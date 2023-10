Final Fantasy Pixel Remaster User-Artikel

Teaser Das allererste Final Fantasy erscheint im Nachhinein als wankelmütige Mischung aus westlichen und östlichen RPGs, doch das aktuelle Remake spielt sich ziemlich dafür ziemlich angenehm.

In Fantasy-Welten wie dieser treiben verschiedene unterschiedlich gefährliche Bösewichte ihr Unwesen.

Vorsichtiges Fundament

Ihr dürft im laufenden Gefecht eure Ausrüstung wechseln. Mönche sind allerdings auf waffenlosen Kampf spezialisiert.

Die Gefährten der Kristalle

Vier Zauber pro Schule und Stufe werden angeboten, doch nur drei können gleichzeitig erlernt werden.

Weiterentwickelt, und teilweise wieder zurück

Das Remake kommt uns mit Karten entgegen, die sich aber auch abschalten lassen.

Darf es die hochauflösende Schriftart sein, oder doch lieber die retromäßige?

Mein Fazit

Wie kommen wir der Feuerteufelin am besten bei?

Wir schreiben das Jahr 1987 (zumindest diejenigen von uns, die den Gregorianischen Kalender verwenden). Freddie Mercury bezeichnet sich als The Great Pretender. Die ersten Sam-&-Max-Comics erscheinen. Mel Brooks bringt mal wieder einen Kultfilm heraus. Dragon Quest I+II bringen Rollenspiele in den japanischen Mainstream. Stan Lee lässt Spider-Man heiraten. Und das Spielestudio Square braucht endlich mal einen Hit. Man akzeptiert den Vorschlag von, ebenfalls ein Rollenspiel zu produzieren. Es soll cool als „FF“ abgekürzt werden können und deshalb den Titel Fighting Fantasy tragen, aber so heißt bereits eine erfolgreiche Serie von Spielbüchern, also ändert man ihn zu. Ende des Jahres erscheint das RPG für den Famicom, und Square hat seinen Hit. Nicht nur einen, denn mit dem 3D-Rennspielist man ebenfalls (sogar international) erfolgreich, allerdings nur mittelfristig. "FF" hingegen zieht, wie wir alle wissen, zahlreiche Nachfolger und Ableger nach sich (auch wenn es sich in Punkto Mechanik und Gegner derart stark anorientiert, dass es nur knapp an einer Klage vorbeischrammt, wie es heißt). Erst nach einigen Jahren kommt es auch auf das amerikanische NES, wo Nintendo es ordentlich pusht, so dass der Grundstein für die international erfolgreichste Rollenspielserie Japans gelegt ist – im Heimatland hingegen schafft man es nicht,zu übertrumpfen, und Europäer bekommen Final Fantasy erst auf späteren Hardware-Generationen zu Gesicht.Es hat im Laufe der Jahrzehnte jede Menge Umsetzungen von Squares erstem RPG gegeben, die das Spiel unterschiedlich stark überarbeitet haben. Die neueste (nicht zum ersten Mal half Tose mit) trägt den Titel, ist aber meines Wissens eine komplette Neuprogrammierung, wenn auch mit dem Anspruch, sich wieder genauso zu spielen wie das Original, nur angenehmer. Dieses Remake ist ursprünglich 2021 für Android, I-OS und Steam erschienen, 2023 dann auch für Nintendo Switch und Playstation 4 mit weiteren kleinen Updates. Welchen Eindruck das 35 Jahre alte Spiel rückwirkend vermittelt, bespreche ich nun auf Grundlage der Switch-Version.Die Welt, in der Final Fantasy spielt, geht langsam zu Grunde. Verantwortlich dafür sind vier Superschurken, die sich nach und nach der Elementarkräfte bemächtigen und sie gegen die Zivilisationen richten. Doch ein Weiser hat prophezeit, dass vier Abenteurer, im Besitz der Elementarkristalle, den Fluss der Kräfte wieder korrigieren werden. Und nun erscheinen solche Recken tatsächlich.Der erste Teil der Serie, wie schon die von Enix vertriebene Konkurrenz mit D und Q, sieht auf den ersten Blick aus wie ein typisches Japan-Rollenspiel (Rumlaufen in der Draufsicht, Kämpfe in anderer Perspektive), ist jedoch noch ein Übergangstitel, der sich in wesentlichen Punkten doch eher wie ein westliches Old-School-RPG spielt. So haben wir eine feste Party aus vier generischen Protagonisten, denen wir erst einmal irgendeinen Namen und eine Klasse zuweisen (jedoch kein Geschlecht – je nach Klasse sehen sie alle männlich oder androgyn aus). Sechs Professionen stehen zur Auswahl: Krieger, Dieb und Mönch sind reine Kämpfer mit unterschiedlichen Ausprägungen, Weißmagier und Schwarzmagier sind für Zaubersprüche zuständig (natürlich komplett verschiedene) und Rotmagier stellen eine Mischklasse dar. Später im Spiel können wir uns Beförderungen auf höherrangige Klassen verdienen, beispielsweise kann ein Dieb zum Ninja werden und ist dann nicht nur etwas stärker, sondern auch in der Lage, etwas