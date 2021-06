Erfahrungsbericht eines GG-Neulings User-Artikel

Teaser „Komm zu GamersGlobal!“, haben sie gesagt. „Verfasse eigene Inhalte zusammen mit einer hilfsbereiten, tollen Community!“, haben sie gesagt. Schein oder Sein? Erfahrt es im folgenden User-Artikel.

Hierbei handelt es sich nicht um bezahlte Werbung von und für GamersGlobal ;-). Dieser Artikel entstand alleine aus meiner persönlichen Motivation heraus, allen, denen es vielleicht ähnlich wie mir geht, den aktiven Mitmach-Part dieser Seite ein wenig näher zu bringen und Mut zu machen, sich ebenfalls aktiv mit einzubringen.„GamersGlobal – die Spielemagazin-Seite zum Mitmachen“ – so in der Art bin ich vor bald drei Jahren zufällig in einem Podcast auf diese Seite aufmerksam geworden., den ich noch aus meiner Jugend von der GameStar kannte, hatte dort sein Herzensprojekt vorgestellt und ausgiebig davon erzählt. „Mensch, das guckst du dir mal an, klingt spannend“, dachte ich mir. Gesagt, getan respektive angemeldet. „Hm, und wie funktioniert das nun mit diesem Mitmach-Part?“ So wirklich an die Hand genommen wurde ich zwar nicht, aber nach ein paar Klicks in meinem frisch angelegten Profil entdeckte ich den Reiter „Mitarbeit“ - das müsste es doch sein? Allerdings wurde mir da nur angezeigt, dass ich aktuell noch genau Null von irgendwelchen Beiträgen beisammen hatte. Ja zefix…Aber dann wurde ich fündig: Durch Mouseover auf mein Profil im oberen Menüband erscheint ein Dropdown-Menü - unter anderem mit dem Punkt „Meine Inhalte“ und „ Inhalte erstellen “.Dort wiederum kommt ihr über den Link „News“ direkt in ein Formular, um eure erste, eigene News zu erstellen. Hilfreiche Kontextmenü-Meldungen der einzelnen Formularfelder erläutern kurz, was wie zu tun ist. Aber irgendwie fühlte ich mich davon überfordert, mir das alles genauer anzuschauen. Und als typischer Mann wäre ich natürlich nie auf die Idee gekommen, vielleicht doch mal die „ Hilfe “ zurate zu ziehen. Dort gibt es nicht nur eine kurze, knackige Vorstellung von GamersGlobal , sondern auch Hinweise zu den Rangstufen und Talentklassen und was es mit diesen EXP und GGG auf sich hat. Und eben ganz wichtig: Wie ihr gute News schreibt , zusammen mit einem ausführlichen Newstutorial (übrigens auch ein User-Artikel). Tja, hätte ich mir das alles mal früher genauer angesehen - doch wer liest sich schon Handbücher durch? *hust*Zugegeben fehlte mir anfangs auch aus privaten Gründen Zeit, Energie und Muße für mehr als den passiven Genuss der GamersGlobal-Inhalte. Zudem bin ich auch vom Typ her eher introvertiert und passiv - und dementsprechend auch online unterwegs. Konsumieren ja, für alles andere fehlt mir oft der Mut, mit fremden Menschen zu kommunizieren und zu interagieren. Vor allem, wenn alles so anonym ist wie eben im Internet. Jedes Mal, wenn ich es doch mit einem ersten, eigenen User-Beitrag versuchen wollte, kamen schnell Zweifel auf: „Interessiert das überhaupt jemanden?“ - „Will das jemand lesen?“ - „Schreibst du das gut genug oder reißen dir die Alteingesessenen für den kleinsten Fehler gleich den Kopf ab?“ Man hört ja so viel von toxischem Verhalten im Internet… Also bin ich der Seite zwar treu geblieben und habe mich von vielen tollen Inhalten gut unterhalten und informiert gefühlt, aber eben als weitestgehend (abgesehen von einem Kommentar hier und da) stiller Mitleser.Vor kurzem habe ich mich dann doch endlich mal getraut und meine erste News geschrieben. Einfach so. Okay, ehrlich gesagt: Auch dafür hatte ich zwei Wochen lang mit mir gehadert. Das News-Formular geöffnet und wieder geschlossen. Zaghaft einen Titel geschrieben - und wieder geschlossen.