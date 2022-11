Final Fantasy 4 User-Artikel

Teaser Final Fantasy 4 gilt, zumindest in Nordamerika, als einer der Klassiker in der Serie und stellt eine der Blaupausen der Nippon-RPGs dar.

Die Zeit wird aktiv

Die Luftschiffflotte setzt den Willen ihres Königs um.

Blaupause für JRPG-Epen

Das Kampfsystem sieht immer noch rundenbasiert aus, läuft aber jetzt in Echtzeit.

Immer weiter verbessert

Cecil ist auf die Hilfe der mysidischen Magier angewiesen.

Mein Fazit

Auch die Welt der Zwerge ist in Gefahr.

Ursprünglich erschienim Jahre 1991 für das Super NES, allerdings wie üblich vorerst nicht in den PAL-Regionen. Lediglich in USA, dort fehlten allerdings noch die beiden unmittelbaren Vorgänger vom NES, jedoch beschloss Square, deren Lokalisierung abzubrechen und direkt den vierten Teil zu veröffentlichen. Dies allerdings unter dem Titel „Final Fantasy II“, was wohl für einige Verwirrung sorgte, insbesondere da die zahlreichen Umsetzungen der Serie auf späteren Plattformen wieder die Originalnummerierung verwenden. Wie schon der unmittelbare Vorgänger bekam auch dieses Spiel ein 3D-Remake für den Nintendo DS (2007); die Playstation-Portable-Umsetzung basiert jedoch, obwohl sie erst 2011 erschien, auf der letzten 2D-Fassung. Die PSP-Version ist diejenige, mit der ich mich jetzt befasst habe.Mit Final Fantasy 4 bekannten sich die Entwickler klar zu einer ausgearbeiteten Handlung mit vorgegebenen Figuren. Im Zentrum steht Cecil, ein Dunkler Ritter und militärischer Anführer, der für seinen Monarchen die in anderen Ländern aufbewahrten Kristalle raubt. Bald hinterfragt er das, woraufhin der König gar nicht erst versucht, sich zu rechtfertigen, sondern ihn durch den ebenfalls skrupellosen Golbez ersetzt. Zusammen mit alten und neuen Freunden, für die die Sache teils persönlich ist, versucht Cecil (vielleicht kennt ihr ihn auch unter dem Namen Snofla) nun, die Schurken daran zu hindern, auch die verbleibenden Kristalle zu sammeln, die, so heißt es, den Weg zum Mond öffnen sollen.Spielerisch fällt das Rollenspiel in erster Linie durch sein originelles Kampfsystem auf, es hat sogar einen eigenen Namen: Active Time Battle, und wurde in der Folge noch in vielen weiteren Square-Spielen verwendet. Im Prinzip handelt es sich um ein Echtzeitsystem, das sich als rundenbasiertes System tarnt: Nach wie vor finden die Kämpfe in einem separaten Bildschirm unabhängig von der Umgebung statt, und die Position der Figuren spielt keine Rolle (abgesehen von der Formation der Helden). Abhängig von ihren Werten kommen unsere Leute unterschiedlich schnell an die Reihe und können dann zuschlagen, zaubern, Gegenstände benutzen, fliehen oder sich auf die Defensive konzentrieren. Einige Befehle werden erst nach einiger Verzögerung ausgeführt, und wir wollen sie grundsätzlich möglichst schnell erteilen, unsere Gegner können uns nämlich zuvorkommen. Standardmäßig ist das Spiel aber so freundlich zu pausieren, wenn wir uns in einem Untermenü befinden; je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad können wir diese Funktion aber auch abschalten und unter anderem auch das Kampftempo anpassen.Zum Teil haben die Gegner spezielle Eigenschaften, die es zu beachten gilt. Sie könnten etwa gegen bestimmte Elemente anfällig sein oder bestimmte Arten von Angriffen sofort kontern. Einige unserer Waffen verursachen wiederum Elementarschaden oder können bestimmte Zaubersprüche auslösen; praktischerweise dürfen wir mitten im Kampf zwischen ihnen wechseln. Wie üblich kann ein Held, dem die Lebensenergie