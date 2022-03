Indiziert war garantiert User-Artikel

Teaser Es folgt die Ausstellung zwischen 1981 und 1993 erschienener und indizierter Spiele. Stets in niveauvoller Absicht, mit Reflektionsebene und niemals voyeuristisch oder geschmacklos (hust).

Moonstone: A Hard Days Knight

Moonstone: Der Tanz des Schwertes mittels QuickJoy sollte beginnen.

Operation Wolf und Operation Thunderbolt

Operation Wolf & Operation Thunderbolt: Automatenspiele für den Heimcomputer.

Friday 13th

Friday 13th: Eine Gruppe junger Leute und ein per Zufallsgenerator innerhalb der Gruppe ausgewürfelter Killer.

Manhattan Dealers, Los Angeles Swat und The Punisher

Los Angeles Swat: Der Test der Happy Computer war kompakt und versprühte Retro-Charme. Bei kritischer Haltung informierte der gelbe Meinungskasten sachlich und witzig. Bis heute einer meiner liebsten Autoren.

The Punisher: Tests des Jokers und der ASM aus Oktober 1990 und mit praktischem “VW-Bus” zu den Einsatzorten fahren.

Manhattan Dealers, Los Angeles Swat und The Punisher: Polizeigewalt und Selbstjustiz jenseits roter Linien.

