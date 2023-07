Gothic - Weitere spannende Abenteuer User-Artikel

Teaser Gothic fesselt für etliche Stunden und lädt auch zum Wiederspielen ein. Wem die Minenkolonie aber langsam zum Hals heraushängt, kann doch einfach mal ein paar Total-Conversion-Mods ausprobieren.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gothic ist ein Spiel, für das es viele Mods gibt. Wer das Spielerlebnis des Hauptspiels verfeinern will, kann es gerne mit Erweiterungs-Mods wie Dunkle Geheimnisse, Die Welt der Verurteilten oder auch Gothic: Definitive Edition versuchen. Diese ergänzen das Hauptspiel um Quests, teilweise veränderte oder komplett neue Orte oder passen das Balancing des Spiels an. Bereits im vorhergehenden Artikel zu Gothic hatte ich angemerkt, dass ich eher ein Freund davon bin, ein Spiel so zu spielen, wie die Entwickler es sich ursprünglich gedacht haben. Daher habe ich keine der Erweiterungs-Mods gespielt, dennoch wollte ich sie der Vollständigkeit halber erwähnen. Nicht, dass mir noch jemand aufs Dach steigt deswegen, abstürzt und einen neuen Spielstand laden muss.



Was sind Total-Conversion-Mods?





Ich habe fünf verschiedene Total-Conversion-Mods herausgesucht, die ich hier vorstellen werde. Dabei sei angemerkt, dass durch den Erfolg von Gothic insbesondere in Osteuropa viele polnische und russische Mods erschienen sind, die es oftmals nicht auf Deutsch gibt. Außerdem habe ich hier nur Mods berücksichtigt, die eine durchaus ernste Handlung haben und von der Atmosphäre her an Gothic erinnern. Natürlich dient meine Liste nur als unvollständige Übersicht über die Thematik. Jeder kann gerne selbstständig mithilfe der Suchmaschine seiner Wahl nach weiteren Mods suchen oder



Also, los gehts! Eine sehr gute Frage. In Bezug auf Gothic (und den zweiten Teil) bedeutet Total Conversion, dass Hobby-Entwickler eigene (Rollen-)Spiele auf der Grundlage der Gothic-Engine entwerfen und umsetzen. Teilweise sind ganze Teams daran beteiligt und kreieren eigene Welten mit von Gothic unabhängigen Geschichten. Andere Mods hingegen basieren auf der Handlung des Hauptspiels oder nehmen Bezug darauf.Ich habe fünf verschiedene Total-Conversion-Mods herausgesucht, die ich hier vorstellen werde. Dabei sei angemerkt, dass durch den Erfolg von Gothic insbesondere in Osteuropa viele polnische und russische Mods erschienen sind, die es oftmals nicht auf Deutsch gibt. Außerdem habe ich hier nur Mods berücksichtigt, die eine durchaus ernste Handlung haben und von der Atmosphäre her an Gothic erinnern. Natürlich dient meine Liste nur als unvollständige Übersicht über die Thematik. Jeder kann gerne selbstständig mithilfe der Suchmaschine seiner Wahl nach weiteren Mods suchen oder World of Gothic durchstöbern, das ich ohnehin jedem Gothic-Fan ans Herz lege. Alternativ kann man sich auch mit dem Mod-Manager Spine auseinandersetzen, der viele schöne Features bietet..Also, los gehts!

(Die Bedrohung): Durch dunkle Zauber wurden wir geschrumpft. Zum Vergleich: Die Fackel hat Normalgröße...

Die Bedrohung

Wie kann man Die Bedrohung am besten beschreiben? Eine Variation desselben Themas? Eine Neuadaption? Diese Mod spielt zwar in der altbekannten Welt von Gothic, aber trotzdem ist hier alles anders. Es existieren zwar die Barriere, das Alte Lager und einige Bekannte aus dem Hauptspiel, aber die Hintergrundgeschichte ist eine ganz andere. Protagonist ist Paranor, ein Abenteurer, der im Minental zum einen nach magischen Schreinen sucht und zum anderen dem Geheimnis der Verlassenen Mine auf den Grund geht…



