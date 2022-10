Indiziert war garantiert #03: Durchgeladen User-Artikel

Teaser Auf euch wartet eine spannende Auswahl ehemals indizierter Retro-Spiele. Doch dieses Mal steht das Vorhaben unter einem ganz bestimmten Motto...

Crime Wave

“A massive crime syndicate has taken over our major cities, turning them into deadly criminal wastelands, with murder, arson, drugs, and extortion, all under the control of a mysterious man by the name of King Pin. Suddenly, it reaches the ears of a noble former policeman named Lucas McCabe, who hears that these mobsters have suddenly kidnapped President Cole's daughter Brittany. It is up to you, Lucas McCabe, to rescue his daughter and stop the drug lords before it is too late.”

Crime Wave: Das Spiel vereint das Motto des Artikels Crime, Nudity und sonderbarer Humor, zeigt 1991 aber auch neue technische Möglichkeiten des Computerspielens auf.

Highlander mit Queens Retro-Sound und PCW-Show

Highlander: Bunter (flackernder) C64-Ladescreen und allerlei Schwertakrobatik.

1987: “It's a Kind of Magic”-Retro-Spiele-Soundtrack, Heinrich Lehnardts Kinobesuch und Spiele-Fachmesse.

Blazing Thunder und Thunder Jaws

Blazing Thunder: Der Joker war mit dem Budget-Spiel strahlend zufrieden.

Thunder Jaws: Das maritime Spiel ist ein Medley verschiedener Thematiken. Es bleibt zu erwähnen, dass die Vermüllung der Meere bereits 1991 ein Thema ist – oder zumindest grafisch abgebildet wurde.

Das Kapitel der schwarzen Balken

Party Girls diverse Positionen nachspielen. In Stroker dem Spielenamen nach, den Joystick benutzen, nur halt in einem anderen Kontext, als in Winter Games. Das lohnt sich nicht.



Du hattest dich heimlich und ein bisschen auf dieses Kapitel gefreut? Na gut, im Rahmen meiner bisherigen Recherchen zu Retro-Spielen blätterte ich einige Ausgaben alter, eigentlich ganz normaler, Spielemagazine durch. Und was soll ich sagen? Ich hatte die vielen Schmuddelecken gar nicht mehr in der Gänze in Erinnerung. Zwar nicht indiziert, habe ich dann doch noch etwas zusammengestellt.



Frauen- und auch Männerkörper zeigten sich vielerorts gern in allerlei Posen und unter allerlei Mottos. Ein merkwürdiges Spiel namens Capital Punishment, seines Zeichens nach ein Amiga-Joker-Mega-Hit, habe ich gefunden. Es gab zig geschaltete Anzeigen, erotische Fotos zu bestellen. Feinsäuberlich wurde im Jahr 1996 auf die verschiedenen technischen Ausführungen des Amiga hin differenziert. Nach dem Motto “Je besser der Amiga, desto besser die Fotos.” Vieles von den damaligen Vorlieben floss wohl aufsummiert in Spiele wie in Wirtschaftssimulation und ebenso Amiga-Joker-Hit Biing! oder auch Wet - The Sexy Empire.



Der Entwickler von Biing! machte keinen Hehl aus dem Hunger an Hardware seines Spieles: “Biing! wurde für schnelle und teure Maschinen gemacht. Sie können es mit einem normalen Amiga betreiben, aber besser ist es, Sie kaufen sich einen richtigen Computer.” Der Amiga Joker (02/95) stellte fest: “Doch hat das anspruchsvolle Produkt seinen Preis, und der ist auch in Hardware zu bezahlen. Die unglaubliche Diskettenflut, 14 bzw. 19 Scheiben, will auf Festplatte installiert sein und viel, viel RAM sehen.” Der Legende nach wurden einige Locations in ihren inhaltlichen Darstellungen entschärft. Im Übrigen ist das eine Methode, die in Mode kommen sollte, um Indizierungen eines Gesamtwerkes zu vermeiden.



