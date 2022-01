Dungeon Blaster User-Artikel

Teaser Echtes Solo-Rollenspiel im Heft! Amiga-Joker-Leser waren begeistert, als im Mai 1992 dieser Text auf dem Cover prangte. Fast 30 Jahre später wagen wir abermals den Weg in die Welt von Dungeon Blaster.

Platinenfieber

Plattenfieber: Mit diesem Kurz-Abenteuer fing alles an.

Schorsch steht vor der Tür

Aus dem ersten Schorsch-Comic: Der Bösewicht betritt die Bühne.

The Secret of Schorsch

Die Mai-Ausgabe 1992 des Amiga Joker bot zum ersten Mal ein spielbares Rollenspiel.

Die Story ist kurz erzählt, aber bei Weitem detailreicher umgesetzt, als noch beim ersten Gehversuch anno 1990: Der Joker, das wichtigste Redaktionsmitglied, wurde entführt! Nur gegen eine Million Lira, transferiert nach Tiefenbach, kann er freikommen.



So viel Geld ist nicht vorhanden und bis auf einen einzigen Redakteur muss das gesamte Team an der nächsten Ausgabe basteln. Wer soll losziehen, Schorsch zur Strecke bringen und unseren armen Harlekin befreien?



Ich entscheide mich für Uschi Freckmann. Bewaffnet mit einer Stricknadel, Joystick und Taschenlampe ziehe ich los und irre erst einmal geraume Zeit durch die Katakomben der Joker-Redaktion – das Schnauben von Schorsch stets in den Ohren. In einem kleinen Winkel finde ich einen Heiermann – so nannten wir früher Deutsche-Mark-Münzen mit einer großen Fünf auf ihrer Seite – und werfe ihn in den kleinen Schlitz an einer Wand. Die sich öffnende Falltür verschlingt mich und spuckt mich auf einer klapprigen Leiter wieder aus. Schorschs Schnauben wird lauter. Ich klettere hinunter. Im Keller haue ich mir den Weg durch mehrere brüchige Wände frei – nein, nicht mit der Stricknadel, sondern mit einem Brecheisen, das ich in einer Ecke finde.



Nach dieser schweißtreibenden Arbeit stehe ich in der Küche. Und ein paar Meter weiter schon neben Schorsch und dem gefesselten Joker. Ich vertreibe den ersten und befreie den zweiten – nein, nicht mit der Stricknadel, sondern mit einem simplen Schimpfwort: „Du Leser“. Happy End! Alle sind zufrieden. Typischer Joker-Humor, aber kurzweilig. In ein paar Minuten ist das kleine Abenteuer geschafft. Wozu ich den Joystick brauchte, weiß ich aber bis heute nicht.



Schorsch’s Revenge

Ende gut, alles gut: Am Schluss des zweiten Teils versammelt sich die Joker-Party zu Kaffee und Kuchen.

Schorsch is back

GamersGlobal-Edelfeder Mick Schnelle steht euch im dritten Teil von Dungeon Blaster als Charakter zur Verfügung.

Mick Schnelle, kurz vor Feierabend im Büro und muss noch einen lästigen Papierberg abtragen. In zehn Minuten ist das leider nicht erledigt. Erst um zwei Uhr nachts schleife ich mich in Richtung S-Bahn. Dort erwartet mich aber kein kuscheliger Sitzplatz in einem warmen Waggon, sondern ein übel grunzender Schorsch ganz nahe der bereits verschlossenen Rolltore.



Wow! Einen solch bärenstarken Jungredakteur (Merke: Wir schreiben das Jahr 1993) hatte der Joker-Verlag mit Sicherheit noch nie. Ich trete ruckzuck die Tore ein und marschiere in Richtung Gleis. Und noch weiter: Im U-Bahn-Labyrinth ringe ich eine Schlange nieder, verlaufe mich und folge einem waschechten Bayer mit Ortskenntnis bis zu einer Tür, hinter der sich ein vermeintlicher Brummifahrer befindet. Vielleicht ist dieser auch nur verrückt. Ich kann ihm das richtige Passwort sagen und gelange flink hinter die nächste Tür – aber auch hier nichts als gähnende Leere. Ich torkle den gesamten Weg wieder zurück, bevor mich Schorsch in der Dunkelheit ertappt.



Als wäre ich aus dem chinesischen Staatszirkus entflohen nehme ich den Handstand ein und mache mich bereit zum entscheidenden Kick, als sich der Brocken einfach fallenlässt und loslacht. Wie sich letztlich herausstellt, arbeitet Schorsch mittlerweile als Schutzgelderpresser für den Mafia-Boss Alberto Geldzini. Dessen Nachricht, die er mir zusteckt, gebe ich aber erst morgen an Joker-Chef Michael Labiner weiter. Jetzt bin ich erst einmal reif fürs Bett. Die Story dieses dritten Dungeon Blaster-Teils hat Potenzial.



