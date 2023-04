Der 86box Emulator User-Artikel

Teaser 86Box ist ein komplexer PC-Emulator, mit dem ihr MS-DOS und Windows-Systeme der 80er und 90er auf moderner Hardware emulieren könnt.

Einige von euch werden das Gefühl kennen: Da findet man alte Disketten oder CD-ROMs und möchte die Spiele oder Programme noch einmal ausprobieren. Alte DOS- und Windows-Programme laufen bekanntlich nicht mehr nativ auf den heutigen Rechnern. Da kommen Emulatoren gerade recht. Und hier haben sich in den letzten Jahrzehnten verschiedene Ansätze entwickelt. DosBox bzw. die neueren Derivate DosBox-X und DosBox Staging haben den Ansatz, das MS-DOS-Betriebssystem zu emulieren. Und während das für viele Spiele ausreicht, stößt man bei Windows oder diversen Programmen schnell an seine Grenzen. Bei der DosBox geht es - wie der Name schon sagt - in erster Linie um Spiele unter DOS. Was auch legitim ist.



Ende der 2000er Jahre wurde der Emulator PCem vorgestellt. Dessen Ansatz: Es soll nicht nur ein Betriebssystem emuliert werden, sondern eine ganze PC-Architektur, um größtmögliche Kompatibilität zu ermöglichen. In den letzten Jahren ist die Entwicklung etwas eingeschlafen und die ursprüngliche Entwicklerin Sarah Walker hat das Projekt 2021 aufgegeben. Im Jahr 2016 begann eine Gruppe von Entwicklern PCem zu forken, also auf ihre eigene Art weiterzuentwickeln, und so entstand der Emulator 86Box. Ziel des Emulators ist es, jeden gängigen PC aus den Jahren 1981 bis 1999 abzubilden und exakt zu emulieren. Wie bei PCem wird dies erreicht, indem die einzelnen Komponenten eines PCs emuliert werden: Chipsatz, Motherboard, Grafikkarte, Soundkarte und so weiter.



Dieser Ansatz garantiert eine viel breitere Kompatibilität von Spielen, Programmen und Betriebssystemen. In diesem Artikel möchte ich einen Überblick über diesen Emulator geben. Es ist ausdrücklich keine vollständige Anleitung. Aber ich hoffe, der Einblick ist gut genug, um Berührungsängste abzubauen. Denn tatsächlich lässt sich mit 86Box viel komfortabler arbeiten als mit DosBox.



Mit WinBox könnt ihr verschiedene Systemprofile verwalten.

Vorbereitungen

Bevor wir anfangen, müsst ihr natürlich das Programm selbst runterladen:

86Box – Emulator: https://github.com/86Box/86Box/releases

86Box – ROM-Set für Komponenten: https://github.com/86Box/roms/releases

86Box – Manager: https://github.com/86Box/86BoxManager/releases

Eine von mir kuratierte, kleine Treibersammlung (dazu später mehr): Dropbox

Am besten entpackt ihr alles in ein eigenes Verzeichnis, zum Beispiel D:\86box. Der Emulator ist das Hauptprogramm, mit dem ihr aber ohne das ROM-Set nichts anfangen könnt. Das ROM-Set enthält keine Spiele oder Betriebssysteme, sondern die Dateien, die die einzelnen Komponenten emulieren. Diese entpackt ihr in den Ordner D:\86box\roms. Und mit dem Manager könnt ihr verschiedene Konfigurationsprofile erstellen. Alternativ zum Manager kann auch WinBox for 86Box ( https://github.com/86Box/WinBox-for-86Box ) verwendet werden, das unter anderem eine schönere Oberfläche und automatische Updates für 86Box bietet. Anschließend solltet ihr im Manager die Settings aufrufen und die Pfade auf D:\86box stellen, so bleibt alles in diesem Ordner. Dasselbe gilt auch für WinBox.

Bevor wir auf der nächsten Seite anfangen, uns einen virtuellen PC zusammenzuklicken, noch ein paar Worte darüber, was 86Box nicht kann.

Aufgrund der komplexen Emulation gibt es keine Savestate Features wie in DosBox.

Aktuell gibt es keinen nativen Support für Xinput Controller. Da aber insbesondere zu DOS-Zeiten viele Spiele sowieso keinen nativen Controller-Support hatten, lohnt es sich generell eine Mapping Software wie beispielsweise Xpadder (https://xpadder.com) zu nutzen.

Auch erkennt 86Box keine physischen Laufwerke eures Host-Systems. Also DVD-Laufwerk oder Disketten-Laufwerk. Ihr müsst daher Images eurer Datenträger erstellen. 86Box unterstützt ISO- und CUE/BIN-Dateien für CD-ROM / DVD und IMG sowie IMA für Disketten. Um Disketten-Images zu erstellen, nutzt am besten WinImage (https://www.winimage.com/). Für CD/DVD-Images nutze ich persönlich PowerISO (https://www.poweriso.com).

