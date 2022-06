Corsair 5000D Airflow User-Artikel

Teaser Auch Gehäuse mit hochwertigen Materialien und sehr guter Verarbeitung müssen weichen, wenn die Belüftung für moderne Hardware nicht genügt. Das Corsair 5000D Airflow verspricht Besserung.

Das Evolv ATX war sehr geräumig, auch wenn es oben links mit dem Noctua NH-D15S sehr eng zuging. Das Problem war der Airflow durch die Gehäusefront und den Deckel.

Die Gehäusefront besteht aus einem metallischem Gitter mit seitlichen Luftschlitzen. Hinter dem Gitter ist ein entnehmbarer Staubfilter vorhanden.

Grundlegende Eigenschaften des Corsair 5000D Airflow

Gewicht circa 14 kg Abmessungen (BxHxT) 245 x 520 x 520 mm³ Volumen 66,25 L Farbe schwarz Mainboard-Standards ATX, µATX, Mini-ITX, E-ATX (SSI CEB, 12"x10.9") Lüfter (oben) 3x 120 mm oder 2x 140 mm Lüfter (hinten) 1x 120 mm (vormontiert) Lüfter (vorne) 3x 120 mm (1x vormontiert) oder 2x 140 mm Lüfter (seitlich) 3x 120 mm Radiatorgrößen 120mm hinten, 120/​140/​240/​280/​360mm vorne, 120/​140/​240/​280/​360mm oben, 120/​​240/​​360mm rechts Front I/O-Panel 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 3.1;

1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Buchse Interne Laufwerke 3x 2,5";

entnehmbarer Laufwerkskäfig für 2x 2,5"/3,5" Max. CPU-Kühler-Höhe 170 mm Max. GPU-Länge 420 mm

Wie an der Front ist das Metallgitter entnehmbar, da drunter ist ein Staubfilter mit magnetischem Rahmen in das Gehäuse eingelegt.

Corsair 5000D Airflow: Außenausstattung

Der Power- und Reset-Knopf, die USB-Anschlüsse und die 3,5-mm-Klinken-Kombibuchse sind oben auf dem Gehäuse.

Das Netzteil befindet sich hinten unten und kann Luft durch Einlässe am Boden einsaugen. Der Lufteinlass ist mit einem Staubfilter geschützt. Er lässt sich nur nach hinten entfernen und ist je nach Aufstellort eher ungünstig zu erreichen.

Vor etwa vier Jahren hatte ich hier an gleicher Stelle über das das Phanteks Enthoo Evolv ATX geschrieben. Das Gehäuse hatte mich bis vor kurzem begleitet und insbesondere bei der Montage von neuer Hardware mit seiner Durchdachtheit und Materialanmutung jedes Mal begeistert. Doch neuste Hardware-Upgrades brachten es an seine Auslegungsgrenze.Wo einst die schöne Aluminium-Front mit geringen Spalten an der Seite optisch begeistert hat, kam es jetzt zu Problemen, weil das Gehäuse weder vorne ausreichend Luft ansaugen noch auf der Oberseite genug Abwärme durch die kleinen Schlitze pressen konnte. Abhilfe schaffte das Entfernen der Front, was beispielsweise die CPU um 7 Kelvin und die GPU um 6 Kelvin abkühlte. Der Hersteller Phanteks hatte dieses Probleme auch selbst erkannt und in einer neuen Variante, dem "Evolv X", genau an diesen Stellen angesetzt. Also blieb mir noch die Wahl, das Gehäuse zu modifizieren oder zu ersetzen.Also musste Ersatz her, dabei war guter Rat teuer. Die Auswahl ist wie schon vor vier Jahren erdrückend groß und nach intensiver Suche fanden sich doch an jedem Gehäuse ein oder mehrere K.O.-Kriterien. Entweder waren sie zu groß fürs heimische Platzangebot, zu teuer oder es wurde zu viel Plastik und zu wenig Metall verwendet. Neben optischen Gründen kamen auch echte Hindernisse in die Quere. Zum Beispiel passte der vorhandene CPU-Kühler nur geradeso oder gar nicht ins Gehäuse und für die vorhandenen Festplatten war nicht genug Platz.Am Ende fiel die Wahl auf das Corsair 5000D Airflow in schwarz. Auf den nächsten Seiten schildere ich meine Praxiserfahrungen und kann vielleicht dem einen oder anderen die Entscheidungsfindung erleichtern. Insbesondere im Hinblick auf die nächsten Grafikkartengeneration, bei der die Gerüchteküche bereits erneut eine höhere Leistungsaufnahme und damit mehr Abwärme vermuten lässt, könnte das für den einen oder anderen von euch interessant sein.Kommen wir zu den Eckdaten des Gehäuses:Im Lieferumfang sind etliche Schrauben für viele Lüfter, das Mainboard sowie die HDD- und SSD-Montage. Einige zusätzliche Mainboard-Schrauben zu den vormontierten sowie ein paar Unterlegscheiben und Klettbänder liegen ebenfalls bei. Außerdem ist ein zusätzliches Plastikteil für den Netzteil-Schacht sowie ein USB 3.0-Winkeladapter zur Installation des Verbindungskabels für das Front-Panel im Lieferumfang enthalten.Das Gehäuse besteht aus Plastik und Stahl. Es ist innen sowie außen in Schwarz gehalten. Die linke Seite besteht aus gehärtetem und getöntem Glas, die rechte aus einem dünnen Stahlblech. Das Blech besitzt einen vertikalen Streifen mit gitterförmigen Aussparungen und einem Staubfilter direkt dahinter. Dieser lässt sich nicht einfach entnehmen, zur Reinigung muss die Seitenwand daher entfernt werden. Diese Aussparung ist für die optionale Montage von drei 120-mm-Lüftern oder einem 360-mm-Radiator gedacht. Das Gitter auf der Vorder- und Oberseite besteht aus Stahl und kann einfach abgenommen werden, es wird simpel aber stabil eingerastet.Auf der Oberseite ist ein Staubfilter eingelegt, der per Magnetstreifen an seinem Platz gehalten wird. An der Vorderseite wird der Filter mit einem Kunststoffrahmen eingeklemmt. Das Netzteil befindet sich hinten unten und verfügt auf der Unterseite ebenfalls über einen Staubfilter.Die externen Anschlüsse sowie der Power- und Reset-Knopf befinden sich auf der Oberseite ganz vorne. Das Gehäuse hat zwei USB-A-3.0- und eine USB-C-3.1-Buchse. Direkt daneben ist eine 3,5-mm-Kombibuchse für ein Headset und ein Mikrofon. Ein Adapter auf zwei getrennte 3,5-mm-Klinkenbuchsen liegt leider nicht bei und muss bei Bedarf für wenige Euro dazu gekauft werden. Der Power-Button ist per LED-Beleuchtung gleichzeitig die Power-LED-Anzeige. Eine HDD-LED gibt es dagegen nicht.