Fieser Bube Obermotz: Der Arzt User-Artikel

Teaser Das Erledigen besonders böser Buben, die Lösung sehr brenzliger Situationen und das Erreichen von großen Meilensteinen bescheren mir Adrenalin. Einen dieser Momente möchte ich gern mit euch teilen.

Der Handlungsverlauf hin zum Kampf

Besuch in der Zwischenwelt: Jede Kerze ist eine qualvolle Seele, an der sich der Dämon labt. In einer Quest kann die Gelegenheit genutzt werden, die Skills des Dämons vor dem persönlichen Treffen zu reduzieren. Fies: Dieser Schritt reduziert die Belohnungs-EPs des späteren Kampfes.

Mein Team und dessen Skills

Ifan Ben Izan.

Ein Pfeil für jede Gelegenheit mit den im Late-Game weit entwickelten kämpferischen Möglichkeiten des roten Prinzen, Lohses, Ifans und Fanes. Das Spiel lässt dem Spieler jedoch genug Zeit des Erlernens. Die Sortierung von Skills, Ausrüstung und Items erfolgt nach eigenem Belieben in praktischen Schnellwahlleisten.

Beim Empfangs-Elf: ”Wir haben einen Termin beim Doktor. Oder möchte er es sich lieber nochmal anders überlegen? “

