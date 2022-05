Dragon Quest 2 User-Artikel

Teaser Wie das erste Dragon Quest ist auch die Fortsetzung ein klarer Schritt auf dem Weg zu den typisch japanischen Rollenspielen, und somit vor allem historisch interessant.

Vetternweltreise

Inzwischen sind alle Höhlen gut beleuchtet.

Grinden, jetzt wieder ausgewogen

Die klassischen rundenbasierten Zufallskämpfe.

Mein Fazit

Gegen einen geringen Obolus erholen wir uns. (Warum auch immer die Herrscherfamilie nicht genug eigene Zimmer hat.)

Mit dem Mitte 1986 für Famicom alias NES erschienenen Dragon Quest (im User-Artikel) brachten Chunsoft und Enix die Rollenspiele in den japanischen Mainstream – und noch bevor der gewaltige Erfolg abzusehen war, begann man schon mit der Planung eines Nachfolgers. Dazu wurde das Gameplay behutsam weiterentwickelt: Dank mehr Speicher waren nun auch Gruppenkämpfe möglich. Leider unterschätzte man die Entwicklungszeit, konnte das Spiel lediglich von Ende des Jahres auf Anfang 1987 verschieben und hatte nicht genügend Zeit fürs Balancing. Als es 1990 schließlich nach Amerika kam (aufgrund eines Namenskonflikts zunächst als „Dragon Warrior“ 2), nahm man zwar einige technische Verbesserungen vor, doch erst spätere Umsetzungen für neuere Plattformen waren tatsächlich ausgewogen. Es dauerte über ein Vierteljahrhundert, bisauch endlich in Europa erschien, und zwar für Android und iOS. Dieser Bericht basiert hauptsächlich auf der Nintendo-Switch-Version von 2019.Die Story spielt 100 Jahre nach dem ersten Teil. Die Nachfahren des Helden Erdrick herrschen nun über mehrere Länder, da beginnt ein böser Zauberer namens Hargon, die Welt zu zerstören. Einige junge Royals, die wir wieder selbst benennen dürfen, müssen also ausziehen und herausfinden, wie sie ihm entgegentreten können.Wie das Original stellt auch die Fortsetzung noch einen Übergangstitel zwischen klassischen westlichen Rollenspielen und später typischen JRPGs dar. Zwar ist zu Beginn nur ein Held auf der Suche nach Kameraden, dennoch gibt es noch keine nennenswerte Handlung. Stattdessen haben wir von Anfang an unser Hauptziel und eine weitgehend offene Welt, die wir erforschen, um herauszufinden, wie wir zum Bösewicht gelangen und ihn besiegen können. Abgesehen davon wirkt das Spiel aber durchaus wie ein generisches japanisches Rollenspiel, da viele Aspekte von anderen Entwicklern direkt kopiert wurden. Wir erkunden die Landschaften in Draufsicht, suchen nach Schätzen und müssen unregelmäßig immer wieder rundenbasiert gegen zufällige Monster antreten (oder zur Not fliehen).Wie schon angedeutet, starten wir auch diesmal wieder mit nur einem einzigen Helden, dessen erste Aufgabe es jedoch nun ist, zwei Verwandte aufzuspüren und dann ein Trio zu bilden. Unsere erste Figur ist ein reiner Kämpfer, die dritte körperlich schwach, aber gut in der Magie, und die zweite irgendwo dazwischen. Im Gegenzug treffen wir nun natürlich auch auf mehrere Gegner auf einmal. Sind diese im Kampfbildschirm gruppiert, können wir dämlicherweise nur eine komplette Gruppe angreifen – welcher der einzelnen Widersacher dann tatsächlich getroffen wird, bestimmt der Computer. Meinen Beobachtungen nach nicht einfach zufällig, sondern schon nach einer simplen Taktik, die aber eben nicht unbedingt der von uns beabsichtigten entspricht.Wie üblich werden gewonnene Kämpfe mit Geld und Kampferfahrung belohnt, die uns nach und nach stärker macht. Beim Stufenaufstieg erlernen dann zwei der drei Helden unregelmäßig verschiedene Zaubersprüche, mit denen sie, solange