Dunkelmagie zu erlernen.Spätere Final Fantasys werden ja Echtzeitkämpfe bevorzugen, in den frühen Episoden sind sie jedoch noch wie üblich rundenbasiert. Die Gefechte finden in einem separaten Bildschirm unabhängig von der Umgebung statt, und die Position der Figuren spielt keine Rolle (abgesehen von der Formation der Helden). Vor jeder Runde erteilen wir unseren Leuten Befehle. Abhängig von ihren Werten, vor allem aber auch dem Zufall, kommen sie und die Gegner nach und nach an die Reihe, um zuzuschlagen, Magie oder Gegenstände mit unterschiedlichen Effekten einzusetzen, zu fliehen oder sich auf die Defensive zu konzentrieren, bis nur noch eine Seite übrig ist. Was zumindest in den 80ern noch aus der Masse herausstach: Die Helden sind sichtbar und animiert, und hauptsächlich Magie verursacht Elementarschaden, gegen den Figuren anfällig oder resistent sein können. Später im Spiel finden wir Waffen, die ebenfalls gegen bestimmte Arten von Gegnern besonders wirksam sein oder auch beliebig bestimmte Zaubersprüche auslösen können; praktischerweise dürfen wir mitten im Kampf zwischen ihnen wechseln. Ein Held, dem die Lebensenergie ausgeht, kann nur noch mit bestimmten Sprüchen oder Items wieder auf die Beine gebracht werden. Darüber hinaus können einige Gegner eure Figuren auch noch in speziellere Zustände versetzen. Beispielsweise können sie vergiften oder blenden, was unterschiedlich lästig ist. Sind alle Widersacher besiegt, dürft ihr euch über Erfahrungspunkte freuen, die die Helden nach und nach stärker werden lassen, sowie über Geld und vielleicht auch einen Gegenstand.Aus Kämpfen fliehen sollten wir nur in Ausnahmefällen. Schließlich brauchen wir ja die Erfahrung und immer teurere Ausrüstung, da auch die Gegner von Ort zu Ort immer stärker werden. In der Originalversion des Abenteuers mussten die Spieler fleißig grinden, 2023 ist das jedoch nicht mehr notwendig. Wir können per Optionsmenü unsere Party sogar ein Vielfaches der EP und Geld verdienen lassen, doch schon auf der Standardeinstellung levelt sie schon schnell genug. Wer es schwierig haben will, kann sie umgekehrt sogar abschalten.Ein Punkt, in dem Final Fantasy 1 auffällig von der breiten Mehrheit der PC- und Konsolen-RPGs abweicht, ist das Magiesystem. Die verschiedenen Zaubersprüche, die wir kostenpflichtig in den Städten erwerben, unterteilen sich in verschiedene Ränge. Je nach Klasse werden einer gegebenen Heldenfigur vier Sprüche pro Rang angeboten – tatsächlich erlernt werden können jedoch nur jeweils drei. Wir müssen also abschätzen, wie nützlich sie sein dürften – zumindest Heilung ist auch durch Items möglich, aber die kosten ja auch wieder. Zwar können erlernte Zauber auch später wieder ersetzt werden, aber das kann bei den stärkeren Sprüchen ziemlich ins Geld gehen. Wie üblich kann nur gezaubert werden, solange Energie vorhanden ist, doch die ist für jeden Rang separat. Items, um sie mitten im Dungeon wiederherzustellen, waren in der Originalversion noch nicht vorhanden, inzwischen aber schon.Kämpfe werden immer wieder vollkommen willkürlich ausgelöst, was auf Dauer nerven kann. Diese Version des Spiels bietet uns nun die Möglichkeit, die Zufallskämpfe nach Belieben einfach abzuschalten. Natürlich ist das nicht Sinn der Sache, aber immerhin in Notfällen nützlich.Auf der Jagd nach den Elementarteufeln und gleich noch ein paar anderen Bösewichten, reisen wir RPG-typisch zwischen verschiedenen Städten und unterschiedlich großen Dungeons umher. In den Siedlungen erholen wir uns in Gasthäusern, kaufen in verschiedenen Läden ein und plaudern mit den Leuten. Nach und nach erhalten wir verschiedene Schiffe und können so immer mehr Teile der Welt erforschen. Die Oberwelt ist auch der einzige Ort, an dem wir in dieser Version frei abspeichern dürfen. In Dungeons steht uns immer noch eine Schnellspeicherfunktion zur Verfügung, deren einzige Einschränkung darin besteht, dass nur ein einziger derartiger Spielstand existieren kann.Die Handlung ist für 80er-Verhältnisse recht ordentlich. Aus heutiger Sicht will das natürlich nicht mehr viel heißen, aber auch in Anbetracht der generischen Protagonisten war ohnehin nicht viel zu erwarten. Trotzdem ist die erste Hälfte des Spiels leider komplett linear. Erst später können wir die verbleibenden Teile der Welt relativ beliebig erforschen.Die Spielzeit schätze ich auf circa 25 Stunden. Natürlich kann sie deutlich niedriger liegen dank der oben erwähnten