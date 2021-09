Teaser Cyber Shadow bietet klassische 2D-Platformer-Action im Stile von Ninja Gaiden, Castlevania oder Mega Man. Ich habe mich auf die 8-Bit-Look-Reise in die NES-Vergangenheit begeben und probegekämpft.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt zahlreiche, fordernde Platformer-Passagen. Gegner, Abgründe, Fallen, bewegliche Objekte: Gamepad-Akrobatik ist gefragt!

Rettet den Clan!

Knallharte Kämpfe und Platformer-Passagen

Das Erreichen eines Checkpoints ist manchmal sehr hart erkämpft.

Fazit

Der erste richtige Bossgegner war, im Vergleich zu manch anderer Passage, überraschend leicht zu bewältigen.

Alle "Mein XGP-Spiel des Monats"-Artikel

Brütal Legend (Oktober 2020)

Heavy-Metal Open-World-Action von Tim Schafer und mit Jack Black .

(Oktober 2020) Heavy-Metal Open-World-Action von und mit . Unto the End (Dezember 2020)

Knallharter Schwertkampf als 2D-Actionadventure.

(Dezember 2020) Knallharter Schwertkampf als 2D-Actionadventure. Cyber Shadow (Januar 2021)

Anspruchsvolle 2D-Side-Scrolling-Platformer-Action im 8bit-Look

(Januar 2021) Anspruchsvolle 2D-Side-Scrolling-Platformer-Action im 8bit-Look Solasta - Crown of the Magister (Mai 2021)

Taktisches Rollenspiel basierend auf dem Dungeons & Dragons-Regelwerks in der Version SRD 5.1 .

(Mai 2021) Taktisches Rollenspiel basierend auf dem Dungeons & Dragons-Regelwerks in der Version SRD 5.1 . Microsoft Flight Simulator - World Update VI (September 2021)

Die DACH-Region wird mit diesem DLC gewaltig verschönert und neue Missionen gibt es auch.

Anzeige

Was ist euer Toptitel im Januar 2021 gewesen?

