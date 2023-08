Callahan's Crosstime Saloon User-Artikel

Teaser Kommt ein Mann in eine Bar. Dann ein sprechender Hund, ein außerirdischer windiger Handlungsreisender, eine Polizistin aus der Zukunft und und und… Willkommen bei Callahan‘s.

Am 16. April 1997 erschien Callahan’s Crosstime Saloon, das vorletzte Adventure der Firma Legend Entertainment. Leider erreichte es nie den Status einiger anderer Legend-Werke und ging dem kollektiven Spiele-Gedächtnis schnell verloren. Woran das lag? Der Qualität? Dem Marketing? Der Buchvorlage? Nun, unter anderem darum soll es in diesem Artikel gehen.



Ein Jahrzehnt lang hatte ich das Gefühl, dass die Callahan's Crosstime Saloon-Bücher eine außergewöhnliche Grundlage für ein Abenteuerspiel sein würden. Sierra lehnte "Callahan" ab, da sie zu diesem Zeitpunkt versuchten, ihre eigenen Charaktere zu etablieren und keine Charaktere zu verwenden, die sie lizenzieren müssten.



Sierra Online

Space Quest 6

Belgariad

Eddings schickte uns [den Vorschlag] zurück und erklärte verärgert, dass er nicht wolle, dass Kinder in seinem Universum herumlaufen und sich gegenseitig schlagen und erschießen, und dass er kein Interesse habe. Ich vermute, dass Eddings‘ Wahrnehmung aller Computerspiele durch das Anschauen einiger Nintendo-Spiele oder Wolfenstein oder so etwas geprägt wurde, denn mein Vorschlag war reines Adventure und in keiner Weise ein Actionspiel.

Mein Belgariad-Design war im Grunde ein interaktiver Ansatz für das erste Buch der Reihe. Ich habe zwar ein paar neue Nebencharaktere eingeführt, aber keiner davon war für die Handlung sehr wichtig. Sie waren nur dazu da, das Design funktionieren zu lassen. Ich war sehr enttäuscht, als Eddings das Design beiseite wischte, ohne es überhaupt zu prüfen! Ich hatte viel darüber nachgedacht und viel Arbeit darauf verwendet, das Design wie eine Belgariad-Welt wirken zu lassen, und dass er es sofort verwarf, weil er die Natur eines Abenteuerspiels nicht verstand ... das gab mir natürlich das Gefühl, dass ich viel Zeit und Mühe verschwendet hatte.

Dialoge laufen wie zum Beispiel auch in Death Gate in eigenen Fenstern ab.

Legends Arbeitsprozesse

Wir hatten regelmäßig Treffen, bei denen fast das gesamte Unternehmen eingeladen wurde, um das Spieldesign zu überprüfen und auseinanderzunehmen. Es war viel disziplinierter und anspruchsvoller als bei Sierra, wo im Wesentlichen jeder Designer ohne Input von anderen Designern tat, was er wollte. Wenn ein Sierra-Spiel in die Betatestphase kam, war das vielleicht das erste echte Feedback, das der Designer zu seiner Arbeit bekam. Bei Legend mussten wir bereit sein, alle unsere Designentscheidungen auf der Grundlage der Intaktheit der Geschichte und der Rätselkonstruktion zu verteidigen, und nicht nur auf Grundlage ihrer Kosten.

Wir haben einen sogenannten "Pseudo-Code" erstellt, der es mir ermöglichte, in vielerlei Hinsicht so zu arbeiten, wie ich es (von Sierra) gewohnt war, der den Programmierern aber dennoch half. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, als einer der Programmierer das System nicht verstanden hatte und jedes einzelne Objekt in seinem Abschnitt (ich glaube, es war die Pjotr-Geschichte) "benutzbar" machte, das heißt, man konnte auf alles zeigen und es würde ins Inventar wandern. Natürlich musste die komplette Arbeit also noch einmal gemacht werden!





