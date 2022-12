Brettspielminiaturen bemalen - Ein Tutorial User-Artikel

Teaser Nacktes Plastik oder schöne Farbkulisse? Wie ihr stimmungsvollere Partien aus euren wertvollen Brettspielminiaturen herausholt.

Schritt 1: Vorbereitung

Schritt 2: Grundierung





1. Investiere ich in Grundiersprays oder grundiere ich von Hand?

Grundiersprays gibt es von



Wer nur wenige Modelle bemalt, der kann diese auch mit normalen Farben (bei Citadel vorzugsweise vom Base-Typ) grundieren. Diese müssen allerdings auch mit dieser Methode gleichmäßig und dünn ausgetragen werden. Dafür sollte die Farbe am besten etwas verdünnt, dafür aber in zwei bis drei Schichten aufgetragen werden. Der Mehraufwand ist bei einer größeren Zahl an Modellen erheblich, aber wer nur wenige Miniaturen zu bemalen hat, kann sich das Geld für ein Grundierspray natürlich sparen.



2. Welche Grundfarbe nehme ich?

Die Antwort auf diese Farbe hängt davon ab, welche Farbe die Modelle später haben sollen. Anders als bei der oben erwähnten Wandfarbe ist in meisten Fällen „Schwarz“ eine richtige Antwort. Schwarz bietet mehrere Vorteile: Schwer erreichbare Kanten und Ecken müssen später nicht zwingend bemalt werden, weil diese Stellen zumeist ohnehin verschattet sind und dunkel sein sollten. Die meisten Farben lassen sich auch gut von dunkel zu hell darüber schichten. Dadurch kann Schwarz gut als Grundlage von blauer Ultramarines-Rüstung über rote Dämonen bis zur Hautfarbe von Barbaren dienen. Allerdings lassen sich Weiß, Gelb oder Pink schlecht über Schwarz malen und müssen aufwändiger geschichtet werden (z.B. indem die fragliche Fläche erst weiß grundiert wird, bevor Gelb aufgetragen wird). Andere helle Farbtöne müssen von dunkel zu hell mit Zwischentönen aufgebaut werden.



Die Antwort auch kann „Weiß“ lauten, allerdings deutlich seltener. Weiß lässt helle Farben stärker leuchten, die zudem direkt aufgetragen werden können. Allerdings muss mit mehr Sorgfalt auch an den schlecht zu erreichenden Stellen gearbeitet werden, weil unbemalte weiße Stellen hinterher stark herausstechen und unfertig aussehen. Ich persönlich nutze Weiß nur in Ausnahmefällen oder bei der Arbeit mit Contrast-Farben (siehe unten).



Über die Bemalung von Brettspielminiaturen wurden in den letzten Monaten öfter diskutiert. Einigkeit herrscht sicherlich darüber, dass selbst eine einfache Bemalung der Figuren ein Brettspiel spürbar atmosphärischer macht als eine Partie mit nacktem Plastik. Mit diesem User-Artikel möchte ich euch daher einige essentielle Techniken vorstellen, mit denen ihr mit überschaubarem Zeiteinsatz und Kosten von deutlich unter 100 Euro eure Brettspielfiguren spürbar aufwerten könnt.Ich orientiere mich dabei im Wesentlichen an den Tabletop-Figuren aus, aber die gezeigten Schritte bei der Bemalung gelten universell. Bei den Farben und Farbtypen halte ich mich entsprechend an die Citadel-Farben von Games Workshop, aber auch mit Farben von Army Painter und Vallejo habe ich schon gute Erfahrungen gemacht (diese bilden allerdings nicht alle der gezeigten Farbtypen ab).Jeder mit einer halbwegs ruhigen Hand kann mit ein wenig Übung ordentliche Ergebnisse hinbekommen. Die allerersten Versuche solltet ihr aber trotzdem nicht mit den Figuren eures absoluten Lieblingsspiels machen.Dieser User-Artikel folgt den Schritten der Bemalung, wobei Schritt 1 bei Brettspielen meistens entfällt und und Schritt 4-6 nur als optionaler Bonus zu verstehen sind. Lasst euch also nicht abschrecken!Einige Spiele enthalten die Miniaturen noch in Einzelteilen im Gussrahmen – anderenfalls kann dieser Schritt übersprungen werden. Um die Figuren nicht zu beschädigen, sollte das richtige Werkzeug genutzt werden: Ein möglichst feiner Seitenschneider, um die Einzelteile herauszutrennen, ein Cuttermesser, um die am Modell verbliebenen Reste des Gussrahmens sauber zu entfernen (in einem Winkel, in dem ihr euch beim Abrutschen nicht selbst treffen könnt!) und –am wichtigsten– ein dafür gedachter Kunststoffkleber . Letzterer lässt die geklebten Kanten leicht miteinander verschmelzen, was für dauerhaften Halt sorgt, während normaler Alleskleber mit der Zeit spröde und brüchig werden kann, wodurch geklebte Teile der Miniatur leichter wieder abbrechen.