Nach bisher zwei seriös (hust) anmutenden User-Artikeln zu ehemals indizierten Spielen, drehen wir für die hiesige Auswahl der vorgestellten Titel kräftig an den Stellschrauben “Crime”, “Nudity” und “eigenwilliger Humor”. Eine ganz feine Prise Richtung Trash soll bitteschön auch dabei sein. Serviert mitunter in “neuem” grafischen Glanz (CD-ROM, bessere Grafikstandards). Um einige wohl platzierte schwarze Balken werden wir in einer Passage des Artikels nicht herumkommen.Ich hoffe, euch macht das Lesen so viel Spaß, wie mir das Recherchieren der nun folgenden Retro-Spiele und Retro-Anekdoten gemacht hat. Wie immer gilt: Bestünde die Indizierung noch, wären Berichte über die Spiele nicht möglich.Passend für eine Prise Trash garnierte ein gewisserseinen Power Play-Test (07/91) vonmit: “Dumm, dünn, doof”. Die MS-DOS-Version erhielt immerhin 38 Prozent, während die ASM (05/91) bei Motivation 1 von 12 Punkten vergab. Bei Grafik waren es 9 und bei Sound sogar 10 von 12 Punkten: “Bei Einsatz des Raketenwerfers fliegen die Leichenfetzen der getroffenen Gangster in hohem Bogen über den Screen. BPS, ick hör dir trapsen…”. Die Indizierung sollte bekanntlich erfolgen.Welche bessere Zusammenfassung der Handlung kann ich aufschreiben, als die von(IMDb) wiederzugeben:Ratet, mit wem der Action-Held nach erfolgreichem Abschluss des Spieles in den Urlaub fahren durfte?Von technischer Seite hätte es auf den acht Disketten immerhin Digi-Grafiken in guter Qualität sowie halbwegs annehmbare Animationen gegeben. Dieses gar ab 286er aufwärts. Der Entwickler nutzte einen damals wohl hin und wieder vorkommenden Kniff, in eigentlich EGA-Grafik eine höhere Auflösung zu simulieren. Trickreich ging es auch beim Sound weiter. So wurde eine Pink-Floyd-Soundsequenz ungefragt eingebaut. Lob bekam die musikalische Umsetzung aber vor allem dafür, ohne separate Soundkarte “Digi-Sound und tolle FX aus dem quäkigen PC-Lautsprecher” zu erzeugen. Das Spiel lief ab 640 kByte Ram. Der Entwickler Access Software sollte im Laufe der Zeit für bekannte Titel wiestehen und verstand sein (technisches) Handwerk.ergatterte in der ASM (01/87) 0 von 12 Punkten in der Kategorie Motivation. Damit ist es das am niedrigsten bewertete, hier vorgestellte Spiel. Ich möchte nicht verschweigen, dass es für Idee und Sound immerhin jeweils einen Punkt gab und für die Grafik drei Punkte. Die ASM bezog sich in ihrem Test auch auf den Film: “Es ist das Spiel zum Film, der nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Von der Computer-Version muss man leider Ähnliches annehmen.” Immerhin wurde dem getesteten Spiel zugestanden, vielleicht im Jahre 1983 eine bessere Chance besessen zu haben: “In unseren Tagen [1987!] werden ihm die User sicherlich nicht das Vertrauen schenken”. Gab es hier einen technischen Sprung des Jahres 1983 auf 1987 und dies gar im Zusammenhang mit den Möglichkeiten des C64?Liebe ASM, am liebsten möchte ich im Jahre 2022 einen Leserbrief senden. 