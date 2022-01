Dragon Quest User-Artikel

Teaser Dragon Quest löste den Boom der japanischen Rollenspiele aus. Wie wirkt das Spiel von 1986 aus heutiger Sicht?

Erforschet und kämpfet

RPG-typisch erhalten wir von den Städtern mehr oder weniger nützliche Informationen.

Laufet umher und kämpfet noch mehr, o Held

Rundenbasierte Zufallskämpfe, aufgrund technischer Beschränkungen mit nur einem Helden und nur einzelnen Gegnern.

Mein Fazit

Ohne Fackel oder Leuchtzauber würden wir hier fast gar nichts sehen.

Die PCs steckten noch in ihren Kinderschuhen, da entstanden bereits die ersten erfolgreichen Rollenspielserien. Die waren auch in Japan relativ beliebt, jedoch eher in einer Nische. 1986, inzwischen existierte mit dem Famicom beziehungsweise NES auch eine hinreichend leistungsfähige Konsole, brachten Chunsoft und Enix dann. Schöpferorientierte sich dabei zwar an den großen westlichen RPGs, vereinfachte die Spielmechanik jedoch weit genug, dass es auch dem Mainstream zugänglich war – mit Erfolg, sodass bald Fortsetzungen mit allmählich wieder steigender Komplexität, sowie Konkurrenten wieunderschienen.Im Westen gelang es Dragon Quest jedoch nicht, denselben Bekanntheitsgrad zu erreichen, was wohl an der unterschiedlichen Marktsituation lag. Als das Spiel 1989 schließlich nach Amerika kam (aufgrund eines Namenskonflikts zunächst als), sah es trotz diverser technischer Verbesserungen doch schon ziemlich alt aus. Im Laufe der Jahre folgten überarbeitete Umsetzungen für weitere Plattformen, aber erst die für Android und iOS waren nach über einem Vierteljahrhundert die ersten, die es auch nach Europa schafften. Ich habe mich mit der Nintendo-Switch-Version von 2019 befasst.Die Story: Der böse Drachenlord hat die Sphäre des Lichts gestohlen, jetzt wird das Land Alefgard von Monstern terrorisiert. Ein vielversprechender Nachfahre des Helden Erdrick, den wir selbst benennen dürfen/müssen, wird vom König ausgesandt, um den Bösewicht zu besiegen und gerne auch noch seine entführte Tochter zu retten.Der Aufbau von Dragon Quest 1 entspricht im Gegensatz zum Quasi-Regelwerk wohlgemerkt noch klassischen, westlichen Rollenspielen. JRPGs sollten für eine ausgearbeitete Handlung bekannt werden – hier haben wir von Anfang an unser Hauptziel, auf das wir uns aber eben noch vorbereiten müssen, in einer weitgehend offenen Welt, in der die Brücken nicht erst repariert werden müssen, aber trotzdem auf immer größere Gefahren hindeuten. Relativ ungewöhnlich (es mangelte noch an Speicher) ist, dass wir nur einen einzigen Helden haben und auch immer nur gegen einzelne Gegner kämpfen.In vielen Aspekten hat sich Dragon Quest aber wirklich als Vorlage für typisch japanische RPGs erwiesen, soll heißen: Die eigentliche Spielmechanik könnte aus heutiger Sicht kaum generischer wirken. Wir erkunden die Landschaften in von oben, suchen nach Schätzen und müssen unregelmäßig immer wieder rundenbasiert gegen zufällige Monster antreten (oder zur Not fliehen). So sammeln wir Geld und Kampferfahrung, die uns nach und nach stärker macht. Beim Stufenaufstieg erlernt der Held unregelmäßig verschiedene Zaubersprüche, mit denen er, solange die Energie reicht, die Gegner verletzen oder einschläfern oder sich heilen oder mehr Licht in Dungeons bekommen (unübersichtlich sind sie trotzdem) oder zurück zur Burg reisen kann. In Städten erholen wir uns