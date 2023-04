Gaming-Stuhl HOLO von Adept User-Artikel

Teaser Im August 2022 startete Adept mit dem TÜV-geprüften Gaming-Stuhl „HOLO“ und versucht, sich in diesem umkämpften Markt zu behaupten. Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr im User-Test.

Der Wettbewerb unter den Gaming-Stuhl-Herstellern nimmt immer mehr zu. Während es vor einigen Jahren noch eine sehr überschaubare Anzahl an Marken in diesem Markt gab, sprossen sie in den letzten Jahren nur so aus dem Boden. Jetzt will auch ein Team aus Deutschland mit Gaming-Stühlen „Made in Germany“ mitmischen. Adept startete erst im August 2022 mit seinen zwei Modellen „ HEMI “ und „ HOLO “. Wirklich hochwertig wirkt das teurere Modell vor allem erst durch die Upgrades, die beim 130 Euro teureren HOLO bereits inklusive sind. So ist das Fußkreuz aus Aluminium statt Kunststoff und die Sitzfläche ist mit Microfaser statt Stoff bezogen. Außerdem sind die Sitztiefenverstellung, Front-Tilt-Funktion, Designrollen und Lordosenstütze bereits im Preis inbegriffen.

Individualisierungen mit Potential

So wie ihr es bereits von anderen Wettbewerbern kennt, könnt ihr euren Stuhl selbst konfigurieren. Besonders viel kann man allerdings beim HOLO nicht anpassen. Für die Verbesserung des Sitzkomforts können lediglich die Seitenflügel von Sitz und Rückenlehne durch Kunstleder ausgetauscht werden. Dieses Upgrade ist mit 50 Euro für die geringe Fläche allerdings recht teuer. Die Individualisierung mit dem höchsten Wiedererkennungswert der Adept-Stühle sind die Nametags an den Sleeves links und rechts sowie am Fußkreuz. Pro Schild zahlt ihr hier bei beiden Modellen einen Aufpreis von jeweils zehn Euro. Gerade für Streamer sind die auffällig platzierten Aluminiumschilder an den Sleeves eine schönes Detail. Natürlich wird sich auch Adept hierbei etwas gedacht haben. Passt ein Streamer nur einen Sleeve an, befindet sich auf dem anderen das Adept-Logo, welches dann gut sichtbar im Stream ist. Diese Gratis-Werbung nimmt die neue Marke natürlich gerne mit.



Neben diesen konfigurierbaren Änderungen sind in den letzten neun Monaten bereits drei Sondereditionen entstanden. Adept kooperiert hier mit dem Team von Alpine Esports, dem Pen-&-Paper-Rollenspiel-Event H.O.R.D.E. und dem Twitch-Streamer Dekarldent. Bei der H.O.R.D.E.- und Dekarldent-Edition werden die Sleeves und die hinteren herausnehmbaren Plastikteile farbenfroh mit den passenden Artworks bedruckt. Der Aufpreis von 20 Euro ist hierfür moderat. Alpine Esports hingegen fällt durch die blaue Mikrofaser-Fläche auf und bringt von Haus aus PU-Leder an den Seiten mit. Auch die roten Nähte sind hier auffällig. Die seitlichen Sleeve-Schilder sind nicht bedruckt, sondern neutral in Carbon-Optik gehalten. Dafür ist der Aufpreis von 120 Euro allerdings recht hoch. Ob ihr in Zukunft eure Sleeve-Schilder oder die hinteren Plastikflächen noch mit eigenen Motiven individualisieren könnt, wird sich zeigen. Das Design lässt zumindest viele Optionen der einfachen Individualisierung auch im Nachhinein offen.

Für zehn Euro pro Sleeve könnt ihr die Adept-Logos durch euren eigenen Usernamen, Firmennamen oder Domain ersetzen. Selbiges ist auch am Fußkreuz möglich.

