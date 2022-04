Carrion User-Artikel

Teaser Ihr wollt in die Rolle des Monsters schlüpfen, habt nichts gegen Splatter und die düstere Atmosphäre im Stil klassischer Horrorfilme gefällt euch? Dann könnte Carrion euer Spiel sein.

Carrion eignet sich zwar auch nicht als Positiv-Beispiel für den spielgewordenen Gegenentwurf zum Videogame-Klischee-Einheitsbrei mit dem Prädikat „Besonders wertvoll". Aber dafür schickt mich der Titel auf eine andere Reise: Eine Reise, auf der ich die Kontrolle über eine sich ständig neu formende Gewebemasse übernehme. Eine Masse mit gefräßigen Mäulern und rotleuchtenden Augen, die sich unästhetisch durch eine dunkle, unwirtliche Höhlenwelt kämpft. Und dabei sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumt, im Zweifel gnadenlos, ohne ein hehres Ziel, allein aus Eigennutz. Eure Spielfigur ist schon nicht hübsch anzusehen. Die Spuren, die sie hinterlässt, aber noch viel weniger. Euch dienen diese Nester als Checkpoint. In Carrion übernehmt ihr die Kontrolle über einen unansehnlichen und ekligen Fleischklops, der sich wenig elegant mit seinen langen und elastischen Tentakeln durch die Spielwelt zieht. Durchaus eine besondere Charakterwahl für ein Computerspiel. Denn meistens schlüpfen wir in die Haut eines Helden: makellos, gutaussehend, clever und stark. Wir erwerben oder besitzen spezielle Kräfte, dank derer wir geliebte Menschen, die Welt und nicht selten die gesamte Galaxie vor dem Untergang retten. Dass wir dabei Andere abmurksen, ist durch das hehre Ziel legitimiert. Gewissensbisse oder moralische Aspekte, sofern sie vorkommen, sind Randnotiz für die Erzählung oder werden gleich ausgespart.

Die Unterwelt





Die normalen Mitarbeitenden der unterirdischen Anlage haben hingegen eine Mordsangst vor euch, flüchten bei Blickkontakt und schreien unablässig - teilweise so penetrant, dass ich manch einen nur verspeiste, damit das Gejammer endlich aufhört. „Positiver" Nebeneffekt des menschlichen Snacks ist, dass er die Lebensenergie eures Fleischbergs auffüllt. Carrion geizt dabei nicht mit Blut und Splatter. Menschliche Widersacher halbiert ihr im Kampf und die Areale lasst ihr blutgetränkt zurück. Nach Plünderung des "Biohazard"-Containers macht euch die Photokinese für kurze Zeit unsichtbar - vorher müsst ihr jedoch an Sicherungskästen Energie tanken. Das Geflecht aus Höhlen, unterirdischen Laboren, Räumen und Tunneln erschließt ihr euch kleinteilig. Mithilfe eurer Tentakel bedient ihr Schalter, damit sich Schleusen zu weiteren Arealen öffnen. Nach und nach erlangt ihr neue und mächtigere Fähigkeiten, mit denen ihr Hindernisse aus dem Weg räumt und euch durch vormals unzugängliche Schächte zwängt. Die Fertigkeiten sind auch aus einem anderen Grund unerlässlich: Das Wachpersonal, auf das ihr bei eurer Flucht trefft, steht euch feindlich gegenüber und greift bei Sichtkontakt sofort mit Schusswaffen und Flammenwerfern an. Im späteren Spielverlauf erwehrt ihr euch zudem gefährlichen Kampfrobotern und mechanischen Abwehrmaßnahmen. Der offene Kampf ist dabei selten von Erfolg gekrönt, denn ihr seid leicht verwundbar. Ein vorsichtiges Vorgehen und Zuschlagen aus dem Hinterhalt ist meist die bessere Taktik.

Metroidvania-Lust und -Frust



Während mir mein stetig mächtiger werdender Fleischklops immer mehr Spaß bereitete, gab es ein design-bedingtes Frust-Gegengewicht: Ich vermisste eine Map! Die verschiedenen Abschnitte unterscheiden sich thematisch und visuell nämlich nur bedingt voneinander. Zwar gefällt mir Carrion optisch: Der mehrheitlich dunkle und triste Pixel-Look verpasst der Spielwelt eine herrlich düstere Atmosphäre. Allerdings verlor ich in der Spielwelt häufig jegliche Orientierung, irrte infolgedessen gefühlte Stunden durch die Weiten des Höhlensystems. Zwar fand ich irgendwann wieder auf den richtigen Weg, aber einige Male stand ich kurz davor, den Titel frustriert abzubrechen.