1 von 12 Punkten beim Sound? Im Hauptmenü gibt es ja nur eine vonprogrammierte, recht gute Adaption von Queens “It's a Kind of Magic”. Retro-hörenswert . Und mit zusätzlicher Altersmilde rückblickend aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 1987 wirken die Schwertkampfanimationen doch bereits wieder putzig.hatte der Film (im Gegensatz zur ASM) dann doch recht gut gefallen. Trotz “zwar nicht sonderlich geistreicher Handlung”. Er gab im Happy Computer-Test (01/87) dem Spiel jedoch nur 25 Prozent. Man wäre bei anderen Kampfsportspielen besser aufgehoben gewesen. Interessant ist sein Hinweis, dass die drei verschiedenen Spielekapitel zu Beginn jeweils durch den Computerspieler einzeln geladen werden mussten. Ergo, das Spiel konnte nicht in Gänze geladen werden, sondern nur in Etappen und verlangte den Spielern einiges an Selbstdisziplin ab, nicht sofort das Finale zu laden. Heinrich erwähnte in seinem Test aber auch eine meinerseits zuvor noch nicht gehörte “PCW-Show”.Das war bestimmt die Personal Computer World Show 1987 (die GDC von damals), die ich an dieser Stelle empfehle zu googeln. Wer es einfacher möchte: Die ASM hat in ihrer Ausgabe 11/87 ab Seite 58 eben dieser Messe ein eigenes siebenseitiges Kapitel gewidmet. Ist sehr retro-lesenswert, dieser Messebericht. Wem sich bei solcherlei Aussagen aus 1987 wie “Die Zahl der Zusammenschlüsse von Software-Häusern hat zugenommen. Unabhängige Software-Ersteller werden immer seltener. Eine Monopolbildung in naher Zukunft ist abzusehen.”, die mühelos ins Jahr 2022 passen, auch die Retro-Augen weiten, sollte den kleinen Exkurs wagen Dem Amiga Joker (05/1991) nach warein Remix von Actionklassiker-Veteranen, bei welchem ausschließlich die besten Elemente der einzelnen Games verwendet wurden, die ihren Lebensabend bereits am Index fristeten. Das Ergebnis war dem Joker nach erwartungsgemäß hart, aber äußerst spielbar und man merkte, mit wieviel Liebe zum Detail die Programmierer vorgegangen seien: “Wohin man auch rollt, überall warten nette kleine Überraschungen…, versteckte Stellungen des Gegners, Unterführungen, bewegliche Brücken, Absperrzäune…, Bodenminen und vieles mehr.” Viel mehr hätte das Genre nicht hergegeben können. Auch der Preis war unschlagbar: Man käme nicht auf die Idee, dass es ein “Billigspiel” ist. “Bombastische Titelmusik, knackige Effekte und Todesschreie inklusive.” Das Panzerchen ließ sich tadellos steuern.Für wahre Fans von Metzelsoft führte also kein Weg an Blazing Thunder vorbei. Das Spiel bekam 81 Prozent vom Joker und gesellte sich dann später wie die vom Magazin angesprochenen Vorbilder auf den Index.Im gleichen Jahr 1991 entführte Madame Q inarglose Schwimmerinnen, um an ihnen in ihrem Tiefseelabor Gentechnik-Versuche durchzuführen. Das konnten Spieler zunächst auf dem Atari-Automaten und dann auf einigen Heimcomputern nicht so stehen lassen und eilten im Taucheranzug zur Hilfe.“Über-flüssig” und “zu dünn-flüssig” lauten die maritimen Zusammenfassungen des Jokers. Es gab bei höherem und unfairen Schwierigkeitsgrad Levels im Wasser gegen Haie und Levels an Land gegen beispielsweise Cyber-Punks oder Techno-Spinnen. Die Zeitschrift stellte von technischer Seite heraus, dass Domarks Umsetzungen von Tengen-Automaten bereits des Öfteren nicht geglückt seien. Genau in die Kerbe der Bemängelung technischer Defizite sollten auch Power Play (12/91) und ASM vorstoßen. Man stellte unverschämt lange Ladezeiten fest und den Zwang, völlig grundlos am Amiga ständig die Disketten wechseln zu müssen. Weitere Mankos der Portierung waren systemweise fehlende Musik, fehlendes Intro, ruckelndes Scrolling, hakelige Steuerung.