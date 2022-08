Empire Strikes Back User-Artikel

Teaser 1982 brachten die Parker Brothers The Empire Strikes Back für den Atari 2600 heraus. Und da Remakes aktuell im Trend liegen, ist es nur konsequent, 40 Jahre später eines für den C64 herauszubringen...

Wie spielt es sich?

...und das tolle Remake.

Nach abgeschlossenen Levels startet ein Rebellen-Transporter. Beachtet auch die tolle Lichtstimmung!

Fazit

Am "Ende" erwartet euch ein Belohnungs-Screen.

Eigentlich mag ich keine Action-Spiele. Ich mag auch keine Spiele, die zwar meine Reflexe fordern, mir aber keine nennenswerte Geschichte erzählen. Eigentlich würde ich einen Bogen um Spiele wiemachen.Allerdings bin ich Star-Wars-Fan, in den 1980ern mit dem C64 aufgewachsen und begeistert von der Idee hinter dem Spiel: es stammt nämlich keineswegs von den Parker Brothers oder gar Disney/LucasArts - die Autoren sind das Megastyle-Kollektiv , die sich komplett der Entwicklung auf alten Plattformen verschrieben haben. Die Retro Gamer der Spieleentwicklung also. Zudem ist das Spiel kostenlos und kann auf der Homepage des Kollektivs in verschiedenen, emulatortauglichen Formaten, heruntergeladen werden.All dies - und einer COVID-Infektion geschuldet lange, langweilige Tage - haben mich dazu veranlasst, mich durch das Game zu kämpfen. Acht Levels - das klingt ja zunächst machbar. Und tatsächlich zählt der Titel nicht zu diesen unfassbar schweren Spielen, die mit Retro-Optik daherkommen und euch zu Tobsuchtsanfällen und zerstörten Joypads bringen wollen.Im Kern ist Empire Strikes Back das gleiche geblieben wie schon auf dem Atari 2600. Ihr fliegt als Verteidiger der Rebellenallianz Angriffe gegen vorrückende imperiale Truppen. Neu ist der grafisch schön gestaltete Hintergrund - und obwohl das Original auch schon Parallaxscrolling kannte, kommt dieser Effekt beim Remake erstmals wirklich zur Geltung.Euren Gleiter könnte ihr mit dem Joystick beschleunigen, bremsen und auch die Richtung wechseln; sogar auf der Stelle schweben lassen dürft ihr den Raumer, während ihr die anrückenden Läufer mit Lasersalven beharkt. Die Gegnervielfalt ist dabei angestiegen - statt wie im Original lediglich mit AT-ATs bekommt ihr es nun auch mit den wendigeren AT-STs sowie imperialen Spionagedroiden zu tun.Die Animationen der Sprites sind dabei eine Freude. Zudem bieten die acht Level verschiedene Farbstimmungen, die den Verlauf von Tag zur Nacht inklusive schöner Sonnenuntergangsstimmung abbilden.Schön ist nicht nur die optische Darstellung - was das Team aus dem Soundchip des C64 holt, kann sich ebenfalls sehen, äh... hören lassen. Die klassischen Star-Wars-Themen sind eindrucksvoll umgesetzt und erfreuen das Fan-Herz.Die Liebe zum Detail ist an vielen Stellen erkennbar: Habt ihr einen Level von Feinden gesäubert, zeigt euch das Spiel einen startenden Transporter - Easteregg im letzten Level inklusive...Habt ihr die acht Level durchgespielt, wartet ein Belohnungsbildschirm auf euch, der zwar karg daherkommt, in Anbetracht des Spiels und der Plattform aber einen würdigen Schluss darstellt. Schluss? Nach dem Abspann ist das Spiel noch nicht vorbei - ihr dürft als "letzte Bastion" auf Hoth verbleiben und in einem Endlosspiel den High Score hochjagen - Abwechslung wird dabei aber keine mehr geboten.Natürlich ist Empire Strikes Back letztlich ein 40 Jahre altes Stück Software in neuem Gewand. Aber in was für einem! Sowohl optisch als auch akustisch bekommt ihr feinste C64-Kost geliefert. Was hätte ich als Kind für dieses Spiel gegeben? Da es kostenlos ist ( zum Download ) und sowohl im Emulator als auch auf dem C64-Maxi läuft, gibt es eigentlich für euch keinen Grund, nicht einmal reinzuschauen. Viel Spaß und möge die Macht mit euch sein!