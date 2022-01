Grafikkarte "undervolten" User-Artikel

Teaser Den Stromverbrauch und die Abwärme verringern, ohne viel Grafikkarten-Leistung zu verlieren: Eine Anleitung zum Undervolting.

Warum sollte ich mir die Mühe machen?

Grafikkarte Erscheinungsjahr TDP GTX 480 2010 250 Watt GTX 680 2012 195 Watt GTX 980 Ti 2015 250 Watt RTX 1080 Ti 2017 250 Watt RTX 2080 Ti 2018 250 Watt RTX 3080 Ti 2021 350 Watt RTX 3090 Ti 2022 450 Watt (geschätzt)

Was ist mit AMD? Dieser Artikel bezieht sich auf meine Erfahrungen mit einer Nvidia-Grafikkarte. Bei AMD-Grafikkarten stellt sich die Sache leicht anders dar. Zum einen muss im MSI Afterburner die Option "Spannungsregelung freischalten" aktiviert werden und im AMD-Treiber bei der Tuning-Steuerung "manuell" ausgewählt werden, sonst kann der Afterburner keine Änderungen vornehmen nehmen. Danach kann im Afterburner die Spannung und die Taktrate verändert werden, eine Kurve wie bei Nvidia-Grafikkarten gibt es nicht. Das Undervolting ist bei AMD auch direkt im Treiber ganz ohne MSI Afterburner möglich.

Under....was??!!

Ein bisschen Software muss es sein

Der MSI Afterburner in der Hauptansicht. Links am Rand sind die Einstellungen und unten links in der Ecke der "Curve Editor". Rechts können Profile abgespeichert werden.

Der RTSS erlaubt es das OSD zu konfigurieren und In-Game anzuzeigen.

Den Standardzustand ermitteln

HWInfo zeigt alle wichtigen Parameter eurer Grafikkarte und die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Werte während des Benchmarks.

Auf geht's!

Die Ausgangssituation der RTX 3080 Ti.

Die optimierte Spannungskurve meiner RTX 3080 Ti: 1.830 MHz @ 831 mV.

Und das Risiko? Wie auch Übertakten ist das Undervolting ein Eingriff in die vom Hersteller vorgesehene Spannungskurve und Taktrate. Deshalb kann es immer sein, dass die gewählte Kurve nicht stabil ist. Diese Instabilität muss sich nicht bei dem Benchmark-Titel oder bei allen Spielen zeigen, sondern kann auch unter anderen Umständen auftreten. Daher kann der MSI Afterburner die Standardeinstellung auch wiederherstellen und bei Problemen mit einem neuen oder alten Spiel sollte neben den üblichen Problemlösungen auch daran gedacht werden, dass das Undervolting die Ursache sein kann.



Undervolting kann sich zudem positiv auf die Lebensdauer deiner Grafikkarte auswirken, da die Grafikkarte mit weniger Spannung und Wärme läuft und geringere Lastspitzen hat. Diese reduzieren auch die Belastung des Netzteils.



Fazit

Ein beendeter Benchmark in F1 2021. Rechts oben kann gut das OSD erkannt werden.

