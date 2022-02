Battle Brothers (Xbox) User-Artikel

Teaser Seit dem Early Access ist das Taktik-RPG Battle Brothers viermal erweitert und auf die Switch portiert worden. Jetzt können auch Xbox- und Playstation-Spieler zum Controller greifen.

Das Taktik-RPGvon den deutschen Overhype Studios beschäftigt mich seit dem Release von Version 1.0 vor knapp fünf Jahren und gehört zu meinen All-Time-Favourites. Der Mix aus RPG-Elementen, spannenden Taktikkämpfen, die für hohe Wiederspielbarkeit sorgenden unterschiedlichen Startbedingungen und Zufallselemente sowie die gut geschriebenen Texte ziehen mich einfach in die fantastische Low-Fantasy-Welt. Nicht nur auf den Schlachtfeldern tobe ich mich ausgiebig aus, auf GamersGlobal durfte ich auch einige Checks veröffentlichen.Dreimal diskutierten wir das Spiel, seine Erweiterungen und die Portierung auf die Switch beim Spielwiese Podcast ( Folgen 31 47 ). Alle drei Besprechungen profitierten von einem Interview mitvon den Overhype Studios. Die Portierung auf die Switch stammt von Ukiyo Publishing, die in London sitzen. Auf der Switch-Version (im Spiele-Check) basiert nun auch ihr Port für Xbox und Playstation. Ich habe Battle Brothers für diesen Artikel ausgiebig auf der Xbox Series X gespielt.Da Battle Brothers auf einer hauseigenen Engine läuft, wurde das komplette Spiel von Ukiyo Publishing "nachprogrammiert" und so auf die Switch und jetzt im nächsten Schritt auf Xbox und Playstation portiert. Das führte auch zu Unterschieden in den Versionen. So konnten Bugs auftreten, die es im Hauptspiel auf PC nicht gibt. Die Post-Release-Politik von Ukiyo Publishing kann ich dabei nur als vorbildlich bezeichnen. Bis heute werden Fehler sehr schnell behoben und die Spielerschaft wird über den offiziellen Twitter-Account von Ukiyo Publishing stets auf dem Laufenden gehalten.Die Controller-Steuerung entspricht der guten Umsetzung für die Switch. Teilweise kann ich sogar schneller agieren als am PC, zum Beispiel indem ich die Geschwindigkeit flink über "LB" und "RB" ändere. Sehr positiv fallen mir auch durchdachte Kleinigkeiten auf, wie zum Beispiel beim Levelaufstieg: Mit "A" bestätigt ihr jeweils die Stats, die ihr Aufleveln möchtet, also zum Beispiel Melee Defense, Melee Attack und Fatigue. Um die Auswahl zu finalisieren, müsst ihr jedoch die Hamburger-Taste drücken, sodass ihr nicht versehentlich die Auswahl bestätigt. Überhaupt lässt sich erstaunlich viel über Buttons lösen, auch das Inventar-Management läuft weitestgehend ohne "Mauszeiger" ab. Den steuert ihr mit dem linken Analogstick. Hakelig wird es nur, wenn ihr sehr gezielt etwas auswählen müsst. Statt auf den Level-Aufstieg klicke ich manchmal zuerst auf den Namen. Vielleicht würde eine Snap-Funktion helfen? Damit ihr euch im Kampf nicht verklickt, wird das ausgewählte Feld angezeigt.Mein Highlight ist, dass es im Kampf jetzt eine von mir lange gewünschte Funktion gibt: Mit "Digipad links/rechts" wählt ihr weiterhin schnell eure Skills aus und bestätigt die Auswahl mit "A". Bislang musstet ihr dann aber den Pointer manuell wieder Richtung Schlachtfeld bugsieren. Der springt jetzt automatisch wieder intelligent nach oben, was extrem viel Zeit spart und den Spielkomfort mit Gamepad erheblich steigert.Ein weiteres Problem bei Portierungen ist häufig, dass Texte am TV nicht so gut lesbar sind. Sogar teure Produktionen wie das (meiner Meinung nach hervorragende!) Outriders (im Test) kranken an diesem Phänomen. Nicht so Battle Brothers. Textgrößen und dementsprechend das ganze Interface wurden auf den Spielgenuss am TV-Bildschirm angepasst, sodass es keine Probleme mit der Lesbarkeit gibt. In meiner bisherigen Spielzeit hat sich nur einmal ein Fenster leicht überschnitten, ansonsten gibt es keinen Grund zur Klage. Lange Ladezeiten gibt es sowieso nicht.Die Umsetzung von Battle Brothers auf die Xbox (und Playstation) hat mich voll überzeugt. Sehr gute Bedienbarkeit und angepasstes Interface machen das Anführen eines Söldnertrupps auch auf den Heimkonsolen zum rundentaktischen Freudenfeuer. Die sehr gute Post-Release-Politik der Switch-Version setzt sich auch bei den Bugfixes der Xbox-Version fort.Wenn ihr Battle Brothers bislang nicht auf PC oder Switch gespielt habt, gibt es keinen Hinderungsgrund, das Spielerlebnis mit den neuesten Konsolenversionen nachzuholen. Neben dem Basisspiel könnt ihr alle drei Erweiterungen () einzeln kaufen oder im DLC-Gesamtpaket etwas sparen. Den kostenlosen-DLC gibt es auch. Zum Einstieg empfehle ich das Basisspiel. Wenn euch das gefällt, könnt ihr unbesorgt alle DLC kaufen. Reicht das Geld in Zeiten knapper Kassen nur für eine Erweiterung, rate ich zu Warriors of the North, da dort unter anderem viele Starthintergründe für eure Söldnertruppe hinzugefügt werden, was bereits im Early Game für viel Abwechslung sorgt.Wenn ihr auch im Battle-Brothers-Fieber seid und euch für die Xbox-Umsetzung interessiert, seid ihr herzlich eingeladen, in meinen über GamersGlobal in der Battle-Brothers-Talk-Taverne im Forum organisierten German Community Streams auf meinem Twitch-Kanal mitzumachen. An der Stelle auch vielen Dank an all die aktiven Mitkämpfer und tatkräftigen Unterstützer! Die VODs landen dann auf dem Youtube-Kanal Spieler mit Job . Gespielt wird im Ironman-Modus auf Veteran/Veteran um des Spielspaßes Willen.