Donkey Kong Country 2 User-Artikel

Teaser Mitte der 1990er sorgte Rare mit der Donkey-Kong-Country-Trilogie und ihren Rendergrafiken für Aufsehen – und insbesondere der Mittelteil auch in Sachen Gameplay.

Rare macht einige neue Fässer auf

Von einen Kanonenfass steuern wir ins Nächste.

Die Reifeprüfung des Affen-Clans

Immer mal wieder stoßen wir auf potenzielle Wurfgeschosse.

Multiplayer, Minispiele

Irgendwie habe ich das Gefühl, die Bananen wollen mir vielleicht etwas sagen.

Mein Fazit

Und so sieht die Game-Boy-Advance-Version aus. Oben links ein "Bonusraum", in dem Squawks unter Zeitdruck alle Gegner besiegen muss. Unten rechts eine der brandneuen Gyrokopter-Missionen.

1994 erschienvon Rare und wurde dank spektakulärer Rendergrafik zu einem der erfolgreichsten Super-NES-Spiele überhaupt – allerdings war nicht jeder der Ansicht, dass auch das Gameplay die hohen Verkaufszahlen rechtfertigte. Ein Jahr später folgte jedoch bereits(im Original mit dem alternativen Titel), das nicht nur von mir als Verbesserung angesehen wird. Später wurde Donkey Kong Country 2 für den Game Boy Advance neu aufgelegt; diese überarbeitete Version des Plattformers ist ausgewogener und enthält noch mehr Herausforderungen als die ursprüngliche Fassung.In Donkey Kong Country 1 waren Donkey Kong und sein Sidekick Diddy damit beschäftigt, den fiesen Kremlingen ihre gestohlenen Bananenvorräte wieder abzuluchsen. Doch so schnell gibt King K. Rool nicht auf: Beim zweiten Versuch entführt er mal eben so Donkey und versucht nun, die Kongs zu erpressen. Das akzeptiert der kleine Affe mit der Kappe natürlich nicht. Und da Cranky Spiele mit Scrolling für unter seinem Niveau hält (und die Story sowieso lächerlich findet), macht Diddy sich eben mit seiner Freundin Dixie auf den Weg zur Krokodilinsel, um den Oberaffen wieder zu befreien. Und um Cranky zu beweisen, dass er ebenfalls das Zeug zum Videospielhelden hat.Das Gameplay des ersten Teils wurde, wie es sich gehört, weitgehend übernommen, dabei allerdings verbessert; das Ganze wieder mit gelungener Grafik und auch guter Musikuntermalung. Zu Beginn ist Diddy noch alleine unterwegs. Sobald er ein DK-Fass findet (und zerbricht), gesellt sich Dixie zu ihm, die sich allerdings im Hintergrund hält, bis Diddy aus dem Spiel fliegt oder ihr mit der Select-Taste umschaltet. Dixies Markenzeichen ist ihr langer Pferdeschwanz, mit dem sie durch die Luft segeln kann. Wird der aktive Kong getroffen, verschwindet er, bis ihr ihn wieder aus einem Fass befreit habt. Werden beide besiegt, gilt das als Lebensverlust und Ihr müsst den Level wieder von vorne oder am Sternenfass beginnen. Gegner lassen sich je nach Situation auf verschiedene Arten ausschalten: Neben dem klassischen Draufspringen könnt ihr auch in sie hineinrollen oder sie mit einem Gegenstand oder eurem Gefährten bewerfen. Mit dem Partnerwurf gelangt ihr übrigens auch an Orte, die alleine unerreichbar sind.Extraleben verdient ihr euch, indem ihr fleißig Bananen und verschiedenfarbige Luftballons sammelt - oder auch alle vier KONG-Buchstaben, die in jedem Level versteckt sind. Ferner gibt es Bananenmünzen, die als Zahlungsmittel dienen. Manchmal findet ihr auch Schatztruhen, die erst einmal an einem oder mehreren Gegnern aufgebrochen werden müssen, bevor ihr an den darin befindlichen Gegenstand gelangt – Pech, wenn ihr schon alle besiegt habt.Wie im ersten Teil werdet ihr auch diesmal viele