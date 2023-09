Eine Nacht auf Atanion Minor User-Artikel

Teaser Was macht den Reiz von drögen Hexfeld-Strategiespielen aus und ist das überhaupt noch zeitgemäß? User the_korben zeigt euch anhand von Shadow Empire, welche Schätze sich hinter einer spröden Oberfläche verbergen können.

Die Erde - ein Planet der Gaia Klasse? In Shadow Empire werden auch Planeten erzeugt, und zwar völlig zufällig.

Verschiedene Typenklassen helfen euch, das Ergebnis in eine gewisse Richtung zu lenken.

Oder ihr überlasst via "UNCLASSIFIED" alles dem Zufall.

Immersive Hexfelder

Alles hängt von allem ab. Deshalb kann man in Shadow Empire auch jederzeit ca. 80 spezifische Reports abfragen, die von eurem Sekretariat oder den Minister:innen in eurer Regierung vorbereitet wird. Für einen Gesamtüberblick empfiehlt sich z. B. das "Empire Dashboard".

Die Logistik wird durch Logistigpunkte (pink) modelliert und fließt in Shadow Empire vor allem entlang der Straßen. Das solltet ihr mit Straßenschildern (rote Rechtecke) steuern, sonst kommt nix dort an, wo es hin soll.

Willkommen auf Antanion Minor

Atanion Minor ist ein aufrechter Planet. 6° Neigung der Rotationsachse sorgt für relativ gleichmäßiges Wetter das ganze Jahr über.

Auch die Geologie und Geografie von Atanion Minor wurde erwürfelt: Gebirge und Wasserflächen sind natürliche Grenzen und bestimmen die Menge des Niederschlags.

Das schwarze Gold

Im Nordosten meines Reichs haben sich gerade garstige Riesenwürmer vorangewagt. Die 4. MG Infanterie Brigade versucht nach besten Möglichkeiten, mit den Viechern fertigzuwerden. Südlich des Wurbo Streams versteckt sich auch etwas im Wald, uns fehlt es aber an Aufklärung auf diesen Hexfeldern.

Alternative Realitäten

Die Apokalypse hat es mit Atanion Minor nicht sehr gut gemeint. Nur 1.588.000 Menschen haben überlebt. Die History Sidebar zeigt den detaillierten Ablauf der Katastrophen (hier nur ein Ausschnitt).

