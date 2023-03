Beavis & Butt-Head in Virtual Stupidity User-Artikel

Teaser Am 8.3. 1993 gingen Beavis & Butt-Head in den USA auf Sendung. Grund genug für einen nostalgischen Blick zurück und auf das Spiel "Virtual Stupidity" aus dem Jahr 1995.

Die Karriere von Mike Judge

Die Pioniere des Point & Click kommen nach Highland

Mit Spielen aus der MacVenture Serie, zum Beispiel Shadowgate, revolutionierte ICOM Simulations in den 1980ern das Adventure-Genre.

Wenn ich eine persönliche Rangliste aufstellen müsste, welche Figuren den Zeitgeist der 90er-Jahre am besten verkörpern:würden dieses Ranking anführen. Zumindest aber sind die MTV-Chaoten eng mit meiner Kindheit verwurzelt. Denn musikalisch wurde mein frühkindliches Ich mit dem Programm von MTV Europe der frühen 90er-Jahre sozialisiert. Sendungen wie Alternative Nation Most Wanted und natürlich der legendäre Headbangers Ball haben meinen Musikgeschmack nachhaltig geprägt. Während bei Gleichaltrigen damals Boygroups oder Eurodance angesagt waren, mochte ich Grunge, Hard Rock und Heavy Metal. Eine musikalische Erziehung, für die ich dem alten MTV noch heute dankbar bin.In dieses Umfeld passte die Show von Beavis & Butt-Head, die am 8.3.1993 in den USA startete, perfekt: Zwei strunzdumme, sexistische Metalheads kommentieren Videoclips und erleben in kurzen Cartoons die unterschiedlichsten Abenteuer. Diese bestehen allzu oft darin, dem anderen Geschlecht irgendwie näher zu kommen oder einfach nur Chaos in Schule und Nachbarschaft, einer fiktiven texanischen Kleinstadt namens Highland, anzurichten. Schon die ersten Sendungen waren von einem derben, tiefschwarzen und anarchischen Humor geprägt, wie man ihn bis dahin selten gesehen hatte. Die beiden Jungs sind zwar dumm, aber in ihrer bedingungslosen Unangepasstheit an die Gesellschaft wurden sie zu Identifikationsfiguren einer ganzen Generation.Keine Frage: Die Show löste in den USA sofort einen jahrelangen Skandal aus. Zu vulgär, zu derb, zu gewalttätig. Häufig wurde die Show seitens US-Medien auch dafür verantwortlich gemacht, dass Jugendliche straffällig geworden sind. Für, Erfinder, Musiker, Produzent und Synchronsprecher der Hauptfiguren, die ideale Vorlage, um die Show in den Folgejahren noch subversiver auszurichten. Spätestens ab der dritten Staffel ging es nicht mehr nur um derben Slapstick, sondern es flossen immer mehr gesellschaftskritische Aspekte in die Geschichten ein: Angefangen von medialer und politischer Doppelmoral und Political Correctness über Konsumkritik und Bildungspolitik bis hin zur Frage, warum die damalige US-Gesellschaft nicht in der Lage war, den Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu geben. Und indem sich die Jugendschützer auf diese Show einschossen, wurde ihnen - sowie Teilen der US-Gesellschaft - gleichzeitig der Spiegel vorgehalten.Wobei das alles lediglich auf die US-Version zutrifft. Bei RTL2 gab es 1995 die Idee, Beavis & Butt-Head mit einer deutschen Synchronisation auszustrahlen . Die damaligen deutschen Übersetzer haben es nicht mal ansatzweise geschafft die subversive Kommentierung auf die US-Gesellschaft zu transportieren. Viel mehr meinte man wohl wirklich, dass in Beleidigungen der Humor liegt. Weswegen man dieses Element im Vergleich zum Original auch noch überbetonte. Und damit haben die Übersetzer die Intention von Mike Judge gehörig missverstanden. Auch sonst war die deutsche Version schlicht katastrophal: Angefangen