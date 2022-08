Dungeons & Dragons - Dark Alliance User-Artikel

Teaser Im Juni 2021 erschien das Action-RPG Dungeons & Dragons - Dark Alliance zum Release im Game Pass. Aufgrund der negativen Kritiken habe ich es erst kurz vor Torschluss gespielt. Zu Recht?

Heldenwahl und Story

In den Bossfights müsst ihr taktisch vorgehen.

Spielerisch Licht und Schatten

Fazit

Genretypisch wollt ihr immer bessere Ausrüstung, die es in mehreren Seltenheitsstufen gibt. Je kompletter ein Ausrüstungsset ist, desto mehr Boni gibt es on top.

In der Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats" stelle ich euch für jeden Monat den Neuzugang vor, der mich vorab am meisten gereizt hat. Der Artikel folgt, wenn ich das Spiel hierfür ausreichend gespielt habe, was nicht immer zeitnah zur Aufnahme in den Abo-Dienst der Fall ist.Hinweis: Aus ungeklärtern Gründen sind alle eigenen Screenshots verloren. Die Bilder entstammen daher der GG-Galerie (Herstellerbilder).Die Xbox-Game-Pass-Neuzugänge im Juni 2021 wurde durch diverse Bethesda-Titel wieundaufgefüllt. Auch das fantastische Darkest Dungeon, das ich 2016 checkte und immer noch auf der Switch spiele, hielt Einzug. Heraus stach die Aufnahme des Action-RPG Dungeons & Dragons - Dark Alliance (im Test) . Das setzt, nach ewig langer Pause, die 2011 mitgestartete und 2004 mitfortgesetzte Tradition von D&D-Action-RPG fort. Beide Spiele wurden auch 2021 neu für PC und aktuelle Konsolen veröffentlicht.Baldur's Gate - Dark Alliance hatte ich vor Urzeiten auf der ersten Xbox im Koop gespielt, vielleicht sogar durchgespielt. Es war meiner Meinung nach eher ein etwas öder Vertreter des Genres (mein Highlight bleibt derweil). Auf den Nachfolger hatte ich verzichtet. Und die Berichte zu Dungeons & Dragons - Dark Alliance waren dann auch nur durchwachsen. Nach der Ankündigung, dass es den Game Pass wieder verlassen wird, habenund ich dann gerade noch rechtzeitig die Koop-Schwerter gewetzt und den Hammer geschwungen. Hat es sich gelohnt?D&D-Kenner dürften sich gleich bei der Heldenwahl freuen. Denn mit Catti-Brie, Wulfgar, Bruenor Heldenhammer und vor allem Drizzt Do'Urden stehen bekannte Helden zur Auswahl. Auralla konnten wir nicht wählen, die wird nämlich erst mit der Erweiterung, ebenso wie zwei weitere Dungeons, freigeschaltet. Joker0222 entschied sich für den flinken Dunkelelfen, während mich der hammerschwingende Barbar Wulfgar anlachte.Das Tutorial könnt ihr nur alleine bestreiten, wir haben aber direkt losgelegt. Gemeinsam starteten wir in einem kleinen Camp, das auch als HUB dient. Ich würde euch tendenziell aber empfehlen, das Tutorial zu absolvieren. Uns hätte es den Einstieg vermutlich etwas erleichtert. Gesteuert werden die als "Helden der Halle" bekannten Abenteurer übrigens nicht aus der Iso-, sondern der Schulterperspektive.Da wir nur zwei Abende spielen konnten, verbietet sich ein Fazit zur Story. Grundlage ist die Icewind-Dale-Trilogie von. Das Action-RPG spielt nach dem ersten Buch The Crystal Shard und baut darauf auf. Kenner, ich also nicht, werden sicher einige Aha-Momente haben. Im Fokus steht dann auch der Crystal Shard, der seinem Träger große Macht beschert. Erzählt wird die Geschichte in aufwändigen und sehr atmosphärischen Cutscenes zwischen den Levels. Und die Cutscenes sind ein echtes Highlight. Ansonsten ist die grafische Präsentation, erst recht für 2021, eher mau. Das ist aber nicht so schlimm, wenn das Gameplay passt. Doch tut es das?Der HUB-Level erinnert an bekannte Spiele wieoder auch das Lager in. Er ist klein und übersichtlich gehalten und bietet zum Beispiel eine Lagerkiste. Außerdem könnt ihr euch ein Dungeon aussuchen, den Schwierigkeitsgrad wählen (schwerer bringt besseren Loot, zu schwer war für uns