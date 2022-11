Das Leben in Ultrawide User-Artikel

Teaser Unfreiwillig musste ich mich vor einem Jahr nach einem neuen Monitor umschauen. Nach einiger Überlegung wagte ich mich an ein Modell im Ultrawide-Format. Meine Erfahrungen teile ich in diesem Artikel.

Manche Entscheidungen trifft man nicht freiwillig. Als Anfang November 2021 mein knapp ein Jahr alter Zweitmonitor überraschend den Geist aufgab und als nicht wirtschaftlich reparierbar deklariert wurde, Stand ich vor einer Wahl: Ihn nur ersetzten oder in die Zukunft investieren und mir einen größeren Bildschirm kaufen? Ich liebäugelte schon eine Weile mit einem Monitor im Ultrawide-Format, konnte aber nie selbst einen ausprobieren. Meine Grafikkarte stieß mit der bisher genutzten WQHD-Auflösung in aktuellen Spielen bereits an ihre Grenzen. Aufrüsten in dieser Hinsicht war nicht eingeplant, zumal das nur einen Rattenschwanz an weiteren Upgrades nach sich ziehen würde, dass ich gleich einen komplett neuen Rechenknecht kaufen konnte.



Nach einigem Überlegen habe ich mich für die Zukunftsvariante entscheiden und einen Monitor von AOC mit der griffigen Bezeichnung CU34G3S erstanden. Nach fast einem Jahr Nutzung möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit dem überbreiten Format berichten.



Der Status Quo

Mein aktuelles Desktop-Setup mit zwei Bildschirmen

Wichtig ist mir Höhenverstellbarkeit, so gut wie jeden meiner Monitore stelle ich ganz nach unten. Ich mag es, wenn ich am PC leicht nach unten schaue. Meinen primären Monitor hochkant auszurichten ist für mich deshalb kein Thema. Noch weniger das vertikale Stapeln mehrerer Monitore, was ich schon gesehen habe. Im Sitzen nach oben zu schauen, ist für mich eine Tortur, die ich meinem Nacken ersparen will.



Dazu drehe ich meinen Kopf nur ungern, weshalb ich aktuell meinen zweiten Bildschirm, einen 27" Bildschirm mit 2560x1440 Pixel Auflösung (vormals mein primärer Monitor), hochkant gedreht habe. Zwar nutze ich den obersten Bereich nur selten, wobei das nur circa ein Viertel des Bildschirms ausmacht. Früher habe ich ihn in der Breite, aber nur bis etwa zur Hälfte angenehm nutzen können, insofern ist es eine Verbesserung.

4,9 Millionen Pixel sollt ihr sein





AOC verbaut ein VA-Panel, das oft in gekrümmten Bildschirmen verwendet wird. Es ist ein Mittelweg aus den schnellen, aber in der Bildqualität schlechten TN-Panels und den blickwinkelstabilen, dafür langsamen IPS-Panels. Da ich kein Künstler bin, reicht mir die Farbtreue, auch die Blickwinkelstabilität geht völlig in Ordnung, da ich fast nur frontal vor dem Bildschirm sitze. Die Zeiten im Studium, in denen ich meinen Bildschirm als Fernseher-Ersatz mit nutzte, sind schon eine Weile vorbei. Das



Das Panel löst in 3440x1440 Pixel auf, ist also im Vergleich zu meiner bisher genutzten WQHD-Auflösung nur breiter, dadurch ergibt sich das geänderte Seitenverhältnis von 21:9. Die gut ein Viertel mehr Pixel muss die Grafikkarte zusätzlich schaffen. Als Notlösung kann ich auch auf WQHD zurück gehen, ohne Skalierungsartefakte zu bekommen - dafür dann mit schwarzen Balken links und rechts.