Es ist tiefe Nacht und mein Zimmer hier auf dem Planeten Erde ist stockdunkel - bis auf jenen Lichtkorridor, der versucht, sich vom Monitor aus in mein PC-Spielezimmer zu erstrecken. Mir bleibt nur wenig Zeit, um meine Pläne in die Tat umzusetzen. Schuld daran ist die Rotationsachse eben jenes Planeten Erde, die mit ihrer Neigung von ca. 23,5 Grad gegen die Ekliptik und der Rotationsperiode von ca. 86400 Sekunden in Sommernächten nur wenige jener glücklichen, dunklen Stunden zur Verfügung stellt, in denen das Spielen am meisten Spaß macht.Die Nacht wird also bald zu Ende sein, aber noch kann ich das ignorieren. Noch lässt sich hier kein Lichtstrahl der Sonne, einem Hauptreihenstern vom Typ G2, blicken. Nicht einmal die dichte, für üppiges Leben geeignete Atmosphäre mit ihren ca. 20% Sauerstoff, ca. 78% Stickstoff sowie einigen weiteren (wichtigen!) Spurengasen, vermag im Moment einen Strahl bis hierher nach Mitteleuropa zu brechen. Könnte sie es, so würden vielleicht trotzdem einige der zahlreichen Bergketten auf diesem Planeten Erde verhindern, dass böse Photonen durch mein ostwärts ausgerichtetes Fenster in das heilige Zimmer eindringen können.Diese Erde ist ganz natürlich vor etwa 4,5 Milliarden Jahren aus demselben Material wie die Sonne entstanden. Nicht so wie die Planeten von. Die entstehen in wenigen Sekunden, und zwar aus Zufallszahlen. Wäre die Erde aber ein "Shadow Empire"-Planet, würde ich sagen: Glück gehabt, gut gewürfelt. Fast perfekt zum Zocken. Aber nur fast. Denn wenn es darum geht, in den hochkomplexen Welten von vertrackten Strategiespielen wie Shadow Empire zu versinken, würde man sich etwas längere Nächte schon wünschen.Hier zählt nämlich jede zusätzliche Stunde, allein schon um zu lernen, wie in Shadow Empire alles von allem abhängt: Über Sieg oder Niederlage entscheidet nicht nur unser strategisches Können, sondern auch die Astrophysik und die Geologie, die Astrobiologie und die Geschichte.Hier hängen die Befindlichkeiten meiner BewohnerInnen von der Gefährlichkeit fieser Tierchen an den Grenzen ab. Kommt die bösartige Fauna, die mit einem richtigen Evolutionsmodell errechnet wird, unseren Städten zu nahe, führt das zu Angst in der Bevölkerung. Hier hängen außerdem die erschließbaren Wasservorräte von der Größe der Meere und der Rotationsperiode des Planeten ab. Die Erdölvorkommen von der Geschichte der Entwicklung des Lebens auf dem ursprünglich toten Steinbrocken im Weltraum. Die Stimmung im Reich von meinen vielen Entscheidungen, egal ob es um die Entdeckung eines alten Supercomputers oder die Niederschlagung eines Aufstands geht.Hier hängt der Erfolg der Wirtschaft davon ab, ob wir unsere Resourcen in einer Zone mit fähigem oder unfähigem Gouverneur extrahieren lassen, ob der Gouverneur die richtigen Skills hat und der richtigen Fraktion angehört, ob er die richtige Persönlichkeit für den Job hat und ob er Mitglied einer Sekte ist. Ist uns ein Gouverneur zu unfähig, können wir ihn natürlich feuern. Aber das wiederum macht eure anderen Gouverneure sauer. Außerdem brauchen wir dann Ersatz, und nicht immer gibt es genug Genies auf eurer Ersatzbank, um nicht am Ende sogar mit einem noch unpassenderen Gouverneur dazustehen. Das gleiche gilt für alle anderen Charaktere, die in unserem Reich wichtige Positionen bekleiden, sei es als Beraterin, Sekretär, Commander, General oder Ministerin.Hier hängt der Erfolg des Krieges davon ab, ob Resourcen und Nachschub mit Hilfe unseres komplexen Logistiksystems überhaupt bis zur Front durchkommen, ob unsere Truck-Zentren genug Treibstoff und Truckfahrer haben. Vielleicht haben wir auch unsere Zuggleise falsch verlegt oder vielleicht sogar die Straßenschilder falsch aufgestellt (kein Witz!). Ohne gute Logistik haben wir keine Chance. Natürlich ist zusätzlich noch wichtig, dass die Soldaten an der Front mit modernem Gerät ausgerüstet sind und auch in vorteilhaftem Terrain platziert sind, von Artillerie und Luftstreitkräften unterstützt werden und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge angreifen werden oder sich auf die Verteidigung vorbereitet haben.Komplexe Systeme, die mit komplexen Systemen interagieren, vermischen sich mit interessanten Geschichten, die sich im Spiel wie ganz von selbst ergeben. Doch dazu später mehr. Es ist jedenfalls diese unglaubliche Mischung und diese Kompromisslosigkeit des Spiels, die trotz der drögen Hexfeld-Grafik einen so immersiven Sog erzeugt, dass ich mich kaum davon abwenden kann und mir regelmäßig die Nächte um die Ohren schlage. Zeit für ein Beispiel!Ich sitze also hier auf der Erde noch in sicherer Dunkelheit vor meinem Monitor, aber eigentlich befindet sich mein Hirn