In der Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats" stelle ich euch für jeden Monat den Neuzugang vor, der mich vorab am meisten gereizt hat. Der Artikel folgt, wenn ich das Spiel hierfür ausreichend gespielt habe, was nicht immer zeitnah zur Aufnahme in den Abo-Dienst der Fall ist.Im Januar gab es im Xbox Game Pass mit Desperados 3 (zum Test+) einen echten Kracher, aber ich muss eigentlich erst sowohl den Vorgänger als auch den ideellen Vorgänger durchspielen. Und ich weiß nicht, ob mich die Puzzle-Taktik noch so faszinieren wird wie anno 1998. Auch die Zeit dafür hätte ich aktuell nicht. The Medium (zum Test+) könnte ich mittlerweile dank Xbox Series X spielen und habe mich auch noch nicht komplett spoilern lassen, bin aber jetzt im Sommer nicht so sehr in Horrorspiel-Stimmung. Das Fußballspiel von Konami werde ich mir erst in der kommenden Version als potenziellen F2P-Ersatz füranschauen, bei dem mich nur FUT interessiert. An die-Teile werde ich mich vermutlich so bald nicht ranwagen. Zu zeitintensiv, "zu japanisch". Und schließlich ist Torchlight 3 (zum Test+) wohl eher eine Enttäuschung geworden.Neben diesen bekannten Titeln hat sich aber auch ein kleiner Indie-Release in die Januar-Neuheiten geschmuggelt:! 2D-Actionplatformer in 8-Bit-Optik? Im Prinzip eine Reise in meine NES-Vergangenheit, denn das NES war meine zweite Konsole nach dem Atari 2600. Also habe ich mich einfach mal in die Gefilde des an Spiele wieodererinnernden Titels des finnischen Ein-Mann-Indie-Entwicklers Mechanical Head Studios gemacht. Meinen Start mit teils schwachen, teils guten Leistungen am Gamepad - denen dann aber gerne gleich halber Selbstmord folgte - könnt ihr in meinem "Let's Try"-Video miterleben In dem Spiel des Finnenübernehmt ihr die Rolle des Cyber-Ninjas Shadow. Zu früh weckt euch ein kleiner Roboter aus eurem kybernetischen Schlaf. Eure Funktionen sind noch nicht alle wiederhergestellt und ihr seid entsprechend nicht im Vollbesitz eurer Kräfte. Ihr werdet aber gebraucht, denn die Welt und euer Clan werden von Maschinenwesen bedroht. Allerdings musste ich auch schon gegen ein ehemaliges Clanmitglied kämpfen.Die Story wird nicht nur in typischen 8-Bit-Dialogfenstern erzählt. Es gibt auch immer wieder cineastische Zwischensequenzen im Kinoformat. Gleich in der ersten Hauptmission müsst ihr versuchen, ein Clanmitglied zu retten. Leider kommt ihr zu spät, der sterbende Cyber-Kollege kann euch aber immerhin noch seine Restenergie übertragen. Ihr startet also, da zu früh geweckt, etwas machtlos und "ladet euch" im Lauf des Spiels mit Unterstützung eures Clans immer weiter auf. So erklärt das Spiel sehr logisch, weshalb ihr als erfahrener Kämpfer trotzdem eine Progression durchmacht und entsprechend immer mehr Fähigkeiten freischaltet. Zu Beginn könnt ihr nur schlagen und springen. Dank des ersten Upgrades kommt dann direkt der Shuriken dazu, mit dem ihr in der Spielwelt auch immer mal Schalter aktivieren müsst. Und natürlich könnt ihr ihn auch zur Gegnerbekämpfung verwenden!Kämpfen, laufen, springen. Das war es für den Beginn. Und selbst mit diesem begrenzten Repertoire an Fähigkeiten kam ich immer wieder an knackige Stellen oder Feinde, für die ich mehrere Versuche brauchte. Cyber Shadow ist bereits kurz nach dem Spielstart ein richtig fordernder Genrevertreter. Umso besser fühlte es sich dann natürlich an, als ich eine Stelle doch geschafft hatte.Mit eurem Ninjaschwert kämpft ihr gegen fliegende, laufende, springende und stationäre Gegner. Manche, nicht nur die Zwischenbosse, müsst ihr mit mehreren Schlägen bezwingen. Bestimmte fliegende Widersacher verlieren beim ersten Treffer nur ihre Flügel und stürzen ab - im Idealfall in einen Abgrund. Diverse Gegner schießen auch auf euch. Zum Glück hat Shadow mehrere Hit-Points, sodass ihr nicht sofort sterbt. Denn auch die Level-Architektur ist euch feindlich gesonnen, so solltet ihr zum Beispiel nicht durch Dampf laufen. Richtig fiese Stacheln und natürlich Abgründe führen zu eurem sofortigen Ableben. Immer wieder findet ihr eine Art "Energietruhe". Da drin sind entweder Coins (was sie bringen, weiß ich nicht) oder auch Lebenspunkte. Dabei ist mir sehr positiv aufgefallen, dass das Spiel dynamisch auf eure aktuellen Lebenspunkte reagiert: In einer Truhe fand ich einmal nur Coins und beim nächsten Versuch, mit weniger Hit-Points, waren in derselben Truhe Lebenspunkte. Hier zeigt sich Cyber Shadow von seiner gnädigen Seite.Unbarmherziger ist hingegen die Platzierung der Checkpoints. Erst recht im Vergleich mit Unto the End (zum User-Artikel) , das ich erst kurz zuvor durchgespielt hatte. Bei dem ich aber auch an bestimmten Stellen deutlich mehr, dafür entsprechend kürzere Versuche brauchte. Die Checkpoints in Cyber Shadow würde ich nicht als unfair oder spielzeitstreckend bezeichnen, aber teils müsst ihr nach eurem stetigen Ableben schon einiges an Konzentration investieren, um weiterzukommen. Dabei hilft euch, dass ihr das Level und die Bewegungsmuster der Gegner immer besser kennenlernt. Und genau das will ich ja eigentlich auch von einem Spiel wie Cyber Shadow. Ich will keinen Walking-Simulator, sondern eine Herausforderung, bei der ich mich nach besonders harten Passagen auch entsprechend über das Weiterkommen freuen kann.Auf dem Weg von A nach B habt ihr auch immer wieder die Chance, kleine Geheimnisse hinter zerstörbaren Wänden zu finden oder einen Raum mit einem Zwischenboss aufzudecken, der ein Item bewacht. Was genau diese Items bewirken, ist mir aber noch recht unklar. Vorm Weiterspielen werde ich daher doch mal eine Anleitung googlen. Im Spielverlauf schaltet ihr auch weitere Attacken wie das Shuriken frei. Deren Einsatz verbraucht SP (vermutlich Special-Points), die ihr, wie auch die Lebenspunkte, in den Levels finden könnt.Der Look von Cyber Shadow gefällt mir ausgesprochen gut und auch der tolle Synthie-Soundtrack lässt mein Herz höher hüpfen. Back to the 80s! Die Steuerung ist sehr präzise, die Level-Architektur und die Gegnerplatzierung fordernd und fair. Die Story und die Zwischensequenzen geben dem an die gute alte Zeit erinnernden Cyber Shadow den passenden Rahmen. Falls mein Youtube-Video durch die Decke geht, werde ich das Spiel komplett Let's Playen. Die Spielzeit dürfte bei rund sieben bis zwölf Stunden liegen . Andernfalls werde ich auf der Zweitkonsole im Wohnzimmer weiterspielen und versuchen, den Clan von Shadow zu retten. Versuchen, weil ich angesichts des bereits jetzt schon recht hohen Schwierigkeitsgrads vielleicht auch an meine Grenzen stoßen könnte. Als Fan der in der Einleitung genannten Klassiker solltet ihr Cyber Shadow auf jeden Fall spielen. Und ansonsten einfach mal im Xbox Game Pass reinschnuppern.Die Übersicht zeigt, welche Titel ich bereits vorgestellt habe und welche zeitnah folgen. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.