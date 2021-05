Hanafuda – Nintendos allererstes Spiel User-Artikel

Teaser Mehr Retro geht kaum: 1889 veröffentlichte Nintendo sein allererstes Spiel, traditionelle japanische Hanafuda-Karten. Die stellt Nintendo auch heute noch her – ich habe mir welche aus Japan bestellt.

Before the games

Das Firmengebäude von Nintendo, 1889 (public domain).

Fast 100 Jahre bevor die Menschheit erstmals vonundhörte, gründete sich in Japan ein Spielehersteller namens Nintendo, der damals traditionelle japanische Spielkarten (Hanafuda) produzierte. Diese stellt Nintendo auch bis heute her – ich habe mir für diesen Artikel ein Kartenset aus Japan bestellt und erkläre euch, wie man damit spielt. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf die Firmengeschichte von Nintendo, den Anfang, lange vor den Videospielen.Gegründet wurde Nintendo bereits 1889 von. Das Geschäft damals hatte selbstverständlich wenig mit dem Unterhaltungsriesen gemeinsam, den wir heute kennen. Vielmehr handelte es sich um einen Laden für handgemalte Hanafuda-Spielkarten in Kyoto namens Nintendo Koppai. Das Unternehmen hatte einen erfolgreichen Start, denn die damalige japanische Regierung ging streng gegen Glücksspiel vor und verbot daher eine große Menge an Spielkarten. Hanafuda blieben jedoch erlaubt, wohl auch weil auf den Karten selbst keine Zahlen enthalten sind, weswegen man sie zum Zocken als weniger geeignet betrachtete. Tatsächlich waren es laut einiger Artikel aber auch Yamauchis Verbindungen zur Yakuza und deren Spielhallen, die zum Erfolg von Nintendo beitrugen und ihm genug Abnehmer für seine Karten verschafften.Handgezeichnete, robuste Karten aus vergleichsweise dicker Pappe haben jedoch aus unternehmerischer Sicht einen Nachteil: Sie lassen sich nur mit relativ großem Aufwand herstellen und haben eine hohe Lebensdauer, weswegen der Markt relativ schnell gesättigt ist. Immerhin reden wir von einem Nischensegment, das nur aus einem Laden in Kyoto bedient wird. Yamauchi sattelte also auf eine billigere Produktionslinie um, engagierte mehr Personal und eröffnete ein weiteres Geschäft in Osaka. Nachdem der erste große Krieg des 20. Jahrhunderts zwischen Japan und Russland durch die diplomatische Initiative vonendete, erhöhte die japanische Regierung die Steuern auf Unterhaltungsprodukte, unter anderem auch auf Spielkarten, was Nintendo zu einer Vertriebspartnerschaft mit Japan Tobacco veranlasste, um seine Karten in Tabakwarenläden anzubieten. Zigaretten und Glücksspiel – nicht unbedingt das, was man mit dem sich als familienfreundlich präsentierenden Nintendo von heute in Verbindung bringen würde, oder?Fusajirō Yamauchi blieb 40 Jahre lang Geschäftsführer von Nintendo und gab 1929 die Leitung an seinen Schwiegersohnab, dieser blieb wiederum 20 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens und übergab das Zepter dann seinem EnkelUnter dessen Ägide vollzog Nintendo schließlich den Wandel weg vom Spielzeughersteller und hin zu dem Videospielproduzenten, den wir heute kennen.