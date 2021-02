Deep Rock Galactic User-Artikel

Teaser Muskelbepackte Männer, die Rockmusik hören, Bier trinken, im Bergwerk Mineralien abbauen und riesige Spinnen töten. Hört sich nach Spaß an – und das mit Recht.

Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh!

Die Arbeit und das Vergnügen

Glück auf!

Bei Left 4 Dead hätte man gesagt: „Sie kommen!“

Wenn das Wetter über der Erde zu deprimierend und draußen dank erneut verlängertem Lockdown ohnehin nichts los ist, möchte man manchmal am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Oder man eskaliert das Vorhaben ein paar Stufen weiter nach oben und begibt sich gleich unter Tage, denn dort wartet eine gehörige Ladung Action – wie etwa im Mehrspieler-Shooter Deep Rock Galactic (im Spiele-Check) , den ich in den vergangenen Tagen für ein paar Abende ausprobiert habe.Als Schneewittchen auf der Flucht vor ihrer bösen Stiefmutter in einer Hütte Unterschlupf suchte und es sich in den dortigen Betten gemütlich machte, waren die Bewohner gerade nicht anwesend. Sie waren bei ihrer Arbeit im Tagebau – die nach Darstellung von Deep Rock etwas brutaler war als im Märchen beschrieben. Statt sieben steuern wir hier bis zu vier Zwerge durch eine Reihe unterschiedlicher Missionsarten. Wir müssen dabei auch nicht bloß Gestein abbauen. In den computergenerierten Höhlen wimmelt es von mörderischen Riesenspinnen und anderen Insekten, die sich uns in die Quere stellen. Dementsprechend sind unsere Zwerge nicht bloß mit Spitzhacken und Grubenhelmen ausgerüstet, sondern haben auch noch eine Reihe an Waffen und Ausrüstung dabei.Zunächst können wir uns für eine von vier Klassen entscheiden und bekommen dementsprechende Ausrüstung und Fähigkeiten verliehen. Der Scout ist zum Beispiel etwas schneller als die anderen unterwegs und kann sich per Enterhaken durch die Welt bewegen. Der Engineer hat die Möglichkeit, Plattformen zu bauen. Wer gerne nicht lange fackeln will, kann sich direkt mit einem riesigen Bohrer durch die Wände graben. Ich bin normalerweise als Schütze unterwegs und als solcher mit Gatling-Gun und Pistole ausgestattet. Zudem habe ich die Möglichkeit, Ziplines zu spannen, an denen meine Mitspieler und ich runter, aber auch hochfahren können (zweiteres ungefähr im Tempo eines Treppenlifts).Es gibt mehrere verschiedene Arten von Biomen, die wir uns für unsere Mission aussuchen können. Die Palette erstreckt sich von klassischen Höhlen über Eiswüsten bis hin zu mit Dornenranken überwucherten Pflanzenwelten. Jedes Biom hat bestimmte Eigenheiten und Tücken. In den Eiswelten kommt zum Beispiel zwischendurch mal ein Schneesturm auf, sodass wir uns in heiße Quellen verziehen müssen, um nicht zu erfrieren. Gerade dadurch lohnt es sich, alle verschiedenen Welten zumindest einmal auszuprobieren. Haben wir uns für ein Biom entschieden, müssen wir noch eine Missionsart auswählen. So können wir zum Beispiel einfach die Höhle erkunden und dort bestimmte Objekte einsammeln, unterirdische Pipelines verlegen und instand halten, während die Gegner über sie herfallen oder einen motorisierten Bohrer (den „Drilldozer“) eskortieren und beschützen. Ist das erledigt, geht es in die Transportkapsel und ab unter die Erde.Unter Tage angekommen, müssen wir natürlich unsere Missionsziele im Blick behalten. Aber auch die tatsächliche Arbeit im Bergbau darf nicht vernachlässigt werden, denn in den Höhlen gibt es eine Menge verschiedener Materialien abzubauen. Für mitgebrachtes Gold lassen sich nach der Mission unsere Waffen und Ausrüstung upgraden, Galactic Red Sugar (rot leuchtende Kristalle) stellt unsere Lebensenergie wieder her und für genug mitgebrachtes Nitra lässt sich Munitionsnachschub ordern. Teamwork ist essenziell: einmal, um bestimmte Orte innerhalb der Höhlen zu erreichen, aber auch, um den immer wieder aufkommenden Gegnerwellen Herr zu werden. Hat es doch mal einen von uns erwischt (und mit „einen von uns“ meine ich im Großteil der Fälle mich selbst), können seine Mitspieler*innen ihm wieder auf die Beine helfen. Erst wenn alle vier am Boden sind, gilt die Mission als gescheitert und wir müssen von vorne beginnen, eventuell auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Wenn wir unsere Missionsziele dagegen erfüllt haben, holt das Management zunächst das eigene Equipment ab. Für das Personal gibt es dann eine gesonderte Rettungskapsel, die sich auch gerne mal am anderen Ende der Map befindet und sprintend innerhalb von ein paar Minuten erreicht werden muss. Für erfolgreich absolvierte Missionen gibt es erstens Skills und zweitens mittelfristig auch neue Waffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde, mit einem Flammenwerfer ist einer Horde mörderischer Spinnen schon ganz gut beizukommen.Was mit an Deep Rock Galactic besonders gefallen hat, ist seine liebevolle Gestaltung. So können wir in der Kommandozentrale zusammen Bier trinken (was uns einen Buff für die nächste Mission gibt) und dann gibt es da noch die Jukebox. Wenn die nämlich eingeschaltet ist, müssen unsere Zwerge in ihrer Nähe automatisch das Tanzbein schwingen. Und der Anblick von Bergarbeitern, die entweder Squaredance tanzen oder Luftgitarre spielen, ist schon sehr erheiternd, kann ich Euch sagen. Die Sprüche, die unsere Zwerge mit-Gedächtnisdialekt raushauen, werten die Spielerfahrung weiter auf. Gerade dadurch bin ich persönlich bereit, dem Spiel bestimmte Bugs und hin und wieder vorkommende Glitches oder das Fehlen einer tiefgehenden Story zu verzeihen. Deep Rock Galactic ist kein Meisterwerk oder auch nur ein Meilenstein, aber für ein paar unterhaltsame Abende mit Freunden kann ich es doch empfehlen.