Optionen. Andererseits müsst ihr vielleicht mehrmals verzweifelt nach Hinweisen suchen, wie es denn eigentlich weitergeht: Einige wichtige Dinge lassen sich leicht übersehen, und was die Leute auf der Straße zu sagen haben, könnte weitaus wichtiger sein, als es den Anschein hat, ohne später von jemand anders wiederholt zu werden. Beispiel: Habt ihr den sogenannten Levistein gefunden, könnt ihr ihn nicht einfach dem Zwerg bringen, der danach sucht. Stattdessen müsst ihr ihn verwenden, um dem Hinweis einer völlig anderen Person nachzugehen.Wie eingangs erwähnt ist Final Fantasy 1 ursprünglich für das NES entwickelt und dann im Laufe der Jahrzehnte immer wieder portiert worden. Umsetzungen hat es gegeben für MSX2-PCs, Wonderswan Color (beide nur Japan), Playstation (erst jetzt auch in Europa), Game Boy Advance, diverse Mobiltelefone, Playstation Portable, I-OS, Windows Phone, Android und Nintendo 3DS (nur Japan). Außerdem wurden ältere Spielversionen wiederveröffentlicht im Nintendo Classic Mini und als Download für diverse Plattformen, überwiegend wieder nur in bestimmten Teilen der Welt.Diese Portierungen überarbeiteten nach und nach die Technik, die englischen Texte – die auf dem NES auch stark an mangelndem Platz litten – und auch das Gameplay. Frühe Versionen waren ziemlich verbuggt. Beispielsweise wurden Zaubersprüche nicht gemeinsam mit dem Magier stärker und einige Sprüche funktionierten überhaupt nicht. Dazu diverse absichtliche Schikanen wie etwa Inventarbeschränkungen, zwingend notwendiges Grinden und keine Möglichkeit, Sprüche wieder zu vergessen – all diese Dinge wurden spätestens in der GBA-Version behoben bzw. abgeschwächt/geändert. Diese, und alle weiteren mit Ausnahme der Java-Handy-Version, nahmen aber auch noch größere Veränderungen vor: ein einziger großer Pool an Magiepunkten für jeden Helden wie aus anderen Spielen gewohnt, was wiederum zu einer veränderten Balance führte, gleich vier – ab PSP sogar fünf – zusätzliche Dungeons, mehr Heilgegenstände. Auf den Apple-Systemen existieren meines Wissens aber wieder neue Bugs, während unter Android aus irgendeinem Grund die Zusatz-Dungeons fehlen. Mindestens auf Playstation und PSP gibt es am Anfang und Ende Videos. Bestenfalls kontroverse Änderung: Seit der WSC-Version sieht ein Dungeon spät im Spiel visuell komplett anders aus, was eine (letztendlich unwichtige, jedoch einigermaßen schockierende) Implikation deutlich abschwächt.Das Multiplattform-Remake mit dem Titel „Final Fantasy Pixel Remaster“ setzt wiederum auf Retro-Flair. Das ist sofort an der Optik zu erkennen, die jedoch nicht direkt von einer älteren Plattform übernommen wurde. Trotzdem wurde eine moderne Schriftart verwendet, was viele Spieler als unpassend empfanden – die Konsolenversionen fügten eine alternative Variante hinzu, die ebenfalls pixelig ist. Ebenfalls dürfen wir wählen zwischen aufwändig neu eingespielter Musik und dem original NES-Sound. Das Aussehen der Fliegenden Festung orientiert sich jedoch leider nicht am Original.Die erwähnten mechanischen Änderungen und komplett neuen Inhalte aus den zwischenzeitlichen Versionen wurden grundsätzlich nicht beibehalten. Die Verbesserungen der "Lebensqualität" hingegen gehen, zumindest in der Summe, noch weiter als je zuvor. Einige Dinge hatte ich ja bereits erwähnt: Der Zwang zum Grinden ist nicht nur reduziert, sondern (schon auf der Standardeinstellung) gar nicht mehr vorhanden, wir dürfen jederzeit das Layout der aktuellen Dungeon-Ebene ansehen und einfache Kämpfe werden per Knopfdruck beschleunigt, so dass unsere Helden einfach immer weiter die letzte Aktion wiederholen.Das allererste Final Fantasy hat zu seiner Zeit die Computer-Rollenspiele vermutlich etwas nach vorne gebracht (wie viele Konkurrenten hatten damals schon sichtbare, animierte Spielfiguren im Kampf?), ist rückwirkend betrachtet jedoch nichts Besonderes mehr. Anders als bei späteren JRPGs hat man noch keinen großen Wert auf die Handlung gelegt, aber das Spiel bleibt dennoch zu lange linear. Immerhin bieten die wählbaren Klassen Wiederspielwert. Es existieren diverse Macken, von denen viele im aktuellen Remake jedoch ausgebügelt wurden. Was bleibt sind noch einige kleinere Ärgernisse inmitten von Zutaten, die sich größtenteils bewährt haben. Deshalb spielt sich Final Fantasy 1 nun weitgehend generisch. Ich hatte es mir hauptsächlich aus historischem Interesse zugelegt und doch hat es mich deutlich besser unterhalten als erwartet.