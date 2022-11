Teaser Mit dem Spiel River Raid kommt ein Auszug aus der allerersten Spiele-Indizierung in Deutschland.

Warm Up

River Raid: Eindrücke aus dem Spiel samt Werbeanzeigen.

Antragsbegründung des Jugendamtes

Kriegsverherrlichung und Kriegsverharmlosung



[ … ] Das Videospiel 'RR' stellt im Spielverlauf Kriegsereignisse dar. Von einem Angriffsjet werden feindliche Brücken, Düsenjäger, Hubschrauber, Schiffe u.a. abgeschossen und zerstört - mithin wird getötet. Der Vorgang ist immer derselbe: Den Angriffsjet steuern, präzise Zielen, Abschießen, Töten. Die Konstellationen der Rahmenbedingungen (z.B. Treibstoffvorrat, Eigenarten der Flusslandschaft u.a.) verändern sich zwar, aber das Prinzip des Spielablaufes und die elektronischen Spielrequisiten bleiben gleich. Dies verleiht dem Spiel eine gewisse Stereotype und erlaubt es, den Inhalt des Spieles an den realitätsgerechten Geschehnissen festzumachen.



Der Spieler wird im Spiel 'RR' an kriegerischen Vernichtungshandlungen beteiligt, die er aufgrund der Ausgangssituation im Spielverlauf aktiv mitgestaltet und nachvollzieht. Die technische Ausstattung des Spieles mit seinen hohen Anforderungen an die Geschicklichkeit führt nicht zu einem Verfremdungseffekt. Ganz im Gegenteil wird dem Spieler ein bewusstes Erleben moderner Kriegshandlungen vermittelt, indem er in der kindlichen Vorstellung Risiken eingehen und in kindlicher Abenteuerlust das Ungewisse herausfordern kann. Darauf, dass der Spielablauf zu erlebnisfähigen Reaktionsmustern führt, stellt auch der Hersteller ab: Die Konsumenten des Spieles 'RR' sind aufgefordert, über ihre persönlichen Erlebnisse als ‘River Raider' zu berichten (vgl. Spielanleitung, S. 15).



Das Spiel 'RR' ist für Kinder und Jugendliche zweifellos spannend und aufregend. Wie noch zu zeigen sein wird, erzeugt es ein hohes Maß emotionaler Beteiligung beim Spieler und fordert Konzentrationshöchstleistungen. Der schnelle Ablauf des Geschehens zwingt pausenlos zum motorischen und emotionalen Reagieren. Der Einsatz der Vernichtungsmaschine erfolgt, ohne dass dem Spieler die geringste Chance zum Überdenken des eigenen Tuns gegeben wird. Auch dadurch, dass das Töten und die Anwendung von Gewalt im Spiel 'RR' lediglich durch Taktik und Zweckmäßigkeit den Bezug auf die Losung der Spielaufgabe begrenzt wird, erfährt der kindliche bzw. jugendliche Spieler keine Aufklärung wider der rechtlichen und moralischen Grenzen der Anwendung von kriegerischer Gewalt.



Darüber hinaus zwingt das Spielgeschehen den Spieler gleichsam in ein automatisiertes Befehl-und-Gehorsam-Verhältnis, in dem die Erbringung von Gehorsamsleistungen als fraglose Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Die Vernichtung des Feindes erscheint im Spiel 'RR' als ein selbstverständliches Mittel zur Entscheidung von Kriegssituationen. In dieser, vom Spiel ‘RR' aufgezwungenen Perspektive, muss kriegerische Gewalt als ein gerechtfertigtes Mittel empfunden werden.



