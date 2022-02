Evercade User-Artikel

Teaser Mit Features wie physischen Cartridges zum Sammeln, namhaften Lizenzen und einem breiten Portfolio an Titeln, die ihr entweder mobil oder zuhause vor dem TV zocken könnt, will die Evercade überzeugen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Evercade - Ausstattung und Lizenzen

Der Inhalt des Evercade-Premium-Packs ausgepackt: Konsole, Quick-Start-Guide und die drei Spiele-Collections mit eigener Hülle.

Haptik, Display, Sound

Evercade-Specs: 1.2GHz Cortex A7 SoC (Linux)

4,3 Inch-LCD@480 x 272 Pixels

Mini-HDMI-Out

Micro-USB-Charging Port

Dual-Speakers

3,5 Minijack for Headphones

TV-Ausgabe und Aufladung

Anzeige

Das LCD-Display der Evercade misst eine Bildschirmdiagonale von 4,3 Zoll und bietet eine 16:9-Auflösung von 480 x 272 Pixel.

Das Interesse am Retro-Gaming und entsprechender Hardware boomt bereits seit einigen Jahren. Nachbauten erfolgreicher alter Konsolen, wie dem Mini NES, Mega Drive Mini - oder den Homecomputer-Pendants, wie etwa dem C64 Mini/Maxi - sind ungemein populär. Um sich ein Stück vom großen Retro-Kuchen abzuschneiden, wurde im Monat Juni 2020 die Evercade-Konsole vom englischen Hersteller Blaze Entertainment auf den Markt gebracht. Diese zielt mit ihrer nostalgischen Ausrichtung klar auf die sammelaffinen Retro-Liebhaber unter euch ab. Welche Erfahrungen ich beim Zocken mit der (mobilen) Konsole gemacht habe, davon möchte ich euch im nachfolgenden User-Artikel berichten.Erhältlich ist die Evercade in zwei Varianten (zum Preis von 69,99 und 89,99 Euro), die sich neben der Basiskonsole lediglich von der Anzahl enthaltener Spiele-Collections unterscheidet, mit denen ihr losspielen könnt. In der etwas kostspieligeren Premium-Variante sind statt nur einer Spielesammlung nunmehr gleich drei enthalten, mit denen ihr Zugriff auf insgesamt 37 Games bekommt.Wie bei jeder Konsolen-Hardware steht und fällt deren Attraktivität mit dem Angebot an verfügbaren Games. Vom Spiele-Portfolio sind sowohl die frühen Games aus der ersten Konsolen-Generation, wie dem Atari VCS 2600 (auch VCS 7800-Titel) und auch Handhelds (wie dem Atari Lynx) vertreten, davon sind ein guter Teil Arcade-Portierungen. Aber auch Zusammenstellungen späterer Konsolen (NES, SNES, Mega Drive) und aktuellerer Indie-Titel sowie spezielle Collections bedeutender Spielestudios stehen mittlerweile zur Auswahl.Als wichtige Lizenzpartner für die Evercade konnte Blaze für die Startphase unter anderem große Firmen und Entwicklerstudios wie Atari, Interplay und Namco gewinnen. Titel wieodergehörten zu den ersten. Weitere Hersteller folgten, nunmehr sind Sammlungen von Data East (mit) den Oliver Twins (-Serie) oder den Mega Cat Studios (mit Homebrew-Spielen wieundebenso vertreten wie Collections von Marken wievon Team 17. Mittlerweile habt ihr eine Auswahl von knapp 25 Collections, mit denen ihr die Evercade füttern könnt. Dazu mehr auf der nächsten Seite des Artikels.Gefühlt liegt die sauber verarbeitete Evercade angenehm in der Hand und ist für meinen Geschmack optisch von der ins Auge stechenden, glänzenden rot-weißen Farbgebung gelungen. Die Steuerung über das Digipad geht direkt von der Hand, auch die vier Buttons oder die beiden oben angebrachten Trigger reagieren prompt. Ich würde mir aber wünschen, dass ich (wie früher beim Gravis Gamepad) optional noch einen kleinen Stick in die Mitte des Steuerkreuz eindrehen könnte, da sich manche der Titel so etwas genauer steuern lassen.Der 4,3-Zoll-große LCD-Bildschirm, der im 16:9-Format mit 480 x 272 Pixeln auflöst und bunte Farben bietet, ist auf der Maximalstufe ausreichend hell beleuchtet (es sind drei Helligkeitsstufen einstellbar) und verrichtet seine Arbeit zuverlässig. Gröbere Darstellungs- oder gar Pixel-Fehler sind mir bei meinem Gerät nicht aufgefallen. Die Blickwinkel-Stabilität des Displays ist aber bauartbedingt nicht wirklich hoch angesiedelt, je nach Betrachtungswinkel kommt es also zu Farbverfälschungen.Die Sound-Ausgabe erfolgt entweder über den integrierten Kopfhöreranschluss oder über die unten angebrachten kleinen Lautsprecher der Konsole, die mittels zweier Tasten lauter oder leiser gestellt werden können und volumenbedingt natürlich an ihre Qualitätsgrenzen bei Musik und Soundeffekten kommen.Angesichts des günstigen Verkaufspreises sehe ich die gebotene Bild- und Audioqualität, als auch die Verarbeitung der Konsole an sich, auf einem guten Niveau. Herausstechen kann sie aufgrund des Fehlens von besseren Komponenten,wie etwa eines hochwertigeren OLED-Displays, erwartungsgemäß nicht.Positiv fällt zudem die Bildausgabe an einem TV (oder Monitor) aus. Mittels optionalen Adapter-Kabels (Mini-HDMI auf HDMI) verbindet ihr die Evercade mit einem modernen HDMI-Anschluss und könnt dann alle Games mit einer 720p-Auflösung (HD) spielen. Ein Input-Lag bei der Signalverarbeitung meiner Eingaben war in meinen Spiele-Sessions am TV subjektiv nicht wahrnehmbar.Das größere TV-Bild überzeugt mit einer sauberen Ausgabequalität der alten Grafiken, die so auf den damaligen typischen Fernsehgeräten signalbedingt natürlich nicht darstellbar war. Auf zusätzliche Filtereffekte oder Weichzeichner müsst ihr aber verzichten. Aufgeladen wird die Konsole einfach mittels eines handelsüblichen USB-Kabels, eine volle Aufladung reicht für circa vier bis fünf Stunden Betrieb aus.