Er steht in unter 3 Minuten





Die Rollen können leicht in das Fußkreuz gesteckt werden, auch wenn manche etwas locker bleiben und leicht wieder entfernt werden können. Auf ein erlösendes Klick-Geräusch braucht man hier also nicht zu warten. Danach steckt ihr die Gasfeder ins Fußkreuz und setzt die Sitzfläche darauf. Jetzt klickt ihr einfach die Rückenlehne hinten an die Sitzfläche und seid mit dem Aufbau schon fertig. Wie üblich liegt auch eine bebilderte Anleitung dabei, die durch den simplen Zusammenbau nahezu obsolet ist. Was sich nach dem Titel einer Spam-Mail anhört, stimmt beim Adept HOLO tatsächlich. Adept selbst wirbt hier mit fünf Minuten, bezieht allerdings hierbei auch das Auspacken mit ein. Im Test dauerte der Aufbau ohne Auspacken genau 2 Minuten und 39 Sekunden. Obwohl alle modernen Gaming-Stühle wie der Noblechairs HERO oder der Secretlab TITAN schnell und für jeden leicht aufzubauen sind, beeindruckt der simple und schnelle Aufbau durchaus. Der Zusammenbau besteht aus insgesamt nur neun Teilen: Sitzfläche, Gasdruckfeder, Fußkreuz, Rückenlehne und den fünf Rollen. Auch wenn sich hinter dem hinteren Plastikteil ein Inbusschlüssel versteckt, benötigt ihr keinerlei Werkzeug für den Aufbau.Die Rollen können leicht in das Fußkreuz gesteckt werden, auch wenn manche etwas locker bleiben und leicht wieder entfernt werden können. Auf ein erlösendes Klick-Geräusch braucht man hier also nicht zu warten. Danach steckt ihr die Gasfeder ins Fußkreuz und setzt die Sitzfläche darauf. Jetzt klickt ihr einfach die Rückenlehne hinten an die Sitzfläche und seid mit dem Aufbau schon fertig. Wie üblich liegt auch eine bebilderte Anleitung dabei, die durch den simplen Zusammenbau nahezu obsolet ist.

Den Adept HOLO könnt ihr in wenigen Minuten komplett ohne Werkzeug und ohne handwerkliches Geschick zusammenstecken.

Sitzkomfort lässt sich einstellen

Aber wie gut sitzt es sich nun auf dem Adept HOLO? Wer sehr weiche Sitze gewohnt ist, könnte ihn als hart empfinden, allerdings bewegt sich der HOLO eher im Mittelfeld und bietet eine gute Polsterung bei solider Stabilität, die ein guter Gaming-Stuhl benötigt. Die Sitzfläche selbst ist spürbar schmaler als bei relativ breiten Stühlen wie dem Noblechairs Hero. Für ein durchschnittliches Gewicht ist die Fläche allerdings ausreichend. Die Seiten aus Stoff sind recht flach, sodass in der Breite noch etwas Luft beim Sitzen bleibt. Bedenkt man allerdings, dass der Stuhl laut Herstellerangabe bis 125 Kilogramm belastbar ist, wird er für die meisten Menschen, die mehr als 100 Kilogramm auf die Waage bringen, vermutlich zu schmal ausfallen.



Ergonomische Rückenlehne für lange Gaming-Sessions

Auch die Sitztiefe wirkt bei einer Körpergröße von 1,80 Meter etwas kurz. Glücklicherweise lässt sich die Sitztiefe verstellen, sodass euch letztendlich eine ausreichende Sitzfläche zur Verfügung steht. Angenehm ist der atmungsaktive und weiche Microfaserbezug. Im Gegensatz zu Gaming-Stühlen aus Leder solltet ihr euch hier auch bei hohen Temperaturen wohlfühlen können. Auch gut für das eigene Gewissen: Der Stoff an den Seiten ist zu 100 Prozent und der Microfaserbezug immerhin zum Großteil aus recyceltem Kunststoff hergestellt.



Die Rückenlehne erinnert mit ihrer Wipp-Funktion an typische Bürostühle. Wenn ihr die volle Freiheit möchtet, könnt ihr die Rückenlehne auch entriegeln und euch auf diese Weise weit nach hinten lehnen. Im Test wirkte der HOLO dabei stets stabil, was bei einem TÜV-geprüften Stuhl auch zu erwarten ist. Wenn euch das zu viel des Guten ist, könnt ihr die Rückenlehne in drei Stufen nach hinten stellen. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die Kanten von den einzelnen Rückenteilen, die anfangs spürbar waren. Nach etwas Eingewöhnung habe ich das jedoch nicht mehr bemerkt. Abschließend sei noch erwähnt, dass es auch die sogenannte Front-Tilt-Funktion für „ambitionierte“ Spieler gibt: Wenn ihr dazu neigt, euch während des Spiels etwas nach vorn zu lehnen, dann könnte diese Funktion euren Rücken etwas unterstützen. Die Lehne befindet sich hierbei in einem etwas kleineren Winkel als 90 Grad. Empfehlenswert ist diese Sitzposition gerade aus ergonomischer Sicht jedoch nicht.