wieder, außerdem hören wir uns nach Informationen um und besuchen Läden, in denen wir immer bessere Ausrüstung sowie Items zu verschiedenen Zwecken kaufen. Leider ist unser Inventar sehr begrenzt, in einer Bank können wir aber Gegenstände einlagern. Durch die Zauber werden die Items sowieso weitgehend redundant. Ein eher merkwürdiges Feature sind die diversen, teilweise unlogisch platzierten verschlossenen Türen: Die dazu notwendigen magischen Schlüssel lassen sich ausschließlich in versteckten Läden erwerben.Der Umfang des Spiels ist für RPG-Verhältnisse noch ziemlich klein, stattdessen wird die Spieldauer dadurch in die Länge gezogen, dass wir willkürlich rumlaufen und grinden müssen, um genug Erfahrung und Geld für Ausrüstung zu sammeln, um stark genug für die Gegner in den späteren Regionen zu werden. Dies geht in den neueren Versionen jedoch weitaus schneller als im NES-Original. Die Kämpfe sind, da es ja nur einen Helden und immer nur einen Gegner gibt, auch schnell vorbei.Regulär könnt ihr nur beim König speichern, in der 2019er-Version gibt es jedoch auch Auto- und Schnellspeicherfunktionen. Fällt der Held, landet er direkt wieder beim König, jedoch um die Hälfte seines Bargelds erleichtert.Im Laufe der Jahre und Versionen sind zahlreiche kleinere Verbesserungen am Spiel vorgenommen worden. Unter anderem wurde die Bedienung vereinfacht, am Schwierigkeitsgrad gefeilt und wir müssen weniger grinden. Es wird wieder in pseudo-mittelalterlichem Englisch á lageredet, jedoch in einer deutlich besseren Neuübersetzung. Die überarbeitete Grafik ist allerdings schizophren: Die Figuren verwenden inzwischen einen Zeichenstil, der die heutige Bildschirmauflösung nutzt, die Umgebungen sind allerdings Pixelgrafik, die (wenn ich mich nicht irre) aus der SNES-Version vonübernommen wurde. Passt überhaupt nicht zusammen, aber naja, man gewöhnt sich dran. Auch nutzen die Fenster die höhere Auflösung, sind aber trotzdem nicht sonderlich informativ, so müssen wir immer noch zuerst das Statusmenü aufrufen, um unsere derzeit maximale Energie zu sehen und nicht bloß die aktuelle. Und wenn der Held nach Vorn/Süden schaut, sieht er aus wie ein Alien, oder Pferd oder so. Die Musik ist natürlich neu eingespielt und klingt jetzt orchestral, einige Soundeffekte scheinen aber immer noch auf NES-Niveau zu sein.Dragon Quest hat derart viele Fortsetzungen und Nachahmer, die das Spielprinzip weitgehend beibehalten und verbessert haben (mehr Möglichkeiten, keine lästigen Zufallskämpfe mehr …), dass das Original im Nachhinein völlig generisch und belanglos wirkt. Noch dazu ist der Umfang für RPG-Verhältnisse recht gering, die Spielzeit wird nur durch das erzwungene Grinden künstlich aufgeblasen, in der Switch-Version aber bei weitem nicht mehr so sehr wie im NES-Original. Auf diesem Niveau hat mir Dragon Quest trotzallem durchaus einigermaßen Spaß gemacht – ob das jetzt einfach an meiner Motivation lag, einen Pionier zu spielen, oder daran, dass die Spielmechanik im Grunde eben funktioniert, sei dahingestellt. Ob sich das Spiel auch für euch lohnt, hängt letztendlich von eurer Erwartungshaltung ab: Wer einfach nur ein JRPG spielen will, ist mit ausgereifteren, umfangreicheren Titeln besser bedient. Habt ihr hingegen Lust, tatsächlich speziell dieses historisch bedeutende Spiel zu erleben, schreckt jedoch vor den Schikanen von 1986 zurück, findet ihr mit dieser überarbeiteten Version als Billig-Download einen guten Kompromiss.