die Energie reicht, die Gegner verletzen oder schwächen, sich und ihre Kameraden heilen oder zurück in eine Stadt reisen können. Dort erholen wir uns, bekommen Informationen und kaufen immer bessere Ausrüstung sowie Items zu verschiedenen Zwecken. Jeder der drei Helden hat sein eigenes, recht begrenztes Inventar und kann im Kampf keine Dinge benutzen, die jemand anderes im Gepäck hat, spätere japanische Titel wurden da ja großzügiger. Teilweise werden die Gegenstände aber durch Zauber redundant gemacht, außerdem können wir einige in Banken einlagern. Nach wie vor gibt es in Städten verschlossene Türen (ohne große Logik), diesmal jedoch mit verschiedenen Schlüsseln, die es im Laufe des Abenteuers jeweils einmalig zu finden gilt. Erstmals erhalten wir auch nach einer Weile ein Schiff und können die Welt dann relativ frei bereisen.Der Umfang des Spiels ist für RPG-Verhältnisse relativ klein, jedoch etwas größer als im Vorgänger (Enix behauptete früher, die Welt sei mehr als viermal so groß, das stimmt bei weitem nicht). Ich hatte ja schon oben geschrieben, dass DQ2 ursprünglich ziemlich unausgewogen, sprich: schwierig auf den Markt kam, auf neuere Spielversionen trifft das nicht mehr zu. Leider müssen wir immer noch willkürlich rumlaufen und grinden, um genug Erfahrung sowie Geld für Ausrüstung zu sammeln, um mit den Gegnern mithalten zu können, dies dürfte jedoch zumindest schneller gehen, als im NES-Original.Ordentlich gespeichert werden kann in den meisten Städten, zudem gibt es in dieser Version auch Auto- und Schnellspeicherfunktionen. Fallen alle Helden, landen sie direkt wieder beim König, jedoch um die Hälfte ihres Bargelds erleichtert.Im Laufe der Jahre und Versionen sind wie gesagt zahlreiche kleinere Verbesserungen vorgenommen worden, nicht nur bei der Balance, sondern auch noch beispielsweise einfacheres Reisen per Magie (auch wenn ein Netz von Teleportern existiert und dadurch überflüssig geworden ist). Es wird wieder in pseudo-mittelalterlichem Englisch á lageredet, meines Wissens jedoch in einer deutlich besseren Neuübersetzung. Die überarbeitete Grafik ist allerdings schizophren: Die Figuren verwenden inzwischen einen Zeichenstil, der die heutige Bildschirmauflösung nutzt, die Umgebungen sind allerdings Pixelgrafik, die wenn ich mich nicht irre aus der Super-NES-Version vonübernommen wurde. Passt überhaupt nicht zusammen, aber naja, man gewöhnt sich dran. Auch nutzen die Fenster die höhere Auflösung, sind aber trotzdem nicht sonderlich informativ: So müssen wir immer noch erst das Statusmenü aufrufen, um unsere derzeit maximale Energie zu sehen und nicht bloß die aktuelle. Die Musik ist natürlich neu eingespielt und klingt jetzt orchestral, einige Sound-Effekte scheinen aber immer noch auf NES-Niveau zu sein.Dragon Quest 2 ist etwas komplexer als das Original, wirkt aber im Nachhinein immer noch generisch und relativ belanglos, so viele Aspekte wurden von späteren Spielen kopiert. Auch der Umfang ist etwas größer geworden, für RPG-Verhältnisse aber immer noch nicht sonderlich hoch: Nach wie vor müssen wir Zeit mit Grinden verbringen – wenn auch in der Switch-Version nicht mehr so viel wie im NES-Original – und ständig Zufallskämpfe ertragen. Erneut gilt aber, dass DQ2 unter 80er-Konsolentiteln originell war und durchaus einigermaßen Spaß machen kann – jedenfalls wenn man Lust hat, zu sehen, wie sich die typische JRPG-Spielmechanik nach und nach entwickelt hat. Und wer vor den damaligen Schikanen zurückschreckt, findet mit dieser überarbeiteten Version als Billig-Download (in Asien auch physisch) einen guten Kompromiss.