Columns User-Artikel

Teaser Nach Nintendos Riesenerfolg mit der Tetris-Lizenz fackelte Sega nicht lange und kaufte die Rechte an einem ähnlichen Blockpuzzlespiel: Columns.

Hier (Sega Ages auf Switch) haben sich zwei diagonale Reihen auf einmal ergeben.

Angespanntes Arcade-Spiel

Die Home-Versionen erlauben es euch, die Anzahl der Farben und mit ihr die Schwierigkeit zu reduzieren.

Jetzt wird’s mega?

Die Konsolenportierungen, in der Spielhalle erst Columns II, besitzen einen Modus, in dem der aufblitzende Stein ganz unten abgeräumt werden muss.

Weniger Verarbeitungsbreite, mehr Platz

Das Game Gear bietet Abwechslung bei den Steinen, weniger bei den Rahmen.

Mein Fazit

Und so sieht die Master-System-Version aus.

Ursprünglich entwickelt vom nichtkommerziellen Autorkamab 1990 in die Spielhalle und auf Segas Konsolen. Der japanische Hersteller scheint das Spiel aber nicht exklusiv erworben zu haben, da in den Neunzigern auch Umsetzungen für diverse PCs und (zumindest in Japan) Konkurrenzkonsolen erschienen. Ich habe mir mehrere Versionen von Sega ansehen können: Die Mega-Drive-Fassung, die sich als direkte, jedoch deutlich erweiterte Umsetzung des Arcade-Automaten betrachten lässt, sowie die hauptsächlich einander ähnelnden für Game Gear und Master System. Die Game-Gear-Version ließ sich später auf den Nintendo 3DS herunterladen; die Mega-Drive-Fassung wurde weitaus öfter wiederveröffentlicht, unter anderem in diversen Spielesammlungen sowie im erweiterten Nintendo-Switch-Online-Abo. Schließlich habe ich festgestellt, dass der Switch-Version vonauch eine Version von Columns I beiliegt, die auf der Automatenfassung basiert, jedoch mit kleineren Unterschieden; sie soll zuvor Teil einer Promo-Software für die Playstation Vita gewesen sein.Die titelgebenden Säulen bestehen aus jeweils drei Blöcken (je nach Version dargestellt als Edelsteine oder anders) zufälliger Art. Sie erscheinen der Reihe nach am oberen Spielfeldrand und bewegen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach unten, bis es nicht mehr weitergeht und die nächste Gruppe erscheint. Die jeweils aktive Säule könnt ihr zur Seite oder (schneller) nach unten bewegen sowie die Anordnung der Blöcke verschieben (drehen lässt sie sich wohlgemerkt nicht); in der Game-Gear-/Master-System-Fassung ist dieses Verschieben in beide Richtungen möglich, je nachdem, welchen Knopf man drückt, am Automaten und Mega Drive hingegen geht es ärgerlicherweise nur in eine. Wenn die Säule einrastet und sich eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe von mindestens drei gleichen Blöcken ergeben hat, werden diese entfernt und schaffen Platz für weitere Blöcke. Dank Schwerkraft sind Kettenreaktionen möglich, und aufgrund der geringen Anzahl nötiger Blöcke auch recht häufig. Stapeln wir irgendwann zu hoch, ist die Partie vorbei.Praktischerweise gibt es eine Vorschaubox, in der die jeweils nächste Kombination angezeigt wird, was vor allem bei hohen Geschwindigkeiten wichtig ist. Die Geschwindigkeit wird durch den Level bestimmt, und dieser erhöht sich mit der Zeit abhängig von der Anzahl der bereits abgeräumten Blöcke. Nach dem klassischen Arcade-Prinzip spielt ihr auf Punkte, solange, bis das Feld blockiert ist und ihr verloren habt. Punkte gibt es natürlich für eliminierte Blöcke, und auf höheren Leveln sowie bei längeren Reihen und Kettenreaktionen vervielfachen sie sich, so dass erfahrene Spieler sich an riskanten Taktiken versuchen können, um möglichst viele herauszuholen. Irgendwann kommt Erleichterung in Gestalt einer „magischen“ Säule, die, wenn sie auf einem Block landet, alle Blöcke seiner Art vom Spielfeld entfernt. Allgemein ist festzustellen, dass das Spiel schwieriger ist als es aussieht – anscheinend sind diagonale und horizontale Reihen tendenziell einfacher hinzubekommen als vertikale, jedoch kommt es häufig zu unbeabsichtigten Ketten.Am Mega Drive können wir also unter anderem eine anscheinend unveränderte Umsetzung der Automatenversion anwählen – die kenne ich zwar nicht direkt, aber anders kann ich mir die Unaufgeräumtheit des Moduls nicht erklären. Hier können zwei Spieler gleichzeitig spielen, unabhängig voneinander; selbst