nicht zu schaffen) und euch dann auch ins gewählte Gebiet, das aus mehreren Levels besteht, teleportieren. Ja, ihr könnt die Dungeons immer wieder spielen. Müsst das auch, wenn ihr Items grinden wollt. Das wird auf Dauer vermutlich bereits deshalb etwas repetitiv, weil die Levels nicht zufallsgeneriert sind. Dafür sind sie aber insgesamt recht schön gebaut, bieten immer wieder Abzweigungen oder Verstecke. Als etwas negativ habe ich das immer wieder gleiche Schema bei zum Beispiel Stachelfallen, Schaltern und ähnlichem empfunden, die auch den immer wieder gleichen Look haben. Vor Kaltgebieten müsst ihr euch, wie inoder, auch mal aufwärmen.Kämpferisch stehen euch normale Attacken zur Verfügung. Wir hatten außerdem bereits zum Start zwei Spezialfähigkeiten. Kombos sind möglich. Später wird das noch ausdifferenzierter, wenn ihr eure Figuren auflevelt. So schnetzelt ihr euch durch die mehr oder minder immer gleichen Gegner, manche sind auch Zwischenbosse. Am Ende jedes Levels wartet ein Bosskampf, wobei die Bosse teils von Minions unterstützt werden. Das machte insgesamt schon Spaß. Joker0222 war mit seinem flinken Drizzt sehr zufrieden. Ich mit Wulfgar nur bedingt. Die Animationen waren hakelig, die Bewegungen langsam und das Kampfgefühl sehr ruckelig. Das konnte schonbesser. Trotzdem haben die Kämpfe im Koop irgendwie auch Spaß gemacht. Loot gibt es nicht nur als Drop, sondern auch in, manchmal versteckten, Kisten.In Richtung absurd geht schon die Kollissionsabfrage: Einmal stand ich auf einem Balken, um zu einem möglichen Versteck zu gelangen. Und plötzlich fing Wulfgar an runterzuglitchen. Aber gut, auch die Souls-Spiele kriegen Physik nicht wirklich hin.Extrem gelungen fanden wir die Rastmechanik: Ihr kommt immer wieder an Stellen, an denen ein Lagerplatz auftaucht. Dann habt ihr kurz Zeit zu überlegen, ob ihr lieber eine bessere Chance auf seltenen Loot hättet oder aber eure Lebensenergie und euren Heiltränke-Vorrat auffüllen wollt. Und nur in letzterem Fall beschert euch die "Pause" auch einen neuen Checkpoint. So wird einerseits ein möglichst fehlerfreies Spielen belohnt, weil ihr eben noch genug Tränke habt, und zum anderen ist es eine gelungene Risk-Reward-Frage: Ist besserer Loot das Risiko wert, keinen neuen Checkpoint zu setzen? Da das Spiel gar nicht so leicht ist, sind wir dazu übergegangen, "richtig" zu rasten. Denn wir wollten schließlich noch möglichst viel sehen und hatten ja keine Zeit!Und gesehen haben wir doch noch einige verschiedene Dungeons und Levels. Es gibt sogar unterschiedliche Biome. Für Abwechslung ist also durchaus gesorgt. Ich denke, jedes Level lässt sich auch locker zwei, dreimal spielen, bevor es zu repetitiv wird. Wobei sich mir da natürlich immer die Frage stellt: Will ich überhaupt immer wieder in denselben Levels grinden um spielmechanischen Fortschritt zu erlangen?Die Frage stellt sich umso mehr angesichts der doch schwachen technischen Umsetzung, sowohl was die Grafik als auch die Kämpfe angeht. Trotzdem entfaltet der Fortschritt und die Erbeutung neuer Items einen kleinen, genretypischen Sog. Insgesamt ist Dungeons & Dragons - Dark Alliance leider nur ein gerade so unterdurchschnittlicher Genre-Vertreter.Aber wir sind dennoch froh, ihn dank des Xbox-Game-Pass überhaupt ausprobiert zu haben. Denn im Koop hat er uns, bei aller Kritik, so viel Spaß gemacht, dass wir unsere Abenteuer in den Forgotten Realms fortsetzen werden, wenn Dungeons & Dragons - Dark Alliance "für 'n Appel und 'n Ei" im Sale ist. Dann werde ich aber Cattie-Brie ausprobieren, denn Wulfgar ist mir einfach zu clunky. Habt ihr Dungeons & Dragons - Dark Alliance ausprobiert und wie hat es euch gefallen?Die Übersicht zeigt, welche Titel ich bereits vorgestellt habe und welche zeitnah folgen. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.