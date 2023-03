Bob Bates und die CIA User-Artikel

Teaser Legend Entertainment startete mit zwei Designern: Steve Meretzky und Bob Bates. Meretzky hatte zwar etwas Vorsprung, aber Bates folgte ihm recht schnell mit zwei Adventures nach.

MicroProse hat hervorragende Arbeit beim Verkauf und Vertrieb des Produkts geleistet, war jedoch auf der finanziellen Seite weniger erfolgreich. Unsere finanzielle Situation ist prekär. Wir haben den größten Teil der Spellcasting 101-Einnahmen für die Entwicklung von Timequest ausgegeben. Wir leben von der Hand in den Mund. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und bauen ein tragfähiges Geschäft auf, aber die Kosten waren höher als erwartet und es war oft schwierig.

Bob Bates' Werdegang war es nur logisch, dass auch sein erstes Spiel ein Textadventure sein würde. Euch erwarten tausend Freuden Timequest Um mal direkt die Spannung aus dieser Aussage zu nehmen: Es blieb bis zum Ende schwierig für Legend Entertainment. Sie bespielten ihre Nische und hatten dort auch Erfolg. Aber Wachstum konnten sie mit ihren Textadventures nicht generieren. Dennoch kam in späteren Jahren für eine so kleine Firma ein erstaunlich unterschiedliches Lineup an Titeln auf den Markt. Doch noch befinden wir uns in der Frühphase. Meretzky und Bates stammten beide aus der Infocom-Schule und bedenkt man' Werdegang war es nur logisch, dass auch sein erstes Spiel ein Textadventure sein würde.

(Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum)

Mit Steve Meretzky hatte Legend Entertainment ja einen großen Namen an der Angel. Er schuf mit seinem Schnellschuss Spellcasting 101 das erste Legend-Spiel und lieferte Bob Bates ein wenig Zeit, damit dieser sich ganz in sein Zeitreise-Abenteuer Timequest verbeissen konnte. Dieses Spiel erblickte dann im Mai 1991 das Licht der Welt und baute technisch natürlich auf der gleichen Engine wie die Zauberer-Abenteuer auf. Aber statt der heiter-dümmlichen Teenager-Klamotte dreht Timequest das ganz große Menschheits-Rad und spielt mit uns „Was wäre, wenn…“.







Die nächsten Spielstunden verbringen wir damit, durch neun verschiedene Zeitzonen an sechs verschiedene Orte zu springen und zu versuchen, ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen. Wir begegnen vielen historischen Persönlichkeiten und stellen uns im großen Showdown dem Bösewicht in einem verwirrenden Rätsel, das wir nur durch ständiges Neuladen lösen können. Auch viele andere Stellen geben ihre Geheimnisse nur durch Trial and Error preis. Wenn euch so etwas nicht abschreckt, habt ihr ein großes und spannendes Abenteuer vor euch. Wenn auch eines mit ein paar Abstrichen. So hätte ich mir gewünscht, dass die Figuren unterschiedlicher gestaltet sind. Also nicht graphisch oder aus ihrer Motivation heraus. Nein, alle sprechen einfach ziemlich gleich. Cäsar, Churchill oder Dschinghis Khan könnten sich alle in einer großen Kneipe Anfang der 1990er Jahre treffen und sich problemlos miteinander unterhalten.



Außerdem leidet das Spiel an seiner Struktur: Die schiere Menge an Schauplätzen sorgt dafür, dass es genügend Punkte gibt, die einfach irrelevant sind. Weder gibt es wichtige Gegenstände zu entdecken noch spannende Geschichten zu erleben, wenn wir zwar am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit dort sind. Übrigens verrät das Handbuch, dass es fünf Koordinaten gibt, an die wir nicht reisen können. Angeblich, weil unsere Techniker herausgefunden haben, dass Vettenmyer dort nicht war: Kairo und Bagdhad 1940 und Mexiko in den Jahren 1588, 1798 und wieder 1940. Woran das nun wirklich liegt, weiß ich leider nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bates sich hier Arbeit ersparen wollte - die fünf Szenerien machen den Kohl nun auch nicht mehr fett.



Übrigens ist es auffällig, dass sich Bates an vielen Punkten stark auf die europäische Geschichte konzentriert. Selbst wenn wir uns durch Mexiko rätseln, müssen wir doch Cortez bei seiner Eroberung unterstützen. Vettenmyer hat nämlich den ursprünglichen Quetzalcoatl-Mythos unterdrückt, der die Wiederkehr des Gottes ankündigte. Und Cortez selbst behauptete später, dass die Ureinwohner in ihm diesen Gott sahen und ihm deshalb fast schon ohne Gegenwehr zu Füßen lagen. Daher würden sich die Azteken in dieser neuen Realität gegen Cortez zur Wehr setzen - mit üblen Folgen für die Geschichte: Folge des Scheiterns:

Nachdem der Quetzalcoatl-Mythos geändert wurde, um die Azteken zu stärken, konnten diese nicht nur Cortez, sondern auch alle anderen europäischen Eindringlinge besiegen und schließlich ihre kannibalische Kultur über ganz Amerika ausdehnen. Auch eine geplante Rebellion in Baghdad wird in den der Packung beiliegenden Mission-Briefing-Papers so interpretiert, dass sie dazu führen würde, dass Muslime in Europa einfallen würden. Ist natürlich gut möglich, aber ein bis zwei Handlungsstränge, die andere Geschichtsschreibungen aufgreifen und Konsequenzen für andere Kontinente hätten, wären für die "westlichen" Spieler vielleicht weniger immersiv, aber doch eine schöne Abrundung gewesen.

