Elden Ring im Blick des knurrenden Retro-Opas User-Artikel

Teaser Opa sagt: “Elden Ring? Nicer Scheiß. Aber mein Junge! Das alles hat es doch bereits früher schon zu meiner Jugendzeit gegeben!” Hat Opi damit recht oder Vorstufe Demenz?

Ich wollte gerade die Anlage lauter drehen, als ich mit meinem Char Level 90 und 90 Stunden investierter Lebenszeit in ein neues Gebiet komme. Hauptstadt. Alter. Was sind das denn wieder für neue mächtige Wichswichtel dort!? Opa rinnt etwas Speichel aus dem Mundwinkel. Bekommt der mein Versagen gerade mit? Genervt bin ich. Wieder und wieder zum Lauch im Spiel degradiert zu werden. Aber irgendwie macht's halt auch süchtig.



Vermutlich bekommt Opachen mehr von meinem Szenario mit, als mir lieb ist. Denn ständig säuselt er was in seinen grauen Bart: “Hochkaräter … Action-Arcade-Games … Achtziger … Neunziger ...”. Dann seibert er etwas von “Lionheart … The Last Ninja … nimm Rache für die Bruderschaft…zünde zuerst alle Kerzen an...”. Ich find's gerade keineswegs relatable, was Opa meint. Dann räuspert er fast schon überdeutlich: “… Mein Junge, gib nicht auf ... aber, du musst wissen, es ist alles schon mal da gewesen…” und er fällt dann in tieferen Schlaf.



Elden Ring: Ingame Dark-Fantasy-Atmosphäre as its best und lädt zum freien Erkunden ein.

Zusammenhänge

Sir Galahad wird als der “Reine Ritter” oder der “Makellose Ritter” bezeichnet. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihm, im Gegensatz zu Anderen, den Heiligen Gral zu finden. Viele werden jedoch auf ihrer mühsamen Reise, hier zum neuen Eldenfürsten, verzagen:



So auch Player One am 10. Juni des Jahres 2022 auf GamersGlobal: “Die Hauptstadt war bei mir endgültig der Break in dem Spiel, mit dem ich bis dahin gut 50 Stunden Spaß hatte. Mir ist das meiste der Spielmechanik und der Story zu subtil, da würde ich von allein nie drauf kommen. Klangperlen, Tränen des HastenichtGesehen, Schleifsteine, schimmernder Kot, Kriegsasche. … Alles kein Problem, wenn man, so wie Jörg es im Video beschreibt, einen NPC siebenmal anquatscht, sich dreimal um die eigene Achse dreht und bei Vollmond schimmernden Kot eines Werbären hinter der 5. Kirche von Marika vergräbt. Oder so ähnlich. Dazu habe ich aber keine Lust mehr… Das ist mir zu viel des Guten, war aber mal ein völlig anderes Spielerlebnis, als das, was ich sonst bevorzuge. Hat Spaß gemacht”.



Andere spendeten hierauf Trost, verfielen aber auch dem Glanze des Übermutes auf ihrem gefahrvollen Pfade. So denn Danywilde am gleichen Tage: “Wirklich? Mir hat die Hauptstadt mit ihren weit verzweigten Wegen sehr gut gefallen”.



Was soll ich da noch ergänzen? Vielleicht: “…so lange nur deine Zunge und deine schönen Worte dir bleiben, wird dir als Rüstung ein Umhang von dünner Bliantseide (Leinenbatist) genügen…”, frei nach Peredur “der Goldzüngige” fab Efrawg. Tatsächlich nackend bin ich dann allerdings aus lauter Verdruss durch die Hauptstadt gelaufen. Habe so einige Leuchtfeuer aufgedeckt, bis ich später an einem Bossgegner kleben blieb. Auf die Idee zu einem Nude-Run (wie weit kann man nackend in dem Spiel rennen, bis man getötet wird) haben mich andere gebracht.



Fragst du dich soeben und weitergehend, was eigentlich der Shit mit Sir Galahad hier soll? Babo, hab ich vielleicht die Tafelrunde in Elden Ring einprogrammiert, oder was? Und dort sitzt im Spiel auch noch ein gewisser Sir Gideon “Der Allwissende”. Der Allwissende? Echt jetzt? Aber ist ganz mein Humor: Bei dem Storytelling musst Du es erstmal bringen, einen “Allwissenden” als Erklärbär einzuprogrammieren. Ist so, als wirfst du dir selbst beim Ertrinken den Rettungsring zu. Kommt später noch was mehr zum Thema. Jetzt erstmal zum nächsten Abschnitt. Hier wird's mir gerade cringe mit euch.

Links: Auf zum Nude-Run. Rechts: Ein Wichswichtel weniger. Die meisten kommen aber wieder. Opa meint, früher gab es das auch schon: Gehst Du einen Screen zurück, sind wieder alle Gegner da. Yolo – keinesfalles in Elden Ring.

