Hidden & Dangerous 2 User-Artikel

Teaser Eine Spezialeinheit mischt im Zweiten Weltkrieg hinter der Frontlinie den Feind auf! Wir vernichten Flugzeuge und Treibstoff-Depots, besorgen Top-Secret-Unterlagen und lehren dem Gegner das Fürchten!

2003 war ein gutes Spiele-Jahr. Wie ich schon an anderer Stelle erwähnte, habe ich mir damals mein erstes Spiele-Magazin gekauft, was mehr oder weniger der endgültige Beginn meiner Spiele-Leidenschaft war. Es erschienen aber auch viele Games, deren Namen heute noch den meisten geläufig sein dürften wie Call of Duty oder auch. Und auch ein Spiel, zu dem ich gerne mal einen Artikel schreiben würde, aber nicht möchte, dass GamersGlobal in des Teufels Küche kommt. Es geht um das Spiel, in welchem man auf Passanten urinieren und Katzen als Schalldämpfer zweckentfremden kann und zu dem es eine sehr schöne Verfilmung vongab (keine Ironie meinerseits)…

Stattdessen soll es um ein Spiel gehen, das heutzutage wohl nicht mehr so bekannt ist. Dessen Entwickler schon: 2KCzech, damals noch bekannt als Illusion Softworks. Da dürfte es bei einigen klingeln, denn es handelt sich um eben jenes Studio, das den ersten Teil der Mafia-Reihe zu verantworten hatte und auch berühmt war für die Vietcong-Spiele. Zu seinem Repertoire gehört auch eine zweiteilige Serie, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Es gibt Anlass zu feiern, denn vor genau 20 Jahren erschien Hidden & Dangerous 2!



Verdeckt und gefährlich

Mit der Bazooka schalten wir einen feindlichen Panzer aus.



Die Kampagne ist eingeteilt in Operationen, die wiederum aus einzelnen Missionen bestehen, die nacheinander erfüllt werden müssen. Meistens finden die Missionen in der selben Gegend statt, hin und wieder am selben Ort der vorhergehenden Mission. Die Aufträge unterscheiden sich in der Regel, oftmals läuft es aber darauf hinaus, dass wir eine feindliche Position oder einen Stützpunkt einnehmen. In einigen Missionen müssen wir besonders vorsichtig sein, um nicht den Alarm auszulösen. Meistens gibt es mehrere Aufträge, die wir erfüllen müssen, hinzu kommen optionale Aufgaben, die uns vorher nicht bekannt sind und sich aus den Umständen ergeben.



Der richtige Mann am richtigen Platz

Haben wir uns für den normalen Spiel-Modus entschieden, stehen uns in der Regel alle Teammitglieder zur Verfügung. Es gibt darüber hinaus den Modus „Blutbad“, bei dem wir jeden feindlichen Soldaten eliminieren müssen (ebenso fragwürdig wie sinnlos meiner Meinung nach), und den Einzelgänger-Modus, bei dem wir alle Missionen mit nur einem Soldaten erfüllen müssen, was den Schwierigkeitsgrad noch mal um einiges erhöht.

Wir steuern immer einen der Soldaten, können aber jederzeit hin und her wechseln. Darüber hinaus können wir unseren Kameraden Befehle erteilen, sofern sie sich in Hörweite befinden. Somit können wir ihnen befehlen, sich an einer bestimmten Stelle zu positionieren, das Feuer einzustellen oder bestimmte Aktionen auszuführen wie beispielsweise das Aufschneiden eines Zaunes. Dabei agieren unsere Kameraden in der Regel selbstständig; sie melden uns, wenn sie Feinde erspähen und eröffnen das Feuer. Auf diese Weise kann es vorkommen, dass einer unserer Kameraden einen Gegner ausschaltet, noch bevor wir diesen überhaupt sehen. Positionieren wir die Soldaten unserer Einheit richtig, können wir uns darauf verlassen, dass sie uns die Gegner vom Hals halten und uns Feuerschutz geben, sofern notwendig.

Wir geben einem Kameraden den Befehl, ein Loch in den Zaun zu schneiden.

Einmal um den Globus

Wie auch in der bereits erwähnten Call-of-Duty-Reihe führen uns unsere Missionen in verschiedene Kriegsgebiete. Wir kämpfen in der Normandie, Norwegen, Italien, Tschechien, den Alpen, aber auch in Fernost gegen die Japaner. Dafür bietet sich uns ein umfangreiches Arsenal; dabei können wir sogar festlegen, welche Uniformen unsere Soldaten tragen sollen. Bei den Waffen stehen uns verschiedene Maschinenpistolen zur Verfügung wie die bekannte Sten Gun, aber auch Gewehre (auch mit Zielfernrohr), Raketenwerfer, Handgranaten, Sprengstoff und nützliche Gegenstände wie eine Kamera oder Drahtscheren. Allerdings variiert das Arsenal je nach Mission und Einsatzort.



Vereinzelt treffen wir auf alliierte Soldaten, die ihre eigenen Befehle haben oder sich unserem Kommando unterstellen. Dabei können wir diese nicht direkt steuern, aber ihnen genau so wie unseren Kameraden Befehle erteilen. Natürlich können wir auch ihr Inventar inspizieren und ihnen, sofern nötig, andere Waffen geben. Bei jeder Mission steht uns eine auf ein Blatt Papier gekritzelte Karte zur Verfügung, durch die wir wichtige Informationen erhalten, beispielsweise die Lage von Minenfeldern oder feindliche Positionen. Außerdem wird vor jedem Einsatz in einem kurzen Video die Situation erklärt und mögliche Verbündete erwähnt.