Wenn die Wirrnisse im U-Bahn-Labyrinth etwas detailreicher ausgestaltet worden wären, hätte ich noch mehr Freude beim Spielen und Lesen gehabt. Teilweise habe ich mich an die U-Bahn-Szenen von Jacob’s Ladder erinnert. Der Humor ist diesmal etwas schwach geraten. Aber positiv ist, dass ich niemals das Gefühl hatte, hinter der nächsten Ecke eines unerwarteten Todes sterben zu müssen.

Anzeige Ein ganz normaler Arbeitstag in der Joker-Redaktion?

In der Januar-Ausgabe eures Lieblingsmagazins herrscht gähnende Langeweile? Keine aufregenden Tests weit und breit? Ihr blättert müde durch die Seiten? Vor 30 Jahren kam der Amiga Joker-Redaktion eine Idee dagegen. Damals kannten nicht wenige junge Menschen Spielbücher wie die-Serie vonund die D&D-Abenteuer aus der Feder von. In diesen Büchern entscheiden die Leser, wie die Geschichte weitergeht.In Haar bei München nahmen sich die Joker-Redakteure dieses Konzept zum Vorbild, um ihr Amiga-Magazin für trübe Tage aufzumotzen. Und wie wir heute wissen, sollten diese schneller kommen, als von vielen erahnt. Vier Jahre vor dem Bankrott von Commodore startete das spielbare Rollenspiel im Amiga Joker.Den ersten Schritt in die eigene RPG-Dynastie wagte die Joker-Redaktion in der Februar-Ausgabe 1990. Das Setting war ein gänzlich anderes als die zwei Jahre später beginnende-Saga. Kurz nach dem Weihnachtsfest galt es, mit der nigelnagelneuen „Freundin“ einen Trip in eine aus Einsen und Nullen bevölkerte Cyberwelt zu überleben.Die Reise gestaltete sich – wie hätte man es anders vom Joker-Team erwarten können – pubertär-hormonell reichlich aufgeladen. Bis auf den längeren Einführungstext wurden alle weiteren Story-Happen in kleinen Kästen am Seitenende präsentiert. Dementsprechend geriet das Ganze inhaltlich noch blutleer, stellte sich aber als gelungene Fingerübung für die späteren Schorsch-Abenteuer heraus.Vier Monate vor Start der Heft-Rollenspiel-Saga wurde Antagonist Schorsch in der Januar-Ausgabe 1992 per Comic eingeführt. Ausgebrochen aus der anscheinend redaktionsnahen Nervenheilanstalt, machte er sich auf in Richtung „Untere Parkstraße“, um sich auf seine Art und Weise für einen Redaktionsposten zu bewerben. Aufgenommen wurde er jedoch nicht. Zumindest fand er ab Ausgabe 2/1992 zunächst keine Erwähnung mehr.Das änderte sich mit der Mai-Ausgabe 1992. Auf dem Cover prangte erstmals der Schriftzug „Echtes Solo-Rollenspiel im Heft“.Den guten, alten sechsseitigen Würfel, einen Bleistift und ein Blatt Papier schnappe ich mir gleich danach, um die Jagd auf Schorsch im November-Heft 1992 fortzusetzen. Abgesehen hat es der Fiesling diesmal auf, die Ehefrau vom Chef und Joker-Redaktionsassistentin, und auf eine Diskette mit dem Testmuster von „Indy Light – Jäger der verlorenen Kalorie“.Diesmal entscheide ich mich für den Joker. Als Entführungsopfer des ersten Teils kennt er den Bösewicht schließlich am besten. Der Boss und die Mädels wollen anfangs nichts von dem Problem wissen, also schnappe ich mir eine Jutetasche und einen Gameboy, flitze weiter auf meinem Skateboard und entdecke plötzlich Schorsch auf der Straße. Im Park am Lagerfeuer sitzt er. Ich stelle ihn heldenhaft, um mich als Geisel anzubieten und Brigitta auf diese Weise die Freiheit zu schenken. Doch der Tausch missglückt und der Möchtegern-King-Kong flieht mitsamt Braut ins Gebüsch.Ich verfolge die beiden bis zur nächsten Bankfiliale. Im dortigen Keller ist der Kampf schnell gewonnen und Brigitta befreit. Viel wichtiger für die Kollegen: Die heiß geliebte Diskette ist wieder in der Redaktion.Nach dem zweiten Teil muss ich sagen: Der Joker-Humor gefällt mir anno 2021 immer noch: nicht brüllend komisch, aber sympathisch. Und deshalb schnell auf zum dritten Streich.​​