Pistolen” ablehnte, er aber nichts dagegen gehabt hätte, hätte man “auf abstrakte Gebilde und mit Laserpistolen” geschossen. Ist es wirklich so einfach?Vermutlich ist dem so. Betrachten wir die deutsche Zensur mittels Indizierung genauer, wurde tatsächlich recht scharf getrennt: Was wurde tatsächlich gezeigt und getan? Was wurde nur angedeutet und damit möglicherweise in das Kopfkino des Spielers gepflanzt? Sonst hätte es wohl auch viel mehr zu Zensieren, Schneiden, Indizieren oder gar zu Beschlagnahmen gegeben.Die Prüfkriterien und wie sie angewendet wurden, entwickelten sich im Laufe der Zeit: “Härte” des Gezeigten, Zielgruppen (mitunter jugendgefährdend), auszuführende Handlungen seitens des Spielers (mitunter reflektiert, unreflektiert), Kontexte (mitunter lehrreich, verherrlichend, verulkend), Reflektionsebene des gesamten Werkes oder schlichte K.o.-Kriterien wie verfassungsfeindliche Symbole. Selbst Letzteres scheint hier und dort und in jüngster Zeit, in Spielen mit entsprechendem Kontext, reflektiert und lehrreich, gerade etwas aufzuweichen.Hämisch äußerte sich eine deutsche Spielezeitschrift, ihrer eigenen eher schlechten Bewertung des Titels bewusst, zu einem der Gewalt betonten Spiele: “Die englische Presse hatte das Spiel ja bereits endlos bejubelt…”. Dieses Statement deutete die regionalen Unterschiede an. Manche Titel wurden meines Wissens erst gar nicht mehr in bestimmten Regionen durch die Anbieter veröffentlicht. Auch wird heutzutage ebenso ein enger Draht zur Prüfstelle gesucht, um eine Indizierung möglichst im Vorfeld durch Beschneidung der Inhalte zu umgehen. Die unliebsamen Details können so bereits vorher ausgeräumt werden.Es bleibt die Erkenntnis, die ich im Ansatz bereits als Jugendlicher sammelte: In Holland und England konnte scheinbar alles gespielt werden und andere Regionen haben ihre im Zeitbezug stehenden, relativen Eigenarten. Letzteres ist mir vorher nicht so deutlich gewesen. Gucken wir in zehn Jahren nochmal rein.Nun habe ich mich zumindest mit einer kleinen Reflektion beschäftigt und es kommen jetzt endlich mit gutem und geläuterten Gewissen weitere ehemals indizierte Spiele. Das Gewissen aber wird in etlichen Fällen weiterhin der blutrote Faden der damaligen Spielepresse sein.Gemeinsam mit einer Comic-Lizenz geht es in kämpferische Duelle. Die Spielerin wählte dabei einen der Kämpfer oder Scarlett aus dem eigenen Team und trat gegen einen Kontrahenten oder die Baroness der Gegenseite an. Manchmal steuerte man auch ein Fahrzeug. Die Orte des Kampfes wechselten dabei. Die Skills und Waffen der Duellanten waren unterschiedlich. Ziel war es, die gegnerische Fraktion kampfunfähig zu machen, mittels Sieges im jeweiligen Duell und somit sukzessiven Einbuchtens der Gegner ins Gefängnis. Verlor man selbst zu viele Streiter, war man indes selbst handlungsunfähig und das Böse würde obsiegen. Im 2-Spieler-Modus istauch spielbar.Dem Happy-Computer-Test (07/85) nach kämpfte wie schon in der Comicvorlage die Lumpenbande von Cobra gegen G.I. Joe, um die Weltherrschaft. Bereits damals stand die Datenmenge in einem direktem Zusammenhang mit Qualitätskriterien des Spiels: Der “viele Speicherplatz” - zwei Diskettenseiten bei der C64-Fassung - diente der “aufwendigen Grafik, den vielen Variationsmöglichkeiten ... einer strategischen Note.” Wer also vor Flammenwerfern und Söldnerhandwerk nicht zurückschreckte, durfte es krachen lassen, um bei “Gourmet-Grafik” gegen “böse Buben” vorzugehen. Übertriebene moralische Bedenken brauchte es in diesem Spiel nicht.Die Grafik wirkt heute auf mich minimalistisch, geradlinig und gut. Das Spiel ist aus dem Jahre 1985 und meiner Meinung nach ein weiterhin grafisch vorzeigbarer Titel aus jener Zeit. Sogar die Steuerung ist noch einigermaßen akzeptabel. Auch heute noch erklingt die Titelmusik einprägend. Ich erinnere mich noch, es bei Haselnüssen aus dem Garten im heimischen gemütlichen Wohnzimmer das erste Mal durchgespielt zu haben. Selbstredend vor der Indizierung. Ein Remake der Spielidee wäre großartig.Mitist der älteste Vertreter der hier vorgestellten Spiele aus dem Jahr 1981. Tatsächlich habe ich keinen deutschen zugehörigen Spieletest aus dieser Zeit gefunden. Ein Test der Computer Gaming World stammt aus 11/1991 und war da bereits ein Klassiker-Test. Das Spiel wurde vermutlich dank seiner “Dungeon-Optik” tatsächlich mitals Referenz verglichen und bekam damals keine nennenswert gute Benotung.Aus heutiger Sicht ist es fair, dem Spiel etwas mehr Achtung zu widmen. Denn seiner Spielidee nach ist es tatsächlich ein sehr frühes Stealth-Spiel. Es gilt, unbemerkt und gekleidet in deutschen Uniformen aus der Burg zu entkommen und dabei die Geheimpläne zu entwenden. Trotz der damals eingeschränkten grafischen Möglichkeiten und den paar