Moderne Computerspiele werden immer schöner, größer und umfangreicher oder kurz: aufwendiger. Nicht nur beim Erstellen, was mehr Programmieraufwand für die Entwickler bedeutet, sondern auch beim Berechnen der Live-Bilder für den Spieler. Nur logisch also, dass diese Leistung von modernen CPUs und Grafikkarten nicht nur durch technologischen Fortschritt, zum Beispiel durch kleinere Fertigungsverfahren, sondern auch durch immer größer werdenden Einsatz von elektrischer Energie erkauft werden muss.Der Löwenanteil fällt der Grafikkarte zu, die neusten Modelle benötigen bei maximaler Auslastung zwischen 200 und 450 Watt elektrischer Leistung. Die Netzteile müssen dies über mehrere Stunden liefern und auch öfter auftretende Spannungsspitzen abfangen. Die Auswahl eines Netzteils bedarf deshalb einer gewissen Sicherheitsspanne. Hat für einen Spielerechner vor über einem Jahrzehnt noch problemlos ein 400 bis 600 Watt Netzteil genügt, sind modernere High-End-PCs längst mit Komponenten zu befeuern, die knapp 1.000 Watt oder sogar darüber hinaus als Ausgangsleistung an den PC liefern müssen. Mehr Leistungsaufnahme bedeutet demnach auch mehr Abwärme und mehr notwendige Kühlleistung und somit im Zweifel höherdrehende Lüfter. Undervolting bietet die Möglichkeit, die Leistungsaufnahme und damit die nötige Kühlleistung zu reduzieren.Bedingt durch die Fertigung von modernen Grafikchips ist deren Güte und Ausführung einer gewissen Toleranz und Streuung unterworfen. Die Hersteller (AMD, Nvidia oder deren Auftragsfertiger) müssen daher beim gewählten Takt (Mega-Hertz, MHz) über die Spannung (Millivolt, mV) gewisse Kompromisse eingehen, sodass die Grafikkarte trotz dieser Fertigungstoleranz die gewünschte Leistung erbringt und stabil läuft. Sie legen daher die Taktfrequenz und die Spannung so an, dass auch der "schlechteste" Chip damit stabil läuft.Mittlerweile sind immer öfter Grafikkarten (zum Beispiel von Asus) mit einem Switch ausgestattet, der zwei unterschiedliche BIOS-Versionen lädt: Silent oder Performance. Während Letzteres oft das werkseitige Overclocking voll ausschöpft und die Lüfterkurven ohne Rücksicht auf die Lautstärke eingestellt sind, werden mit der Silent-Option Einstellungen verwendet, die weniger Abwärme produzieren, andere Lüfterkurven verwenden, aber auch die Grafikkarte leicht langsamer machen.Allerdings bieten nicht alle Grafikkarten verschiedene BIOS-Varianten an und selbst wenn, besteht weiterhin Optimierungspotential. Während Overclocking (OC) Vielen ein Begriff sein sollte und insbesondere bei der Hatz nach den letzten Frames per Second (FPS) eine Rolle spielt, geht Undervolting den umgekehrt Weg. Ziel des Undervolting ist es, die Spannung und Taktfrequenz nicht wie beim OC zu erhöhen, sondern die maximale Taktfrequenz und Spannung so weit zu verringern, dass sich ein guter Kompromiss aus Leistungsverlust, Geräuschentwicklung und Stromverbrauch einstellt. Die Lastspitzen und das Spulenfiepen können ebenfalls reduziert oder ganz eliminiert werden.In der seit Monaten andauernden Grafikkarten-Kauf-Lotterie habe ich auf der Suche nach meinem Wunschmodell zu einem Kompromiss gegriffen, der allerdings nicht ganz meinen Ansprüchen an Lautstärke und Stromverbrauch genügt. Die Nvidia Geforce RTX 3080 Ti Founders Edition besitzt laut Nvidia ein PowerLimit von 350 Watt und damit mehr als fünfmal so viel wie meine eingesetzte CPU. Die Lüfter drehen unter Last ziemlich hoch und heben sich deutlich von den anderen Komponenten ab. Nicht nur meine Ohren, sondern auch mein Geldbeutel würden sich da über eine Entlastung freuen.Um mit dem Undervolten zu beginnen, benötigte ich ein Programm, mit dem ich die Spannungskurve der Grafikkarte in einem Editor verändern kann. Meine Wahl fiel auf das wohl üblichste Programm für diese Zwecke: den MSI Afterburner . Gleichzeitig mit dem Afterburner wird das Programm "RivaTunerStatisticsServer" (RTSS) installiert. Es dient als Datenquelle für den Afterburner und gibt euch die Möglichkeit, auf dem Bildschirm beim Spielen ein praktisches On-Screen-Display (OSD) anzuzeigen. Ein weiteres nützliches Programm ist HWInfo . Es zeigt euch in einer übersichtlichen Tabelle unzählige Werte eurer Grafikkarte und allen anderen Komponenten an.Nach der Installation von MSI Afterburner habe ich zuerst die Einstellungen aufgerufen und dort im Tab "Überwachung" alle notwendigen Zeilen für das OSD markiert. Dazu die jeweilige Zeile auswählen und unter dem Abschnitt "Zeige On-Screen-Einblendung" auswählen. Ich ließ mir die GPU-Temperatur, die GPU-Auslastung, die Speicherauslastung, den Prozessortakt, die Speichergeschwindigkeit, die Power (Leistungsaufnahme) und die Framerate anzeigen.Danach wird im Fenster des RTSS das OSD per "On-Screen-Display zoom" vergrößert, in die rechte obere Ecke geschoben (die Ecke auswählen, sie erscheint dann blau) und oben Links "Show On-Screen Display" aktiviert.Bevor es ans Undervolten geht, muss der aktuelle Stand festgehalten werden. Als Test habe ich den internen Benchmark-Modus vonverwendet und konnte mit der Grafikkarte im Standardzustand einen FPS-Durchschnitt