ausgeht, nur noch mit bestimmten Sprüchen oder Items wieder auf die Beine gebracht werden. Darüber hinaus können einige Gegner eure Figuren auch noch in speziellere Zustände versetzen, beispielsweise vergiften oder schrumpfen, was unterschiedlich lästig ist. Sind alle Widersacher besiegt, dürft ihr euch über Erfahrungspunkte freuen, die die Helden nach und nach stärker werden lassen, sowie über Geld und vielleicht auch einen Gegenstand. Wie üblich können wir auch aus Kämpfen fliehen, sollten das aber nur in Ausnahmefällen tun, schließlich brauchen wir ja die Erfahrung, da auch die Gegner von Dungeon zu Dungeon immer stärker werden. Anders als in den Vorgängern, oder wohl überhaupt den meisten alten Rollenspielen, sind wir jedoch nicht mehr gezwungen zu grinden.Davon abgesehen wirkt Final Fantasy 4 aus heutiger Sicht eher wie ein generisches JRPG, eigentlich stellt es ja wie gesagt eines der Originale dar. Eigentlich experimentiert die Final-Fantasy-Serie gerne, diesmal gibt es jedoch keine Möglichkeit, die Fähigkeiten unserer Helden nach Belieben anzupassen. Alle gehören einer vorgegebenen Klasse an, die sich allenfalls in Ausnahmefällen im Rahmen der Handlung ändern kann. Satte 12 Figuren sind es, die wir im Laufe der Story steuern, einige von ihnen allerdings nur kurz; unsere Party umfasst bis zu fünf Helden gleichzeitig, mehr als in anderen Teilen der Serie, die sich auf Kampf und verschiedene Arten von Magie spezialisieren. Die verschiedenen Zaubersprüche werden automatisch verfügbar, sobald die Helden bestimmte Erfahrungsstufen erreichen, und setzen wie üblich magische Energie zur Anwendung voraus, die euch irgendwann ausgehen kann. Neben Kampferfahrung gilt es immer bessere Ausrüstung zu erwerben, um mit den Gegnern mithalten zu können. Ferner lassen sich unzählige Items mit ganz unterschiedlichen Effekten sammeln und einsetzen.Leider ist der Platz in eurem Inventar begrenzt und es konkurrieren ziemlich viele Dinge darum - es gibt viele verschiedene Zustände und für jeden ein eigenes Heilmittel, und man weiß nie im Voraus, ob man diesen und jenen Ausrüstungsgegenstand mit Spezialeffekt in Kürze wieder gebrauchen könnte. Ständig herrscht lästiger Platzmangel.Ebenfalls RPG-Standard: In Städten gibt es Gasthäuser – eine Übernachtung stellt Lebens- und magische Energie komplett wieder her –, ihr könnt in verschiedenen Läden mit Ausrüstung und Items handeln (leider müsst ihr die Ausrüstung jedes Mal von Hand anlegen und könnt erst dann das alte Zeug wieder verkaufen), und auch einfach mit anderen Leuten plaudern. Auf einer Weltkarte reisen wir zwischen den verschiedenen Orten und Dungeons hin und her – zunächst zu Fuß, im Laufe der Handlung bekommt ihr verschiedene Fahrzeuge, die vor Angriffen schützen und euch beispielsweise das Meer überwinden lassen. In der Oberwelt können wir auch unseren Spielstand speichern; in Dungeons dürfen wir das nur an speziellen Speicherpunkten. Wie lange Zeit in der FF-Serie üblich, werden die Kämpfe außerhalb der Handlung vollkommen willkürlich ausgelöst (und das auch äußerst unregelmäßig), was auf Dauer nervt.Die Spielzeit ist, auch das ist typisch für Rollenspiele, recht hoch. Ich schätze sie auf circa 40-50 Stunden, nicht mitgerechnet die Zusatzdungeons in bestimmten Spielversionen (siehe unten). Die Handlung ist linear, es gibt jedoch schon im Original einige optionale Dungeons, leider ohne expliziten Hinweis darauf, dass sie es sind und wann man sie spielen soll. Machen wir dann zu schnell mit der Hauptaufgabe weiter, ist sie nicht nur etwas schwieriger als vorgesehen, schließlich fehlen uns die entsprechende