Nichts für die Kleinen

Adept empfiehlt seine Stühle für eine Körpergröße von 150 bis 190 Zentimeter. Während das für das oberste Ende noch gut funktioniert, dürften 150 Zentimeter zu klein sein. Gerade, weil dieser Stuhl mit Ergonomie glänzen möchte, ergibt es wenig Sinn, wenn die Kopfstütze unter einer Größe von 165 Zentimetern gar nicht mehr erreicht wird. Neben der richtigen Körpergröße könnt ihr euch euer Sitzerlebnis zusätzlich mit der Lordosenstütze etwas angenehmer gestalten. Diese unterstützt den unteren Bereich der Wirbelsäule, in welchem nicht selten Schmerzen nach langem Sitzen zu spüren sind. Hier die bestmögliche Einstellung zu finden, kann ein bisschen Zeit beanspruchen.



Mit langen Armen habt ihr es etwas einfacher, denn so könnt ihr, ohne aufzustehen, eure Einstellung abstimmen. Mit etwas kürzeren Armen werdet ihr leider nach jedem Verstellen wieder erneut Probesitzen müssen bis es für euch passt. Glücklicherweise müsst ihr diese Einstellung nur einmal in diesem Stuhl-Leben vornehmen. Um das Rad zu finden, müsst ihr die untere Kunststoffplatte hinten abnehmen. Das Rad könnt ihr nach oben und unten verschieben und durch Drehen den Druck an der Stelle erhöhen oder verringern.

Der Adept HOLO ist schmaler als die ganz breiten und großzügig ausfallenden Modelle der Gaming-Stühle, dafür mit nur 22 Kilogramm aber auch etwas mobiler.

4D zum Abklappen

Beide Stuhlmodelle verfügen über 4D-Armlehnen, wobei es sich eher um eine 3D-Version handelt. Ihr könnt die Armlehnen nach vorn und hinten sowie hoch- und herunterschieben. Außerdem lassen sie sich nach rechts oder links drehen. Das 4. „D" steht für die Möglichkeit, die Armlehnen abzuklappen. Dafür haltet ihr einen kleinen Schalter seitlich unter dem Sitz gedrückt und könnt dann beide Armlehnen bei Bedarf hinunterklappen. Eine Funktion, die Armlehnen auch nach innen oder außen zu verstellen, gibt es leider nicht. Das ist insbesondere für einen ergonomischen Stuhl in dieser Preisklasse etwas enttäuschend.



Die Armlehnen fühlen sich relativ weich an und geben bei Druck etwas nach, aber nicht zu viel. Sie sind nach innen leicht abgerundet, sodass sich der Arm genau in diese Rundung hereinlegen kann. Ärgerlich nur, wenn gerade Männer breitere Unterarme haben und dadurch die Kanten rechts und links spüren. Das macht dieses eher nebensächliche Feature wieder etwas kaputt. Grundsätzlich sind die Armlehnen aber auch nach längerem Sitzen angenehm und hinterlassen im Test einen stabilen Eindruck.

Die 3D-Armlehnen mit zusätzlicher Abklapp-Funktion sind angenehm, jedoch mit der Rundung wiederum für breitere Unterarme etwas ungünstig konstruiert.

Schallgedämpfte Premium-Rollen überzeugen

Unten schließt der Adept HOLO sein Design mit dem stabilen und recht schicken Fußkreuz aus Aluminium ab. Während beim HEMI nur die Standard-Rollen im Preis enthalten sind, erhaltet ihr beim Kauf des HOLO-Modells die Premium-Variante. An den Seiten bestehen die Rollen aus Kunststoff, während die Rollen selbst aus Hartgummi gefertigt wurden. Dadurch laufen die Rollen etwas schwergängiger als bei vielen Kunststoffrollen, allerdings gerade auf Hartboden auch etwas leiser. Die Rollen sind zwar weiterhin hörbar, jedoch hörbar gedämpft. Auf Laminat können daher die Premium-Rollen voll und ganz überzeugen.



Fazit

Insgesamt hinterlässt Adepts HOLO-Modell einen guten Eindruck. Für 679 Euro gibt es jedoch noch zu viele Kleinigkeiten, die fehlen oder unglücklich gelöst wurden. Bei den Armlehnen könnte es gerade als ergonomischer Gaming-Stuhl gerne noch eine Verschiebefunktion mehr geben und die Sitzfläche könnte auch noch ein paar Zentimeter großzügiger ausfallen. Die Adept-Modelle überzeugen vor allem mit ihren kleinen Personalisierungsmöglichkeiten wie einem kinderleichten und schnellen Aufbau, einem ergonomischen Design mit Wipp-Funktion sowie schalldämpfenden Premium-Rollen.



Der etwas höhere Preis lohnt sich, wenn euch eine klimaneutrale Produktion, recycelte Materialien, Made in Germany, fünf Jahre Garantie und eine leichte Bauweise mit nur 22 Kilogramm wichtig sind.



Hinweis: Das Modell HOLO wurde für diesen Test von Adept kostenfrei zur Verfügung gestellt.