„Was würde dir denn im schlimmsten Fall passieren, wenn du diese News jetzt schreibst, Micha? Und deine Deutschlehrerin meinte damals auch, du schreibst nicht schlecht und Spaß macht dir sowas doch auch… es wird dich schon niemand gleich fressen. Versuch es doch einfach mal.“ Außerdem war Spieleredakteur doch der Traumberuf vom kleinen Micha - neben Pirat und Detektiv. Also schrieb ich. Und es machte mir großen Spaß. Dazu ein wenig Recherche, um die richtigen Fakten einzubauen und immer mit dem Gedanken im Hinterkopf „Was würde ich in dieser News gerne alles erfahren?“.Nach dem Klick auf den Speichern-Button war ich sehr erleichtert aber gleichzeitig auch sehr nervös. So ein bisschen wie damals, als ich meinen ersten Liebesbrief geschrieben und abgeschickt hatte. Anders als von der Reaktion auf diesen Liebesbrief wurde ich hier aber sehr positiv überrascht: Keine hämischen Kommentare oder gar wüste Beschimpfungen - im Gegenteil! Sehr schnell gab es erste Reaktionen auf meinen Artikel. Ich bekam nette, höfliche und vor allem hilfreiche Tipps und Verbesserungsvorschläge von mehreren Usern, die mich quasi bei der Hand nahmen. Es kamen erste, kurze Konversationen zustande und ich fühlte mich direkt willkommen und gut aufgehoben. Ich merkte live, wie viel Herzblut und motivierte Arbeit hier einfließt (was beim reinen Konsumieren der Artikel vielleicht gar nicht so klar wird) und wie motiviert die Leute bei der Sache sind. Die Kommunikation erfolgt übrigens in einer Shout-Box im „Inhalte erstellen“-Bereich, sowie im Kommentarbereich der noch nicht veröffentlichten Artikel. Oder auch mal per PN.Zusammen mit der Tatsache, dass mir das Schreiben selbst einfach Spaß macht, hat mich das alles jedenfalls ungemein motiviert, direkt weitere News zu verfassen.Und das habe ich nun auch langfristig und, soweit es meine Zeit zulässt, möglichst regelmäßig vor!Wie schon in der Einleitung geschrieben hoffe ich, euch mit meinem Artikel einen kleinen Einblick gegeben zu haben, wie es hier für Neulinge mit ihren ersten Beiträgen abläuft. Und vor allem, dass ihr nie befürchten müsst, wegen Fehlern heruntergemacht zu werden oder dass eure Beiträge egal wären. Wenn ihr Spaß am Schreiben habt und die Seite gerne schon länger aktiver mitgestalten wollt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen: Versucht es einfach! Davon lebt GamersGlobal - und das hoffentlich noch sehr lange!Ja, natürlich gibt es auch bestimmte Regeln für eure Artikel. Aber diese sind nicht dazu da, euch einzuengen oder einzuschränken, sondern eurer Arbeit einen gewissen einheitlichen Rahmen zu geben. Und ja, ihr solltet mit Feedback und Kritik umgehen können und diese nicht als persönlichen Angriff sehen. Hier kann ich mich aber nur wiederholen: Das wurde stets in konstruktiver und respektvoller Art und Weise an mich herangetragen. Und dadurch konnte ich schon einiges Neues für mich im Bereich Schreiben lernen, was mir persönlich Spaß macht und mich auch motiviert. Irgendwann schaffe ich meinen ersten Artikel, in dem nur noch dieses eine Komma zu viel ist…Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen zu dem Thema habt, packt sie in die Kommentare. Gerne beantworte ich sie nach bestem Wissen und Gewissen, soweit mir das schon möglich ist. Und bestimmt klinkt sich da auch der ein oder andere alte Hase mal mit ein. Bis bald in der Shout-Box oder in den Kommentaren eures ersten, eigenen User-Artikels.