Selbst Churchills Augenfarbe hat Bob Bates recherchiert

Im letzten Artikel habe ich zweimal Steve Meretzkys Einträge aus den Handbüchern zitiert, in denen er sich zu seiner Situation als freischaffender Designer geäußert hat. Nun, auch Bob Bates scheint alles dem Erfolg der Firma untergeordnet zu haben. Er schreibt im Timequest-Handbuch: Bob denkt gerne, dass er mit seiner Frau Peggy Oriani und ihrem gemeinsamen Sohn Alex zusammenlebt. Die beiden sind jedoch anderer Meinung und lassen ihn bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er tatsächlich nach Hause kommt, ein Namensschild tragen. Trotzdem widmet er ihnen dieses Spiel in Anerkennung der Opfer, die sie gebracht haben, damit es geschrieben werden konnte.

Bob selbst schiebt den Schwierigkeitsgrad auf sein familiäres Umfeld. Sein Vater war bei der NSA als Kryptograf angestellt und seine ganze Familie liebte Kopfnüsse. Bob liebte es, um die Ecke zu denken und war als Kind von den britischen Kreuzworträtseln fasziniert, die schon bei der Umschreibung des Lösungswortes Rätsel einbauten. Natürlich konnte so jemand sich nicht in den durchschnittlichen Spieler hinein versetzen. Und ebenso natürlich tappte Bob in die klassische Falle, dass er als Designer die Lösungen seiner Rätsel kannte.



Ich bin wirklich erstaunt über dieses Spiel. Eines der Dinge, an die ich heute glaube und an die ich immer geglaubt habe, ist, dass man in der Lage sein sollte, ein gutes, faires Rätsel zu lösen, ohne sterben zu müssen, um Informationen darüber zu erhalten.

Speicher- und Wiederherstellungsrätsel sind schlecht! Und bei Gott … dieses Spiel verletzt dieses Prinzip in alle Richtungen. Oben, unten, links und rechts. Ich bin wirklich überrascht davon.

Eric the Unready auf mehr Humor.



Zur Technik: Timequest basiert auf dem gleichen Gerüst wie zuvor Spellcasting 101. Wieder lässt sich die Benutzeroberfläche den eigenen Wünschen hervorragend anpassen. Die Grafiken sind durch die Bank sehr hübsch geraten und bieten wegen der vier unterschiedlichen Grafiker (Tanya Isaacson, Paul Mock, Donald Langosy und Jim Sullivan), die für die einzelnen Gegenden zuständig waren, auch sehr viel Abwechslung. Die Musik wurde in damaligen Rezensionen gelobt und stammt wie in allen frühen Legend-Spielen von Arfing Dog. Ob der Name Programm ist, muss jeder Hörer für sich selbst entscheiden. Ich finde die Musik nicht störend - und das ist ja auch schon mal was.



Die Presse war trotz des Härtegrads begeistert. Torsten Blum jubelte in der ASM 11/91: "Abschließend bleibt mir nur noch, Timequest unseren ASM-Hitstern ans Revers zu heften, verdient hat sich das Legend-Produkt diese Auszeichnung allemal. Den Käufer erwartet ohne Zweifel ein Adventure, welches extrem viel zu bieten hat, eine Nacht mit Cleopatra inbegriffen." Überhaupt scheint die Ägypterin den Testern in bester Erinnerung geblieben zu sein, denn auch Anatol Lockers Test in der Power Play 9/91 zierte ein Bild der Dame nebst der Einschätzung "Vom Umfang her kommt Timequest nicht an die Perlen der Text-Adventures (Zork Zero) heran, aber wesentlich größer und komplexer als ein Sierra-Spiel ist es allemal." Ob diese Meinung samt der 79% nun eher positiv oder negativ ist, muss jeder Leser selbst für sich entscheiden.



Falls ihr nach diesem Artikel Lust auf eine tiefere Beschäftigung mit dem Spiel habt, euch aber nicht selbst all den Ärger geben wollt, dann schaut doch mal in das Danywilde und StefanH puzzeln sich gemeinsam einsam durch die Zeiten. Alle anderen Leser dürfen gerne umblättern. Vielleicht ist das Spiel auf Seite zwei eher nach ihrem Geschmack. Anzeige 1001 Nacht

Im ersten Artikel zu dieser Spiele-Schmiede hatte ich euch mitund seinen zwei Nachfolgern direkt die längste Reihe der Legend-Geschichte vorgestellt. Fortsetzungen sind im Kosmos dieser Firma zwar eher selten entstanden, doch der erfolgreiche Start verlangte natürlich nach mehr – undlieferte. Aber war Spellcasting 101 wirklich so erfolgreich wie erhofft? Dazu gibt es ein Zitat aus einer Präsentation für Aktionäre aus dem Mai 1991, also kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Legend-Spiels. Parallel war schonin der Entwicklung und der Vertrag für die Lizenz des Gateway-Universums vonwar auf der Zielgeraden. Also alles in Butter? Nun…