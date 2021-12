Bye bye Bloodlines 2? User-Artikel

Das Diagramm verdeutlicht symbolisch den prinzipiellen Unterschied: Das was der "Spiele-Hit" vorn zuviel hat, gleicht der "Kult-Klassiker" hinten aus. Der Verlauf ist in beiden Fällen nicht planbar.

Fast jeder kennt den Vorgänger. Vampire the Masquerade – Bloodlines ist ein Kultklassiker. Zumindest ist er im Laufe der Jahre zu einem geworden. Bis heute wird der Titel von einer begeisterten und engagierten Community gepflegt, gespielt und mit Patches versehen . Das unterscheidet den Titel von sogenannten Spielehits, auf die die Industrie aufgrund ihrer Struktur de facto ausgerichtet ist. Hohe Umsätze gleich nach Release, möglichst lange über das Fiskaljahr hinweg gleichbleibende Nachfrage und baldmöglichste Amortisation. Natürlich kann man das alles nicht planen. Man kann Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen schaffen. Zu einem Hit hin noch mehr als zu einem Klassiker. Doch lasst mich ein wenig ausholen.Bei Release im November 2004 sah die Sache für Bloodlines nicht gut aus. Das Spiel kam bereits unter Druck auf den Markt. Differenzen zwischen Entwickler Troika Games und Publisher Activision führten zu einer viel zu frühen Veröffentlichung, Vertragsklauseln mit Valve bezüglich der Source Engine untersagten zudem einen Release vor dem legendären. So erschienen beide Spiele in den USA am gleichen Tag. Das Vampire-Marketing von Activision glaubte noch an Synergieeffekte, hatte jedoch keine Chance. Während der drei Jahre dauernden Entwicklungszeit hat sich das Troika-Team mit 80 bis 120 Wochenstunden in einer nicht enden wollenden Crunch-Periode beinahe ans existenzielle Limit gebracht, was Gesundheit, Privatleben und kollegiales Miteinander anging.Auch sonst stand die Veröffentlichung von VtMB zu jener Zeit unter keinem guten Stern . Beispielsweise erschienen im gleichen Monat Blockbuster wieund. Bloodlines verkaufte sich mies. Von allen drei Titeln, die Troika während ihrer siebenjährigen Existenz mit bis zu 50 Mitarbeitern produzierte, schnitt VtMB mit weniger als 100.000 Einheiten zum Release am schlechtesten ab. Noch schlechter als Der Tempel des Elementaren Bösen von 2003 (Atari), ein an sich brillantes D&D-Rollenspiel, nur genauso verbuggt und sperrig wie Troikas letzter Streich, Bloodlines.Am besten hat sich noch Arcanum - Von Dampfmaschinen und Magie von 2001 (Sierra Entertainment) verkauft, das in seinem Look and Feel doch sehr anunderinnerte. Kein Wunder, waren seine Entwickler und Gründer von Troika Games (1998) und, doch ehemalige Mitarbeiter der legendären Spieleschmiede Black Isle Studios unter dem nicht weniger berühmten Entwickler und Publisher Interplay Entertainment . Alles fantastische Köpfe der Branche und legendäre Designer-Veteranen. Nur leider keine Business-Profis.Eigentlich waren die Grundvoraussetzungen für einen Erfolg von VtMB ziemlich gut. Ein erfahrenes und kreatives Entwicklerteam mit viel Know-How, Expertise und einer klaren Vision. Unterstützt von einem finanzstarken Partner. Leider führten komplexe Spielmechaniken wie ein aufwändiges Kampfsystem in First- und Third-Person, das klassische RPG-Strukturen mit verdächtig viel Action verknüpfen sollte, eine verschachtelte Quest-Architektur und ausufernde Features wiederholt zu Nichteinhaltung von Deadlines. Zeitraubende Probleme mit der unfertigen Baustelle Source Engine, die Valve in einem Anflug von Perfektionismus und Tunnelblick auf die Entwicklung von Half-Life 2 häufiger aktualisierte als Troika in der Lage war, sie anzupassen und nicht zuletzt ein schlechtes Budgetmanagement sorgten am Ende für große finanzielle Probleme.Letzten Endes führte das zum Streit mit Activision, die den Geldhahn zudrehten, was die Insolvenz des Studios zur Folge hatte. Während bereits Mitarbeiter entlassen wurden, versuchte sich das Kernteam an einem Pitch zu, verlor jedoch bei den IP-Preisverhandlungen gegen Bethesda. Ein Pitch zur-IP an EA scheiterte ebenfalls. Auch der letzte verzweifelte Versuch, einanzustoßen, wurde durch persönliche Spannungen zwischenund den Studio-Gründern torpediert. Der Rest ist Geschichte. Notdürftig brachte man noch Patch 1.2 für Bloodlines heraus. 2005 wurde Troika Games geschlossen.