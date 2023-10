Fangame: Power Bomberman User-Artikel

Teaser Über 600 Figuren, 70 Level und Online-Modus: Seit über 10 Jahren werkeln Fans an einem Bomberman-Spiel, das vor allem den Multiplayer-Modus in den Fokus rückt.

Power Bomberman

Das Ziel besteht darin, die Gegner mit explodierenden Bomben zu treffen.

Eine von vielen Optionen: Welche Power-Ups soll es in der Runde geben?

Neue Spielfiguren gibt es stilecht am Gacha-Automaten.

In der Spielehilfe wird jede einzelne Funktion und Spielmechanik erklärt.

Bisherige Fangame-Ausgaben

Auf diesem Spielfeld spenden Lichtkegel nur eine eingeschränkte Sicht.

Die bisherigen Fangames in dieser Reihe hatten eines gemeinsam: Es waren überwiegend Singleplayer-Spiele. Hier und da vielleicht noch mit einem lokalen Mehrspielermodus, aber eine richtige Online-Anbindung hatten alle diese Spiele nicht. Bei unserem heutigen Fangame ist das anders, denn die-Reihe ist über die Jahrzehnte vor allem durch seinen Mehrspielermodus zum Kult geworden. Warum also nicht ein Spiel mit Online-Modus entwickeln?Wenn es etwas gibt, wovor ich regelmäßig meinen imaginären Hut ziehen muss, dann ist das Leidenschaft verbunden mit positiver Verrücktheit. Anders kann ich mir die Existenz vonzumindest nicht erklären. Das Projekt gibt es seit über 10 Jahren, die erste spielbare Version wurde 2013 veröffentlicht. Seitdem wurde und wird das Spiel mit immer neuen Updates gepflegt. Die aktuellste Version ist die 0.7.7c und wurde 2022 veröffentlicht.Für alle, die Bomberman nicht kennen: Das ist eine Spieleserie, die auf das Jahr 1983 zurückgeht. Das erste Spiel wurde damals von Hudson Soft entwickelt und war sofort ein großer Erfolg. Waren die Spiele anfangs noch für einen Spieler ausgelegt, wurde in späteren Versionen der Mehrspielermodus immer beliebter. Spätestens in den 90er Jahren war Bomberman eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele auf dem Konsolenmarkt: Allein in diesem Jahrzehnt erschienen über 30 Spiele für alle damaligen Plattformen.Bomberman wird aus der Vogelperspektive gespielt und das Ziel im Mehrspielermodus ist es, die gegnerischen Spieler mit explodierenden Bomben zu treffen. Dabei müssen die eigenen Bomben strategisch gut auf dem Spielfeld platziert werden, damit der Gegner nicht einfach ausweichen kann. Aber Vorsicht, man kann natürlich auch selbst von den eigenen Bomben getroffen werden. Auf dem Spielfeld befinden sich zahlreiche Blöcke, die durch die Bomben zerstört werden. Darunter verbergen sich oft zahlreiche Power-Ups, beispielsweise um mehrere Bomben zu platzieren oder den Sprengradius zu erweitern.Ihr könnt zwischen einem lokalen Match und dem Online-Modus wählen. Dabei glänzt Power Bomberman mit den unterschiedlichsten Einstellungen. Welche der insgesamt 30 Power-Ups sollen in der Runde zum Einsatz kommen? Soll es eine Revenge-Option geben (d.h. der Spieler kann nach dem Ausscheiden noch diverse Bomben vom Spielfeldrand werfen)? Das sind nur zwei der vielen Einstellungsmöglichkeiten. Insgesamt können 12 Spieler in einer Runde gegeneinander antreten. Im lokalen Modus können dies auch CPU-Gegner sein. Anschließend noch eines der insgesamt 70 Spielfelder auswählen und los geht's!Neben der oben beschriebenen klassischen Spielvariante gibt es noch weitere: Bei King Battle gewinnt der Spieler, der am Ende der Spielzeit die Krone besitzt. Bei Reversi Battle geht es darum, möglichst viele Felder einzufärben und bei Dodge Battle müssen die Spieler den vom Himmel fallenden Bomben ausweichen. Insgesamt gibt es sechs Varianten, die zudem im Single-Modus (jeder kämpft gegen jeden) oder im Team-Modus gespielt werden.Neben dem lokalen Modus könnt ihr auch online spielen. Die Entwickler haben extra für das Spiel einen eigenen Server angemietet, so dass ihr bequem in öffentlichen Räumen spielen, aber auch private Räume erstellen könnt. Vielleicht haben ja einige Mitglieder der GamersGlobal-Community Lust auf eine Partie? Alle Einstellungen der lokalen Variante stehen auch für die Online-Matches zur Verfügung.Egal ob lokal oder online, egal ob gewonnen oder verloren: Für jedes abgeschlossene Match gibt es Münzen. Diese können am Gacha-Automaten eingesetzt werden, um einen von über 600 Spielfiguren freizuschalten. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Figuren aus den über 30 Bomberman-Spielen, aber auch um Figuren aus der Geschichte von Hudson und Konami. Die Figuren sind lediglich kosmetischer Natur und haben keinen Einfluss auf den Spielverlauf.Wer sich beim Anblick des Screenshots zur Power-Up-Auswahl überfordert fühlt, kann beruhigt sein. Über das Hauptmenü kann die umfangreiche Hilfe aufgerufen werden. Hier wird die Funktionsweise aller Spielelemente durch Animationen und Texte genauestens erklärt. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Serienneulinge etwas Zeit brauchen, um sich die Feinheiten des Gameplays zu erarbeiten.Für strikte Einzelspieler bietet das Spiel leider nicht viel. Es gibt nur ein Remake des NES-Spiels von 1985. Das ist zwar ganz nett gemacht, aber es gab in den 90er Jahren wesentlich spaßigere Einzelspieler-Abenteuer in der Bomberman-Reihe. Vielleicht zaubern die Power-Bomberman-Entwickler ja irgendwann mal wieder etwas für Solospieler?Technisch unterscheidet sich das Spiel kaum von einem kommerziellen Spiel. Viele Figuren wurden im 16-Bit-Stil neu gepixelt, so dass das Spiel einen stimmigen Grafikstil aufweist. Musikalisch sind weit über 100 Songs aus der gesamten Geschichte der Serie enthalten. Und auch die zahlreichen Animationen können sich sehen lassen.Dass in Power Bomberman ein ganzes Jahrzehnt Arbeit steckt, merkt man in jeder Hinsicht. Insofern ist das Spiel ein Pflichtdownload für alle, die mit den letzten offiziellen Spielen weniger zufrieden waren. Und wer wissen will, warum Bomberman vor 30 Jahren so ein Partyhit war, bekommt zahlreiche Antworten.