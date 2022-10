Bond, Indy und Rambo als Text-Adventures User-Artikel

Teaser Ich liege angekettet auf einem extrem unbequemen Tisch. Ein Laser zielt zwischen meine Beine. Goldfinger ist hier. Jetzt nur keinen Fehler machen. Ich tippe "Goldfinger, do you expect me to talk?"

Film-Versoftungen sind seit den Frühzeiten der Videospiele gang und gäbe. Viele dieser Spiele haben einen eher zweifelhaften Ruhm erworben. Selbst, wenn E.T. aus dem Jahre 1982 doch nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten ist: Bis auf wenige Ausnahmen haben Filmspiele zu Recht keinen guten Ruf. Als ganz besonders schlecht habe ich die James-Bond-Spiele der Firma Domark in Erinnerung. Da ich aber derzeit alle Filme dieses Franchise anschaue, wollte ich diese dunkle Erinnerung einem Realitäts-Check unterziehen. Und ich kann sagen: Ja, die Dinger sind wirklich schlecht.



Im Zuge meiner Suche stolperte ich allerdings auch über einen faszinierenden Ansatz der mir bis dahin völlig unbekannten Firma Angelsoft: Text-Adventures. Zu diesen Actionfilmen! Und es stellte sich heraus, dass sie neben James Bond auch noch weitere Filmfiguren zu literarischen Helden gemacht haben. Das wollte ich genauer wissen. Und ich musste euch das hier natürlich vorstellen.



Interactive Fiction

Zunächst ein wenig Firmengeschichte: Angelsoft wurde von John R. Sansevere und dem Kinderbuchautoren Mercer Mayer in White Plains, NY, gegründet. Ihre ersten Gehversuche waren ab 1983 eine Reihe von Lernspielen rund um zwei Figuren namens Tink und Tonk. Das war auch fast schon das komplette Werk der Firma, die gerade mal vier Jahre lang Programme auf den Markt gebracht hat. Tink, Tonk und acht Text-Adventures, die ab 1985 entstanden und größtenteils auf Lizenzen basierten. Unter anderem wurden Stephen Kings Geschichte „Der Nebel" und der Pferderennen-Krimi „Versteck“ von Dick Francis dieser Behandlung unterzogen. Und dann eben die vier Filmspiele, um die es gleich noch gehen wird.



Die Angelsoft-Spiele wurden alle mit der gleichen hausinternen Engine namens ASG programmiert. Aus eigener Erfahrung und aus damaligen Besprechungen kann ich sagen, dass der Parser den Infocom-Spielen nicht das Wasser reichen kann, aber doch relativ umfangreich und flexibel ist. So können Charaktere mit ihrem Namen adressiert werden, also zum Beispiel „Leonard, did you notice anything unusual?“, aber sie reagieren auch auf Fragen oder Befehle, ohne ihren Namen zu lesen. Dafür ignoriert der Parser an vielen Stellen gerne mal mit „and“ verknüpfte Befehle. Er erkennt einige Schimpfwörter und hat darauf ein paar nette Erwiderungen wie zum Beispiel „You sound like a common guttersnipe“ zu bieten. Jedem Spiel lag das Heftchen „An introduction to Interactive Fiction“ bei. Neben einem Beispielabenteuer wurden dort die Standardverben der Reihe aufgelistet. Zusätzlich boten die einzelnen Programme aber noch weitere Verben, die auf der jeweiligen Referenzkarte angegeben wurden. Viele dieser Worte kommen allerdings auf jeder Karte vor, die ich mir angeschaut haben. Anscheinend haben sie das Introduction-Heft einfach nie groß überarbeitet und stattdessen die anderen Anleitungen voluminöser erscheinen lassen.



Angelsoft-Spiele haben zwei ganz besondere Eigenheiten. So werden wichtige Gegenstände mit dem bestimmten Artikel benannt. Zum Beispiel liegt da in der Einöde nicht „a knife" auf dem Boden. Nein, es ist „the knife". Ganz so, als würden wir den Gegenstand schon seit Jahren kennen und hätten ihn nun endlich freudestrahlend wiedergefunden. Außerdem arbeiten die meisten Spiele dieser Firma mit einem Zufallsgenerator. Selbst, wenn der Spieler alles richtig eingab, konnte ein Zufallsereignis alles zunichte machen und ihn zurück zum letzten Savegame zwingen. Überhaupt sind diese Adventures richtig schwer. In mehreren Spielen ist es möglich, direkt mit dem ersten Zug zu sterben. Einfach, weil wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Und auch im späteren Spielverlauf ist es praktisch niemals möglich, eine Situation ohne viele viele Tode zu lösen. Im Film zerlegt Bond an dieser Stelle gleich einen Renault, hier steigt er in einen BMW.

A View to a Kill (1985) Im Smoking auf der Strickleiter quer am Eifelturm. Die Frisur sitzt.

(Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum)

Am 22. Mai 1985 feierte der siebte und letzte Bond-Film mit Roger Moore in San Francisco seine Uraufführung. „A View to a Kill“ (in Deutschland „Im Angesicht des Todes“) hatte mit der Arktis, Paris und San Francisco wieder eine Menge an Schauwerten zu bieten und baute bei der Story auf einen Bösewicht, der mit Mikrochips das große Geld verdienen will. Genug Stoff also für den Autoren Raymond Benson, um daraus ein spannendes Abenteuer zu stricken.

Benson war zum Jahresbeginn 1985 zu Angelsoft gestoßen, um an „The Mist“ zu arbeiten. Seine Eintrittskarte zur Firma war allerdings sein Buch „The James Bond Bedside Companion“, das im Jahr davor erschienen war. Bereits zuvor hatte er ein Modul für das James Bond 007 Role Playing Game namens „You only live twice II“ geschrieben. Es war also klar, dass sein Herz eher für den britischen Agenten als den amerikanischen Autoren schlug. Nach nur drei Monaten war die Entwicklung des Stephen-King-Adventures abgeschlossen und Benson begann mit Feuereifer, an dem Bond-Spiel zu arbeiten.



A View to a Kill startet wie auch der Film irgendwo in der Arktis. Im Gegensatz zum Geschehen auf der Leinwand wissen wir als Spieler immerhin direkt nach den ersten Zeilen, dass wir unseren Mitagenten 003 suchen. Aber das ist auch die einzige Stelle des Spiels, in dem wir mehr wissen als jeder Kinozuschauer. Denn wer den Film nicht gesehen hat, kann den Monitor an dieser Stelle schon getrost ausmachen. Außer, er möchte mal ein wirklich unfaires Spiel spielen. Denn nur externes Wissen erspart dem Spieler ein Frusterlebnis nach dem anderen. Aber der Reihe nach.



Erste Abenteurerpflicht ist ja üblicherweise, die Umgebung zu erkunden. Aber wer nach Süden geht, wird direkt gefangen genommen und muss danach den Dienst quittieren. Wer im Norden 003s Leiche findet und mit „examine 003“ den üblichen Befehl eingibt, bekommt nur dessen Tod durch Bleivergiftung bestätigt. „Examine 003 carefully“ heißt das Zauberwort, um eine Uhr mit Mikrochip zu entdecken. Dass wir einen solchen Chip finden sollten, können wir nur aus dem Film wissen. Die anschließende Flucht vor den russischen Häschern und mittels getarntem U-Boot sind entweder in sechs bis sieben Zügen erledigt (wenn man die richtigen Eingaben kennt) oder frustrieren für Tage. Die weiteren Stationen werden dann flott abgehandelt. Einen kurzer Besuch in M's Büro später landet Bond auch schon auf dem Eiffelturm und kann den Tod seines Kontaktmanns nicht verhindern.



Wer das Spiel weit genug löst, wird den unfairen Schwierigkeitsgrad dann so richtig zu schätzen wissen. Denn erst bei der letzten Konfrontation mit dem Schurken stellt der Spieler fest, dass seine Waffe gar nicht geladen ist. Die Munition hätten wir bei M im Büro erfragen müssen. Dem Büro ziemlich am Anfang des Spiels. Ebenfalls bestenfalls interessant ist die Stelle, an der wir trotz Bittelns und Bettelns eine Ausweiskarte nur bekommen, wenn wir eine Person diverse Male danach fragen und dann mit einem Kuss überzeugen, uns zu trauen. Dass ich mich trotz solcher Widrigkeiten bis zu einem gewissen Punkt durchgebissen habe, liegt an den Texten des Spiels. Sie sind nicht besonders lang, aber sie bringen die Atmosphäre eines Bond-Films tatsächlich gut auf den Schirm.

Before you is a bay near the Kamchatka Peninsula. Huge ice floes dot the bay like a school of sunbathing white whales. Your getaway is to the south. Behind you is a large, snow covered hill, marred only by your tracks.

Splinter Cell, Homefront und Metal Gear Solid. Computerspielern ist er vermutlich noch bekannt als der Lead Writer der beiden Ultima 7-Teile – über diese Zeit hat er Ultimacodex.com auch ein Anzeige Beilagen waren rar gesät bei diesen kleinen Verpackungen. (Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum) Raymond Benson blieb der Figur Bond übrigens treuer als dem Genre Text-Adventure. Ab 1996 schrieb er neun offizielle James-Bond-Romane, darunter die Bücher zu „Der Morgen stirbt nie“, „Die Welt ist nicht genug“ und „Stirb an einem anderen Tag“. Außerdem flossen aus seiner Feder Romane zuund. Computerspielern ist er vermutlich noch bekannt als der Lead Writer der beiden-Teile – über diese Zeit hat er Ultimacodex.com auch ein aufschlussreiches Interview gegeben.

Wobei es natürlich von Vorteil ist, mit Filmreihenvorwissen an die Tastatur zu gehen. Wer sich den Frust entgehen lassen und trotzdem mal in das Spiel reinschnuppern möchte: Es gibt einen wunderbaren Transcript-Walkthrough , der die Faszination des Spiels gut rüberbringt.