Vom Prinzip her spielt sich Die Bedrohung ähnlich wie Gothic – wir machen Jagd auf unterschiedlich starke Viecher, leveln uns hoch und werden stärker. Allerdings steht für uns nicht die komplette Welt aus dem Hauptspiel offen; das Neue Lager beispielsweise ist mit Brettern verbarrikadiert und (theoretisch) unzugänglich. Das Sumpflager als solches existiert zwar noch, der Zutritt wird dem Spieler jedoch verwehrt. Die Alte Mine ist leer und verlassen, trotzdem können wir uns hier an sämtlichen Truhen bedienen. Etwas skurril: Die Rüstungen der Schatten sowie die Dächer der Burg im Alten Lager wurden in blau umgefärbt, die Barriere wiederum erstrahlt nun in einem schönen Rot. Wird sicher seine Gründe haben.



Zudem ist die Spielzeit viel kürzer, dafür gibt es aber auch Neuerungen. Neben neuen Arten von Ausrüstungen wie beispielsweise Helmen, gibt es komplett neue Bereiche, in die uns unsere Reise führt, wenn wir einen Weg in die Verlassene Mine gefunden haben. Man merkt, dass die Entwickler sich wirklich Gedanken gemacht haben; so gibt es Hinweise darauf, dass es in der Verlassenen Mine spuken soll. Einige Mitglieder des Alten Lagers (Dexter, Fisk) sollen Genaueres wissen, also fragen wir uns durch. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir eine Karte bekommen, die eine bestimmte Stelle mitten im Orkgebiet markiert. Später erfahren wir auch, was wir dort eigentlich suchen: Einen einzigartigen Lurker, dessen Kralle die einzige Waffe ist, gegen die die Geister in der Verlassenen Mine nicht immun sind. Und dann gibt es noch die Leiche eines unbekannten Wanderers, der uns auf die bereits erwähnten Schreine aufmerksam macht.



Humor gibt es in Die Bedrohung auch, So finden wir in der Nähe des Strandes ein Schiffswrack. Offensichtlich gehörte es einer Band auf Tournee, ein paar Instrumente treiben noch im Wasser. Wir erinnern uns (eventuell): Oberhalb des Strandes steht ein Turm, unter dem sich ein Höhlensystem voller Skelette befindet. Im Hauptspiel kämpfen wir uns irgendwann da durch und finden uns in einer Grotte wieder. In Die Bedrohung betreten wir die Grotte und stoßen auch wieder auf Untote. Kennt ihr die Szene aus Monty Pythons Die Ritter der Kokosnuss? Wo Sir Lancelot im Glauben, ein Held zu sein, in die Burg stürmt und erst später feststellt, dass er sich in Wirklichkeit einmal quer durch eine Hochzeitsgesellschaft gemetzelt hat? So ungefähr habe ich mich gefühlt, als ich mit gezückter Waffe in die Höhle stürmte und Anstalten gemacht habe, die untote Brut zu vernichten, als mir bewusst wurde, was hier abgeht: Die Band gibt den jubelnden Untoten ein Konzert!



Oder erinnert ihr euch an die Höhle, in die ein paar Goblins den Almanach verschleppt haben? In dieser Mod ist die Höhle durch Felsen unzugänglich, doch irgendein freundlicher Mensch war so nett, Sprengladungen anzubringen. Also ich zumindest kann bei so einer Gelegenheit nicht widerstehen und habe den Eingang zur Höhle frei gesprengt. Nur um dann feststellen zu müssen – hupsi pupsi - dass es dabei auch ein paar Goblins erwischt hat. Und wir treffen den allseits beliebten Mud wieder, über den wir so einiges erfahren. Dass er nämlich eine sehr ungesunde Vorliebe für Schafe hat – und das ist nicht kulinarisch gemeint…



Die Bedrohung ist eine nette Mod mit vielen guten Ideen, die aber einem immer wieder das Gefühl gibt, unvollständig zu sein. Auch war die Mod ursprünglich als erster Teil geplant, blieb aber leider der einzige. Trotzdem, meiner Meinung nach einer der besseren Gothic-Mods.

(Die Bedrohung): Auf unserer Reise begegnen wir den merkwürdigsten Typen. Die wir meistens umlegen müssen.

Diccuric