Dreimal Lone Wolf aus Heimcomputer-Tagen User-Artikel

Die Wochenenden der 1980er-Jahre waren reserviert für Pen-and-Paper-Abenteuer. Doch womit verbrachte ein junger Rollenspiel-Fan seine Nachmittage von Montag bis Freitag?

Am Anfang war das Buch

Die Waffenkammer von Lone Wolf Streitkolben 1 Axt 2 Bogen 3 Dolch 4 Krummsäbel 5 Schwert 6

Vom Buch zum Spiel

Geistiger Vater von Lone Wolf: Joe Dever wenige Wochen vor seinem Tod im November 2016.

Gewonnener Kampf in Fire on the Water: Dieser Giak (schwarzer Fleck auf rotem Grund) schlug sich wacker.

Bevor ich die-Spielbücher vor einigen Monaten wieder in die Hand nahm, saß in meinem Gedächtnis der Gedanke fest, dass sie immer ein wenig albern waren. Ich hatte sie lange Zeit als eher mauen Ersatz für ein echtes Pen-and-Paper-Rollenspiel abgespeichert.war doch immer deutlich besser. So dachte ich. Aber jetzt freue ich mich, euch berichten zu können, dass dies absolut nicht der Fall ist.Die Lone-Wolf-Bücher sind im Jahr 2022 immer noch sehr unterhaltsam und gut spielbar. Vielleicht ist es sogar das Beste, was man je mit einem Rollenspiel im Taschenbuchformat anstellen konnte. Die Buchreihe ist eine echte Serie, bei der die Geschichte von Buch zu Buch weitergeht, sodass ihr als Leser euren wertvollen Loot behalten könnt. Je nachdem, wie viele Abenteuer ihr schon absolviert habt, steigt ihr von Buch zu Buch im Fähigkeiten-Ranking nach oben. Die Geschichte ist zudem relativ gut erzählt.Das Spielprinzip und Kampfsystem der Bücher ist simpel gehalten. Ihr müsst nur mit den Attributen Kampffähigkeit und Ausdauer jonglieren. Allein das ist schon ein toller USP im Vergleich etwa zum immer komplexer gewordenen System des Schwarzen Auges. Hinzu kommt bei Lone Wolf ein Inventarblatt, auf dem Waffen, andere Gegenstände, Mahlzeiten und Goldkronen verzeichnet sind. Da ist alles absolut machbar, während man im Buch blättert und liest.Aber was ich heute, gut 34 Jahre nach meinem ersten Erlebnis mit der Buchreihe, am besten finde, sind die wundervollen Illustrationen. Darunter sind auch ein paar ikonische Bilder, die die einzelnen Waffentypen zeigen.Schöpfer dieser heute noch lesens- und spielenswerten Buchreihe ist. Er schrieb 1984 die beiden Bücher, die die Grundlage für die textlastigen Adventuresundbildeten. Später folgten viele weitere Episoden. 32 Bücher umfasst die englische Originalreihe.Das Studio Five Ways Software fing früh an, zu basteln. Und Publisher Arrow veröffentlichte die beiden Spiele auf Kassette für den ZX Spectrum im selben Jahr, in dem auch die ersten beiden Bücher auf den Markt kamen. Das nenne ich mal fix. Joe Dever verhandelte die entsprechenden Rechte womöglich parallel zu seinem Buchvertrag aus. Aber das ist nur eine Spekulation. Sicher ist: Von Dever stammt zumindest das Vorwort in den Software-Handbüchern.verantwortete zwar die Bilder in den Lone-Wolf-Büchern. Inwieweit er aber tatsächlich auch an den Computerspielen mitwirkte, konnte ich nicht herausfinden. Zumindest heimste er offiziell die Credits ein. Fun Fact: Chalk illustrierte einige Jahre später auch das legendäre Brett-Rollenspiel Hero Quest , das im Jahr 1991 seinen Weg auf den PC und zahlreiche Heimcomputer fand.Jetzt aber zurück zu den Lone-Wolf-Adventures: In Sachen Spielmechanik gibt es hier nur wenige Unterschiede zu den Spielbüchern. Ihr habt es im Prinzip mit einem grafisch aufgehübschten Text-Adventure zu tun, versüßt durch ein paar Kampfeinlagen. Interessant finde ich auch heute noch, dass die nummerierten Abschnitte aus den Büchern auf dem Bildschirm angezeigt werden. So kann sie jeder im Original nachschlagen. Schließlich machten die Speichergrenzen der 1980er Jahre auch vor den Textmassen der Lone-Wolf-Bücher nicht Halt.Wie in den Büchern müsst ihr euch am Ende kurzer Textabschnitte entscheiden, wie es weitergehen soll. Um sich durch den Entscheidungsbaum zu spielen, genügen zwei Tasten. Easy. Einzig für die Kampfeinlagen benötigt ihr schnelle Hände an der Tastatur. Hier geht es schon deutlich hektischer zu: zwei Tasten, um Lone Wolf nach links oder rechts zu bewegen, drei Tasten für unterschiedliche Hiebe, eine Taste für die Parade und eine Taste für den Mindblast. Letzterer stört auf magische Art und Weise Konzentration und Kampffähigkeit eures Gegners.Ein weiterer interessanter Bonus: Während eure Kampfwerte in den Büchern meist unverändert bleiben, steigen sie in den beiden ZX-Spectrum-Spielen nach jedem erfolgreichen Kampf etwas an. Zudem besitzt euer Charakter alle zehn Magnakai-Disziplinen. In den Büchern müsst ihr anfangs fünf von ihnen wählen. Je nachdem, ob ihr eine Fähigkeit besitzt oder nicht, geht es im Buch auf verschiedenen Pfaden weiter. Bei den entsprechenden Abschnitten in den Computerspielen entscheiden Algorithmen, von denen ihr natürlich nichts mitbekommt. Die Würfel fallen hinter den Kulissen.