In meinen bisherigen User-Artikeln konnte ich euch eine Auswahl ehemals indizierter Spiele vorstellen. In den nun folgenden Zeilen schauen wir in Auszüge eines konkreten Indizierungsverfahren hinein. Die Freigabe des Bundesanzeigers hierfür liegt vor. Es ergeben sich zusätzliche Einblicke in das Thema der Indizierung. Dreh- und Angelpunkt in dem Verfahren ist die Fragestellung, ob das Spielfür Kinder und Jugendliche ungeeignet ist.Im nächsten Abschnitt stellen wir uns gemeinsam auf die Situation des Jahres 1984 ein. Begleitet wird der Artikel durch einige Fundstücke aus der damaligen Spielepresse, einen extra gedrehten Werbeclip und ein Kurz-Portrait der zuständigen Spieledesignerin. Abgerundet wird der Retro-Ausflug in zumindest für mich neue Gefilde, schließlich durch ein Fazit.Das deutsche Spielemagazin Telematch stellte bereits in seiner Ausgabe 05/1983 fest: Spielerisch sei viel Spaß mit River Raid möglich, allerdings bei leider extrem kriegerischem Geschehen. Die Aussage "extrem kriegerisch" wirkt im Nachhinein wie ein Vorbote der später folgenden Indizierung.Kalibrieren wir uns nun gemeinsam auf das Jahr 1984 und die im Anschluss folgenden Auszüge aus dem damaligen Indizierungsverfahren.Lies doch lieber etwas Lustiges und habe Spaß.Inhaltlich wird ein Computerspiel durch Experten an ganz anderen Maßstäben und Wissenschaften gespiegelt. Und das im Jahre 1984. Das wird wirklich nicht lustig sein. Aber interessant.Ich habe vorher selbst nicht gedacht, wie genau sich die beteiligten Experten in ein Computerspiel hineindenken. Das Spiel wird dabei spielerisch absolut nachvollzogen, um es dann sachbezogen an den damalig für eine Indizierung entscheidenen Kriterien zu analysieren und zu bewerten.Das Ganze hat den Stand des Jahres 1984. Die Experteneinschätzung hat den Stand von 1984. Das Computerspiel hat den Stand von 1984 und war zu diesem Zeitpunkt topmodern.Blaue oder rote Tablette? So wird es dann beginnen...Zitate aus dem Abschnitt:[ … ] Zur Begründung führt das Jugendamt in seinem Indizierungsantrag vom 26.07.1984 aus, bei dem Spiel "River Raid" handele es sich um ein reines Kriegsspiel.Das Videospiel "River Raid" ist kriegsverherrlichend und -verharmlosend. Wie der Antragsteller zu Recht hervorhebt, soll sich der Spieler in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Dies geht klar aus der Spielanleitung hervor. Scharfschützenqualitäten sind im Spiel gefordert. Der Abschuss feindlicher Ziele wird hoch belohnt.Das Spiel "River Raid" ist auch kriegsverharmlosend, weil der Krieg nicht sachlich nüchtern dargestellt wird. Kriegsereignisse werden als automatisierte, durch technische Hilfsmittel herbeigeführte Geschehnisse vorgestellt und damit vordergründig einer moralischen Wertung entzogen. Die Schrecken und Leiden des Angriffskrieges werden weder erwähnt, noch in irgend einer Weise angedeutet.Dieses Spiel sei im Gegensatz zu Arcade-Spielen (in Spielhallen) nicht für Spielernaturen ab 18 Jahren, sondern für Kinder und Jugendliche konzipiert, denn sie bildeten die Hauptzielgruppe der Videospielsysteme. Hier fände im Kindesalter schon eine paramilitärische Ausbildung statt. Kindern sollten offensichtlich militärtaktische Überlegungen und Handlungsweisen spielerisch nahegebracht werden. Eindeutiger könne eine Kriegsverharmlosung kaum noch dargestellt werden.Der Computer erzeugt durch das Spielen Aggression im Zusammenhang kriegerischer Ereignisse. Da außer dem Befehl-/Gehorsam-Verhältnis (es muss geschossen und der Feind vernichtet werden) keine differenzierten sozialen Regeln angeboten werden für die Bewältigung von Wut und Zerstörungsgefühlen, kann davon ausgegangen werden, dass etwa auftretende Aggressionsneigungen auch in außerspielerischen Situationen insbesondere von gefährdungsgeneigten Kindern und Jugendlichen nicht adäquat beherrscht werden können. Aggressive Verhaltensmuster werden spielerisch eingeübt.Das Videospiel "River Raid" ist sozialethisch desorientierend, wie der Begriff "sittlich zu gefährden" in § 1 Abs. 1 Satz 1 GS nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und der Rechtsprechung auszulegen ist. Das Videospiel ist kriegsverherrlichend und kriegsverharmlosend, es hat aggressionssteigernde Eigenschaften. Das Prüfgremium hat sich in der Frage der Jugendgefährdung dem Votum des Herrn Prof. K. angeschlossen. [ … ]