Falls ihr plant,noch zu spielen und dabei explizit die Figur der scheinbar verwirrten Lohse als eigenen Hauptcharakter auszuwählen, dann werdet ihr euch mit den folgenden Abschnitten spoilern. Bei Auswahl eines anderen eigenen Hauptcharakters und in allen anderen Fällen könnt ihr problemlos weiterlesen oder euch im besten Fall auf das Spiel neugierig machen.Das Spiel ist ein, allerdings ein sehr positiver Zeitfresser. Der Kampf, bei dem sich das Schicksal von Hauptcharakter Lohse erfüllt, findet in meinem Spiel nach circa 220 Stunden Spielzeit statt. Die Geschichte von Lohse wird über diese Dauer immer mal wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Nach Lohses “Befreiung” kamen dann noch weitere 40 Stunden für das eigentliche Finale des Spieles hinzu. In den 260 Stunden Spielzeit steckt meine Vorgehensweise, sich vieles anzuschauen, Gespräche zu führen, die Welt mit ihren Geheimnissen und Quests zu erkunden plus möglichst immersiv zu spielen. Also nicht beispielsweise wahllos NPCs zu meucheln.Es beginnt recht harmlos. Lohse wirkt hin und wieder etwas verpeilt. Dem Spieler stehen hierzu passend in Gesprächen mit NPCs Dialogoptionen zur Verfügung und Lohse spricht es selbst hier und da offen an: Ein kleiner, bereits selbstsozusagen.steigert sich und die zusätzlich wahrgenommene Stimme entwickelt sich zusehends mehr zu einer Präsenz, die einen eigenen Willen auszudrücken scheint. Vielleicht ist Lohse doch nicht verrückt geworden? Der Spieler erforscht zu diesem Zeitpunkt immer mehr seine eigene Quellen-Begabung (ein mächtiges Mysterium im gesamten Spiel). Und diese ominöse Stimme scheint es irgendwie auf diese Begabung abgesehen zu haben. Helfe ich dir, hilfst du mir. Doch wer ist „Dir“ eigentlich?Weitere Gespräche mit NPCs, die sich mit Geistern auskennen, und ein Treffen in einer Zwischenwelt mit dem eigenen Ich lassen den Rückschluss zu: Lohse ist von einem Dämon besessen. Doch die Helfer in der Provinz erkennen schnell, der Dämon der Lohse heimgesucht hat, ist zu mächtig. Hier kann nur einans Werk. Der Spielverlauf ist während dieser Phase weiter sehr interessant, da der Spieler nun die Bestätigung hat, einen mächtigen Dämon zu beherbergen, aber ohne weitere Gewissheiten zu haben, damit klarkommen muss.Auf einer abgeschiedenen, gefährlichen Insel soll es einengeben, der die Fähigkeiten hat, es mit einemaufzunehmen. Doch auch dieser kommt erst nicht weiter. Es gilt, einen fiesen Zwischenhändler zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten aufzusuchen. Er kennt diesen Dämon, hat eigene Geschäfte mit ihm abgewickelt, wie Seelen an ihn zu verkaufen, und wir erhalten im Rahmen einer weiteren Quest den für die Teufelsaustreibung erforderlichen Namen des Dämons.Pech, auch der dann erneut aufgesuchte Fachmann kann uns trotz des nun bekannten Namens nicht heilen. Er hat aber noch eine weitere wichtige Erkenntnis sammeln können. Der Erzdämon sucht Lohse nur sporadisch auf und der durchgängige Wirt des Dämons befindet sich in der mittelalterlichen Großstadt Arx.hat als seinen Hauptwohnsitz den Körper eines angesehenen Arztes befallen.ist mein Zentrumsspieler, mein Quaterback. Er kann dank mächtiger Rüstung viel physischen Schaden einstecken, ist ein etwas langsamer Nahkämpfer und teiltselbst physischen Schaden aus. Kann die anderen aber gut heilen und hat magische Grundkenntnisse. Zur Not schießt er auch einen Pfeil ab. Unterschätzt ihn nicht. Durch spezielle Skills kann ich ihn schnell vorpreschen lassen. Er kann auch verletzte Frontkämpfer in Sicherheit oder an einen anderen Frontabschnitt teleportieren. Etwas anfällig für magischen Schaden ist er leider immer schon gewesen. Rücken ihm Gegner auf den Pelz, kann er diese mittels Berührung verfaulen lassen. Gerne steckt er aber auch Schwert und Schild beiseite und holt seinen richtig dicken Zweihänder heraus. Unter meinen und seinen Tränen wird sich dieser treue Recke im Endgame von mir abwenden. Aber das ist eine andere Geschichte als diese.ist mein Bogenschütze und mittlerweile ein Meisterscharfschütze. Ihm stehen unterschiedlichste Angriffstechniken und Pfeilarten zur Verfügung. Ich platziere ihn gerne flankierend und auf einer erhöhten Position. Rücken ihm Gegner im Nahkampf zu nahe, fühlt er sich nicht wohl. Dann hat er gerne einen Beschützer bei sich oder stellt sich alternativ einfach tot. Fies kann er aber auch werden. Als Skelett heilt er, wenn er in einer Gift-Pfütze steht. Sind menschlichen Angreifer in unmittelbarer Nähe, übergießt er sich gerne mal mit Gift. Während seine Gegner an Kraft verlieren, gewinnt er diese hinzu. Reicht die Zeit, kann er sich auch zügig aus dem Staub machen. Hilft gerne dabei, starke Gegner aus der Ferne zu schwächen, schwachen Gegnern den Gnadenschuss zu versetzen oder per Liebespfeil umzudrehen. Kann andere Teammitglieder prinzipiell heilen, sofern diese in seiner Nähe sind. Fane kann auch etwas geomantisch zaubern, um spätere Feuermagie des roten Prinzen zu supporten und Angriffskaskaden zu begünstigen. Privat helfe ich ihm bei seinen Familienangelegenheiten.ist meine Schurkin und trennt zum Beispiel Sehnen durch, damit Gegner sich nicht fortbewegen können. Sie fühlt sich besonders wohl, mit Gegnern um sie herum. Kann Schwerthieben ausweichen und unterschiedlichste Angriffe starten und dabei linkisch in den Rücken fallen. Es ist ihr möglich, aus dem Nichts aufzutauchen und wieder ins Unsichtbare zu entschwinden. Kämpft am liebsten mit zwei Dolchen und kann im Nahkampf in eine Art Blutrausch verfallen. Zur Not schießt sie auch einen Pfeil ab. Wer bereits mitgezählt hat, ja ich kann die Gruppe auf Fernkampf wechseln lassen. In einer Schlacht hat sie einst die rückwärtigen Magier des Gegners heimtückisch mit ihren Dolchen ausgeschaltet. Durch ihren großen Bewegungsradius heilt sie verletzte Teammitglieder. Ist ein Kampf fast verloren, lässt sie auf meinen Befehl hin ihre Kameraden gewollt im Stich und entzieht sich dem Kampf komplett. Sie versucht sich dann später an die getöteten Teammitglieder heranzuschleichen, um diese zu bergen und wiederzubeleben.. Mein Pyromanten-Echsen-Magier. Er verbrennt mittlerweile so ziemlich alles und jeden. Er ist eklig gut geworden. Das wird im Spiel durch immer krassere Feuereffekte dargestellt. In einer vorherigen Quest hätte er mich beinahe verlassen. Aber es ist alles gut. Ich half ihm und konnte ihn überreden zu bleiben. Heilen ist nichts für ihn, Waffen zu tragen auch nicht, nunmehr macht er alles magisch und das sehr, sehr gut. Hat auch ein paar Kenntnisse in anderer Magie-Richtung Aerotheurg und kann im Grundwissen Wesen beschwören. Letzteres gern mal taktisch zur Ablenkung. Außer bei der Feuerschnecke. Wird diese beschworen, grillen die Gegner doppelt. Schadet mittels Flächenzaubern auch gern mal mehreren Gegnern gleichzeitig. Beliebt: Sich zwischen die Gegner begeben und sich selbst entzünden. Oh lodernde Flammen. Ringsherum brutzelt dann so ziemlich alles. Wird gerne von seinen Kameraden geheilt, wenn es ihm zu "hitzig" wird. Doch Vorsicht beim Heilen, während bestimmte gegnerische magische Effekte aktiv sind.