Teaser Dem gelungenen Debüt des Evercade-Handhelds ließ der Hersteller Blaze die Evercade VS folgen. Im Artikel verrate ich euch, ob die Retro-Marke mit der stationären Konsole erneut überzeugen kann.

Die Evercade-VS-Varianten

Evercade VS-Specs: 1,5Ghz Quad-Core Processor, 512MB DRAM and 4GB Internal Storage.

1080P-Resolution with HDMI-Output

Built-In-WiFi for Easy Updating

4xUSB-Ports for (Third-Party)Controllers

Das Evercade-VS-Premium-Pack ausgepackt: Konsole, Controller, Quick-Start-Guide, USB-Strom-Kabel und die Spiele-Collections.

Die neuen Arcade-Collections

VS-Konsole - Peripherie und Features

Der VS-Controller mit Full-Bumper-Set. Der neue kabelgebundene (und sehr leichte) VS-Controller hat gegenüber dem Handheld einen erweiterten Steuerungsumfang: Es stehen zwei zusätzliche Trigger-Buttons an der Oberseite für die Nutzung in den Titeln zur Verfügung, so dass ihr jetzt auf ein Full-Bumper-Set zugreifen könnt. Aufgrund des geringen Gewichts und kantigeren Designs fühlt sich der Controller haptisch für mich nicht mehr ganz so griffig an wie der an den Ecken leicht abgerundete Evercade-Handheld. Der liegt mir im direkten Vergleich gefühlt einfach besser in der Hand.



Die Verarbeitungsqualität wiederum lässt keine große Kritik zu und der neue Controller überzeugt - wie zuvor schon das Handheld - mit responsiver Umsetzung der Steuerung-Eingabe. Ihr könnt aber natürlich auch eigene Third-Party-Controller & USB-Dongles mit der Konsole verbinden. Eine Aufstellung der mit der VS kompatiblen Steuergeräte findet ihr auf der



Ein Quality-of-Life-Konzept der stationären Konsole ist der verbaute Doppel-Modul-Schacht. So könnt ihr nunmehr zwei eurer physischen Cartridges gleichzeitig einstecken und somit auf bis zu 40 Titel (je nach Anzahl der enthaltenen Spiele in den einzelnen Sammlungen) zugreifen, ohne die Collections wechseln zu müssen - definitiv ein angenehmes Komfort-Feature! Das funktioniert auch im laufenden Betrieb; ihr müsst die VS dafür also nicht extra ausschalten und neu booten. An der VS lassen sich bis zu vier USB-Controller gleichzeitig betreiben, was gerade den noch erscheinenden Multiplayer-Titeln in der Zukunft zugute kommt. Anzeige In den Doppel-Modulschacht der VS passen gleich zwei Spiele-Collections, die auch im laufenden Betrieb wechselbar sind.

Nach der erfolgreichen Etablierung des-Handheld ( zum User-Artikel ), der im Sommer 2020 seine Release-Premiere feierte, veröffentlichten die englischen Retro-Enthusiasten von Blaze Entertainment im darauf folgenden Jahr mit dereine größere, stationäre Gaming-Konsole.In England bereits seit Dezember 2021 erhältlich, wurde es hierzulande aufgrund von Lieferschwierigkeiten (durch Corona und Brexit) der Februar 2022, bis die VS offiziell erhältlich war. Seitdem ist mehr als ein Jahr ins Land gezogen, in dem ich mich der VS-Konsole und den Titeln ausführlich widmen konnte. Eine gute Gelegenheit, den Hardware-Neuzugang der Evercade-Familie genauer unter die Lupe zu nehmen und dem beliebten Retro-Franchise einen weiteren Hands-On-Artikel zu widmen.Wie bereits der Handheld, wird auch die Evercade VS im Handel in zwei Retail-Versionen angeboten. Während im Standard-Pack zum Preis von 99,99 Euro neben der Konsole noch jeweils ein Controller und eine Arcade-Collection (Technos Arcade 1 mit 8 Spielen) beigelegt sind, sind im 30 Euro teuren Premium-Pack für 129,99 Euro gleich zwei Controller und zwei der neuen Arcade-Collections (die Technos Arcade 1 und Data East Arcade 1 mit 10 Spielen) enthalten.Optisch bleibt Blaze seiner mit der Handheld-Evercade eingeführten Farblinie treu und so präsentiert sich auch die VS-Konsole in weiß mit dezenter, roter Linienführung und grauen Akzenten. Eine farbliche Ausnahme bilden die jeweiligen, limitierten Black-Editions für VS-Vorbesteller in komplett schwarzer Ausführung; diese waren aber nur über den UK-Anbieter Funstock erhältlich.Das die neue Hardware enthaltende, kompakte Plastik-Gehäuse der Konsole besitzt auf der Vorderseite Anschlüsse für vier Controller-Ports. Auf der Rückseite befinden sich die Stromversorgung via USB-Kabel sowie der Eingang fürs HDMI-Kabel (im Lieferumfang nicht enthalten) befinden. Während des Betriebs leuchtet auf der Vorderseite der Konsole ein rotes LED-Licht auf der gesamten Unterseite des dort sitzenden, aufklappbaren Modulschacht-Deckels.Wie oben bereits kurz erwähnt, wurde mit dem Erscheinen der VS das Portfolio an Titeln und Lizenzen mit der Premiere der Arcade-Sammlungen erweitert. So finden sich auf der Technos Arcade 1 mit 8 Games einstige Spielhallen-Hits wie einoder. Inder im Premium-Pack zusätzlich beiliegenden Data East Arcade 1 sind 10 Spiele enthalten, mit denen ihr in das vielzitierte "Goldene Zeitalter der Arcade- und Videospiele" schnuppern könnt. Darunter findet ihr Titel wieoder auch einZeitgleich veröffentlichte Blaze zwei weitere Arcade-Collections, mit denen die Auswahl weiter erhöht wurde: Der 1985 gegründete spanische Hersteller Gaelco ist auf der Gaelco Arcade 1 mit 6 Titeln vertreten, darunteroder. Den Abschluss des ersten Line-Ups bildet Atari, der wohl bekannteste Pionier des Arcade-Zeitalters. Dessen Atari Arcade 1-Collection umfasst gleich 13 Titel. Hier möchte ich namhafte Klassiker wieoder einhervorheben.