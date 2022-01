Balloon Fight User-Artikel

Teaser Man kennt Ballon Fight nicht unbedingt, aber in Super Smash Bros., Wario Ware & Co. wird ständig darauf angespielt. Ein kampflastiger Arcade-Titel im Stil von Mario Bros. oder vor allem Joust.

Niemand sonst darf hier Ballons haben

Sind wir schnell, können wir die Gegner angreifen, bevor sie überhaupt gestartet sind.

Ballonreise ohne viel zu sehen

Mein Fazit

Auch eine einfache Ballonreise ist gefährlich.

wurde 1984 von Nintendo R&D1 entwickelt, zunächst als Automat für die Spielhalle, bald aber auch für den Famicom alias das NES. Schauen wir doch mal, was der Titel – genauer gesagt die Fassung für zuhause – so zu bieten hat.Im Hauptmodus von Balloon Fight fliegen wir in der Seitenansicht in verschiedenen Arenen herum. Diese sind nur jeweils einen Bildschirm groß – verlassen wir ihn links oder rechts, kommen wir auf der jeweils anderen Seite wieder heraus. Dabei kämpfen wir gegen ein Team von Gegnern. Die Flugphysik ist wohl etwas gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber prinzipiell – auch wenn wir schon mal den Feuerknopf mashen müssen, um an Höhe zu gewinnen. Unter den Plattformen ist eine Wassergrube, in die wir natürlich nicht hineinfallen dürfen. Wir wollen ihr nicht einmal zu nahe kommen, da auch noch ein großer hungriger Fisch darin lauert.Es gilt, von oben mit einem Widersacher zu kollidieren, also seinen Ballon mit unserem Körper zu treffen, sodass er platzt. Dann segelt der Kerl an einem Fallschirm nach unten und sofern er auf einer Plattform landet, wird er nach kurzer Zeit einen neuen Ballon aufblasen. Doch bis dahin ist er hilflos und kann mit einem simplen Rempler aus dem Spiel geworfen werden. Anschließend erscheint eine Blase, die beim Einsammeln es Bonuspunkte bringt. Wir selber sind sogar mit zwei Ballons ausgestattet und wenn wir einen davon verlieren, wird uns fieserweise die Steuerung erschwert. Wird auch der zweite Ballon getroffen, verlieren wir sofort ein Leben. Es kann noch weitere Schikanen geben, etwa herumfliegende Funken, die uns bei einer Berührung grillen.Sind alle Gegner besiegt, beginnt die nächste, schwierigere Runde, die (anders als etwa bei) durchaus ein geändertes Stage-Layout aufweisen kann. Unsere Kontrahenten unterscheiden sich jedoch allenfalls in der Anzahl. Alle drei Level gibt es eine Bonusrunde, in der es unsere Aufgabe ist, möglichst viele aufsteigende Ballons einzusammeln, um weitere Punkte zu verdienen. Nur zu diesen Zeitpunkten erhalten wir auch einen verlorenen Ballon zurück.Ein Ende hat das Spiel nicht, es geht in erster Linie darum, eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Nach drei Leben ist die Partie vorüber und wir müssen wieder von vorne beginnen. Ein Entgegenkommen für Spieler, denen die Punkte egal sind und die einfach nur möglichst viel gesehen haben wollen, gibt es leider nicht. Wie damals üblich hat man sich aber auch nicht die Mühe gemacht, mehr als eine rudimentäre High-Score-Funktion einzubauen – machen wir die Konsole aus, ist unser Rekord wieder futsch.Außerdem könnt ihr zu zweit gleichzeitig spielen. Besondere Unterschiede zum Einspielermodus bestehen nicht, allerdings ist euch praktisch freigestellt, ob ihr kooperieren wollt, um eine möglichst spätes Level zu erreichen, oder konkurriert und euch gezielt stört (wer sammelt die meisten Punkte oder hält einfach länger durch?). Und nein, mit einem computergesteuerten Mitspieler braucht ihr bei einem derart alten Spiel nicht zu rechnen. Wie immer bei damaligen Famicom-Titeln kann nur der erste Spieler die Partie pausieren. Dies dürfte auch an der Virtual Console noch der Fall sein, sieht man mal vom Home-Menü ab.Darüber hinaus gibt es – nur für Einzelspieler – noch den Balloon-Trip-Modus, der mit dem Hauptspiel nicht viel mehr als die Steuerung gemeinsam hat. Wir fliegen über das Meer, der Bildschirm scrollt automatisch und es gilt, zwischen lauter Funken hindurchzufliegen und einfach so weit wie möglich zu kommen. Durch das Einsammeln von Gegenständen verdienen wir uns Bonuspunkte und kurze Verschnaufpausen.Der Sound lässt zu wünschen übrig: Während der Bonusrunden und beim Balloon Trip gibt es noch eine einigermaßen kultige Hintergrundmusik, aber sonst keine, die die Bezeichnung verdienen würde. Im Laufe der Jahre hat das Spiel Portierungen auf diverse andere Plattformen erhalten, nach Europa haben es jedoch nur der Originalautomat und die von mir gespielte NES-Fassung geschafft. Letztere gibt es heutzutage aber nicht mehr nur als Originalmodul, sondern auch als Download für 3DS, Wii U und vormals Wii, als Teil des NES Classic Mini und des Nintendo-Switch-Online-Abos sowie freispielbar im Gamecube-TitelEtwas kultig ist Balloon Fight ja schon. Das Spielprinzip wirkt auch aus heutiger Sicht ganz nett und unverbraucht und der simultane Zweispielermodus peppt es noch etwas weiter auf, wie auch das zusätzliche Balloon-Trip-Spiel. Dennoch mangelt es, wie bei vielen Titeln jener Zeit, stark an Umfang beziehungsweise Abwechslung – und somit an Langzeitmotivation. Wenn ihr das Spiel im Switch-Abo habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Eine Kaufempfehlung kann ich Solo-Spielern aber allenfalls geben, wenn ihr Arcade-Fans seid und selbst dann wird euch eine ordentliche High-Score-Funktion fehlen.