"Adam war ein Mensch. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war."(1835 – 1910), US-amerikanischer Erzähler und Satiriker.Die Neugier, indizierte Retro-Spiele kennenzulernen, motivierte mich. Da die von mir ausgesuchten Spiele seit einiger Zeit nicht mehr auf dem deutschen Index stehen, konnte ich sie überhaupt erst für diesen Artikel aufgreifen. Dabei wollte ich möglichst den grafischen und spielerischen Charakter der Spiele einfangen und Zitate aus der damaligen Presse einfließen lassen. So viel sei schon mal verraten: Einige der Spielideen würden auch in einem Remake sicher Spaß machen.Das Thema habe ich lesefreundlich auf zwei User-Artikel portioniert. Ich hoffe, dass ihr beim Lesen so viel Freude haben werdet, wie ich beim Schreiben.Mindscapes Gewaltorgie des Jahres 1992 traf auf eine Abwertungsorgie der deutschen Spielepresse. Als der Tester der Power Play die enorme Brutalität dieses Spieles herausarbeitete und in seinem “gnädigerweise geht so” Meinungskasten das Wort “unausgegoren” verwendete, stach es ins Auge: “un-aus-ge--n”. Also ‘Gore’ war doch irgendwie das Stichwort der Stunde, der rote Faden. Immerhin konnte der Spieler indie Gore-Effekte im Spielmenü an- und ausschalten. Was sollte also die ganze Aufregung?Gespielt wurde mit vier Spielern (menschlich oder ergänzende KI) auf einer einem Gesellschaftsspiel ähnelnden Landkarte. Auf diesem Tableau bewegte man sich zu den Städten, Stätten und Kämpfen. Man verbesserte sich rollenspielartig, um in den selbst ausgeführten Waffengängen gegen allerlei Monster und Kontrahenten besser bestehen zu können. Endziel war es, ein Artefakt zu beschaffen, um es in einer Art kultischen Zeremonie zu verwenden.Spielidee und Spielgrafik wirken heute noch sehr gut. Alleine die Kampfsteuerung war Rhythmik-geprägt. Es galt, den richtigen Moment abzupassen. Das war damals gang und gäbe, ist heutzutage aber eher staksig und altbacken.In der(03/92) “entzog” sich der Tester “angesichts der hohen Brutalität” einer durch ihn zu vergebenen Benotung. Das Spiel hatte in Sachen Härte so ziemlich alles übertroffen, was auf dem Markt zu finden war. Es hatte zudem sehr interessante Elemente gehabt, womit nicht unbedingt die Hack´n´Slay Einlagen gemeint gewesen wären, diese allerdings hätten sicher zahlreiche “Gore-Freunde” fasziniert. Diese Formulierungen zu lesen war interessant, schienen sie heute wie der Versuch ein eigentlich gutes Werk um den Fixpunkt der Brutalität schlecht zu schreiben, G-o-r-e und der Kreis des Jahres 1992 schloss sich.und sein Nachfolgerwurden in Amiga Joker, ASM und Power Play als Happy Computer-Beilage in sechs verschiedenen Tests über einen Zeitraum von 01/89 bis 02/90 behandelt. Diese Tests hatten einen gemeinsamen Nenner: Grafik, Sound und allgemein die Technik der Spiele wurden als hochwertig und perfekt gelobt. Technisch neuartig und beeindruckend war für die damaligen Tester das “neue Spielprinzip, das eigene Fadenkreuz, die Ich-Perspektive” und “Gegner, die vom Bildschirm auf den Spieler zu schießen scheinen”.Der Amiga Joker vergab gar seinen Joker-Hit für Operation Thunderbolt, inklusive permanenter Hinweise auf Brutalität und hämischer Schlussfolgerungen. Sinngemäß sollte man als normaler Spieler besser wegschauen, sei man allerdings zum Spaß gern in Schlachthäusern unterwegs, habe man seine helle Freude. Die Schlussbotschaft wies dann auf die sowieso bevorstehende, zu erwartende Indizierung hin, die nicht lange auf sich warten lassen dürfte.Formulierungen drehten sich durchgängig um Moral, dem eigentlichen Spiel, der Gewalt und dem Hang ausschmückend zu texten: “...das Spiel ist auf dem Weg zur BPS ... das Spiel handelt vom Schießen und Treffen von Menschensprites ... Spiel der härteren Sorte ... mit der Zeit wird dem Tester ballern, ballern, ballern und sogar auf Bonusgegenstände zu schießen, aber zu blöd ... ein Spiel, in dem 355 Menschen erschossen werden müssen ... 100 Leute umblasen in Level 1 ... insgesamt rund 800 Terroristen ums verpixelte Leben bringen, zur Befreiung von ein paar Passagieren ... nicht, dass ich ein Moralist wäre ... die Schlacht geht weiter ... Menschenmetzelnde Action ... die Terroristen müssen schnell abgeknallt werden ... Blut ... blutrünstig ... Metzel-Orgien ... seine Aggressionen auslassen ... wann man besser wegschauen sollte … trotz Moral kann man absoluten Spaß an Operation Thunderbolt haben ... bei alledem nicht vergessen, dass das Ganze nur ein Spiel ist ... Actiongame höchster Stressklasse ... darf in einer Software Bibliothek eines jeden Hobby-Söldners nicht fehlen ... wer sich nicht mit moralischen Bedenken rumschlagen muss, sollte sich das Spiel zulegen.” Ein Magazin sprach im Meinungskasten im Zusammenhang von Brutalität und technischer Hochwertigkeit gar von der Verschwendung des Talentes der Programmierer.Neben der Zuteilung zu unappetitlichen Zielgruppen, nach dem Motto "Wer so was spielte, der tat auch Folgendes", bekamen es die Konsumenten wie folgt ab: “...und Käufer dieses Programms sollten sich nicht wundern, wenn Computerspiele noch mehr ins Kreuzfeuer geraten.”Heute möchte man als Leser den damaligen Verfassern beinahe zurufen: "Haltet Inne, senkt den Puls. Wir hatten es ja verstanden. Schreibt doch einfach, dass euch die Gewaltdarstellung: Missfällt." Ich erinnere mich in Indiana Jones Teil 1 an diesen total dick auftragenden Schwertkämpfer. So in der Art.Stellen wir uns das heutige(auch schon wieder sieben Jahre alt) in einer Open World vor und nicht gescripted. Mit Interaktionsmöglichkeit des Spielers und der NPCs untereinander. Ähnlich geartet wie in einem Rollenspiel mit unterschiedlichen Skills, der Möglichkeit in Örtlichkeiten beispielsweise Fallen zu stellen oder Räume zu verschließen. Und besonders nett: Ein per Zufallsgenerator je Spiel neu ausgewürfelter und damit variabler Killer innerhalb der Gruppe. Diesen galt es durch die Spielerin zu ermitteln. Möglichst, bevor viele Morde geschahen. Diese Morde passierten auch im Hintergrund, also in Screens, die gerade nicht vom Spieler aufgesucht wurden. Das war das Spielprinzip des Retro-Spielsportiert ins Jahr 2022.Das Eigentliche, also nicht imaginär portierte Spiel, hatte zwar eben diese Grundidee, aber dann auch nur seine zeitbezogene triviale Machart, so wurde der Killer mittels anpiksen von Leuten innerhalb der Gruppe gesucht.Es verblieb als Essenz die großartige Spielidee. Ich denke aber, es reicht, sich das Originalspiel nur museal anzuschauen und über eine Portierung der ‘Retro-Open-World’ nach 2022 zu sinnieren.In diesen Titeln spielten wir polizeiliche Gewalt. Abwechslungsreich widmeten wir uns Straßenkriminellen, Schwerstkriminellen und unliebsamen sozialen Milieus. Im New York der Achtziger ging es einem Google-Check nach, tatsächlich hinsichtlich krimineller Energie und Drogen- und Bandenkriminalität heiß her. Ob dass nun der Anlass für das Grundthema dieser Spiele war, nämlich polizeilich mal so richtig und ohne rote Linien aufzuräumen, lässt sich nur annehmen. Die damalige deutsche Spielepresse fiel über diese Spiele her. Autoren mit fairer Schreibe gab es zu jener Zeit jedoch auch.Währendsich der Straßenkriminellen per Polizeimarke annahm, wendete sich derden Schwerstkriminellen eher privat zu. Er ist auch aus dem gleichnamigen Comic-Franchise bis heute bekannt. Sein brutales Handwerk störte die damaligen Tester.Die englische Commodore User stellte beifest, dass der “white” Inspector Harry seinen Kampf gegen Drogen auf Straßen der Metropole führte und dabei gegen Punks, Biker, Schwarze mit Baseballkappen, crack-süchtige Prostituierte und Ninjas in Harlem, der Bronx und Chinatown vorging und deren Drogen konfiszierte. Die ASM (07/88) bescheinigte in Grafik, Animation und Steuerbarkeit Höchstnoten, gab bei Motivation null und bei Spielablauf zwei Punkte. Diese Abwertung wurde im Test auch offen begründet und war als eine Art Generalabrechnung von zu hoher Gewalt in Computerspielen textlich deklariert. Nur für die Zielgruppe “Machos, Sadisten und andere Quälgeister” geeignet.Die Power Play (03/89) testete dann noch die DOS-Version und stellte “ein flottes Kampfspiel” fest, welches ganz nett war, “um ab und zu mal ein bisschen Dampf abzulassen.” Ich mochte diese alten technischen Statements: ”EGA-Karten werden zwar nicht ausgenutzt, aber die CGA-Grafik sieht relativ gut aus.” Auf den ersten Blick könnte die Amiga-Version von damals auch ein heute auf old school programmiertes Spiel gewesen sein.