Das Panel aktualisiert sich mit 165 Hz, unterstützt AMD FreeSync und ist laut Hersteller kompatibel mit Nvidias GSync. Der Grafiktreiber behauptet zwar bis heute etwas anderes, aber die variable Bildwiederholrate lief bei mir bisher ohne Probleme. Und ich will sie auch nicht mehr missen, da meine Nvidia Geforce RTX 2070 Super die für die optimale Ausnutzung notwendigen 165 Bilder pro Sekunde in den wenigsten Titeln erreicht. Horizontal scrollen sieht auf dem gekrümmten Bildschirm etwas komisch aus -> Link um es in Bewegung zu sehen

Neben der Größe ist die Krümmung das auffälligste Merkmal - und die hat es in sich. Ich habe nur kurze Erfahrungen mit ähnlichen großen, flachen Panels, vor allem in Anspielstationen auf der GamesCom. Und die waren mir alle zu groß (oder ich zu nahe dran, oder beides). Für einen Schirm dieser Größe kam deshalb nur einer mit Krümmung in Frage. Beim CU34G3S ist sie mit 1000R angegeben, dies entspricht der Krümmung eines Vollkreises mit einem Radius von 1000 Millimetern. Dies ist eine verhältnismäßig starke Krümmung, die meisten Monitoren in dieser Größe haben 1500R (Radius 1,5 Meter). Je kleiner also der R-Wert, desto stärker die Krümmung! Und das sieht man in bestimmten Stellen deutlich. Wenn ich Fenster verschiebe oder in einem Strategiespiel horizontal scrolle, ist der Eindruck zuerst etwas merkwürdig, weil sich das Bild auf der gekrümmten Fläche verschiebt. Mit der Zeit konnte ich mich daran gewöhnen.



Als Extras hat der Bildschirm ein USB-Hub eingebaut, aber nur mit zwei Anschlüssen, was mir zu wenig ist. Ich nutze sie für einen Bluetooth-USB-Dongle und mein kabelloses Headset - schließe ich sie an meinen Rechner neben meinem Schreibtisch an, ist der Empfang deutlich schlechter. Nur als Notlösung taugen die beiden integrierten Lautsprecher. Stattdessen nutze ich den Klinken-Ausgang, woran ich eine kleine Soundbar angeschlossen habe. Dadurch kann ich sie auch nutzen, wenn ich mein Notebook per HDMI anschließe. Der Monitor nimmt Bilder über einen DisplayPort in Version 1.4 oder zwei HDMI 2.0 an.



Das OSD war für mich sofort vertraut, da ich schon mehrere Monitore des Herstellers verwendete und es sich kaum verändert hat. Über vier Tasten unten am Monitor wird navigiert und alles eingestellt. Auf Dauer wäre das etwas umständlich, aber da ich es nur selten nutze, kann ich damit leben. Es gibt voreingestellte Profile für das Panel, von denen ich aber keines nutze, weil sie mir alle zu grell sind. Ich habe die Helligkeit des Monitors auf nur 25% herunter gestellt, alles andere ist meinen Augen schon zu hell.

So viel Platz

Mein Schreibtisch ist mit 160x80 cm nicht gerade klein, wird vom Ultrawide Monitor aber geradezu dominiert; für vieles andere ist kein Platz mehr.

Ein Gerät von diesem Format braucht entsprechend Platz. Selbst mit der Krümmung ist der Schirm noch 80 cm breit. Durch den Standfuß beansprucht er auch viel Platz in der Tiefe. So viel Platz muss man erstmal auf dem Tisch haben, aber das ist noch nicht alles. Zudem verschiebt sich alles andere weiter weg, zum Beispiel mein Trinkbecher und der andere Bildschirm. Da ich den zweiten einigermaßen bündig anordne, quasi als Fortsetzung des gekrümmten Panels, bleibt dahinter ein recht großer Raum, den ich überhaupt nicht nutzen kann. Schon früher habe ich dort USB-Festplatten oder ein Ladegerät mit USB-Kabel platziert. Aber jetzt bleibt gefühlt sehr viel Platz ungenutzt.



Der Standfuß wirkte zuerst etwas schwächlich, vor allem die kleinen, dreieckig ausgelegten Füße. Allerdings steht er doch gut stabil, Angst, dass er umfällt, habe ich keine mehr. Wahrscheinlich auch, weil die Füße sehr lang sind, wodurch der Bildschirm noch mehr schwer nutzbare Fläche auf meinem Schreibtisch verursacht. Es lässt sich aber ein Monitorarm verwenden, selbst der mitgelieferte Standfuß nutzt den VESA-100-Standard. Allerdings wackelt er sichtbar an den Seiten des Gelenks, um den Bildschirm hochkant zu drehen. Zwar nicht die ganze Zeit, aber selbst bei aus meiner Sicht leichten Schwingungen fängt er sichtbar zu wackeln an. Dafür kann intensives Tippen schon reichen.

Multitasking-Monster