Cheesen

Der faulige Atem kommt nicht vom ratzenden Opa herüber, sondern stammt aus der Drachenkommunion, regional verortet in Caelid. Es ist eine höchst zulässige Waffe in Elden Ring und in keinster Weise gecheated. Ist es also meine Schuld, wenn sich einer der mächtigsten Swaggernauts namens General Radahn beim Einatmen damit vergiftet und kurze Zeit später tot umfällt? Ich bin mir darüber allerdings unsicher geworden. Sus. Also nehme ich mein Smartphone zur Hand: Begriffsherleitung.



Während people in France für Anglizismen guillotiniert werden, wollte ich nur schnell mal gucken, ob das im Deutschen als Verb verwendete Wort “jemanden cheesen” ganz grausam auf ein englisches Hauptwort “the cheese” zurückzuführen ist. Zu meiner Erleichterung ist “to cheese somebody” bereits im Englischen ein Verb. Sheesh. Halb so schlimm.



Cheesy zu spielen ist Google nach eine Vorgehensweise, um in einem Videogame einen Boss, Gegner oder Level auf eine unorthodoxe, einfache Methode zu bezwingen. Auf eine Weise, die zwar möglich ist, aber von den Designern nicht vorgesehen wurde. Dabei nutzt die Spielerin Vorteile in Bezug auf nicht von der KI erreichbare Bereiche sowie Bewegungsmuster, Animationen, Gegenstände. Der Spieler gleicht damit eigene Unzulänglichkeiten aus, ist bequem, unskilled und umgeht eigentlich benötigte Stärke, Geschick und Können. Checke ich das hier weiter, bekomme ich gleich Screenitus. Ich suche daher die Nähe zu Bros in einem Gaming-affinen Forum, um mich dort praxisnäher zu informieren.



Im besagten Forum ist in den Postings etliches an Banalverkehr vorhanden, bis mir folgender Post ins Auge sticht: “You cheated not only the game, but yourself. You didn't grow. You didn't improve. You took a shortcut and gained nothing. You experienced a hollow victory. Nothing was risked and nothing was gained. It's sad that you don't know the difference”. No front, aber ich hab jetzt genug gelesen von irgendwelchen Fundamentalisten.



Vermeintlich unwichtige Details im Spiel, wie ein Felsvorsprung, sollten sowohl bei Opa in der folgenden Abbildung, als auch im nächsten Abschnitt, in den Mittelpunkt rücken.

Lionheart: Opa läuft wacker zurück (1), springt auf das Podest und hält sein Gleichgewicht. Der zum Deppo programmierte Gegner (2) kann nicht über die imaginäre Barriere hinweg angreifen und latscht dann zurück (3). Opa fällt ihm linkisch in den Rücken (4).

Das käsige Ende des stolzen und goldenen Reiters

Nein, dieser goldene Reiter. Ein wahrer Edelmann unter den Bossen. Oh, welch ein stolzer Recke von den Programmieren da geschaffen wurde. Limgrave durchwandert er in all seiner Pracht und führt eine riesige goldene Hellebarde als Waffe.

Top Kampfmechanik: Der Bossgegner holt zum tödlichen Streich gegen uns aus und liegt dabei in voller Bewegung perfekt und eindrucksvoll ausbalanciert mit seinem Pferd in der Luft. Lionheart daneben ja wohl auch. Irgendwie. Jedenfalls.



Er brachte mich im Kampf schier zur Verzweiflung und machte mich wütend, wie er stolz empor sprang, mir elegant nachhechtete, auswich und mich mühelos mit seinem Hellebardenstreich tötete. Sich dann gelangweilt abwendete und einfach wieder seines Weges schritt. Ein echter Supertyp, der sich dessen auch noch bewusst ist. So einer. Ein Goldjunge.



Leider verwehrten ihm seine Schöpfer die Fähigkeit, Schaden überkopf zu wirken. Leider verwehrten ihm seine Schöpfer die Gabe, trotz eines stolzen und durchaus springenden Streitrosses, auf ein bestimmtes Podest hüpfen zu können.



Was habe ich ich vor Glück und Genugtuung wonnig gelacht, als ich auf diesem Podest stand. Ja, soeben war er noch der elegante Rittersmann und nun springt er wie ein Wutnickel in voller Hatz und unbeherrscht gegen die Kante eben dieser Klippe. Doing, doing, doing und immer wieder. Er kommt nicht hinauf. Während ich ihn mit meinem mickrig geskillten Fernzauber und einigen blauen Pullen erledige. Die Gegner in diesem Spiel haben mir so viel Kummer und Schmerz bereitet. For real. Das war mal mein Moment.

