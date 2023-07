Teaser In die Barriere geworfen zu werden ist wohl die schlimmste Strafe, denn alles und jeder hier will dich umbringen. Da heißt es nur: Kämpfen oder draufgehen! Willkommen in der Minenkolonie, Arschloch!

Gothic ein PC-Spiel, das für damalige Verhältnisse aus mehreren Gründen erstaunlich war. Zum einen handelt es sich um ein Rollenspiel aus deutschen Landen, auch heute noch ist die deutsche Spiele-Industrie nicht unbedingt berühmt für ihre RPGs. Abgesehen vielleicht von Titeln wie Das Schwarze Auge, Venetica oder das Das Myterium II. Zum anderen unterscheidet sich Gothic in einigen Punkten von den übrigen Rollenspielen der damaligen Zeit. Doch lassen wir uns erst einmal in die Barriere werfen und machen uns selbst ein Bild von der Situation dort.

Der Morra und die Orks

Unser namenloser Held (wahrscheinlich hat er einen Namen, aber es fragt ihn niemand danach) landet in einem kleinen See. Begrüßt wird er vom Gardisten Bullit, der ihn tauft. Taufe ist dabei euphemistisch zu verstehen – der namenlose Held wird von Bullit und seinen Freunden ordentlich verprügelt. Gerettet wird er von Diego, der im Rang eines Schatten im Alten Lager dient. Er gibt uns eine erste Übersicht über die Kolonie. Bevor der namenlose Held in die Barriere geworfen wurde, bekam er einen Brief in die Hand gedrückt, den er dem obersten Feuermagier Corristo überbringen soll. Diego gibt uns den Rat, den Auftrag mit den Brief erst einmal für uns zu behalten. Und er legt uns nahe, dem Alten Lager einen Besuch abzustatten und uns gegebenenfalls dieser Fraktion anzuschließen. Es steht uns aber natürlich frei, die Welt zu erkunden. Theoretisch. In der Praxis ist es so, dass es Bereiche gibt, von denen wir uns fernhalten sollten, weil wir sonst erschlagen oder gefressen werden. Aber prinzipiell können wir gleich mal ins Orkgebiet marschieren, kein Thema. Wir werden von Wachposten zwar davor gewarnt und werden auch nicht zurückkommen, wenn wir es wagen, aber es ist durchaus möglich. Allerdings - zumindest am Anfang - sehr sehr dumm. Und wir lernen schnell: Save early, save often!

Das Alte Lager. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier.



Das Minental ist kein sehr einladender Ort. Die Welt außerhalb sieht aber auch nicht sehr viel besser aus: Das Königreich Myrtana wird von den Orks angegriffen. König Rhobar II. braucht magisches Erz für seine Armee, um die Feinde zurückdrängen zu können. Dieses Erz gibt es auf der Insel Khorinis, wo sich auch die Kolonie befindet. Jeder Einwohner Myrtanas, der sich eines noch so kleinen Verbrechens schuldig gemacht hat, wird zur Arbeit in den Erzminen verdonnert. Um die Flucht von Gefangenen zu unterbinden, sollten die fähigsten Magier des Landes eine magische Barriere errichten. Doch etwas ging schief, die Barriere fiel etwas größer aus als geplant, die Magier und alle im Minental sind nun selbst Gefangene einer unsichtbaren Begrenzung, die jeden tötet, der ihr zu nahe kommt. Rein kann jeder, aber raus niemand. Die Gefangenen nutzen die Gunst der Stunde und übernehmen die Kolonie. Der König muss mit ihnen verhandeln; für die Lieferung von Erz erhalten die Erzbarone (die Anführer des Alten Lagers) alles, was sie verlangen. So leben sie wie die Made im Speck, während die einfachen Buddler das Erz abbauen und zusehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Kein Wunder also, dass nicht jeder damit einverstanden ist und zwei weitere Lager gegründet wurden. Das Neue Lager verfolgt den Plan, mithilfe eines großen Haufens magischen Erzes die Barriere einfach zu sprengen, während die Spinner im Sumpflager die meiste Zeit Sumpfgras rauchen (Brokkoli, ihr versteht) und eine merkwürdige Gottheit anbeten, den „Schläfer“, der ihnen die Erlösung bringen soll. Wir schließen uns also einem der Lager an, wodurch uns natürlich die Aufnahme in einem der anderen Lager verwehrt bleibt. Was allerdings nur die halbe Wahrheit ist.



Wir fangen klein an. Und sehr schwach.

Schon nach unserer Taufe und den ersten paar Metern treffen wir auf die ersten Viecher, die uns kaltmachen wollen. Zum Glück finden wir ein Schwert, mit dem wir uns zur Wehr setzen können. Nach und nach bekommen wir bessere Waffen und auch die eine oder andere Rüstung, die uns wenigstens etwas Schutz bietet vor der gnadenlosen Fauna. Sehr oft treffen wir auf Molerats und Scavenger, die zumindest am Anfang nicht zu unterschätzen sind, aber uns Fleisch und Erfahrungspunkte liefern. Von Wölfen, Waranen und Lurkern sollten wir uns fernhalten, bis wir unsere Fähigkeiten verbessert haben. Dass wir einen Bogen machen um Schattenläufer, Golems, Trolle und die Dinosaurier-artigen Snapper, ist nicht nur selbstverständlich, sondern auch eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Gothic ist ein Spiel, das auch mal voraussetzt, dass wir vor zu starken Gegnern flüchten, wenn sie unsere Witterung aufgenommen haben. Auf diese Weise können wir die Gegend erst nach und nach erkunden, weil an bestimmten Stellen, die wir passieren müssen, Gegner auf uns warten, die uns entweder zum Rückzug oder zum Laden des letzten Spielstandes zwingen.