verschiedene Fässer vorfinden. Einfache Fässer lassen sich als Waffe verwenden, andere machen euch zeitweise unbesiegbar, in anderen verstecken sich auch Kremlinge. Hinzu kommen zahlreiche Arten von Kanonenfässern, aus denen ihr mal auf der Stelle herausgeschossen werdet, mal aber auch erst nach Ablauf eines Countdowns, während dem ihr das Fass schnell nach vorne in die richtige Position steuern müsst. Einige Fässer lassen sich sogar nur von einem der beiden Render-Affen betreten.Auch begegnet ihr hin und wieder "tierischen Helfern", mit deren Fähigkeiten ihr leichter vorankommt und auch härtere Gegner problemlos ausschalten könnt. Schon aus dem ersten Teil bekannt sind die allseits beliebten Rambi das Nashorn und Enguarde der Schwertfisch; Papagei Squawks hat zugelegt und trägt jetzt nicht mehr bloß eine Lampe, sondern die Kongs selber, und kann Kokosnüsse spucken. Völlig neu dabei sind Squitter, ein cooler Spinnentyp, dessen Netze sowohl zum Angriff als auch als Plattformen nützlich sind, und die sprungstarke Schlange Rattly. Waren diese Kameraden in Donkey Kong Country 1 noch reine, optionale Reittiere, dürft (müsst) ihr nun auch einige Level oder Teile davon fest mit ihnen bestreiten.Wie der Vorgänger hat auch dieses Spiel von Anfang an einen recht hohen Schwierigkeitsgrad, der aber kaum frustrierend, sondern eher herausfordernd wirkt – abgesehen davon, dass die Leben begrenzt sind (dazu gleich mehr). Nervig auch, dass es immer nur ein Sternenfass pro Stage gibt und man deshalb ständig den halben Level wiederholen muss.Zwar ist das Spiel weitgehend linear aufgebaut, zwischendurch könnt ihr aber immer wieder Zwischenstopps bei den anderen Kongs einlegen. Der alte Cranky und seine Frau Wrinkly geben euch zahlreiche Tipps zum Spiel und versteckten Extras, die teilweise aber erst mit Bananenmünzen freigeschaltet werden müssen (Crankys Geschimpfe gibt es aber weiterhin umsonst). Bei Wrinkly könnt ihr außerdem euren Fortschritt abspeichern; Funky Kongs Flugfässer sind erforderlich, um in frühere Welten zurückzukehren. Im SNES-Original ärgerlich und angesichts des hohen Schwierigkeitsgrads potentiell frustrierend: Habt ihr eine Welt betreten, könnt ihr sie erst mit Funky wieder verlassen, und solange ihr nicht die örtliche Niederlassung von ihm oder Wrinkly erreicht habt, nicht speichern. Bis dahin müsst ihr in der Regel mehrere Level durchhalten, und das wohlgemerkt mit begrenzten Leben. Hinzu kommt diesmal auch noch, dass das Speichern spätestens ab dem zweiten Mal in einer Welt Geld kostet, die verbleibenden Bananenmünzen sowie Extraleben aber nicht mitgespeichert werden, so dass man dazu verleitet wird, nicht öfter zu speichern als nötig – aber woher weiß man, wann vielleicht der Strom ausfällt? Die GBA-Fassung fügt hingegen ein Menü hinzu, in dem ihr jederzeit (außerhalb der Level) kostenlos abspeichern sowie bereits gekaufte Tipps abrufen könnt; auch bei Funky wird nun einfach einmalig ein Helikopter freigespielt anstatt jedes Mal ein neues Gefährt gemietet.Um Cranky Kong zu zeigen, was ihr draufhabt, genügt es übrigens nicht, Donkey zu befreien. Um euch wirklich zu beweisen, müsst ihr auch noch sämtliche Heldenmünzen finden, von denen er persönlich in jedem Level eine versteckt hat. Außerdem gilt es immer noch einen oder mehrere „Bonusräume“ zu finden, in denen ihr meist innerhalb eines Zeitlimits einen Hindernisparcours bewältigen oder sämtliche Gegner besiegen