bei den grausamen Sprechern bis hin zu wirklich schlechten Gags. Beavis & Butt-Head lässt sich meiner Ansicht nach fast gar nicht übersetzen, da der Charme des Originals sehr stark mit Mike Judges Synchronisation verbunden ist.Mehr als 200 Episoden von Beavis & Butt-Head wurden in den 90er-Jahren bis 1997 ausgestrahlt. Die Serie war ein Riesenerfolg und prägte die amerikanische Popkultur. Und natürlich lief die Merchandising-Maschinerie bei Viacom, dem Mutterkonzern von MTV, auf Hochtouren: CDs , Comics, Bücher, T-Shirts - alles, was man sich nur vorstellen konnte. Sogar ein erfolgreicher Kinofilm schaffte es 1996 in die Lichtspielhäuser. Ironischerweise also genau die Maschinerie, die in der Serie so oft angeprangert wurde. Kapitalismus eben.Für Mike Judge war Beavis & Butt-Head der große Durchbruch. 1997 erhielt er von FOX einen 60-Millionen-Dollar-Deal für eine eigene Serie und mehrere Filme. Daraufhin verließ er MTV und widmete sich seinem bisher größten Erfolg:. Bis 2010 entstanden 13 Staffeln der Animationsserie um eine kleinbürgerliche Vorstadtfamilie. Im Gegensatz zu Beavis & Butt-Head schlug King of the Hill einen ruhigeren, subtileren und einfacheren Ton an. Im Filmbereich entstandensowie. In den 2010er Jahren feierte er einen weiteren Erfolg mit der Comedy-Seriefür HBO.Nach einer enttäuschenden Revival-Staffel von Beavis & Butt-Head im Jahr 2011 folgte 2022 ein neuer Film:. Darin geraten die beiden Chaoten durch ein schwarzes Loch in der Gegenwart. Auf dieser Prämisse baut auch die neue Serie auf, die von Paramount+ für zwei Staffeln bestellt wurde. Die erste Staffel erschien im Herbst 2022, die zweite folgt voraussichtlich im folgenden Herbst. Zwar fehlt der neuen Serie die subversive Gesellschaftskritik, welche die Serie der 90er-Jahre auszeichnete - aber immerhin durften Beavis & Butt-Head ihren herrlich grenzdebilen Humor behalten.Zurück in die Vergangenheit. Wie zu jeder Lizenz, die damals bei Drei noch nicht auf den Bäumen war, musste es natürlich auch entsprechende Videospiele geben. Diese entstanden bis 1997 direkt bei Viacom New Media, einem von Viacom gegründeten Spieleentwickler. Man wollte die Marken von MTV und Nickelodeon auch auf Spielkonsolen und PC bringen. Zu diesem Zweck übernahm der Konzern in den Jahren 1993 und 1994 mehrere Spielestudios, darunter auch ICOM Simulations, das fortan unter dem Namen Rabid Entertainment firmierte.ICOM Simulations wurde 1981 vongegründet. Bereits 1985 veröffentlichten sie mitdas erste Point & Click Adventure der Spielegeschichte. Grundlage war eine eigene Engine für Mac-Computer: MacVenture. Sie ermöglichte es, ein Adventure-Spiel nur mit Maussteuerung zu entwerfen und diente als Vorbild für zahlreiche weitere Engines für Maussteuerung in Computerspielen, darunter auch die SCUMM-Engine von Lucasfilm Games.Nach einer Reihe durchaus erfolgreicher Spiele auf Basis der MacVenture-Engine erkannte man Ende der 80er Jahre die CD-ROM als zukunftsträchtiges Medium. Miterschien 1991 das erste Spiel auf CD-ROM für den PC. Im selben Jahr verstarb der Firmengründer Tom Zipnick im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung am Hodgkin-Lymphom . 1993 erschien noch der Nachfolger zu, dem finanziell erfolgreichsten Spiel aus MacVenture-Tagen:für die PC Engine. Danach wurde das Studio an Viacom verkauft.Während 1994 grausame Konsolenspiele um Beavis & Butt-Head von anderen Abteilungen innerhalb von Viacom New Media programmiert wurden, erschien 1995 der große Aufschlag der Adventure-Experten:für den PC.