Auf unseren Ausflügen sollten wir auch Ausschau halten nach Pflanzen und Gegenständen, die uns helfen können. Heil-Tränke sind natürlich am effizientesten, aber auch normale Lebensmittel liefern uns Hitpoints, falls wir verletzt werden. Alternativ dazu können wir auch eine Runde schlafen, sofern wir ein Bett finden. Durch das Erledigen von Gegnern und Aufträgen bekommen wir Erfahrungspunkte, durch die wir automatisch im Level aufsteigen. Bei jedem Stufenaufstieg erhalten wir Lernpunkte. Damit steigern wir unsere Attribute wie Stärke oder Geschicklichkeit oder erwerben neue Fähigkeiten wie den Umgang mit Ein- oder Zweihandwaffen oder auch das sehr nützliche Knacken von Schlössern an Truhen, die uns nicht gehören. Auf diese Weise werden wir stärker und können uns auch mit Kreaturen anlegen, gegen die wir am Anfang gar keine Chance hatten.



Gothic gehört damit zu den Spielen, die dem Spieler klar seine Progression zeigen. Während uns am Anfang noch jeder Gegner gefährlich werden kann und wir praktisch sofort einen neuen Spielstand laden dürfen, wenn wir uns zu weit in den Wald gewagt haben, schnetzeln wir uns später durch ganze Gegner-Horden. Viele Rollenspiele machen das so - und es fühlt sich verdammt gut an! Während uns anfangs besonders Wölfe Schweißperlen auf die Stirn treiben, können wir uns später das Lachen kaum verkneifen, wenn ein Wolfsrudel sich – wortwörtlich – an uns die Zähne ausbeißt. Also zumindest mir geht das so. Man läuft dem ersten Schattenläufer über den Weg und denkt nur noch: „Ach du Scheiße!“ und später – also etliche Spielstunden später, um genau zu sein – erlegt man Tiger-Katzi-Tatzi ohne Mühe. Die selbe Art von Progression macht beispielsweise auch ein Diablo aus und sorgt dafür, dass man immer dran bleibt.

Hey, Jungs, ich habe mich verlaufen, könnt ihr mir sagen, wie ich zurück zum Alten Lager - oh verdammt...

Wir grinden uns durch die Welt

Dranbleiben ist ein gutes Stichwort. Bei Gothic ist es manchmal etwas schwierig, dran zu bleiben. Grund ist, dass uns zwar klar ist, wo wir hin müssen, um die Handlung fort zu führen. Aber weil dort ein zu starken Gegner lauert, wissen wir nicht, wie wir dort hinkommen sollen. Manchmal ist also Grinden angesagt: Hier noch einen Scavenger erlegen, da noch einen Wolf, um auf die erforderlichen Erfahrungspunkte zu kommen, um eine weitere Stufe aufzusteigen. Neben einer Erhöhung der verfügbaren HP erhalten wir, wie bereits erwähnt, mit jedem Stufenaufstieg Erfahrungspunkte. Es kann manchmal sehr frustrierend sein, wenn wir eine Waffe im Besitz haben, die zwar sehr stark ist, wir sie aber nicht benutzen können, weil uns noch ein paar Stärke-Punkte fehlen. Und nach Belieben Gegner töten können wir auch nicht, denn wenn ein Gegner erst einmal besiegt wurde, respawnt er nicht. Erst zu Beginn eines neuen Kapitels wird die Spielwelt wieder mit Kreaturen aufgefüllt. Somit kann es passieren, dass man einen kleinen Durchhänger hat mittendrin, wenn man noch mühselig versucht, hier und da ein paar Erfahrungspunkte abzustauben, um endlich aufzusteigen und dann hoffentlich stark genug ist, das Kackviech umzuhauen, das einem den Weg versperrt.



Andererseits ist Gothic nie unfair. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass wir auf einen Gegner stoßen – ob nun Mensch oder Tier oder irgendein Fabelwesen – und dieser Gegner einfach viel zu stark ist und uns umhaut. Aber wir wissen: Irgendwann sind wir stark genug, um es ihm heimzuzahlen! Gothic ist kein leichtes Spiel, aber das passt auch sehr gut zur Atmosphäre, die einer der Vorzüge dieser Spielwelt ist. Den meisten hier sind wir egal. Es herrscht ein rauer Umgangston und es werden auch schnell mal Schwerter gezogen, wenn wir beispielsweise in eine fremde Hütte gehen. Daher spielen Freundschaft und gute Beziehungen eine wichtige Rolle. Neben Diego lernen wir den Feuermagier Milten kennen, zudem den Axt schwingenden Gorn aus dem Neuen Lager sowie Lester, der zu den Sektenspinnern gehört.