müsst. Zur Belohnung gibt es keine gewöhnlichen Gegenstände mehr, sondern spezielle Kremmünzen, mit denen ihr einige Zusatzlevel freischaltet (die "Verlorene Welt"), in der dann noch mehr Heldenmünzen zu erringen sind. Allzu gemein sind diese Verstecke aber nicht – wer immer aufmerksam ist und sich bei Cranky Tipps kauft, sollte auch ohne Lösungshilfen fast alles entdecken können.Schließlich enthält das SNES-Original noch zwei Zweispielermodi. Im einen spielt einfach einer Diddy und der andere Dixie, im anderen spielt man um die Wette, jeder ist ein eigenes Affenduo und man wechselt sich nach jedem Level oder Leben ab.Und für die Neuauflage des Spiels hat Rare es sich nicht nehmen lassen, noch eine Reihe weiterer Herausforderungen einzubauen, die ebenfalls mit Heldenmünzen belohnt werden. Unter anderem sollt ihr in den verschiedenen Leveln auch noch Fotos und goldene Federn finden. Mit letzteren lassen sich dann die Eigenschaften des Straußes Expresso verbessern, mit dem ihr dann bei speziellen Straußen-rennen mitmischt. In einem anderen Minispiel mit verschiedenen Stages sollt ihr per Helikopter z. B. Geiseln retten oder Statuen wieder zusammensetzen.Exklusiv in der GBA-Fassung existiert auch noch ein neuer Sprintmodus, in dem ihr die regulären Level des Spiels gegen die Uhr versuchen könnt. Auch lassen sich die Minispiele einzeln anwählen und auf Bestzeit/High Score spielen. Sprint geht auch zu zweit, zwei Minispiele sogar zu viert, es benötigt aber jeder eine eigene Konsole und meines Wissens auch ein eigenes Modul, und vom Straußenrennen abgesehen gibt es auch keine Computergegner. Von den ursprünglichen Zweispielermodi ist nur noch der Team-Modus übriggeblieben, jedoch an einem einzigen Gerät spielbar. Die Grafik hat man allerdings aufgehellt, schließlich hatte der ursprüngliche Game Boy Advance einen ziemlich dunklen Bildschirm.Eine Wiederveröffentlichung der GBA-Version scheint es nie gegeben zu haben; die ursprüngliche Fassung hingegen ist aktuell im Nintendo-Switch-Online-Abo spielbar und war zwischenzeitlich als Virtual-Console-Download für Wii, Wii U und New Nintendo 3DS erhältlich. Der Vollständigkeit halber sei auch nocherwähnt, ein Spiel für den ursprünglichen Game Boy, das im Prinzip einfach nur Donkey Kong Country 2 mit geänderten Leveln und technisch bedingten Abstrichen darstellt (das erstewar da noch etwas origineller gewesen), weswegen ich es für weniger gut, aber für sich betrachtet immer noch empfehlenswert halte.Dank exzellentem Gameplay halte ich Donkey Kong Country 2 für den vielleicht besten Plattformer überhaupt. Das Level-Design ist einfallsreich – von sinkenden Schiffen über Bienenstöcke bis hin zu Achterbahnfahrten ist alles dabei. Auch am Rande gibt es viel zu entdecken, und Crankys Meckereien sind ein echtes Highlight. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, jedoch herausfordernd und nie unfair, auch wenn es leider nur einen Rücksetzpunkt pro Level und eine sinnlose Beschränkung der Leben gibt. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, sollte unbedingt zugreifen – allerdings eher nicht beim SNES-Original, denn die relativ stark eingeschränkte Speicherfunktion erweist sich doch als Spaßbremse. Die offizielle Switch-Emulation sowie die überarbeitete GBA-Fassung erlauben freies Speichern, letztere bietet auch noch ein paar zusätzliche Herausforderungen – allerdings ist dort die Grafik etwas weniger ansehnlich.