Bits, die für die grafische Umsetzung zur Verfügung standen, ließen es sich die Programmierer allerdings nicht nehmen, diverse Symbole von militärischen Einheiten des Dritten Reiches einzuprogrammieren. Ich vermute, das war damals der K.o. für dieses Spiel und auch allgemein eigentlich bis heute ein Kriterium zur Indizierung. Aber auch dieses Kriterium weicht heutzutage scheinbar auf, sofern der Spielekontext es zulässt. Ungeprüft war der Hinweis, den ich ich fand, dass ID Software für sein eigenesspäter die Namensrechte aufkaufte. Ich fand es klasse, das Spiel zu entdecken.Die ASM (04/87) war beiüberraschend sachlich und bemerkte ein gutes bis sehr gutes Spiel, in dem man durch eine labyrinthartige Burg “musste”, um an Antiquitäten, Schlüssel, Pässe und Passierscheine zu gelangen.Im Meinungskasten des Happy Computer Spieletests (08/87) geben sichundgemeinsam die Ehre. Das Kriegsszenario scheint bei beiden nicht richtig beliebt gewesen zu sein. Während der Test jedoch fair war und 68 Punkte “Happy-Wertung” vergab. Sinn war es, eine Burg zu infiltrieren und diverse Aufgaben zu erledigen. Der zugehörige Test sah die “unappetitliche Nazi-Handlung” als völlig überflüssig an. Auf Dauer wäre man nicht “darum herum” gekommen, “sich bestimmte Routen innerhalb des Schlosses zu merken oder Karten zu zeichnen.” “Action für Gedächtniskünstler, bei der man die Hintergrundstory lieber schleunigst vergisst.” Man mochte zu hohe Gewalt in Spielen damals nicht und schon gar nicht in Verbindung mit Nazi-Themen. Dieser Test war aber ein Beispiel dafür, dass die damaligen Tester auch fair mit den Programmen umgehen konnten, die sie eigentlich nicht mochten, sie kritisierten und dabei aber sachlich-witzig informierten. Dieses vielerorts überzeichnete Ausformulieren gab es also damals nicht überall.Fürvergab die ASM (02/93) in der Wertung im Schnitt gar 9 von 12 Punkten, während der Joker (12/92) bei 30 Prozent Gesamtwertung eine schlimme Grimasse zog. Warum “gar”? Weil die ASM mit dieser hohen Punktevergabe verwunderte, denn sie stellte gleichzeitig fest: “Fire Force ist in der Gattung der Ballerspiele sicher eines der brutalsten, weil drastisch in der Darstellung”. Der Joker meinte “Unnötig brutal, so dass ein Eingreifen der oft geschmähten BPS ausnahmsweise mal zu begrüßen wäre.” - ‘ausnahmsweise’ ?Die Magazine überboten sich in ausschmückenden Formulierungen: “Unter anderem kann man seinem Gegner ziemlich spektakulär die Kehle mit einem Messer durchschneiden... ab da wurde es für mich unerträglich... deshalb nur ein paar Grundbewertungen... Spielablauf ist ätzend gut... die durch den Wolf drehen... die Spezialeinheit für Vietnam und anderswo... wenn diese Jungs die Zähne zusammenbeißen, klemmt meist noch ein Messer dazwischen... wer bei ihnen Mitglied werden will, muss sich nicht im Simulator, sondern auf echtem Kampfgebiet beweisen... eine Herausforderung der besonderen Art... oder doch nur blutrünstiges Spektakel für gefühlsarme Computerkids... der Sensenmann bittet zu Tisch... das jähe Ende eines Soldatenlebens wird grafisch und soundmäßig herzergreifend ‘geschildert’... unter dem lauten Geknatter sinken die Getroffenen mit leisem Stöhnen zu Boden und strecken alle Viere von sich... die gruseligen Leichenberge... bombastischer Sound macht deutlich, was die alten Hasen wohl unter der ‘Hölle des Krieges’ verstehen... Apropos Krieg… der Inhalt bleibt mehr als anstößig... sinnloses Blutvergießen... Söldner-Metzelei… Schwierigkeitsgrad ist bestialisch hoch... alles niedermetzeln, was sich in den Weg zu stellen wagt... bringt uns im Hinblick auf die herannahende Indizierung auf das Fazit: Geschmacklos, aber gut”Der Amiga Jokertestete das Spiel(10/91): “Kill me again... beinharte Actionkost... reihenweise böse Buben niedermähen... hört sich ganz nach billiger Dutzendware an... Ocean, immerhin Spezialist für blutverschmierte Plattformen... ist der Metzel-Konkurrenz um eine satte Gewehrlänge voraus... das Spiel, ja teilweise schon realistisch... wer viel Blut sehen kann, darf hier ruhig mal probeballern”. Der Joker war dennoch mit 71% zufrieden. Zwar war das Spiel voller Gewalt, aber anscheinend war das dann doch nicht so schlimm. Weil man auch "rumhangeln und krabbeln" konnte und nicht nur lief, sprang und schoss. Kein Witz: Das war die Begründung, warum das Spiel dann doch in Ordnung ging. Das Gameplay sei besonders gelungen. Die Gegner würden richtig patroullieren und nur bei Sichtkontakt schießen.Die ASM (12/90) wertete das Spiel für C64 und Amstrad noch recht hoch, “hier zündeln wir mit dem Flammenwerfer die Jungs aus dem Libanon an” und testete ein Jahr später in ASM (06/91) nochmal die gängigen Heimcomputer. Hier wurde das Gameplay dann als Frechheit empfunden und der Titel schließlich am Ende massiv abgewertet.