von 109 bei einem Minimum von 86 fps und einem Maximum von 125 fps erreichen. Die Grafikkarte benötigte bis zu 343 W und 308 W im Durchschnitt. Die Lüfter der Grafikkarte drehten durchschnittlich 1.862 Umdrehungen pro Minute (U/min) und im Maximum mit bis zu 2.050 U/min schnell, um den bis zu 77 Grad Celsius warmen Chip zu kühlen.Danach ging es zurück zum MSI-Afterburner-Hauptfenster. Dort kann man auf der rechten Seite fünf Profile mit unterschiedlichen Spannungskurven oder PowerLimits abspeichern. Unten in der Mitte ist ein "Reset", "Sichern" und "Übernehmen"-Button. Mit dem Button "Curve Editor" kann die aktuelle Standardkurve angeschaut werden. Ich habe sie per Screenshot gesichert, obwohl man die Standard-Einstellungen jederzeit per Klick auf Reset zurücksetzen kann. Es kann hilfreich sein, das Powerlimit um zehn Prozent oder gleich bis zum Maximum zu erhöhen. Dazu muss in der Spalte "Fan" auf das Kettenglied-Symbol unter dem "Temp Limit"-Schieberegler geklickt werden, um das "Power Limit" zu entsperren. Danach kann der Regler von 100 Prozent in meinem Fall auf bis zu 114 Prozent erhöht werden. Ein höheres Power-Limit verhindert einen Absturz bei kleineren, kurzen Lastspitzen.Nun geht es zur Spannungskurve. In meinem Fall ging die Kurve von 700 mV und circa 1.200 MHz langsam steigend bis zum einem Plateau bei 1.950 MHz und 1.250 mV. Nun habe ich einen beliebigen Punkt auf der Kurve angeklickt und bei gedrückter "Shift"-Taste die gesamte Kurve circa 200-300 MHz nach unten gezogen. Dies hat den Zweck, dass der gleich erfolgte Eingriff den später höchsten Punkt darstellt. Ihr wählt also einen Punkt, zum Beispiel bei 1.000 mV, an und zieht ihn mit gedrückter Maustaste auf 1.900 MHz. Diese Punkt sticht dann wie ein starker Peak nach oben hervor. Jetzt muss nur noch im Afterburner-Hauptfenster auf "Übernehmen" geklickt werden. Der Curve Editor bleibt dabei offen. Die Linie nimmt dann euren verschobenen Punkt als maximal Wert für das Plateau und links davon entsteht eine sanfte Steigung. Merkt euch diese Einstellungen oder schreibt sie auf, wenn diese Kurve nicht stabil läuft, wird sie automatisch zurückgesetzt.Um die Stabilität zu testen, könnt ihr ein aufwendigeres Spiel etwa fünf bis 15 Minuten spielen. Stürzt das Spiel ab, war die gewählte Spannung bei dieser Taktrate zu gering und muss erhöht beziehungsweise gesenkt werden. Nutzt ihr eine zu hohe Spannung, fällt der Stromverbrauch und die Lautstärke kaum geringer als bei den Standardwerten aus und das ganze Undervolten ist sinnlos. Wählt ein Spiel, was die Grafikkarte fordert und am besten auch moderne Funktionen wie Raytracing verwendet.Nun geht es ans Ausprobieren. Ihr könnt euch an anderen Undervolt-Ergebnissen im Netz orientieren, aber wegen der Fertigungstoleranz gibt es keine Garantie, dass die Werte auch bei euch funktionieren. Ich habe es also mit 875 mV@1.900 MHz, später 850mV@1.875 MHz und auch geringere Spannungen ausprobiert. Dabei immer im Hinterkopf behalten, dass niedrigere Taktraten bei niedrigen Spannungen funktionieren können, sodass entweder die Taktrate abgesenkt werden oder die Spannung erhöht werden muss, falls das Spiel abstürzt. Am Ende stellte sich 831mV@1.830 MHz als stabiler Kompromiss heraus. Dafür hatte ich den Benchmark in einer Endlosschleife fast 60 Minuten laufen lassen und noch andere Spiele ausprobiert.Sobald die Spannungskurve stabil läuft und den gewünschten Effekt gebracht hat, sollte sie im MSI Afterburner in einem Profil gespeichert werden. Zudem muss rechts oben im MSI Afterburner das "Windows"-Icon angeklickt werden, sodass der Afterburner bei jedem Systemstart geöffnet wird. Denn ohne das Programm läuft die Grafikkarte wieder in Standardeinstellungen. Das Programm "RTSS" wird vom MSI Afterburner benötigt und nach dem Beenden automatisch geöffnet. Daher am besten beide Programme in die Taskleiste minimieren und die Anzeige des OSD deaktivieren. Sollte es beim Windows-Start zu Problemen kommen, kann direkt beim Login die "STRG"-Taste gedrückt und gehalten werden, der MSI Afterburner wendet dann seine Einstellungen nicht an.Nach erfolgreichem "Undervolten" läuft die Grafikkarte nun auf einem maximalen Takt von 1.830 MHz bei einer Spannung von 831 mV. Die Grafikkarte erreichte im Benchmark jetzt einen FPS-Durchschnitt von 105 (Minimum: 89 fps, Maximum: 120 fps) und benötigte maximal 291 W und im 222 W im Durchschnitt. Weil die Grafikkarte im Durchschnitt die Lüfter nur noch circa 1600 U/min drehen lässt und einen Peak von 1865 U/min erreicht, konnte so der Geräuschpegel verringert werden. Der Chip wurde nur noch knapp 73 Grad warm.Damit stehen verglichen mit dem Auslieferungszustand ein FPS-Verlust von 3,5 Prozent einer durchschnittlichen Verbrauchseinsparung von 24 Prozent (-85 W) sowie -52 W beim maximalen Stromverbrauch gegenüber. Mit weiterer Geduld und Fleißarbeit könnten noch andere Punkte gefunden und die Karte noch weiter optimiert werden, in meinem Fall war ich erstmal zufrieden.Wer nach diesem Artikel Lust bekommen hat, kann gerne seine Erfahrungen und seine erreichten Werte hier unter dem Artikel teilen.