gerade ganz auf Atanion Minor, einem Planeten der Siwa-Klasse, wo sich ein Haufen Rabauken aufmacht, die Postapokalypse endlich zu überwinden und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und die Rabauken hatten ebenfalls Glück. Für Atanion Minor wurde nämlich ebenfalls gut gewürfelt.Er umkreist einen K0 Stern exakt in der habitablen Zone und benötigt dafür 32 Erdenmonate. Das ergibt ganze 16 Jahreszeiten, vom "Frühen Winter" über den "Spätwinter" zum "Winterfrühling", dann vom "Frühen Frühling" über den "Frühling" in den "Spätfrühling" ... bis der Jahreskreis sich viele Monate später wieder nach dem "Winterherbst" schließt. Für uns Erdenmenschen klingt das vielleicht verwirrend, aber auf Atanion Minor würde man über unsere spärlichen Jahreszeiten auch nur den Kopf schütteln. Außerdem ist die Rotationsachse des Planeten ohnehin nur 6 Grad gegen die Ekliptik geneigt, das macht die Sache wieder etwas einfacher.Die Durchschnittstemperatur von 32°C sorgt für wohlig-warme Tropenstimmung in der Nähe des Äquators und von der solaren Bestrahlung mit 1964 Watt pro Quadratmeter kann jeder Cannabisbauer nur träumen! Die Tage sind mit 11 Stunden zwar etwas kurz - an langes abendliches Zocken ist also kaum zu denken - aber dafür ist immer der nächste Tag bald griffbereit, um für Expansion, Erforschung, Erbeutung und Eroberung zu sorgen! Und um das soll es hier auf Atanion Minor ja gehen. Außerdem sorgt die kurze Rotationsperiode für ausreichend starke Windgeschwindigkeiten auf dem Planeten, sodass die Wolken, die sich über den Ozeanen und großen Seen bilden, auch wirklich bis ins Landesinnere ziehen können, um dann dort abzuregnen. Damit ist auch gesichert, dass unsere Untertanen nur die Hände aufhalten müssen, um zumindest gegen den Durst allein schon mit Regenwasser ausreichend gut über die Runden zu kommen.Atanion Minor ist außerdem schon 4.8 Milliarden Jahre alt. Das ist mehr als genug Zeit, um auch selbst viel Leben entstehen und teilweise wieder aussterben zu lassen. Das hat dann auch zur Folge, dass sich überall auf Atanion Minor wirklich massenhaft viel Erdöl im Boden finden lässt. Die ausgestorbene Flora und Fauna hat sich nämlich - wie auf der Erde - über die Jahrmillionen brav in Brennstoff verwandelt, den wir dann für die Trucks unseres Logistiknetzwerks und natürlich auch für unsere Panzer verwenden können. Dafür braucht es natürlich Förderungsanlagen, manche staatlich, manche privat, aber solange genug Menschen willens sind, für das lächerliche Gehalt von 0.005 Credits pro Monat zu arbeiten - mehr wollen wir uns im Moment nicht leisten -, fließt das schwarze Gold brav in unsere Fässer.Die heutige Atmosphäre hat die perfekte Zusammensetzung für menschliche (und so manche nicht-menschliche) Lungen und die üppige Vegetation ist sogar nahrhaft. Es gibt einige Gebirge, saftige Ebenen und ausreichend Wasser. Perfekt also, um Anbau unter freiem Himmel zu betreiben (aber der eine oder andere Agridome schadet trotzdem nicht, besonders an den Polen, wo es im Winter dann doch empfindlich kälter wird!). Aber ein Wort der Warnung: wenn man während einem Spaziergang durch die saftigen Wiesen hunderten fleischfressenden Maxicestoda - diesen garstigen Monsterwürmern, die sich ganz natürlich auf Atanion Minor entwickelt haben - in die Klauen läuft, sollte man schon darauf achten, dass das automatische Gewehr auch schon erforscht wurde und auch wirklich geladen ist. Abgesehen davon aber: definitiv gut gewürfelt! Es hätte auch ganz anders kommen können.Atanion Minor könnte auch nicht Atanion Minor sein, sondern Quirtax, ein Wüstenplanet mit riesigen, menschenfressenden, drachenähnlichen Tieren aber ganz ohne Wasser. Nur dank Eisminen könnten wir dann darauf hoffen, genug Wasser für die Landwirtschaft zu gewinnen.Oder es hätte auch Arfnulf werden können, ein Lavaplanet mit 75 Grad Durchschnittstemperatur, wo außer Schweißperlen rein gar nichts wächst und sich selbst der Tod seit Milliarden Jahren langweilt, weil noch nie auch nur eine Zelle in einem der Lavaseen herumgeschwommen ist, bevor die Menschheit mit ihren galaktischen Kolonisten des Weges gekommen war. Kein Erdöl für die Panzer also auf Arfnulf, zumindest nicht, bis wir synthetische Brennstoffe erforscht haben und produzieren können.Vielleicht hätten wir auch Emian erwürfelt, ursprünglich eine wundervolle dschungelhafte Prachtwelt voller Leben und Resourcen, die aber durch die galaktische Apokalypse so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass es hier jetzt kaum noch Menschen gibt, die überhaupt in unseren Betrieben arbeiten könnten.Nein, zum Glück sind die Vorfahren unserer Rabauken damals auf Atanion Minor gelandet.