Auch im Laufe der Handlung merken wir, dass ein raues Klima herrscht; jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Im Alten Lager beispielsweise schickt uns Diego zu Graham, einem Kartenzeichner, um uns eine Karte der Gegend zu holen. Doch dieser verlangt plötzlich eine Bezahlung dafür (magisches Erz, das hier als Zahlungsmittel fungiert). Alternativ können wir es auch mit netten Worten versuchen – also, wir drohen ihm Prügel an, selbstverständlich. Einige der Gardisten versuchen es mit Schutzgelderpressungen. Der Umgang miteinander ist also herzallerliebst („Deine Mutter treibt’s mit Ziegen!“ - „Das tut sie vermutlich wirklich!“). Schön ist auch die (Leidens-) Geschichte von Kyle: Der Buddler war so schlau, seine Hütte mitten auf den Weg zu bauen. Als er das nächste Mal vom Erz-Schürfen in der Alten Mine zurückkam, hatte er eine Rückwand weniger - aber dafür eine weitere Tür. Und viel Publikumsverkehr, da jeder direkt durch seine Hütte läuft, statt drum herum.

Uns trifft der Blitz beim Schei... - äh, beim Herumlaufen. WIr sollten uns von der Barriere fernhalten.

Es gibt auch eine Handlung

Natürlich spielt auch bei Gothic die eigentliche Handlung eine Rolle. Schaffen wir es irgendwann, uns beispielsweise dem Alten Lager anzuschließen, bekommen wir den Auftrag, im Sektenlager zu spionieren. Deren Anführer Y’Berion steht mit dem Schläfer in mentalem Kontakt, der aber nicht stark genug ist. Unsere Aufgabe besteht darin, den bewaffneten Laufburschen zu spielen. Bei der Erschaffung der Barriere wurden Fokusse (angeblich der korrekte Plural von Fokus) verwendet (nein, an der falschen Platzierung der Fokusse lag es nicht, dass die Barriere etwas größer ausfiel, das hat kein Praktikant versaut). Einen dieser Fokusse müssen wir Y’Berion bringen. Dann werden wir in die Alte Mine geschickt, um ein paar Minecrawler zu jagen. Diese wirklich lästige Plage findet man in der Gothic-Welt sehr oft in Höhlen. Wobei es im Neuen Lager einen Typen gibt, der uns bittet, ihm ein paar Minecrawler-Platten zu bringen, damit er daraus eine anständige Rüstung bauen kann, die uns dann durchaus gute Dienste leistet.



Wir besorgen Minecrawler-Eier für Cor Kalom, den Guru, der im Lager für die Experimente und Herstellung von Tränken zuständig ist. Übrigens hat er ein paar geheime Rezepte in seiner Truhe, die wir für den Schatten Dexter entwenden sollen. Am Abend findet die Anrufung des Schläfers statt, bei dem sich Y’Berion endgültig ins Nirvana oder wohin auch immer verabschiedet, so ganz blicke ich da Lore-technisch nicht durch mit Innos und so, aber egal. In einer Vision wird vom Ork-Friedhof berichtet, zu dem wir aufbrechen sollen. Wir begeben uns also dort hin und erlegen, der Spur aus toten Templern (die Kämpfer des Sumpflagers) folgend, ein paar Orks. Allerdings ist die Mission nicht von Erfolg gekrönt. Stattdessen nehmen wir den bereits gefundenen Fokus an uns, der später noch eine Rolle spielen wird.



Die Ereignisse überschlagen sich. Nach dem Einsturz der Alten Mine stehen die Erzbarone vor einem Problem: Ihre Bezugsquelle für magisches Erz ist damit flöten gegangen, wodurch sie ihr einziges Handelsgut verlieren. Man muss kein Wirtschaftsexperte sein, um zu verstehen, dass die Erzbarone dadurch in eine sehr ungünstige Lage geraten. Sie beschließen kurzerhand, die einzige verbliebene Mine im Minental, die Freie Mine des Neuen Lagers, zu erobern. Nebenbei metzeln sie noch die Feuermagier nieder, die etwas dagegen hatten. Es kommt zum Krieg zwischen den beiden Lagern, wir geraten dabei in die Schusslinie, da die Gardisten des Alten Lagers uns ebenfalls für einen Feind halten (oder einen Verräter, sofern wir uns dem Alten Lager angeschlossen haben) . Mit dem Fokus im Gepäck beschließen wir also, die Wassermagier im Neuen Lager bei ihrem Ausbruchsversuch zu unterstützen. Später werden wir zum Dämonenbeschwörer Xardas geschickt, der uns mitteilt, dass die Barriere nicht ohne Weiteres gesprengt werden kann. Denn der Schläfer ist in Wirklichkeit ein Erzdämon, der erst vernichtet werden muss. Also bereiten wir uns darauf vor, den Tempel des Schläfers zu betreten und den finalen Kampf aufzunehmen, um letztendlich die Barriere zu zerstören.

