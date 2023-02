Hogwarts Legacy: Lag Fix für PC-Spieler User-Artikel

Teaser Hogwarts Legacy verursacht zurzeit gerade bei PC-Spielern noch starke Performance-Probleme, selbst bei guten FPS-Raten. Wie ihr diese Mikroruckler beseitigt, verrät euch dieser Artikel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hogwarts Legacy ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Exploit-Schutz aufrufen

Schritt 1: Exploit-Schutz aufrufen

Programm zum Anpassen hinzufügen

Schritt 2: Programm zum Anpassen hinzufügen

Datei „HogwartsLegacy.exe“ auswählen

Schritt 3: Hogwarts Legacy im Ordner auswählen

Ablaufsteuerungsschutz (Control Flow Guard, CFG) ausschalten

Schritt 4: CFG außer Kraft setzen

Bei weiteren Schwierigkeiten

Anzeige

Alles keine Zauberei...

ist seit dem 10. Februar auch für diejenigen verfügbar, die lediglich die Standard-Version erworben haben. Doch bereits seit Tagen berichten PC-Spieler mit einem Vorabzugang von erheblichen Performance-Problemen. Diese Schwierigkeiten gehen über niedrige FPS-Werte noch hinaus. So schleichen sich selbst mit 60 bis 90 Bildern pro Sekunde viele Mikroruckler ein, die eher ein Bild von einem deutlich geringeren FPS-Wert vermitteln. Zwar hat das Entwicklerstudiobereits während der Early-Access-Phase ein Performance-Update durchgeführt. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Glücklicherweise gibt es inzwischen ein Workaround, um in wenigen Minuten dieses Stuttering-Problem zu beheben.Als erstes müsst ihr in den Systemeinstellungen das Menü „Exploit-Schutz“ aufrufen. Dazu gebt ihr einfach in eure Suchleiste „Exploit“ ein. Die Eingabe sollte hier bereits automatisch vervollständigt werden. Klickt dann entsprechend auf den Vorschlag und es öffnet sich das gewünschte Menü.Klickt nun oben zunächst auf den Menüpunkt „Programmeinstellungen“. Dort könnt ihr dann durch Anklicken des Plus-Symbols neben „Programm zum Anpassen hinzufügen“ einen genauen Dateipfad zu Hogwarts Legacy auswählen.Wählt jetzt in eurem Spiele-Ordner von Hogwarts Legacy die Datei „HogwartsLegacy.exe“ aus. Solltet ihr das Spiel bei Steam gekauft haben, findet ihr das Spiel unter folgendem Pfad:\SteamLibrary\steamapps\common\Hogwarts LegacyJetzt wurde Hogwarts Legacy zu den Programmen im Menü hinzugefügt. Euch werden diverse Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Scrollt etwas herunter bis zum Punkt „Ablaufsteuerungsschutz (Control Flow Guard, CFG)“. Die Checkbox „Systemeinstellungen außer Kraft setzen“ muss aktiviert sein. Der Schalter darunter muss auf „Aus“ gesetzt werden. Klickt nun ganz unten auf „Anwenden“ und startet euren PC neu.Solltet ihr weiterhin das Gefühl haben, dass sich Hogwarts Legacy trotz guter FPS-Werte, etwas ruckelig spielt, könnt ihr in den Anzeigeeinstellungen die Hochskalierungstechnologien wie zum Beispiel DLSS deaktivieren. Dabei ist zu betonen, dass dieser Lag Fix eure FPS nicht erhöht und keine fehlende bzw. unvollständige Optimierung der PC-Version von Hogwarts Legacy ausgleichen kann. Aber selbst mit niedrigen Frameraten, sollte eine Beseitigung der Mikroruckler, das Spielerlebnis deutlich verbessern. Schreibt gerne einen Kommentar, ob euch dieser Tipp geholfen hat!