Manche Getränke verleihen wohl tatsächlich Flügel. In einer Geschichte gehts ins Weltall. Ich schrieb "Callahan's" trotz all seiner Witze und optimistischen Themen in einer der dunkelsten Phasen meines Lebens. Ich war lähmend deprimiert, absolut unsicher bei jedem Wort, das ich schrieb, und bei jeder Entscheidung, die ich traf, und hatte mich auf einer 11 Hektar großen Farm im ländlichen Virginia ziemlich gut isoliert. Der Großteil des Spiels wurde dort geschrieben.Ich richtete mich in einem "Sky Chair" (einem schlingenähnlichen Stuhl, der von der Decke hängt) ein und befestigte einige Seile im Haus, damit ich das Garagentor vom Sky Chair aus öffnen und schließen konnte (damit ich meinen Hund ins Haus und aus dem Haus lassen konnte). Mit meinem Laptop saß ich Tag und Nacht auf diesem Stuhl, schrieb und schlief und stand nur auf, wenn es unbedingt sein musste. Ich bin sicher, es war eine Hölle, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich einen sehr engen Blickwinkel hatte: Ich habe mich so sehr in das Spiel gestürzt, weil es das Einzige war, was ich überhaupt vollenden wollte.

Die meiste Arbeit habe ich auf der Ranch erledigt, die ich damals gemietet hatte. Aber es gab Zeiten, in denen ich ins Büro ging, wir die neuesten Grafiken von Kinetic Arts und die Musik durchgingen und ich mir Notizen machte. Der Rest des Teams machte dies auch: Wir waren dort sehr kooperativ, und ich danke dem gesamten Team von Legend dafür, dass es mitgeholfen hat, das Spiel so zu gestalten, wie es sich schließlich präsentierte.



Tatsächlich war es eine der anderen – Kathleen Bober, glaube ich, aber ich erinnere mich nicht genau – die erkannte, dass Kinetic Arts Kunstwerke von Norman Rockwell und anderen Quellen verwendete, um sie in das Spiel zu integrieren, was aus urheberrechtlicher Sicht ein großes Problem darstellte. Wir hätten in große Schwierigkeiten geraten können, wenn das Spiel mit dem urheberrechtlich geschützten Artwork einer anderen Person ausgeliefert worden wäre! Jim Montaunus und ich haben viel Zeit damit verbracht, an der Steuerung des Raumschiffs zu arbeiten, das Sie mit Noah steuern. Sie musste logisch und konsistent sein und die Symbole mussten gut vermitteln, was passieren würde, wenn man die Tasten drückte.



Bei den Grafiken überprüfte ich meistens die reingekommenen Sachen und gab direkt Rückmeldungen an Kinetic Arts wie zum Beispiel: "Wir müssen dieses Detail hier haben" und so weiter. Ich drängte sie auch, andere Dinge aufzunehmen, die sie sich selbst ausgedacht hatten. Als Vorlage verwendete ich die Splash-Seiten des MAD Magazine aus der Frühphase seiner Fernseh- und Filmsatiren, auf denen es hunderte kleine Details gab, die man sehen und über die man lachen konnte. Deshalb habe ich sie immer dazu ermutigt, noch mehr "Zeug" hinzuzufügen.

"Was schreibt er da über mein Spiel?"