wenn ihr alleine zocken wollt, ist euer Spielfeld nicht zentriert, was euch vielleicht stört. In diesen Versionen – im Gegensatz zu denen für die 8-Bit-Plattformen – wird manuelles schnelleres Herabfallenlassen mit Bonuspunkten belohnt – bei immer größerer Geschwindigkeit können wir natürlich schon froh sein, wenn wir die Säulen überhaupt gezielt platzieren können. Mit steigendem Level kommt es aber auch vor, dass die Geschwindigkeit zeitweise wieder abnimmt. Eine andere Eigenheit ist, dass sich die Säulen fließend ins Spielfeld hineinbewegen (statt plötzlich vollständig darin aufzutauchen), und erst wenn sie komplett erschienen sind, wechselt die Vorschau auf die nächste, was irritiert.Es existieren zwei Schwierigkeitseinstellungen: Die eine bestimmt, wie schnell der Level steigt (hier gibt es vier Stufen); am ursprünglichen Automaten konnte sie aber anscheinend nur der Betreiber mit physischen Schaltern ändern, die Home-Version steckt sie in ein Optionsmenü. Beim Start fragt das Spiel dann noch einmal nach, auf welchem Level ihr beginnen wollt – hier kann lediglich zwischen 0, 5 und 10 gewählt werden, im laufenden Spiel geht es aber auch über 10 hinaus; ein höherer Startlevel bringt auch noch einen pauschalen Punktebonus. Es gibt immer sechs Arten von Blöcken und dieselbe Hintergrundmusik. Wie bei viel zu vielen Spielen damals wird die High-Score-Tabelle nicht gespeichert, wenn ihr das Gerät ausschaltet, sind eure Rekorde also wieder futsch.für Nintendo Switch enthält eine angepasste Version dieses Arcade-Spiels. Hier gibt es keinen zweiten Spieler, somit ist das Spielfeld zentriert. Die erste der beiden erwähnten Schwierigkeitsoptionen steht nicht zur Verfügung, dafür darf zwischen drei Musikstücken oder auch gar keinem gewählt werden und wir können den Zustand des anscheinend emulierten Systems abspeichern.Die 16-Bit-Home-Version hat noch einen weiteren Menüeintrag namens „Menu“, hinter dem sich ganz andere Wahlmöglichkeiten verbergen. Hier gibt es zwei Spielvarianten: Der sogenannte Originalmodus ist grob identisch mit dem beschriebenen Arcade-Spiel, nur ohne magische Säulen und mit anderen Optionen – der Startlevel kann beliebig im Bereich 0-9 gewählt werden, jedoch ohne Punktebonus und ohne wählbare Steigerungsrate, und auf Wunsch könnt ihr die Partie auf drei Minuten beschränken. Im Blitzmodus hingegen ist das Spielfeld von Anfang an mit einer wählbaren Anzahl Blockreihen gefüllt, einer der untersten Blöcke blitzt auf, und ihr müsst euch zu ihm durcharbeiten und ihn vernichten. Dann habt ihr die Partie gewonnen; statt Punkten wird hier die benötigte Zeit gemessen (aber auch nicht permanent gespeichert).In beiden Varianten könnt ihr euch aussuchen, ob es vier, fünf oder sechs Arten von Blöcken geben soll, je nachdem, wie schwierig ihr es haben wollt. Mit der geringstmöglichen Anzahl wird das Spiel allerdings zu einfach, auch da die Geschwindigkeit irgendwann auf einem Maximum zu verbleiben scheint: Ihr braucht dann die Säulen eigentlich nur irgendwo zu platzieren, wo Platz ist, ohne sie euch weiter anzusehen – früher oder später kommt es fast mit Sicherheit zu großen Kettenreaktionen, und wann das Feld schließlich doch irgendwann voll ist, ist praktisch eine Frage des Zufalls. Wie inzwischen auch bei Sega Ages dürft ihr euch eines von drei Musikstücken aussuchen, auch gibt es mehrere Rahmen, die jedoch nicht direkt wählbar sind. Und ihr könnt explizit die Spieler einstellen: Wer alleine zocken will, darf das hier wirklich auf einem einzelnen zentrierten Spielfeld tun. Bei den Zweispielermodi spielt ihr wieder parallel, doch nur im Blitzmodus und als explizite Option könnt ihr tatsächlich gegeneinander antreten – wer als erster seinen Zielblock trifft, gewinnt, darüber hinaus könnt ihr euch aber auch hier nicht gegenseitig beeinflussen; unabhängig davon sind für beide Spieler unterschiedliche Schwierigkeitseinstellungen möglich. Schließlich gibt es noch ein kurioses „Doppel“-Spiel, in dem ihr euch ein Spielfeld teilt und euch einfach nur mit jeder Säule abwechselt, die Statistiken sind für beide getrennt, aber das war es auch schon.Die späteren Umsetzungen für Game Gear und Master System unterscheiden