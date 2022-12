Empire: Total War User-Artikel

Teaser Das 18. Jahrhundert. Die Großmächte fassen in Amerika Fuß, unterwerfen Indien und prügeln sich um Europa. Und wir mischen kräftig mit! Frieden oder Krieg? Beides ist möglich. Das Ziel? Weltherrschaft!

Die Total-War-Reihe ist bekannt für ihre Massenschlachten. Angesiedelt in einer bestimmten Epoche (oder Fantasy-Welt), gibt uns jeder Teil die Möglichkeit, über Aufstieg und Fall ganzer Nationen zu bestimmen und uns als erfolgreiche Feldherren zu beweisen. Auf einer großen Weltkarte schieben wir unsere Truppen hin und her, bauen unsere Infrastruktur aus und erforschen neue Technologien. Im Gegensatz zu den anderen Teilen der Serie tanzt Empire: Total War ein wenig aus der Reihe. Man könnte fast glauben, dass kein anderer Titel aus der Total-War-Reihe so sehr geliebt, aber vor allem auch gehasst wird. An diesem Teil scheiden sich die Geister. Zu Recht?



Wir fangen klein an

Zu Beginn jeder Partie beginnen wir mit einer bestimmten Anzahl von Provinzen, die wir kontrollieren. Auch einige Einheiten stehen bereits unter unserem Kommando, Bäume ausreißen können wir damit aber noch nicht. Es kann sein, dass wir – abhängig von unserer gewählten Start-Nation – uns bereits im Krieg mit einem Nachbarn befinden, der uns schon zu Beginn das Leben schwer macht. Mit unseren Einnahmen aus den Provinzen rekrutieren wir mehr Soldaten, zudem geben wir die Erforschung neuer Technologien in Auftrag. Einige Nationen bieten uns Handelsverträge an, die wir natürlich dankend annehmen. Denn schon jetzt dürfte klar werden, dass Krieg sehr teuer sein wird.

Wir rekrutieren unsere ersten Soldaten.



Wissen ist Macht

Nichts wissen macht auch nichts. Doch es empfiehlt sich, die Forschung nicht außer Acht zu lassen. An Universitäten oder ähnlichen Einrichtungen können wir neue Technologien erforschen; alternativ dazu können wir auch tief in die Tasche greifen und mit anderen Nationen Technologiehandel betreiben. Unsere Soldaten erhalten durch Forschung nicht nur neue Ausrüstung, sondern kosten auch weniger. Zudem kann die Infrastruktur verbessert werden; bessere Straßenbeläge sorgen dafür, dass Einheiten sich in jeder Runde weiter bewegen können. Bestimmte Technologien ermöglichen uns den Ausbau von Gebäuden wie Kasernen, Häfen oder Unterhaltungs-Einrichtungen, die für Zufriedenheit unter der Bevölkerung sorgen.



Geld regiert die Welt…

Im Forschungsmenü weisen wir den Universitäten die zu erforschende Technologie zu. ...welch Überraschung. Letztendlich geht es darum, dass unsere Bilanzen möglichst positiv sind und wir Geld einnehmen, mit dem wir neue Armeen ausheben oder das wir in unsere Provinzen investieren können. Handelsbeziehungen mit anderen Nationen spülen uns Geld in die Staatskasse; zudem generieren unsere Provinzen in jeder Runde Einnahmen, die durch das Errichten von Fabriken und anderen Industrieanlagen noch erhöht werden können. Die Höhe der Steuern können wir selbst festlegen, jeweils für Ober- und Unterschicht. Hohe Steuern sorgen logischerweise zu mehr Einnahmen, allerdings auch zu Verstimmungen unter der Bevölkerung. Manchmal ist weniger mehr, sodass nicht zu viele Steuern erhoben werden sollten, da sie sonst eh nur für Truppen draufgehen, mit denen wir unser aufgebrachtes Volk im Zaume halten müssen.



Nicht zu unterschätzen: die Diplomatie

Manchmal ist es sinnvoll, erst einmal mit dem Nachbarn zu reden, bevor es zu unüberlegten Tätlichkeiten kommt. So ist es gar nicht notwendig, einer Nation den Krieg zu erklären, wenn wir deren Hoheitsgebiet durchqueren müssen, um einen Feind zu flankieren. Sofern uns eine Nation nicht abgrundtief verachtet, können wir beispielsweise gegen Zahlung militärischen Zugang erhalten. Durch langjährige Handelsbeziehungen, gemeinsame Feinde oder Geschenke können wir unser Verhältnis zu anderen Nationen positiv beeinflussen, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sie uns irgendwann den Krieg erklären. Das kann durchaus eine Rolle spielen, wenn wir Krieg führen, denn es besteht außerdem die Möglichkeit, Bündnisse einzugehen. Greifen wir als Preußen Polen-Litauen an, wird Russland uns ebenfalls den Krieg erklären, da es mit Polen-Litauen verbündet ist. Kurz darauf wird Dänemark folgen, das wiederum mit Russland ein Bündnis eingegangen ist. Sind uns diese Nationen jedoch wohlgesonnen, kann es sein, dass sie ihre Verträge brechen und uns nicht den Krieg erklären. Es ist also empfehlenswert, die Beziehungen zu seinen Nachbarn zu beachten, außerdem deren Bündnisse im Auge zu behalten, sonst kann es schnell zu einem Mehr-Fronten-Krieg kommen.



Es gibt Krieg

Am Ende läuft es jedoch immer auf Krieg hinaus, immerhin ist es unser langfristiges Ziel, sämtliche Provinzen zu erobern. Dass man dabei geschickt vorgehen sollte, ist wohl selbsterklärend. Befinden wir uns mit mehreren Nationen gleichzeitig im Kriegszustand, kann das durchaus eine Herausforderung sein. Der Feind neigt dazu, Handelsrouten zu unterbrechen und brandschatzend durch unsere Lande zu ziehen, was sich auf die Wirtschaft auswirkt. Wir können kaum Siege erringen, wenn uns die Soldaten weglaufen, weil der Sold ausbleibt. Daher ist es ratsam, in die Offensive zu gehen und die jeweilige Provinzhauptstadt zu erobern, um dem Gegner Landstriche abzunehmen. Meist läuft dies auf offene Feldschlachten hinaus, manchmal auch auf Belagerungen.



Im Schlachtmodus läuft das Spiel in Echtzeit ab, im Gegensatz zum Rest des Spiels. Wir stellen unsere Truppen auf und geben ihnen Befehle, das kennt man auch aus den anderen Serien-Teilen. Durch gewonnene Schlachten erhalten unsere Truppen Erfahrungen, die sie stärker machen. Wir können das Ergebnis von Gefechten auch automatisch ermitteln lassen, aber im Zweifelsfall können wir selbst General spielen und den Verlauf der Schlacht beeinflussen. Mit der Kavallerie flankieren wir den Gegner oder fallen ihm in den Rücken, um dessen Kanonen zu eliminieren. Mit unserer Artillerie nehmen wir die gegnerischen Truppen unter Beschuss, die Infanterie kümmert sich um den Rest. Die Schlacht ist verloren, wenn man keine Truppen mehr hat, da sie vernichtet wurden oder geflohen sind.