Robin Hood, dort funktionierte es tatsächlich, im Gegensatz zu Hidden & Dangerous 2. Doch dazu später mehr. Wie schon im ersten Teil ist es möglich, das Spiel zu pausieren und in einen Taktik-Modus umzuschalten. Dabei können wir die Karte inspizieren und einzelnen Team-Mitgliedern Befehle erteilen, die sie ausführen, sobald der Taktik-Modus beendet wird. Dadurch ist (theoretisch) ein präzises und durchdachtes Vorgehen möglich. Ein ähnliches Feature bot, dort funktionierte es tatsächlich, im Gegensatz zu Hidden & Dangerous 2. Doch dazu später mehr.

Im Taktik-Modus können wir unser Vorgehen genau planen.

Eine gewagte These

Ich bin kein großer Freund davon, Spielen (welcher Art auch immer) nachzusagen, sie seien realistisch. Mir gingen auch schon immer die Leute auf die Nerven, die irgendeinen Shooter gespielt haben und dann dachten, sie seien Experten. Auch über Aussagen à la „Assassin’s Creed basiert auf wahren Ereignissen“ kann ich nur den Kopf schütteln, suggerieren sie doch tatsächlich Realismus. Blödsinn. Im Allgemeinen halte ich die Diskrepanzen zwischen Realität und Videospielen (trotz Fotorealismus und Virtual Reality) für zu groß, um davon sprechen zu können, Spiel xy sei besonders realistisch. Deshalb halte ich die These, „realistische“ Militär-Shooter seien tatsächlich auch nur ansatzweise lebensecht, für etwas gewagt. Aber das nur so als Einschub.



Vor diesem Hintergrund ist es wohl dennoch legitim davon zu sprechen, dass Hidden & Dangerous 2 durchaus zu den (verhältnismäßig) realistischeren Spielen gehört. Ähnlich wie bei dem zwei Jahre zuvor erschienenen (und ebenfalls aus Tschechien stammenden) Operation Flashpoint wurde eher auf Realismus gesetzt, statt auf gescriptete Action wie bei den meisten anderen (Weltkriegs-)Shootern der damaligen Zeit. Natürlich gibt es auch hier gescriptete Ereignisse, aber diese halten sich in Grenzen und beschränken sich meist darauf, dass der Gegner nach einer bestimmten Zeit Verstärkung erhält oder irgendwo sich ein feindlicher Panzer in Bewegung setzt, um uns auf die Pelle zu rücken.

Stählerner Sarg: Dieses deutsche U-Boot müssen wir am Abtauchen hindern.



Die Gegner-KI ist relativ gut; so eröffnen Feinde das Feuer und werfen sich zu Boden, wodurch sie schwerer zu treffen sind. MG-Stellungen und bewaffnete Fahrzeuge werden ebenfalls von der KI benutzt, wenn wir entdeckt werden. Die Umgebung lässt sich zum Teil ebenfalls zerstören; Glas zerspringt, ebenso wie Möbelstücke; Explosionen und Einschläge von Geschossen hinterlassen Spuren, jedes Fahr- und Flugzeug lässt sich mit Raketenwerfern in die Luft sprengen oder mit dem MG durchlöchern (abgesehen von Panzern natürlich).



Ein wichtiger Faktor in diesem Spiel ist die Tarnung. Unser Team ist kriechend schwerer zu erkennen, vor allem werden sie auf den ersten Blick nicht als Feinde wahrgenommen, wenn sie deutsche Uniformen anhaben, ähnlich wie bei The Saboteur. Und das ist etwas, das es so in dieser Form kaum in Spielen gibt (und das es ruhig mal öfter geben darf!), bis auf ganz wenige Ausnahmen. Gegnerische Soldaten können sich ergeben, wenn sie unter Beschuss geraten und Angst bekommen. An manchen Stellen ist das Aufgeben feindlicher Einheiten durch ein entsprechendes Script vorgegeben, aber theoretisch kann sich jeder Soldat ergeben. Vom humanen Aspekt einmal abgesehen, ergibt sich daraus ein entscheidender Vorteil: Wir können mit einem gefangenen Gegner die Uniform tauschen, allerdings nur, wenn sie keine Blutspuren aufweist.

Auch hier zeigen sich der Realismus des Spiels und die Liebe zu Logik und Details. Einmal hatte ich eine deutsche Uniform angelegt und eine deutsche Waffe in der Hand, hätte also vom Gegner auf eine gewisse Distanz nicht als Alliierter erkannt werden dürfen. Trotzdem eröffneten die Deutschen das Feuer auf mich, als sie mich sahen. Der Grund? Ich hatte vergessen, den alliierten Rucksack abzulegen… Natürlich stößt hier die KI an ihre Grenzen, denn normalerweise würde man ja erst einmal den Kameraden fragen, wo er diesen Rucksack her hat. Und erst dann feststellen, dass es sich um einen Gegner handelt. Und wie es möglich ist, dass die Deutschen uns offensichtlich am Gesicht ansehen, dass wir nicht zu ihnen gehören, wenn wir zu lange in deutscher Uniform neben ihnen stehen, weiß die KI wohl auch nur selbst.

In der Uniform des Feindes kontaktieren wir eine Doppelagentin.

Im normalen Spiel-Modus wählen wir bis zu vier Soldaten für unser Team aus. Dabei spielen ihre Fähigkeiten eine Rolle, denn wir brauchen Experten auf der unterschiedlichsten Gebieten. In der Regel sind die Unterschiede aber nicht so groß, bis auf ein paar Ausnahmen. Schießen können selbstverständlich alle., aber einige sind besonders begabt in Erste Hilfe oder dem Schloss-Knacken. Jeder Soldat hat bestimmte Werte, die mit dem Absolvieren einer Mission gesteigert werden, wie etwa Ausdauer oder Kraft, welche definiert, wie viel er tragen kann.