sich in verschiedenen Punkten von den obigen; einander sind sie sehr ähnlich. Ich würde die 8-Bit-Versionen als etwas besser bewerten, unter anderem weil die Blöcke hier in beide Richtungen verschoben werden können und die Vorschaubox nicht irritiert. Wie auf dem Mega Drive gibt es Original- und Blitzmodus mit wahlweise vier bis sechs Arten von Blöcken, und keine Möglichkeit, die Rekorde zu speichern – aus der MS-Version hat man die High-Score-Funktionen sogar komplett entfernt. Die magischen Säulen existieren in beiden Varianten. Ungewöhnlich ist, dass ihr das Aussehen der Blöcke wählen könnt – es gibt fünf Möglichkeiten, z. B. verschiedene Juwelen oder abstrakte Symbole; ich schätze, bei so einem Spiel wollen wir jede Abwechslung, die wir kriegen können. Auf dem MS bestimmt der Spielmodus Rahmen (alle eher schlicht) und Hintergrundmusik (könnte ebenfalls besser sein); in der GG-Version hingegen haben wir in Original- und Blitzmodus den gleichen Rahmen, der jedoch ein wenig schicker wirkt und sich mit steigendem Level verändert, und dürfen zwischen drei Musikstücken wählen (auch etwas besser).Darüber hinaus haben sich noch zwei Schwierigkeitsfaktoren geändert. So ist bei bereits der zehnten Geschwindigkeitsstufe Schluss – das Tempo steigt linear an und erreicht sein Maximum relativ schnell. Zudem ist das Spielfeld hier ein paar Reihen höher als in den anderen Versionen. Bei lediglich vier Blocksorten wird die Sache also noch leichter als in selbigen.Natürlich könnt ihr alleine spielen, ferner gibt es – ebenfalls für beide Spielarten – am Master System einen Zweispielermodus mit geteiltem Spielfeld, der dem sogenannten Doppel vom Mega Drive entspricht, auf dem Handheld jedoch fehlt. Schließlich spielen im Versus-Modus beide Spieler gleichzeitig und getrennt voneinander, er ist hier weiter ausgearbeitet als in der 16-Bit-Fassung (tatsächlich entstammt er dem in den Spielhallen bereits existenten Columns II). Am Game Gear müssen hierfür natürlich zwei Geräte zusammengeschaltet werden, wozu ich leider nie die Gelegenheit hatte; es scheint aber keine wesentlichen Unterschiede zur Master-System-Version zu geben. Es ist möglich, die Parameter für beide Spieler unterschiedlich einzustellen – nützlich bei unterschiedlich starken Kontrahenten. Könnt ihr nun mehrere Reihen gleichzeitig oder in Folge abräumen, wird das Spielfeld des anderen verkleinert (und außerdem seine aktuelle Säule zerstört, was auch ärgerlich sein kann). Im Originalspiel gilt es einfach länger durchzuhalten als der andere, um die Runde für sich zu entscheiden und wer eine bestimmte Anzahl (vorher einstellbar) Runden gewonnen hat, wird zum Gesamtsieger erklärt. In der Blitzvariante gewinnt ihr eine Runde natürlich, wenn ihr zuerst den bestimmten Block trefft oder ebenfalls einfach länger durchhaltet, die Partie endet jedoch nach einer bestimmten Zeit, nach der dann auf die jeweilige Anzahl Siege geschaut wird. Leider werden keine Computergegner angeboten.Columns befindet sich spielerisch zwischen der offensichtlichen Inspirationund dem wenig später von Nintendo veröffentlichten, ist jedoch nicht so massentauglich wie die beiden, denn mit dreiteiligen Säulen, die sich nicht drehen lassen, ist das Bilden von Reihen deutlich schwieriger. Trotzdem ist es möglich, sich die alten Home-Versionen wirklich lächerlich einfach einzustellen. Wer statt des klassischen Arcade-Prinzips (das wie so oft ohnehin am mangelnden High-Score-Speicher leidet) lieber ein konkretes Ziel hätte, bekommt dies mit dem Blitzmodus geboten, der aber auch zu simpel ist, um länger zu unterhalten. Der Versus-Modus dürfte auf den 8-Bit-Systemen der unterhaltsamste sein, setzt aber einen zweiten menschlichen Spieler voraus; in der Mega-Drive-Fassung sind zwar ebenfalls Zwei-Spieler-Funktionen vorhanden, jedoch deutlich primitiver. Somit rate ich eher zu einem der Nachfolger:(Game Gear) bietet zumindest einen etwas größeren Umfang (und drehbare Säulen), während(Automat, Mega Drive) sich ganz auf Versus-Spiele konzentriert und darin auch weitaus besser ist. Über Columns II (Automat, Switch) habe ich mir noch kein abschließendes Urteil gebildet, es enthält Blitz- und Versus-Modus.