Erst verlassen wir aber gedanklich Virginia, den Firmensitz von Legend, und fahren einmal quer durch die USA, bis wir in Oakhurst 42 Stunden später wieder aus dem Auto steigen. Gleichzeitig sind wir auch ein paar Jahre in die Vergangenheit gesprungen. Gewöhnt euch lieber gleich an Zeitreisen in diesem Artikel, denn sie gehören auch zum Spielkonzept. Hier in Kalifornien arbeitetfür Sierra Online an Klassikern wie Pepper’s Adventures in Time und. Allerdings trägt er seit längerem auch die Idee mit sich herum, aus einer eher unbekannten Roman-Serie ein Adventure zu basteln. Im Interview mit interactfiction sagt er:Ich hoffe, dass ich mich nicht als kompletter Banause präsentiere, aber mir sagten diese Saloon-Bücher nichts. Die Ursprünge der Serie sind im Heftzu finden, in dem die frühen Stories rund um die fiktive Bar Callahan’s Place veröffentlicht wurden. Ab 1977 kamen einige der Geschichten gesammelt in Buchform auf den Markt und mit Callahan’s Con erschien 2003 das bis heute letzte Buch - wobei die Kurzgeschichten im Laufe der Zeit von Romanen abgelöst wurden. Zum Inhalt kommen wir gleich noch, aber wir wollen Josh Mandel nicht aus den Augen verlieren. Der kannte die Geschichten rund um die Bar seit dem späten siebziger Jahren und hoffte seitdem auf seine große Chance, die aber bei seinem Arbeitgeber nie kam. Stattdessen änderte sich der Führungs-Stil bei Sierra.Der Verkaufserfolg des Adventuressorgte bei Sierra für ein Umdenken. Die bisherigen Spiele verkauften normalerweise mindestens 100.000 Exemplare und weit darüber hinaus, aber Myst zeigte, dass auch Millionen Schachteln über die Theken wandern könnten. In der nächsten Zeit kamen also immer neue Manager für einige Monate an Bord, probierten ihre Methoden aus und gingen wieder, weil sie durch die Bank nicht funktionierten. So jedenfalls erinnert sich Mandel im Video-Interview mitan diese Zeit. Während der unerfreulich verlaufenden Produktion vonverließ er Sierra (auch wegen Vertragsunstimmigkeiten im Stile von "Hey, it's business") und heuerte bei Legend an – einer Firma, die seit Jahren für ihre Lizenzspiele bekannt war. Deren Mitgründerkannte er, seit er Betatester für dessen Infocom-Adventurewar, auch wenn sich Bates bis heute nicht daran erinnern kann. Mandels erster kleiner Einsatz war bei, fürsteuerte er bereits einiges an Text bei.Sein erstes eigenes Projekt sollte auf der fünfteiligen Buchreihevonbasieren – einer klassisch gestrickten Fantasy-Story, die sich wie so viele andere Serien auch sehr eng ananlehnt. Mandel arbeitete monatelang eine Geschichte aus, schickte sie an Eddings und dieser lehnte umgehend ab:Für diesen Artikel hat mir Josh sehr umfangreich und wahnsinnig nett auf meine Fragen geantwortet. Ich hatte ihn gefragt, ob sein Spiel denn sehr von den Büchern hätte abweichen sollen:Bob Bates und Mike Verdu fragten Josh Mandel, welche Autoren er sich stattdessen für eine Adaption vorstellen könnte. Er schlug seine beiden damaligen Favoriten vor:und. Legend Entertainment entschied sich für die erste Option und besorgte Josh die Rechte. Er war am Ziel.Mandel stellte bei Legend allerdings eines schnell feststellte: In der kleinen Firma war praktisch jeder ein Programmierer. Er selbst hält sich im ausführlichen Interview mit Adventure Gamers für den Angestellten Nummer 13 oder 14, während die Grafiker und Musiker alle Freiberufler und damit nicht im Firmengebäude waren. Er war also der einzige Designer bei Legend, der nicht programmieren konnte. Das erschwerte zwar die Kommunikation innerhalb des Teams, dennoch war er begeistert. Legend konnte im technischen Bereich nicht im Konzert der ganz großen Konkurrenz mitspielen; aber der Wille, diesen Nachteil mit guten Design auszugleichen, war immer spürbar:Da Josh von Sierra kam und dort mit einer völlig anderen Software gearbeitet hatte, konnte ich mir die technische Seite dieser neuen Konstellation nicht vorstellen. Mir gegenüber erklärte er das dann gefundene Procedere folgendermaßen:Zwar zog er von Kalifornien an seine neue Wirkungsstätte, schrieb allerdings einen Großteil seiner Texte auf einer einsamen Ranch. Er spricht in diversen Interviews sehr offen von der Depression, in der er sich zu dieser Zeit befand. In seinem Adventure Gamers-Interview fasst er es am besten zusammen:Mir gegenüber ergänzte Josh: