Death Gate User-Artikel

Glen Dahlgren ist kein echter Patryn-Kriegsherr, aber er spielt einen im Spiel. In seiner Freizeit, wenn er nicht gerade Menschensklaven zerquetscht oder verlorene mystische Künste erforscht, beutet er sich entweder selbst aus oder schreibt Abenteuerspiele (was so ziemlich das Gleiche ist). Er war Co-Autor der Legend-Spiele Frederik Pohl's Gateway und Gateway 2: Homeworld, bevor er erkannte, dass das Schreiben von Science-Fiction normalerweise eine gewisse Neigung zur Wissenschaft erfordert. Mit Death Gate hat Glen ein Genre gefunden, in dem er sich viel mehr zu Hause fühlt, weil er mit Magie alles wegerklären kann.

Die Welt von Death Gate ist zerstückelt. Dies ist Arianus, die Welt des Luft-Elements

Größenwahn

Sogar andere Designer bei Legend waren etwas verwirrt von meinen Absichten. Mein Chef Mike Verdu sah mich etwas seltsam an, als ich sagte, ich wolle das Spiel "Death Gate" nennen. Er fragte: "Warum nicht Dragon Wing? Das ist das erste Buch, richtig?" Ich schüttelte nur den Kopf. Er verstand die Größe dessen, was ich geplant hatte, nicht und es dauerte lange, bis er an Bord kam (was er schließlich tat, als er das gesamte Design sah).



Die Geschichte Einige tausend Jahre vor dem Beginn des Spiels und der Romane stritten die Sartan und die Patryn um die Vorherrschaft auf der Erde. Beide Völker standen dank ihrer Fähigkeiten weit über den Dingen und hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen der Herrschaft: Während die Patryn die anderen typischen Fantasy-Völker unterjochen wollten, strebten die Sartan ein gemeinschaftlich-friedliches Miteinander an. Nun, der Streit eskalierte und deshalb explodiert im Intro des Spiels unsere schöne Erde in vier große Stücke, die durch den Weltraum fliegen. Schuld daran sind die Sartan, die ihre Streitigkeiten mit den Patryn endgültig beilegen wollen, deshalb das Weltensiegel der Erde zerbrechen und so die Völker dank des zerstörten Planeten vielleicht endgültig voneinander trennen. Und das funktioniert natürlich am Besten, indem man die unliebsamen Nebenbuhler um die Vorherrschaft in eine tödliches Labyrinth einsperrt. Die Sartan selbst sind mit der neuen Situation aber auch nicht besonders glücklich, versetzen sich in Stasis und überlassen die neu geschaffenen Teilreiche sich selbst.



Diese neue Welt teilt sich in fünf Reiche auf: Arianus, die Welt der Lüfte und Heimat der Zwerge. Pryan, die Welt des Feuers oder auch der Energie. Abbarach, die Welt aus Stein und Chelestra, die Welt des... hm, irgendwas fehlt... die Welt des... Wassers! Genau! Des Wassers! Und natürlich das Labyrinth als Gefängnis der Patryn. Um ihrem Gefängnis zu entkommen, müssen die Patryn diverse Tore überwinden - und dies ist vor einiger Zeit Lord Xar, dem derzeit mächtigsten Zauberer seines Volkes gelungen. Nun residiert er im Nexus und studiert Bücher, um die alte Stärke und auch das Wissen seines Volkes wieder zu erlangen. Diese schöne Umgebung wurde von den Sartan geschaffen. Angeblich, um den dann geläuterten Patryn eine neue Heimstatt zu sein. Stattdessen sitzt nun dort Lord Xar fest und steigert sich immer weiter in seine Wut auf seine Peiniger hinein. Laut seiner Erzählung haben die Sartan nur deshalb die Erde zerstört, weil sie im Begriff waren, gegen die Patryn zu verlieren - und er möchte genug Macht anhäufen, um den alten Kampf wieder aufzunehmen.

Wer möchte, kann Lord Xar sehr sehr lange zuhören.

All diese Informationen werden in den Büchern Stück für Stück enthüllt. Das funktioniert in einem gerafften Adventure aber natürlich nicht. Also beginnt das Spiel damit, dass ihr in der Rolle des jungen Patryn Haplo frisch dem Labyrinth entkommen seid. Nachdem ihr euch ein wenig erholt habt, holt euch Lord Xar zu sich. Und nun braucht ihr Sitzfleisch - und eine Aufmerksamkeitsspanne jenseits eines Tiktok-Videos. Denn wenn ihr jede mögliche Gesprächsoption mit Lord Xar anklickt - was wegen der Hintergrundgeschichte ratsam ist - und die Sprachausgabe nicht abbrecht, dann seid ihr 23 Minuten und 22 Sekunden lang beschäftigt. Das war jedenfalls meine Zeit beim letzten Durchgang. Für das Spiel spricht, dass es mir nicht so lange vorkam, aber dennoch ist das ein großer Brocken, den Dahlgren dem Spieler direkt am Anfang auf die Zehen rollt.



Auch im späteren Verlauf des Spiels bleibt das Spiel ausufernd und bringt uns die Geschichte hauptsächlich über lange, wirklich lange Gespräche nahe. Aber: Sie sind hervorragend geschrieben und bis auf wenige Ausnahmen auch wunderbar vertont. Ausgerechnet unser Haplo ist leider ein hervorragendes Beispiel dafür, warum in anderen Spielen die eigene Figur gerne stumm bleibt, denn seine Fragen betont er in den allermeisten Fällen im Kontext des Gesprächs komplett falsch. Was schade ist, weil er mich jedes Mal wieder aus der Geschichte reißt. Gesprochen wurde er von David DeBoy, dessen weitere Credits auf Moby überschaubar sind. So steuerte er Sprache zu Morrowind, Hammer & Sickle, Star Trek - Legacy und Star Trek - Conquest bei. Hauptberuflich ist der gute Mann als Schauspieler in diversen Serien als Gaststar unterwegs.



Natürlich entsendet euch Lord Xar auf die oben angesprochenen Welten. Haplos Aufgabe ist logisch: Er soll die Siegel-Teile auf den Welten finden und zu Xar bringen. Zusätzlich wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn er noch ein wenig mehr Zauberei lernt, da das Wissen der Patryn in der Gefangenschaft so gut wie vollständig verloren ging. Wenn dies geschafft ist, kann Xar die Zusammenführung der Welten unter seiner Herrschaft beginnen: Die Reformation. Dann kann Xar endlich über die vereinten Völker regieren. Ob das eine ganz selbstlose Idee des schlecht gelaunten Herrn ist, sei hier mal dahin gestellt. Anzeige Zauberer und Drachen sollten in keiner Fantasy-Welt fehlen. Um die schiere Größe des Vorhabens umzusetzen, löste sich Dahlgren von der Vorlage, um ihrer Idee treu zu bleiben: Er übernahm Figuren, Orte und Ideen der Bücher, verdichtete diese und nahm sich davon die Teile, die er für seine Geschichte brauchte. Wasfürwar, warfür. War er bei den beiden Gateway-Spielen noch Teil eines Gespanns, durfte er hier erstmals in kompletter Eigenverantwortung ein Projekt entwickeln. Und da bei Legend seit einiger Zeit Wünsch-Dir-Was-Wochen ausgerufen waren, konnte er sich die Rechte an einem Werk des Autoren-Paarsundsichern. Nach zwei Science Fiction-Ausflügen sehnte er sich nach ein wenig Abwechslung und da kam ihm ein Fantasy-Großwerk gerade recht. Wie es so schön im Handbuch heißt:Tracy Hickman hatte mit seiner Frau Laura zuvor bereits Dragonlance aus der Taufe gehoben, das aber in den Jahren zuvor schon von einigen Computerspielen als Grundlage genutzt wurde. Die heutzutage vermutlich noch bekanntesten Vertreter sind die Goldbox-Titel von SSI:und. Doch Dahlgren hatte sein Augenmerk sowieso auf den sich aktuell in der Entstehung befindlichen Death Gate-Zyklus gerichtet, da dieser seiner Meinung nach wegen seines Welt-Designs perfekt für ein Adventure geeignet sei. Siehe Beweisbild A:Im Gegensatz zu, der sich für die beiden auf seinen Werken basierenden Spiele praktisch überhaupt nicht interessierte, waren Hickman und Weis begeistert von der Idee und standen dem Design-Team jederzeit für Fragen zur Verfügung. Das war um so wichtiger, weil Dahlgren einen großen Traum hegte, der ein klein wenig überambitioniert klang: Basierten die Gateway-Spiele im Kern "nur" auf der Welt, die Pohl erschaffen hatte und folgte Companions of Xanth der Geschichte eines einzelnen Bands aus der Buchreihe, wollte Dahlgren den kompletten Zyklus in seinem Spiel abbilden. Ein kleiner Vergleich: Demons don't dream, das Xanth-Buch, ist 304 Seiten lang. Alle sieben Death Gate-Bände zusammen kommen auf 3204 Seiten. Nicht, dass Dahlgren das damals schon so genau wissen konnte. Denn zum Zeitpunkt der Entwicklung waren erst fünf der sieben Bände erschienen und er musste auf Informationen der Autoren zurückgreifen.Man könnte also an dieser Stelle überrascht einen Schritt zurückweichen und bewundernd "Was für eine Aufgabe!" ausrufen. Oder aber man macht sich so seine Gedanken, wie durchführbar so ein Plan ist. Dahlgren selbst erinnert sich in seinem hervorragenden Blog-Eintrag über die Entstehung des Spiels so an diese Zeit: