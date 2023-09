Heute erschien: Star Trek - Voyager - Elite Force User-Artikel

Teaser Unter Star-Trek-Fans gilt Star Trek - Voyager - Elite Force als eine der besten Versoftungen aus dem berühmten Science-Fiction-Franchise. In der neuen Artikel-Serie beleuchten wir den Action-Titel.

Die TV-Serie als Vorbild

In den Missionen von Star Trek - Voyager - Elite Force seid ihr als Team unterwegs.

Der Besuch des Borg-Kubus und der Kampf gegen die Borg-Rasse war eins der atmosphärischen Highlights des Titels.

Rezeption des Spiels

"Faszinierend! Elite Force spricht selbst Leute wie mich an, denen 3D-Shooter sonst nicht allzuviel bedeuten. Aber durch die durchgehende Story fühle ich mich wie mitten in einer guten TV-Doppelfolge - Hut ab, Raven Software."

Auch im Testlabor der GameStar war man von der Qualität des Titels und der Story-Kampagne sehr angetan. Martin Deppe vergab 87 von 100 Wertungs-Punkten und attestierte dem Titel:

"So müssen 3D-Actionspiele künftig aussehen: Schicke Grafiken, spektakuläre Levels – aber vor allem müssen sie in Zukunft so viel Abwechslung bieten und eine ebenso intelligente Handlung haben wie Voyager."

Kämpfen war nicht immer die beste Option: In Elite Force gab es auch Schleich-Passagen, bei denen ihr Feinde umgehen konntet.

Heute vor genau 23 Jahren, am 22. September 2000, erschien hierzulande mit, ein Egoshooter-Titel für PC, der auf der bekannten Science-Fiction-Serie aus dem-Universum basierte. Ein passender Zeitpunkt, auf den Release des PC-Spiele-Klassikers zurück zu blicken und mit "Heute erschien" eine neue Artikel-Serie auf GamersGlobal ins Leben zu rufen.Vom amerikanischen Spielestudio Raven Software entwickelt und über den Publisher Activision (dieser war seit dem Jahr 1998 im Besitz der Star-Trek-Lizenz) veröffentlicht, war Elite Force eines der ersten Spiele, die die Power der-Engine nutzten. Die neue, leistungsstarke Grafik-Engine der Technik-Gurus bei id Software wartete mit beeindruckenden 3D-Effekten und dynamischer Beleuchtung auf. Doch auch inhaltlich schöpften die Mannen von Raven Software bei dem Titel aufgrund der ikonischen Lizenz aus dem Vollen.Eng an der erfolgreichen US-Serien-Vorlage orientiert, setzte die Handlung des Spiels Ende der sechsten Staffel von Star Trek Voyager an. Die U.S.S. Voyager wird in einen mysteriösen Raum voller gestrandeter Schiffe gezogen, die von einer riesigen Raumstation namens Die Schmiede kontrolliert werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Ensign Munro (wahlweise männlich oder weiblich), einem Mitglied des sogenannten "Hazard Teams" - eine gut bewaffnete Elite-Spezialeinheit, die gefährliche Außeneinsätze für die Voyager übernimmt.Als Teil des Hazard Teams gilt es im Spiel, die Voyager vor feindlichen Angriffen zu schützen, die anderen Schiffe des Weltraum-Friedhofs zu infiltrieren und letzten Endes das Geheimnis der Schmiede aufzudecken. Das bedeutet, das ihr auf euren Missionen nicht alleine seid, sondern euch ein oder mehrere Team-Mitglieder bei Seite stehen (und mit euch interagieren sowie kämpfen). Und diesen Support konntet ihr gut gebrauchen, denn es standen zahlreiche actionreiche Gefechte gegen ikonische Gegner, wie etwa die Borg oder die Klingonen, auf der Tagesordnung. Daneben wurden auch Stealth-Passagen in die Missionen eingestreut, die spielerische Abwechslung in das shooterlastige Geschehen brachten.Die aufwendig inszenierte Story-Kampagne fuhr viele bekannte Schauplätze, Charaktere und Rassen aus dem Star-Trek-Universum auf, so dass der Titel das typische Star-Trek-Flair ausstrahlte. Ein weiteres Plus: Einige der Serien-Darsteller konnten gewonnen werden, um ihre Original-Stimmen für das Spiel zur Verfügung zu stellen, darunterals Captain Janeway,als Seven of Nine oder einals Tuvok. Ebenso wurden viele Zwischensequenzen integriert, die im Stil der Serie gerendert waren und die Geschichte voran trieben. Die Cut-Scenes werteten das an sich lineare Gameplay zusätzlich auf und ließen im Verbund mit der Interaktion der Team-Mitglieder das stimmige Gefühl aufkommen, dass man sich selbst gerade in einer Star-Trek-Voyager-Folge auf wichtiger Mission befand.Optisch konnte Elite Force auf ganzer Bühne brillieren: Das erfahrene Entwickler-Team von Raven Software schöpfte die grafische Pracht der neu lizensierten 3D-Engine versiert aus, um die verschiedenen Spielumgebungen (wie den Borg-Kubus) bildgewaltig und atmosphärisch in Szene zu setzen. Die Detailfreudigkeit innerhalb der Levels ließ die Star-Trek-Fans ehrfürchtig im siebten Himmel schweben. Die begehbaren Decks der Voyager oder der Borg-Kubus samt Instrumenten und Bedienpanels wurden stilecht umgesetzt, so dass man sich quasi wie an Bord des Raumschiffs der Intrepid-Klasse und anderen Star-Trek-Schiffen wähnte. Lediglich die etwas hakeligen Animationen schmälerten etwas das grafische Gesamtbild des Titels.Neben der Singleplayer-Kampagne stand auch ein Multiplayer-Modus namens "Holomatch" bereit, der verschiedene Modi wie Deathmatch, Capture the Flag oder Team Deathmatch zur Auswahl hatte. In diesem waren auch einige Karten inkludiert, die auf anderen bekannten Star-Trek-Serien basierten, wie zum Beispieloder dieEnterprise-D.Es ist keine große Überraschung, Star Trek Voyager - Elite Force verzückte die Spiele-Kritiker reihenweise (wie auch den Artikel-Autor) und heimste absolut verdient hohe Wertungen in den hiesigen Zeitschriften-Redaktionen ein - das Spiel gilt bis heute als einer der besten Star-Trek-Titel aller Zeiten.Die PC Player vergab in der Magazin-Ausgabe 10/2000 seinerzeit eine Wertung von 88 Prozent für Elite Force, Ex-Redakteurschwärmte:Das Spiel erhielt übrigens 2001 (neben der MacOS-Version) noch ein Expansion Pack , das unter anderem einen virtuellen Nachbau der Voyager mit zusätzlichen Decks zum Erkunden bot, sowie einen Nachfolger, Star Trek Elite Force 2 . Dieser erschien 2003 und wurde von Ritual Entertainment produziert.Falls euch dieser Rückblick jetzt ein wenig Lust auf den Action-Klassiker gemacht hat: Star Trek - Voyager - Elite Force könnt ihr, zusammen mit einigen anderen Star-Trek-Titeln (darunter auch den Nachfolger), seit dem September 2021 auf GOG.com digital erwerben.