Erfahrung und Belohnungen, wir können einige Nebenqueste sogar komplett verpassen.Wie fast alle alten Final Fantasys ist auch der vierte Teil im Laufe der Jahrzehnte immer wieder portiert worden. Ursprünglich erschien er für das Super NES, oder auch Super Famicom, wie es in Japan hieß – tatsächlich gab es dort noch eine zusätzliche, kinderfreundlichere „Easy Type“-Version. Auch die amerikanische Fassung („Final Fantasy II“) wurde in verschiedenen Punkten simplifiziert und litt stark an mangelndem Platz für die Texte. Umsetzungen hat es anschließend gegeben für Playstation, Wonderswan Color, Game Boy Advance, Online-Dienste für japanische Mobiltelefone (mittlerweile abgeschaltet) und Playstation Portable. Ältere Spielversionen konnten – auch in Europa – auf Wii heruntergeladen werden, auf anderen Plattformen jedoch aus mir unbekannten Gründen nur in Japan.Die Portierungen basierten hauptsächlich auf der Originalfassung, verbesserten nach und nach die englischen Texte und in kleinen Punkten auch das Gameplay. Soweit die Plattformen außerhalb Japans existierten, erschien das Spiel nun auch mit seiner ursprünglichen Nummerierung und auch in Europa. Die Grafik wurde auf Telefonen und dann der PSP deutlich verbessert, vorher nur in Details; in letzterer Version gibt es auch neu arrangierte Musik, optional aber auch noch die Originalfassungen. Auf Playstation und PSP werden einige spektakuläre Szenen durch Videos aufgepeppt. Erst seit der GBA-Version gibt es im Kampf auch eine sichtbare Bereitschaftsanzeige für die Helden – außerdem zusätzliche Dungeons am Ende des Spiels, mit den dortigen, gezielt auf die verschiedenen Helden zugeschnittenen Herausforderungen kann man auch noch mal viel Zeit verbringen. Den mit Abstand höchsten Umfang hat jedoch die PSP-Disk – auf der „Final Fantasy IV: The Complete Collection“ ist nämlich auch noch die Fortsetzungmit enthalten, und noch dazu mit dem sogenannten Interlude eine exklusive Zusatzepisode, die meines Wissens bis heute nie auf irgendein anderes System portiert worden ist.Zudem gibt es auch noch komplette Remakes des Spiels. Für den Nintendo DS produzierte Square Enix eines in 3D mit einigen Neuerungen und verändertem, insgesamt etwas höherem Schwierigkeitsgrad, das man später auch auf Android, iOS und Steam portierte. Das 3D-Remake vonwar auch für die PSP erschienen, aber in diesem Fall bekam selbige noch einmal die 2D-Fassung, was etwas kurios erscheint. In sehr viel jüngerer Vergangenheit gab es dann noch ein 2D-Remake mit dem etwas komischen Titelund schizophrener Aufmachung, das sich spielerisch grundsätzlich am SNES-Original orientiert und somit auf die Zusatz-Dungeons verzichtet, das Abenteuer jedoch auf verschiedene Arten angenehmer und einfacher macht. Pixel Remaster existiert ebenfalls für Android, iOS und Steam - und es gibt Anzeichen für baldige Konsolenumsetzungen.Final Fantasy 4 ersetzt die rundenbasierten Kämpfe durch Echtzeit; abgesehen davon wirkt es aus heutiger Sicht jedoch wie ein Standard-Nippon-RPG. Aber ein grundsätzlich gut gemachtes. Es hat diese storylastige Art von Rollenspielen ja auch überhaupt erst mitgeprägt. Das Spiel verwendet simple, nervige Zufallskämpfe, einige optionale Aufgaben sind leicht zu übersehen oder anderweitig verwirrend. Und im Verhältnis zu den vielen Arten von Gegenständen ist das Inventar ziemlich begrenzt, doch wenn ihr mit diesen Problemen leben könnt, dann greift ruhig zu. Die beste und umfangreichste Version dürfte die für die PSP sein, schließlich ist die (von mir noch nicht gespielte) Fortsetzung dort gleich mit enthalten, eine der Episoden sogar exklusiv.