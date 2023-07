Teaser Sandtrix ist nur auf den ersten Blick ein einfacher Tetris-Klon. Vielmehr zeigt das kleine Spiel, wie mit nur einer Veränderung etwas komplett Neues entsteht.

Sandtrix hat des Setting einer ägyptischen Wüste.

Sandtrix

Die Tetrominos zerfallen zu Sandhaufen, wenn sie den Boden berühren.

Mit der Zeit entsteht ein richtiges Durcheinander. Jetzt bräuchte ich einen roten Stein, um die rote Reihe zu vervollständigen. Natürlich tauchen wieder die Farben auf, die ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann...

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum es seit Ende der 90er Jahre keine-Klone mehr gibt? Eigentlich müssten die App Stores dieser Welt voll von Ablegern des Spiels vonsein - schließlich gab es bis in die 90er Jahre eine Flut von Tetris-Klonen auf den Heimcomputern. Die Antwort trägt drei Worte: The Tetris Company. Das ist die Firma, die Anfang der 2000er Jahre von Alexey Pajitnov undgegründet wurde und die Urheberrechte verwaltet. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, das Thema Urheberrecht in seiner Tiefe zu behandeln. Nur so viel: Die Tetris Company hat eine sehr gute Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, diese Urheberrechte vor Gericht zu verteidigen. Sobald ein Spiel wie Tetris aussieht, wird die Company eher früher als später aktiv. Ein exemplarisches Beispiel wäre der Rechtsstreit mit Xio Interactive aus dem Jahr 2012. Der Wikipedia-Eintrag dazu ist sehr erhellend - und mit etlichen Quellen unterlegt. Auch der Entwickler unseres heutigen Fangames hat schon Post von der Company bekommen.Ursprünglich erschienunter dem Namen "Setris". Allein diese Namensähnlichkeit war für die Tetris Company Grund genug, das Spiel vom Netz zu nehmen. Nur wenige Tage später veröffentlichte der Entwicklersein Werk mit neuem Namen und einigen Anpassungen erneut - und seitdem erfreut sich Sandtrix großer Beliebtheit. Denn einige Influencer und Streamer haben das Spiel für sich entdeckt - die Aufrufzahlen entsprechender Videos gehen teilweise in die Hunderttausende.Worum geht es in dem Spiel eigentlich? Wenn man die erste Partie startet, sieht das Spiel eins zu eins wie der Überklassiker von Herrn Pajitnov aus. Einer der fünf Tetrominos - so heißen die Tetris-Steine offiziell - fällt auf den Boden des Spielfeldes. Dort angekommen, fällt der Stein in sich zusammen und bildet einen Sandhaufen. Ich musste herzlich lachen, als ich diese Szene zum ersten Mal sah. Vor ein paar Wochen hatte ich die erwähnte Vorgängerversion "Setris" auf itch.io entdeckt und, ohne mir die Screenshots wirklich anzuschauen, sofort heruntergeladen. Ich dachte nur: "Cool! Endlich mal eine Tetris-Variante für meine Fangame-Reihe". In das ganze Thema, wie stark die Tetris Company das Urheberrecht durchsetzt, habe ich mich auch erst eingelesen, als ich feststellte, dass "Setris" vom Netz genommen wurde.Aber wenn die Tetris-Steine zu Sand zerfallen, was ist dann das Ziel des Spiels? Ganz einfach. Bei diesem Spiel kommt es nur untergeordnet auf die Form der Steine an, sondern auf ihre Farbe. Denn das Ziel ist es, eine gleichfarbige Reihe von links nach rechts zu bauen. Dabei reicht es schon, wenn sich einzelne gleichfarbige Pixel berühren. Geschieht dies, verschwindet der gesamte Sandhaufen dieser Farbe vom Spielfeld. Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn nur selten erscheinen zwei gleichfarbige Steine hintereinander. Vielmehr entsteht sehr schnell ein buntes Durcheinander.Dennoch gibt es einige Tricks und Taktiken, um im Spiel erfolgreich zu sein. So kann es helfen, kleine Mulden zu bilden, in die ihr Farben fallen lasst, die ihr gerade nicht braucht. Oder ihr versucht, mit einem langen breiten Stein ein breites Fundament zu bauen. Ich bin mir sicher, dass ihr am Anfang genauso scheitern werdet wie ich. Aber nach ein paar Runden fallen euch immer neue Tricks ein - und wenn die dann auch noch funktionieren, ist das ein geiles Erfolgserlebnis.Drei Spielmodi stehen zur Auswahl. Es gibt natürlich den Endlosmodus. Hier geht es einfach darum, so viele Linien wie möglich zu bilden, bis das Spielfeld irgendwann gefüllt und das Spiel vorbei ist. Im Highscore-Modus geht es darum, innerhalb von drei Minuten eine hohe Punktzahl zu erreichen. Und im Clear 40-Modus besteht die Aufgabe darin, so schnell wie möglich 40 Linien zu bilden.Sandtrix ist ein äußerst cleverer Tetris-Klon. Und es ist interessant zu sehen, wie aus einer Veränderung ein komplett anderes Spiel mit anderen Taktiken entsteht. Ich bin auf jeden Fall begeistert und gespannt, ob und wie das Spiel noch weiterentwickelt wird.