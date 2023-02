Teaser Schon Hermann Hesse schrieb „Jedem Anfang ist ein Zauber inne“ (Kultur-Referenz: check). Doch vor den strahlenden Anfang von Legend Entertainment setzte der Gott der Dramatik erst einmal ein Ende.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit



Genauer gesagt: Das Ende der Adventure-Schmiede Infocom. 1979 gegründet, schwang sich die Firma mit ihren Spielen wie der Zork-Reihe, Leather Goddesses of Phobos oder Planetfall schnell zu einem gewissen Ruhm auf. Denn auch wenn die Zielgruppe reiner Textadventures schon damals nur begrenzt war, war Infocom profitabel.



Schwierig wurde es erst, als sie auf einem weiteren Bein stehen wollten und 1985 die Datenbank-Software Cornerstone entwickelten. Die Entwicklung zog sich hin und die letztlich erzielten Verkäufe waren viel zu gering, um die Kosten auch nur einigermaßen im Rahmen zu halten. Als Konsequenz kaufte 1986 Activision die Firma für 7,5 Millionen Dollar auf. Diese Rettung war aber nur von kurzer Dauer: Ein Wechsel an Activisions Spitze sorgte für ein rapide schlechteres Klima zwischen den beiden Firmen. Und als im Mai 1989 der Firmensitz von der Nähe Bostons nach Kalifornien in den Hauptfirmensitz von Activision verlagert werden sollte, standen die Mitarbeiter vor einer einfachen Entscheidung: Entweder Umzug oder Entlassung. Da nur 5 Infocomlern umzogen, war die Firma praktisch tot. Der Name lebte noch einige Jahre als Label fort und fiel irgendwann in einen unruhigen Schlaf, aus dem ihn bisher niemand wieder geweckt hat.



Spulen wir hier noch einmal ein paar Jahre zurück und schauen uns diesen jungen Mann hier mal etwas genauer an: Bob Bates, ehemaliger Inhaber eines Touristik-Unternehmens. Im Alter von 30 Jahren hatte er seine Firma verkauft und wollte sich zukünftig voll und ganz dem Schreiben widmen. Zwei Jahre zogen schnell ins Land und sein Buch war immer noch nicht fertig. Als klar war, dass er voraussichtlich weitere zwei Jahre bis zur Fertigstellung benötigen würde, brauchte er einen Plan B. Er suchte also eine Möglichkeit, mit Schreiben Geld zu verdienen - verrückt, ich weiß. Ein Glück, dass sein Vater ihm für seine Schriftstellerei seinen alten TRS80 überlassen hatte. Und auf diesem Computer fand Bob Bates... Zork! Fasziniert von dieser Spielerfahrung gründete er zusammen mit Dave Wilt eine eigene Firma namens Challenge. Bob dazu:

The idea was that if you thought Infocom games were hard, just wait until you played a Challenge game! Little did we know that this was exactly when Infocom was deciding (correctly) that its games were too hard.

Schreiben konnte Bob ja – aber selber programmieren? Er kam auf die Idee, die Infocom-Engine zu lizensieren. Dort war man grundsätzlich nicht abgeneigt und rief eine Million Dollar auf. Für Bates‘ Selbstbewusstsein sprach sein Gegenvorschlag: Bei den nächsten zehn Spielen seiner Firma würde er jeweils 100.000 Dollar überweisen. Infocom schien beeindruckt und lud Bob zu einem Treffen mit Activisions CEO Jim Levy ein. Dieser wollte von dem jungen Firmengründer wissen, warum sie die Lizenz ausgerechnet ihm verkaufen sollten. Obwohl Bob die tatsächlichen Infocom-Verkaufszahlen natürlich nicht kannte, analysierte er daraufhin, welche ihrer Spiele sich erfolgreich verkauft haben sollten und welche nicht und nannte dafür plausible Gründe. Levy war von der anscheinend korrekten Einschätzung beeindruckt und bot ihm statt der Lizenz einen Job bei Infocom an.