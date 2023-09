Civilization User-Artikel

Teaser Die Menschheitsgeschichte ist geprägt durch Aufstieg und Fall großer Zivilisationen. Nehmen wir das Schicksal eines Volkes in die Hand und führen es in glorreiche Zeiten. Oder versuchen es zumindest.

Ein Name geistert schon seit den 80ern durch die Gaming-Landschaft. Veteranen sprechen ihn nur mit Ehrfurcht aus, ganze Generationen von Zockern sind mit seinen Spielen sozialisiert worden und Retro-Fans stolpern immer wieder über Titel wie Silent Service, Pirates! oder Railroad Tycoon. Die Rede ist natürlich von Entwickler-Urgestein Sid Meier. Allen seinen Spielen ist gemein, dass sie seinen Namen im Titel tragen. Allerdings war er nicht an allen Projekten beteiligt, die in Verbindung mit seinem Namen stehen. Das ist so ähnlich wie mit Tom Cancy, mit dem Unterschied, dass Sid Meier selbst Spiele-Entwickler ist. Zu den Spielen, an denen der Meister persönlich Hand angelegt hat, gehört Sid Meier’s Civilization. Und darum soll es in unserem heutigen Artikel gehen.



7 5 3, Rom schlüpft aus dem Ei

Alles beginnt mit einem Trupp Siedler. Wir gründen unsere ersten Städte und verbinden sie mit Straßen, wir legen Felder an (beziehungsweise Bewässerungen), bilden einfache Militäreinheiten aus und schicken sie auf Wanderschaft, um die Gegend zu erkunden. Denn es gibt so einiges zu entdecken – neben etwaigen Rohstoff-Vorkommen, die die Besiedlung der näheren Umgebung empfehlenswert machen, können wir auf verlassene Hütten stoßen, in denen wir Gold finden können oder auch Tafeln uralten Wissens. Manchmal entfesseln wir stattdessen einen Barbarensturm, es ist aber auch möglich, dass sie sich uns anschließen. Und natürlich treffen wir früher oder später auf die ersten anderen Völker. Und da beginnen die Probleme. Sind wir schnell genug, um uns die besten Siedlungsplätze zu sichern? Ein schnelles Handeln kann uns viele Vorteile bringen, also sehen wir zu, dass wir mehr Siedler-Einheiten ausbilden und weitere Siedlungen gründen und die Landschaft beackern, damit unsere Städte produktiver werden und mehr Nahrung erzeugen können.

Das Spiel ist (meistens) selbsterklärend.



Bei der Entwicklung neuer Technologien können wir uns nicht immer nur auf das Finden irgendwelcher Barbarenhütten verlassen, sondern müssen selbst die Denkmurmel anwerfen. Zum Glück haben wir dafür unsere Experten, denen wir Anweisungen geben, was als nächstes erforscht werden soll. Das Entdecken bestimmter Erfindungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen das Erforschen weiterer Technologien, die benötigt werden für stärkere Einheiten oder bestimmte Gebäude, die wir in unseren Städten errichten können. Nach und nach breiten wir uns also aus, errichten mehr Städte und machen Fortschritte technischer und wissenschaftlicher Art.



Konkurrenz belebt das Geschäft. Oder so ähnlich.

Es wird immer wieder vorkommen, dass andere Völker schneller sind. Sie wagen es, eine Stadt zu errichten an einer Stelle, die wir eigentlich schon im Auge hatten (Handtücher gab es wohl noch nicht). Es besteht die Möglichkeit, Felder mit unseren Einheiten zu blockieren, aber es kann trotzdem passieren, dass eine gegnerische Siedler-Einheit irgendwo durchschlüpft und eine neue Siedlung gründet, die wir erst später finden. Und die uns irgendwann womöglich noch Probleme bereiten wird, wenn wir nicht weiter expandieren können in diese Richtung oder die Stadt sich an einer Stelle befindet, die es uns unmöglich macht, Einheiten daran vorbei zu schicken. Im ersten Teil der Civilization-Reihe gibt es noch nicht das Konzept der Grenzen, das kam erst bei späteren Serienteilen dazu. Hier ist es so, dass manche Felder als Eigentum eines bestimmten Volkes angesehen werden, es also ein Kriegsgrund sein kann, falls wir dort Einheiten positionieren.



Beim ersten Aufeinandertreffen besteht die Möglichkeit, einem Friedensvertrag zuzustimmen, wodurch es fürs Erste nicht zu Kämpfen kommt. Außerdem können wir mit Technologien handeln. Oder selbstverständlich auch stehlen. Mithilfe von Karawanen können wir Handelsrouten erschließen und somit weiteres Geld in unsere Stadtkasse spülen. Und bei alledem behalten wir stets den Gegner im Auge... Immer wieder ereilen uns Nachrichten darüber, dass eine Nation eine andere vernichtet hat oder dass irgendwo ein Weltwunder fertig gestellt wurde. Diese Weltwunder können die Pyramiden oder die Chinesische Mauer sein, aber auch Projekte wie Darwins Forschungsreise oder das Frauenwahlrecht. Jedes dieser einzigartigen Weltwunder bringt demjenigen, der es errichtet, gewisse Vorteile, die in den meisten Fällen aber später durch neuere Forschungen und Technologien obsolet werden.