... vor allem im Vergleich zur dritten Evolutionsstufe. Euer Charakter erfährt in Carrion eine - zwar nicht schön anzusehende, aber gelungene - Evolution. Zu Beginn seid ihr ein mickriges Frikadellchen, eure Tentakel können nur kleinere Absperrgitter entfernen oder Türen öffnen. In den Laboren findet ihr jedoch „Biohazard"-Container und lernt dank ihnen weitere Fähigkeiten, werdet etwa temporär unsichtbar, durchbrecht stärkere Hindernisse und verwandelt euch unter Wasser in ein wurmähnliches Wesen. Außerdem erhaltet ihr weitere offensive Fertigkeiten, ohne die ihr im Kampf gegen die Abwehranlagen und Wächter keine Chance hättet. Im Laufe des Spiels vergrößert ihr euer Volumen ständig, mutiert von der handlichen Bulette zu einem riesigen Mettigel. Da die Fähigkeiten von eurer Größe abhängen, müsst ihr hin und wieder Biomasse ablegen und eine Verkleinerung in Kauf nehmen.

Während mir mein stetig mächtiger werdender Fleischklops immer mehr Spaß bereitete, gab es ein design-bedingtes Frust-Gegengewicht: Ich vermisste eine Map! Die verschiedenen Abschnitte unterscheiden sich thematisch und visuell nämlich nur bedingt voneinander. Zwar gefällt mir Carrion optisch: Der mehrheitlich dunkle und triste Pixel-Look verpasst der Spielwelt eine herrlich düstere Atmosphäre. Allerdings verlor ich in der Spielwelt häufig jegliche Orientierung, irrte infolgedessen gefühlte Stunden durch die Weiten des Höhlensystems. Zwar fand ich irgendwann wieder auf den richtigen Weg, aber einige Male stand ich kurz davor, den Titel frustriert abzubrechen.

In den einsamen Phasen des Verlaufens wird auch deutlich, dass Carrion erzählerisch sehr wenig bietet. Es existiert zwar eine Story, die in mehreren (ich glaube genau drei) spielbaren Rückblenden kryptische Hinweise zu meinem Hintergrund liefert. Aber als einnehmend oder spannend empfand ich weder die Inszenierung dieser Abschnitte noch den Erkenntnisgewinn.

Switch-Lite-geeignet





Den Zivilisten kontrolliere ich mit der Fähigkeit Parasitismus. Nachdem er wie befohlen in den Kampfroboter einsteigt, erledige ich die Wachen mit dessen Feuerkraft. Ich habe Carrion auf einer Switch Lite gespielt und der Titel funktioniert weitestgehend sehr gut auf Nintendos Handheld. Das leidige Thema zu kleiner Schrift stellt sich nicht, da es bis auf die Fortschrittsangaben eines Gebietes keine Texte zu lesen gibt. Stellenweise hatte ich in den dunklen Arealen Schwierigkeiten die Zugänge zu Nachbarräumen zu erkennen: Abhilfe schaffte die Erhöhung der Helligkeitsstufe.

Ein anderes Problem entsteht durch mein Spielverhalten mit dem Handheld: Spielsitzungen sind manchmal nur von kurzer Dauer, es gibt auch mal einen Switch-freien Tag. Heimisch fühlte ich mich deshalb in dem verzweigten Höhlensystem nie und wie schon erwähnt verzichtet Carrion leider auf Komfortfunktionen wie eine Karte oder ein Logbuch. Viel zu häufig bewegte ich den Fleischklops deshalb für meinen Geschmack planlos durch die Spielwelt.

Gelungener Perspektivwechsel mit Mängeln

Unerwartet flackerte der Abschluss über den Bildschirm meiner Lite und beendete meine Reise mit dem Tentakelmonster. Kurz und schmerzlos. Schnell und plötzlich. Aber ich war froh, dass meine Flucht mit dem Fleischberg endete, obwohl nicht alle Gebiete zu 100 Prozent abgeschlossen wurden und manch „Biohazard“-Container ungeöffnet blieb. Ein überschwängliches Lob verdient sich Carrion nicht. Dafür hat es mir zu viele Ecken und Kanten: Eine grenzwertig unkomfortable Spielerführung. So gut wie keine Story. Eine Spielwelt, die zu offensichtlich für das Spiel kreiert wurde.



Eine kritische Meta-Ebene, die Abrechnung mit dem Helden- und Perfektionswahn massentauglicher Medienprodukte, gibt es natürlich ebenfalls nicht. Eher ist Carrion eine Hommage an die Horrorfilme der 80er-Jahre: Diese Stimmung wird auch durch die musikalische Untermalung hervorragend unterstützt. Größtenteils dezent begleitend, aber mit den für Horrorfilme typischen melodischen und bedeutungsschwangeren Höhepunkten. Das Spiel könnte sogar als Pro- oder Epilog zu John Carpenters The Thing durchgehen, gibt solche Ambitionen aber nicht zu erkennen.